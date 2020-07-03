Официально: релиз PC-версии Horizon Zero Dawn состоится 7 августа
Обновлено: Разработчики из Guerilla после сегодняшней утечки решили больше не томить игроков ожиданием и официально объявили о том, что PC-версия Horizon Zero Dawn выйдет 7 августа. Сопутствующий трейлер прилагается, предзаказы в Steam и Epic Games Store стартовали. По вполне разумным ценам, кстати: 930 рублей в Steam и 1 099 — в Epic Games Store.
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Согласно описанию, PC-версия Horizon Zero Dawn порадует продвинутыми настройками графики, улучшенными эффектами частиц и отражениями, встроенным бенчмарком, а также полностью разблокированной частотой кадров и поддержкой ультраширокоформатных мониторов.
В Steam уже появились системные требования; минимальные:
- процессор: Intel Core i5-2500K или AMD FX 6300;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 или AMD Radeon R9 290;
- 100 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- 64-разрядная операционная система Windows 10.
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Рекомендованные:
- процессор: Intel Core i7-4770K или AMD Ryzen 5 1500X;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580;
- 100 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- 64-разрядная операционная система Windows 10.
Оригинал: Horizon Zero Dawn выйдет на PC: с марта текущего года это уже подтверждённый факт. Известно, что игра появится на «старшей» платформе этим летом, но время бежит быстро, первый месяц лета благополучно пролетел, а мы до сих пор ждём оглашения точной даты выхода. И вот, похоже, ждать осталось совсем недолго.
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Внимательные посетители портала Steam Database обнаружили, что сегодня к PC-версии Horizon Zero Dawn в Steam было добавлено пользовательское соглашение (EULA), что обычно свидетельствует о скором релизе. Бытует мнение, что Horizon Zero Dawn выйдет на следующий после окончания летней распродажи в Steam день, то есть, десятого июля.
Если разработчики подтвердят вышеизложенные предположения, то мы обновим данную заметку.
Стоит напомнить, что в июне был официально представлен «некстгенный» сиквел — Horizon Forbidden West — так что PC-геймеры, которые подумывают о приобретении PlayStation 5, будут в курсе разворачивающихся в продолжении событий. Выйти Horizon Forbidden West должна в следующем году.
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