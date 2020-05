В конце прошлого месяца студия Naughty Dog после масштабной утечки сюжетной информации о The Last of Us Part II огласила точную обновлённую дату релиза своей игры — 19 июня. Сегодня же креативный директор проекта Нил Дракманн в Instagram студии Naughty Dog опубликовал видеообращение, в котором заявил об уходе The Last of Us Part II «на золото». В переводе на русский язык это выражение означает подготовку мастер-копии игры и отправку её в печать; и хотя сегодня значение данного события уходит в прошлое, традиция отмечать «золотой» день сохранится надолго.

Таким образом, работа над игрой завершена, остаётся ждать релиза, дата которого теперь изменится только в случае форс-мажора. Даже если разработчики за оставшееся время обнаружат в игре некритические ошибки, то их можно исправить патчем первого дня.

Хотя в Сеть утекли многие спойлеры игры, разработчики советуют не делать поспешных выводов и всё же пройти игру от начала и до конца. The Last of Us Part II выйдет эксклюзивно на PlayStation 4.