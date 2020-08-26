Авторы No Man’s Sky выпустят свою новую игру уже завтра
Разработчики из студии Hello Games, которые подарили нам космический симулятор искателя приключений No Man’s Sky, поспешили сообщить точную дату релиза The Last Campfire. Это маленькая, но очень красивая и атмосферная инди-игра, представляющая собой набор головоломок. Вы не поверите, но игра должна выйти уже завтра, 27 августа.
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The Last Campfire — это ещё и игра про путешествие маленького героя по очень странному миру. Данный персонаж отправился на поиски родного дома, понимая, что в пути ему придётся решить много головоломок, встретить странных персонажей и преодолеть многочисленные препятствия.
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Представители Hello Games обещают, что в The Last Campfire нас ждёт подлинное разнообразие локаций. Будут и руины, и леса, и холмы с цветами — в общем, много чего. Проект запланирован к выходу на PC (через Steam и Epic Games Store), PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.
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«Милоту» от авторов No Man’s Sky также стоит ожидать в подписочном сервисе Apple Arcade.
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