Энтузиаст сравнил кадры PC-версии Horizon Zero Dawn с версией для PlayStation 4 Pro
Вчера вечером студия Guerilla наконец-то огласила точную дату выхода PC-версии Horizon Zero Dawn — 7 августа —, рассказала об основных особенностях «старшей» версии игры, а также опубликовала геймплейный трейлер. Энтузиаст Cycu1 тем временем не медлил и подготовил специальный сравнительный видеоролик, в котором демонстрируются показанные вчера кадры PC-версии Horizon Zero Dawn в сравнении с кадрами из версии для консоли PlayStation 4 Pro. Разница непосредственно в уровне графического исполнения не так велика, как того хотелось бы, но, возможно, необходимости в этом и нет.
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Между тем Horizon Zero Dawn (предварительный заказ) почти мгновенно возглавила «топ» продаж Steam. Напомним, что на PC выйдет полное издание игры, включающее в себя как основную Horizon Zero Dawn, так и дополнение The Frozen Wilds, а также внутриигровые бонусы вроде уникальных костюмов, наборов и луков.
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Уже известны и системные требования: с ними можно ознакомиться либо в нашей предыдущей заметке, либо на Steam-страничке Horizon Zero Dawn.
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