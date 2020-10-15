За сентябрь видеоролики по Among Us на YouTube просмотрели более 4 млрд раз
Among Us продолжает удивлять как разработчиков, которые на волне внезапной популярности спустя два года после релиза даже приняли решение отменить производство второй части ради поддержки «оригинала», так и руководство видеохостингов, в частности, YouTube. Как сообщили представители сервиса, за сентябрь видеоролики по Among Us набрали в общей сложности свыше четырёх миллиардов просмотров.
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Наибольшей популярностью контент по Among Us пользуется в США, Мексике, Южной Корее, Индонезии, Бразилии и Аргентины. На долю этих шести государств приходится почти половина всех просмотров.
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Представители YouTube отметили, что в число просматриваемых видеороликов входят не только «летсплеи» и прочие записи с демонстрацией непосредственно игрового процесса, но и различные анимации, мемы, скетчи, песни и другой контент по мотивам Among Us.
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