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У Crash Bandicoot 4 есть шанс выйти на PC

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Вчера вечером Activision вместе со студией Toys for Bob официально представила Crash Bandicoot 4 It’s About Time. С основными деталями и датой выхода будущей игры можно ознакомиться в нашем соответствующем редакционном материале, сегодня же речь пойдёт о платформах, на которых четвёртый «Бандикут» выйдет и может выйти.

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Официально издателем заявлено лишь о PlayStation 4 и Xbox One, однако Activision не исключает возможности выпуска и на «дополнительных платформах», о чём представитель издательства сообщил в беседе с изданием PCGamesN, порекомендовав ждать новых сведений на эту тему.

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Хотя «дополнительными платформами» по итогу могут оказаться просто консоли нового поколения, надежда на PC релиз всё же имеется, особенно после того, как Activision вполне успешно выпустила на персональных компьютерах Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.

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activision crash bandicoot 4 its about time toys for bob
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