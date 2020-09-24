Авторы Among Us рассказали о будущем игры — второй части не будет
Хотя Among Us, которую периодически сравнивают с виртуальной версией настольной «Мафии», вышла в свет почти два года назад, безумную популярность она обрела лишь в текущем году. Как следствие, разработчикам пришлось спешно менять свои планы: например, сегодня стало известно, что сиквел игры было решено отменить.
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Как отмечают разработчики из InnerSloth, полноценное продолжение Among Us было запланировано в связи с устаревшим кодом оригинальной игры, затрудняющим расширение проекта и пополнение его новым контентом, однако из-за всплеска популярности игры авторы решили отменить разработку сиквела и, невзирая на сложности, добавить весь запланированный контент в первую часть.
Данное решение далось разработчикам непросто, поскольку код Among Us придётся подвергнуть значительным изменениям и улучшениям, но авторы считают, что в конечном счёте оно оправдается. Контента и функций будет добавлено много; на данный момент точно известно, что в перспективе Among Us получит новую карту, графические настройки для людей, страдающих цветовой слепотой, систему друзей и другие полезные функции.
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В Among Us игроки делятся на две группы — экипаж космического судна и самозванцы-саботажники. Первым необходимо следить за кораблём и искать предателей, вторым — всячески мешать первым и даже убивать их. Проект очень увлекательный, а в Steam его пользовательский рейтинг составляет 94 %.
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