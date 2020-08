Разработчики из студии Hello Games, которые подарили нам космический симулятор искателя приключений No Man’s Sky, поспешили сообщить точную дату релиза The Last Campfire. Это маленькая, но очень красивая и атмосферная инди-игра, представляющая собой набор головоломок. Вы не поверите, но игра должна выйти уже завтра, 27 августа.

The Last Campfire — это ещё и игра про путешествие маленького героя по очень странному миру. Данный персонаж отправился на поиски родного дома, понимая, что в пути ему придётся решить много головоломок, встретить странных персонажей и преодолеть многочисленные препятствия.

Представители Hello Games обещают, что в The Last Campfire нас ждёт подлинное разнообразие локаций. Будут и руины, и леса, и холмы с цветами — в общем, много чего. Проект запланирован к выходу на PC (через Steam и Epic Games Store), PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

«Милоту» от авторов No Man’s Sky также стоит ожидать в подписочном сервисе Apple Arcade.