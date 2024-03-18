Хорошо бы в таких условиях снизить цену.

Агентство Bloomberg сообщает, что японская корпорация Sony приняла решение временно приостановить выпуск гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR2, которая была представлена только в октябре прошлого года. Устройство стоимостью $550 за первый неполный квартал присутствия на рынке разошлось тиражом почти 600 тысяч экземпляров, но в дальнейшем объёмы поставок падали ежеквартально.

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Источник изображения: Sony

За прошедшее с момента анонса время Sony смогла выпустить более 2 млн экземпляров PlayStation VR2, при этом продать смогла не более 1,1 млн штук. Чтобы не усугублять ситуацию с затовариванием складов, компания приняла решение временно приостановить выпуск этой гарнитуры виртуальной реальности. По мнению экспертов, проблема со сбытом PSVR2 обусловлена не только высокой ценой, но и ограниченным набором игр под это устройство. Создание специализированных игр для шлемов виртуальной реальности остаётся дорогим удовольствием, а Sony сейчас вынуждена урезать расходы, и соответствующие меры коснулись и тех её подразделений, которые были связаны с разработкой контента для PSVR2.