Вчера вечером Activision после многочисленных утечек информации пообещала, что официально представит Crash Bandicoot 4 It’s About Time уже 22 июня в 18:00. Указанный день и час настали, встречаем анонсирующий видеоролик сиквела.

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Разработчики и издатель подтвердили, что Crash Bandicoot 4 It’s About Time геймплейно и сюжетно связан с третьей частью «Бандикута» и порадует путешествиями во времени. Героями игры выступят сразу несколько персонажей, включая самого Крэша, Коко и местного главного злодея Нео Кортекса.

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В игре будут представлены как хорошо знакомые, так и новые игровые механики, при этом обещано, что и «старички», и новички будут чувствовать себя в Crash Bandicoot 4 It’s About Time как дома. По сути, здесь всё, как раньше, только на современном движке и на новый лад. Специально для новичков и ветеранов здесь даже предусмотрено два режима прохождения: с ограниченными «жизнями», как в оригинальной трилогии, или с бесконечными.

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По мере прохождения нам предстоит разыскать четыре Квантовые маски, позволяющие менять реальность вокруг себя, открывая тем самым новые способы преодоления препятствий, казавшихся ранее тупиковыми. С силой четырёх масок Крэшу и Коко удастся спасти вселенную.

Игра создаётся для PlayStation 4 и Xbox One и планируется к выходу второго октября. Будет ли у новинки PC-версия, пока секрет.