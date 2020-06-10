Анонсирован Nemesis: Distress — хоррор-экшен с элементами выживания и ассиметричным мультиплеером
Любителям хорроров и проектов с ассиметричным мультиплеером следует обратить внимание на Nemesis: Distress. Это свеженькая анонсированная игра, правила которой изначально были прописаны в «настолке». Превью-картинка видео весьма очевидно намекает на тот факт, что всё хоррор-действо будет происходить на космическом корабле.
В Nemesis: Distress игроки разбиваются на две команды, для каждой ставится уникальная победная цель. И вот здесь важно учитывать, на чьей стороне будут игроки. Если им доверят управление пришельцами, то в таком случае главная цель — уничтожение всех живых существ иного вида.
реклама
Если же игроки будут сражаться за обычных людей, то им придётся каждый раз отправлять корабль к Марсу, попутно истребляя личинки «чужих».
реклама
Каждый матч в среднем будет длится около 40 минут. Об этом прямо сейчас написано на официальной страничке Nemesis: Distress в Steam. Если верить разработчикам, то как такового оружия в игре нет. Всё сводится к грамотному использованию окружения корабля и тактическому планированию действий.
реклама
Даты релиза у Nemesis: Distress, но разработчики гарантируют бесплатный доступ к полной версии проекта всем покупателям оригинальной настольной игры.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила