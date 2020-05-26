Первые обзоры на The Last of Us Part II начнут появляться за неделю до выхода игры
Как известно, в конце апреля в Сеть утекла огромная пачка сюжетных подробностей The Last of Us Part II, после чего разработчики вместе с Sony поспешили огласить новую точную дату релиза игры и начали призывать не делать поспешных выводов по просочившейся в Сеть информации. Что ж, теперь компании, по всей видимости, решили показать, что им нечего скрывать и что им не страшны ни утечки, ни ранние обзоры на The Last of Us Part II.
Итак, первые обзоры на игру от профильных изданий начнут появляться утром 12 июня, то есть, ровно за неделю до выхода The Last of Us Part II, назначенного на 19 июня. В частности, игровой журналист Грег Миллер в своём Twitter заявил, что уже проходит The Last of Us Part II и готовит рецензию, подтвердив свои слова фотографией с изображением меню PlayStation 4 с заветной игрой.
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Также стоит напомнить, что главной (и единственной) героиней нового выпуска State of Play, который пройдёт уже завтра, 27 мая, поздним вечером, станет именно The Last of Us Part II. В рамках примерно получасового выпуска нам расскажут новые подробности об игре и покажут свежий геймплей.
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