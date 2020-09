В начале декабря прошлого года пошаговая стратегия Phoenix Point от основанной создателем оригинальной X-COM Джулианом Голлопом студии Snapshot Games поступила в продажу в Epic Games Store. Разработчики сразу предупредили, что их проект будет временным эксклюзивом магазина «эпиков», но не успели мы и оглянуться, как уже сентябрь 2020-го на излёте. Поэтому сегодня Snapshot Games сообщила том, что Steam-релиз Phoenix Point уже не за горами и запланирован на 10 декабря.

реклама

анонсы и реклама Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр

До Steam игра доберётся в издании Year One Edition, в состав которого войдёт базовая игра, дополнения Blood and Titanium и Legacy of the Ancients, официальный саундтрек, обои для рабочего стола, цифровое руководство по игре, набор оружия Living Weapons и другие «плюшки».

Стоит отметить, что поддержка Phoenix Point новым контентом продолжается: в обозримом будущем игра получит третье дополнение под названием Festering Skies, а за ним последуют ещё два пока что безымянных аддона.