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Star Wars The Old Republic продемонстрировала достойный старт в Steam

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Во вторник вечером культовый MMORPG-проект Star Wars The Old Republic добрался до Steam в рамках заключённого в прошлом году партнёрского соглашения Electronic Arts с Valve. По прошествии двух дней можно сделать вывод о том, что запуск игры в Steam, учитывая её почтенный возраст, успешен.

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Во-первых, Star Wars The Old Republic довольствуется 85-процентным пользовательским рейтингом на основании более чем двух тысяч рецензий. Во-вторых, на момент публикации данной заметки «онлайн» Star Wars The Old Republic в Steam составлял без малого 22 тысячи игроков при пиковом суточном показателе в 34 тысячи игроков.

Стоит отметить, что Star Wars The Old Republic регулярно обновляется и получает свежий контент; возможно, приток новой аудитории поспособствует и дальнейшему продлению поддержки проекта.

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electronic arts bioware star wars: the old republic
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