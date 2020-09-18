Стратегия Phoenix Point от создателя X-COM доберётся до Steam уже в начале зимы
В начале декабря прошлого года пошаговая стратегия Phoenix Point от основанной создателем оригинальной X-COM Джулианом Голлопом студии Snapshot Games поступила в продажу в Epic Games Store. Разработчики сразу предупредили, что их проект будет временным эксклюзивом магазина «эпиков», но не успели мы и оглянуться, как уже сентябрь 2020-го на излёте. Поэтому сегодня Snapshot Games сообщила том, что Steam-релиз Phoenix Point уже не за горами и запланирован на 10 декабря.
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До Steam игра доберётся в издании Year One Edition, в состав которого войдёт базовая игра, дополнения Blood and Titanium и Legacy of the Ancients, официальный саундтрек, обои для рабочего стола, цифровое руководство по игре, набор оружия Living Weapons и другие «плюшки».
Стоит отметить, что поддержка Phoenix Point новым контентом продолжается: в обозримом будущем игра получит третье дополнение под названием Festering Skies, а за ним последуют ещё два пока что безымянных аддона.
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