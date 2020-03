До выхода дополнения Guns, Love, and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock для Borderlands 3 осталось всего каких-то десять дней, поэтому разработчики из Gearbox решили ещё разок разжечь наш к нему интерес, опубликовав весьма продолжительное видео прохождения его самого начала.

По сюжету, мы попадаем на морозную планету, дабы принять участие в праздновании свадьбы сэра Алистара Хаммерлока и Уэйнрайт Джейкобса. По закону жанра, всё оказывается не так просто и прямолинейно, как хотелось бы, но от этого не менее весело: поскольку свадьба без драки — это не по канону, нам предстоит перестрелять немало ранее невиданных обитателей ледяной планеты.

Стоит отметить, что недавно PC-версия Borderlands 3 наконец-то добралась до прилавков Steam, где успела показать выдающиеся результаты популярности. К счастью, кроссплей между Steam и Epic Games Store предусмотрен.