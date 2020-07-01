В Crash Bandicoot 4 не будет микротранзакций
На днях в Сети с подачи магазина Microsoft появилась информация о том, что в недавно анонсированной Crash Bandicoot 4 It’s About Time присутствуют микротранзакции. Данная информация закономерно поубавила у поклонников Крэша желание оформлять на новинку предварительный заказ. Видимо, до такой степени, что разработчики из Toys for Bob решили прояснить ситуацию. Как написали авторы игры в своём официальном Twitter, микротранзакций в Crash Bandicoot 4 It’s About Time нет.
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В качестве бонуса в цифровые издания игры будут включены облики «Полный отпад»; возможно, именно это и спровоцировало магазин Microsoft на выставление предупреждения о микротранзакциях.
Релиз Crash Bandicoot 4 It’s About Time планируется на второе октября на консолях уходящего поколения. Будет ли хоть когда-нибудь у проекта PC-версия, неизвестно, но Activision такую возможность не исключает.
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