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The Last of Us Part II ушла в печать

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В конце прошлого месяца студия Naughty Dog после масштабной утечки сюжетной информации о The Last of Us Part II огласила точную обновлённую дату релиза своей игры — 19 июня. Сегодня же креативный директор проекта Нил Дракманн в Instagram студии Naughty Dog опубликовал видеообращение, в котором заявил об уходе The Last of Us Part II «на золото». В переводе на русский язык это выражение означает подготовку мастер-копии игры и отправку её в печать; и хотя сегодня значение данного события уходит в прошлое, традиция отмечать «золотой» день сохранится надолго.

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Таким образом, работа над игрой завершена, остаётся ждать релиза, дата которого теперь изменится только в случае форс-мажора. Даже если разработчики за оставшееся время обнаружат в игре некритические ошибки, то их можно исправить патчем первого дня.

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Хотя в Сеть утекли многие спойлеры игры, разработчики советуют не делать поспешных выводов и всё же пройти игру от начала и до конца. The Last of Us Part II выйдет эксклюзивно на PlayStation 4.

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