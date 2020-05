Как Sony и обещала, в рамках специального стрима State of Play был продемонстрирован реальный игровой процесс экшена Ghost of Tsushima. В опубликованном видеоролике продолжительностью 18 минут уместилось много чего интересного. Мы увидели открытый и очень красивый мир игры, боевую систему, кастомизацию доспехов, поиск секретов и многое другое. Ghost of Tsushima состоит из огромного количества примечательных деталей, о некоторых из них мы просто обязаны сейчас рассказать.

В игре очень много изящных решений для стандартных задач. Например, навигация: игроку нужно полагаться на ветер. Выбрали нужную точку на карте, нажали кнопку — получили видимые потоки воздуха, которые направят в нужное место. Та же история здесь и с привычными маркерами: столб дыма или необычное дерево расскажут доморощенному самураю об интересной локации.

В Ghost of Tsushima есть лисы (которые животные). Они проведут игрока к святыням, к ним важно проявить уважение во имя прокачки. В конце концов, лисичек можно просто погладить. Животные и птицы помогут Дзину (так зовут главного героя) быстро добраться до интересных мест.

Кастомизация является важным составным элементом Ghost of Tsushima. Так, разные виды брони не только меняют главного героя внешне, но и дают отличные друг от друга бонусы к характеристикам. Для изменения цвета одежды пригодятся растения, которые нужно собирать. А если игрок не поленится собрать парочку амулетов, то у его подопечного появится возможность использовать в бою уникальные боевые приёмы.

Ещё в Ghost of Tsushima имплантировали стелс-режим с узнаваемыми механиками. Дзин принимает сущность Призрака, которая способна устрашить врагов и обратить их в бегство. Дезертировавший недруг может уронить оружие. Дальше всё становится интереснее.

Подбираемся к противнику со спины или прыгаем на него сверху — цель обезврежена. Дымовой шашкой наносим большой урон противнику и оглушаем его. Молниеносно добиваем второго противника, пока он не успел опомниться от убийства своего напарника. Метаем острые металлические предметы, привлекаем врагов фейерверком. В режиме Призрака главному герою доступен расширенный арсенал оружия, всё для максимальной зрелищности и эффективности.

Режим Самурая — полная противоположность стелс-возне. Здесь нужно смириться и чётко следовать ритму боя. Важно парировать удары противника, беречь силы и правильно комбинировать оружие для дальнего и ближнего боя. Вообще, от умения играть по таймингам будет зависеть успех в прохождении, придётся научиться отражать атаки противника точно в заданное время.

Мир Ghost of Tsushima большой, поэтому система быстрого перемещения здесь пришлась весьма кстати. Игра поощрит ваше стремление изучить не самые важные для сюжета локации — там обязательно будут припрятаны ценные ресурсы. А ещё нашему самураю в неизменные спутники выпишут именную «Плотву» — коня, которого можно призвать свистом.

Напомним, релиз Ghost of Tsushima запланирован на 17 июля нынешнего года. Игра выйдет только на PlayStation 4.