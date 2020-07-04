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Энтузиаст сравнил кадры PC-версии Horizon Zero Dawn с версией для PlayStation 4 Pro

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Вчера вечером студия Guerilla наконец-то огласила точную дату выхода PC-версии Horizon Zero Dawn — 7 августа —, рассказала об основных особенностях «старшей» версии игры, а также опубликовала геймплейный трейлер. Энтузиаст Cycu1 тем временем не медлил и подготовил специальный сравнительный видеоролик, в котором демонстрируются показанные вчера кадры PC-версии Horizon Zero Dawn в сравнении с кадрами из версии для консоли PlayStation 4 Pro. Разница непосредственно в уровне графического исполнения не так велика, как того хотелось бы, но, возможно, необходимости в этом и нет.

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Между тем Horizon Zero Dawn (предварительный заказ) почти мгновенно возглавила «топ» продаж Steam. Напомним, что на PC выйдет полное издание игры, включающее в себя как основную Horizon Zero Dawn, так и дополнение The Frozen Wilds, а также внутриигровые бонусы вроде уникальных костюмов, наборов и луков.

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Уже известны и системные требования: с ними можно ознакомиться либо в нашей предыдущей заметке, либо на Steam-страничке Horizon Zero Dawn.

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Сейчас обсуждают

count
16:19
Харар это Эфиопия
В Индии подросток потратил 21000 долларов на PUBG
AkeHayc
16:19
Когда у меня многократно повышалось сердцебиение и давление - я удалил аккаунт в танках, и это было самым верным решением для моего здоровья, ни капельки не жалею что сделал так. Да были ломки, но это...
Пульс и давление во время игр на ПК или как не доиграться до инфаркта в 30 лет
fantazer
16:18
этот отбраковышь твой 3900 уделывает, молчал бы уже
Бракованные 10-ядерные процессоры Core i9-10900K будут продаваться под маркировкой Core i9-10850K
Великий-Дракон Желтый
16:18
Он приобрел много игровых боеприпасы - это дно..
В Индии подросток потратил 21000 долларов на PUBG
fantazer
16:17
Ну да им можно Интел нельзя пародокс, еще припомни им 3100
Бракованные 10-ядерные процессоры Core i9-10900K будут продаваться под маркировкой Core i9-10850K
REY_B_
16:17
Высококачественную сталь для корейский верфей производят. Лекарствами и компонентами Россию снабжают. Винду программируют.... Вообще, если "откуда деньги", то это скорее о России. Средний уровень кач...
В Индии подросток потратил 21000 долларов на PUBG
Великий-Дракон Желтый
16:16
в смысле откуда? есть очень много богатых индусов. строят заводы и зарабатывают бабло. к примеру гаечные ключи никто лучше индусов делать не умеет...
В Индии подросток потратил 21000 долларов на PUBG
RussianNeoguy
16:11
В этом вся сущность АМД/АТИ. Дешманность главный синоним АМД. Интеловские процы на новом техпроцессе и архитектуре похоронят все амбиции красных.
4-ядерный процессор Intel Core i7 11-го поколения обходит на 20% 8-ядерный AMD Ryzen 7 4800U в тесте Geekbench
Jack Reacher
16:10
Во внутреигровом магазине столько товаров? на 21000 долларов? Я просто в PUBG не играю Там что 1000 видов одних сковородок или футболок со шляпами для персонажей
В Индии подросток потратил 21000 долларов на PUBG
Inqizitor
16:08
Птиц, если давление 165 - то это тупо гипертония, даже кратковременные скачки. Пульс тоже не должен превышать 70 в покое, если человек сидит за ПК. Поэтому нужно идти к врачу, прокапаться лекарствами ...
Пульс и давление во время игр на ПК или как не доиграться до инфаркта в 30 лет
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