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Sony показала амбициозную Ghost of Tsushima во всех подробностях

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Как Sony и обещала, в рамках специального стрима State of Play был продемонстрирован реальный игровой процесс экшена Ghost of Tsushima. В опубликованном видеоролике продолжительностью 18 минут уместилось много чего интересного. Мы увидели открытый и очень красивый мир игры, боевую систему, кастомизацию доспехов, поиск секретов и многое другое. Ghost of Tsushima состоит из огромного количества примечательных деталей, о некоторых из них мы просто обязаны сейчас рассказать.

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В игре очень много изящных решений для стандартных задач. Например, навигация: игроку нужно полагаться на ветер. Выбрали нужную точку на карте, нажали кнопку — получили видимые потоки воздуха, которые направят в нужное место. Та же история здесь и с привычными маркерами: столб дыма или необычное дерево расскажут доморощенному самураю об интересной локации.

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В Ghost of Tsushima есть лисы (которые животные). Они проведут игрока к святыням, к ним важно проявить уважение во имя прокачки. В конце концов, лисичек можно просто погладить. Животные и птицы помогут Дзину (так зовут главного героя) быстро добраться до интересных мест.

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Кастомизация является важным составным элементом Ghost of Tsushima. Так, разные виды брони не только меняют главного героя внешне, но и дают отличные друг от друга бонусы к характеристикам. Для изменения цвета одежды пригодятся растения, которые нужно собирать. А если игрок не поленится собрать парочку амулетов, то у его подопечного появится возможность использовать в бою уникальные боевые приёмы.

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Ещё в Ghost of Tsushima имплантировали стелс-режим с узнаваемыми механиками. Дзин принимает сущность Призрака, которая способна устрашить врагов и обратить их в бегство. Дезертировавший недруг может уронить оружие. Дальше всё становится интереснее.

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Подбираемся к противнику со спины или прыгаем на него сверху — цель обезврежена. Дымовой шашкой наносим большой урон противнику и оглушаем его. Молниеносно добиваем второго противника, пока он не успел опомниться от убийства своего напарника. Метаем острые металлические предметы, привлекаем врагов фейерверком. В режиме Призрака главному герою доступен расширенный арсенал оружия, всё для максимальной зрелищности и эффективности.

Режим Самурая — полная противоположность стелс-возне. Здесь нужно смириться и чётко следовать ритму боя. Важно парировать удары противника, беречь силы и правильно комбинировать оружие для дальнего и ближнего боя. Вообще, от умения играть по таймингам будет зависеть успех в прохождении, придётся научиться отражать атаки противника точно в заданное время.

Мир Ghost of Tsushima большой, поэтому система быстрого перемещения здесь пришлась весьма кстати. Игра поощрит ваше стремление изучить не самые важные для сюжета локации — там обязательно будут припрятаны ценные ресурсы. А ещё нашему самураю в неизменные спутники выпишут именную «Плотву» — коня, которого можно призвать свистом.

Напомним, релиз Ghost of Tsushima запланирован на 17 июля нынешнего года. Игра выйдет только на PlayStation 4.

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