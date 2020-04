У нас тут не совсем хорошая новость для всех тех игроков, которые ждут продолжения The Last of Us — одного из главных эксклюзивных проектов для PlayStation 4. В Сеть попали нехорошие ролики — записи игрового процесса с прямыми сюжетными спойлерами. Поэтому всем неравнодушным к творчеству Naughty Dog пользователям нужно быть предельно аккуратными и внимательными при посещении фанатских сайтов и каналов YouTube.

реклама

Началось всё с канала на YouTube под названием The Last of Us 2 Leaks. Он был создан специально для «слива» записанных видео. К счастью, канал был оперативно удалён по требованию правообладателя, но никто не исключает возможности повторного залива видео. Плюс ко всему, непорядочные пользователи Сети обязательно будут выкладывать подробности увиденного на вышеупомянутом канале. А слито было действительно много. Злоумышленники (а как их ещё называть?) раскрыли все ключевые подробности сюжета, включая финал.

реклама

Откуда взялись записи с геймплеем? Ну, тут может быть только два варианта. Это мог сделать недобросовестный сотрудник регионального подразделения Sony, у которого был доступ к рабочей сборке игры. Другой вариант — злоумышленник не работал на Sony или Naughty Dog, но смог получить доступ к проекту извне.

реклама

Здесь обязательно нужно вспомнить, в каких условиях приходится сейчас работать разработчикам. Из-за пандемии коронавируса сотрудники студии вынуждены работать удалённо, это обстоятельство пагубно влияет на безопасность обмена данными. Есть предположение, что в нынешних реалиях подобные утечки будут случаться всё чаще и чаще.

реклама

The Last of Us Part II должна была поступить в продажу 29 мая, но её релиз передвинули на неопределённый срок из-за коронавируса.