Star Wars The Old Republic теперь доступна в Steam
В начале июля в Сеть просочилась информация о том, что знаменитая MMORPG-игра Star Wars The Old Republic в скором времени заглянет в Steam в рамках партнёрского соглашения Valve с Electronic Arts, по которому в «паровом» магазине уже вышли десятки игр EA. Утечка была подкреплена упоминанием DLL-файла библиотеки Steam, поэтому оставалось только ждать, когда всё будет подтверждено официально.
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Ждать не пришлось долго, и вот, сегодня Star Wars The Old Republic стала доступна в магазине дядюшки Гейба. В базовом варианте проект распространяется бесплатно.
Star Wars The Old Republic вышла в 2011 году, и все эти годы постоянно развивалась, так что сегодняшний Steam-релиз — это отличный шанс опробовать «Старую республику» для тех, кто в своё время по тем или иным причинам прошёл мимо неё.
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