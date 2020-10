Among Us продолжает удивлять как разработчиков, которые на волне внезапной популярности спустя два года после релиза даже приняли решение отменить производство второй части ради поддержки «оригинала», так и руководство видеохостингов, в частности, YouTube. Как сообщили представители сервиса, за сентябрь видеоролики по Among Us набрали в общей сложности свыше четырёх миллиардов просмотров.

реклама

анонсы и реклама МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже 2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Наибольшей популярностью контент по Among Us пользуется в США, Мексике, Южной Корее, Индонезии, Бразилии и Аргентины. На долю этих шести государств приходится почти половина всех просмотров.

реклама

Представители YouTube отметили, что в число просматриваемых видеороликов входят не только «летсплеи» и прочие записи с демонстрацией непосредственно игрового процесса, но и различные анимации, мемы, скетчи, песни и другой контент по мотивам Among Us.