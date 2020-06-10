Любителям хорроров и проектов с ассиметричным мультиплеером следует обратить внимание на Nemesis: Distress. Это свеженькая анонсированная игра, правила которой изначально были прописаны в «настолке». Превью-картинка видео весьма очевидно намекает на тот факт, что всё хоррор-действо будет происходить на космическом корабле.

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В Nemesis: Distress игроки разбиваются на две команды, для каждой ставится уникальная победная цель. И вот здесь важно учитывать, на чьей стороне будут игроки. Если им доверят управление пришельцами, то в таком случае главная цель — уничтожение всех живых существ иного вида.

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Если же игроки будут сражаться за обычных людей, то им придётся каждый раз отправлять корабль к Марсу, попутно истребляя личинки «чужих».

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Каждый матч в среднем будет длится около 40 минут. Об этом прямо сейчас написано на официальной страничке Nemesis: Distress в Steam. Если верить разработчикам, то как такового оружия в игре нет. Всё сводится к грамотному использованию окружения корабля и тактическому планированию действий.

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Даты релиза у Nemesis: Distress, но разработчики гарантируют бесплатный доступ к полной версии проекта всем покупателям оригинальной настольной игры.