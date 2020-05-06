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Naughty Dog представила сюжетный трейлер The Last of Us Part II

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Обновлено 6 мая: Несколько минут назад обещанный видеоролик был опубликован на официальном YouTube-канале PlayStation. Видеоролик полностью дублирован на русский язык, поэтому пересказ его содержания в рамках данной заметки не требуется за неимением смысла.

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Оригинал от 5 мая: Вчера вечером студия Naughty Dog сообщила о том, что The Last of Us Part II «ушла на золото». Для нас это означает две вещи: производство игры завершено и дата её релиза теперь уже не сместится; разве что в случае обнаружения фатальных ошибок, которые невозможно исправить одним патчем. Но предпродажная подготовка на этом вовсе не заканчивается, и сегодня разработчики рассказали, что 6 мая представят свежий трейлер своего многообещающего проекта.

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Стоит напомнить, что недавно в Сеть утекла масса спойлеров сюжета The Last of Us Part II. Разработчики отреагировали на это очень болезненно, ведь под угрозу попал многолетний труд, но в то же время советуют не судить о проекте по утечкам и всё же пройти его самостоятельно, ведь как и в любом произведении, где важно повествование, в The Last of Us Part II многое можно вырвать из контекста и понять неверно.

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Релиз The Last of Us Part II состоится 19 июня на PlayStation 4. Что касается завтрашнего видеоролика, то мы просто обновим конкретно данную заметку и заменим её заголовок.

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