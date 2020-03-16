Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Borderlands 3: первые 12 минут геймплея второго сюжетного дополнения к игре

1
RTX 2080 по старой цене в Ситилинке, ХВАТАЙ
1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке
Ситилинк снижает цену на RTX 2070 третий день подряд
2080 Super в Регарде - дешевле ЛЮБОЙ обычной 2080
i9 9900K почти по старой цене и значительно дешевле чем везде

До выхода дополнения Guns, Love, and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock для Borderlands 3 осталось всего каких-то десять дней, поэтому разработчики из Gearbox решили ещё разок разжечь наш к нему интерес, опубликовав весьма продолжительное видео прохождения его самого начала.

реклама

По сюжету, мы попадаем на морозную планету, дабы принять участие в праздновании свадьбы сэра Алистара Хаммерлока и Уэйнрайт Джейкобса. По закону жанра, всё оказывается не так просто и прямолинейно, как хотелось бы, но от этого не менее весело: поскольку свадьба без драки — это не по канону, нам предстоит перестрелять немало ранее невиданных обитателей ледяной планеты.

реклама

Стоит отметить, что недавно PC-версия Borderlands 3 наконец-то добралась до прилавков Steam, где успела показать выдающиеся результаты популярности. К счастью, кроссплей между Steam и Epic Games Store предусмотрен.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

2k games gearbox software borderlands 3
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Весенняя распродажа добралась и до GOG
+
Borderlands 3: первые 12 минут геймплея второго сюжетного дополнения к игре
1
Доступ к демоверсии ремейка Resident Evil 3 откроется в этот четверг
1
В Origin стартовала весенняя распродажа со скидками на Battlefield V, Need for Speed Heat и некоторые другие игры
1
Организаторы Gamescom 2020 не исключают возможности отмены выставки из-за коронавируса
+
Rockstar переводит своих сотрудников на удалённую работу
2
Авторы Wolcen Lords of Mayhem решили сначала привести игру в порядок и отложили выпуск нового контента
1

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
9 марта 2020 92
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
8 марта 2020 22
Выбираем ЦАП с лучшим звуком: кандидаты из Китая
6 марта 2020 197
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – PCI-Express интерфейс
10 марта 2020 90
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
4 марта 2020 56
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 60 тысяч рублей: март 2020
6 марта 2020 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

AMD Ryzen 7 2700 против консолей - я купил многоядерный процессор только ради этого
126
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13
Новый процессор Intel Core i3 10100 — намного дешевле, но с производительностью на уровне Core i7
40
ТОП 2 анонимные криптовалютные карты, которые позволят платить криптовалютой в магазинах и снимать её в банкоматах
12
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 1700 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
30
Топ 100 лучших игр для тех, кто не смог обновить ПК до начала кризиса
63
CPU-кулеры два в одном - и холод, и дизайн
15
Компьютерные цены прошлого века (2001 год начало) часть 3
28
Антикризисная игровая сборка от магазина Регард
38
Серебряная сборка в формате microATX от магазина Регард
32

Сейчас обсуждают

SMA
19:20
все перейдут на ростелеком, т.е. теле2, т.е. госконтору, и пойдут они все в пешее... но что такое ростелеком, думаю не для кого не секрет, цены повысят тутже, но это уже второе, но если про сети, и бе...
Цены на мобильные тарифы могут подняться из-за проекта Социальный интернет
SATelit
19:18
По тому, что ты глаза закрыл)))...
В Сети появились характеристики Microsoft Xbox Series X: 8 ядер Zen 2, графика RDNA 2 с производительностью 12 TFLOPS, поддержка 4K с частотой до 120 к/сек
wwr222
19:12
И там ничего хорошего нет.
Антикризисная игровая сборка от магазина Регард
wwr222
19:11
Эти упыри ненасытные уже стонут,что из-за потери бабла от роуминга убыток несут.Плавно так намекают...
Цены на мобильные тарифы могут подняться из-за проекта Социальный интернет
il cattivo
19:04
Новый милленниум! Гей, не гей — все давно уравнялись. Границ больше нет! (с) Уэйнрайт Джейкобс, таки, мужского пола. так что, имя и спущенная в сортир некогда великая фамилия, вполне себе склоняются.
Borderlands 3: первые 12 минут геймплея второго сюжетного дополнения к игре
mentoza
18:57
Сестра в штатах платит 180 баксов в месяц за инет домашний. Плюс, больше 100 за мобильную связь себе и мужу. Глядя на такое, жаловаться на цены, и правда, глупо нам. Но другое дело, что очередная "и...
Цены на мобильные тарифы могут подняться из-за проекта Социальный интернет
MaTbZelota
18:48
Жаль что DLC на торренты не так часто подвозят...
Дебютный трейлер первого крупного дополнения к Control
Andrei
18:43
Топовая консолька конечно. Мощи очень приличные. Где кстати Zealot или как там его который вещал что в Xbox Series X проц будет на уровне Ryzen 1600? : D
В Сети появились характеристики Microsoft Xbox Series X: 8 ядер Zen 2, графика RDNA 2 с производительностью 12 TFLOPS, поддержка 4K с частотой до 120 к/сек
&lt;TopUpdate&gt;
18:40
без тостеров, 6000 аккум не говорит о монструозности автономности. нужны стравнительные тосты.
Samsung Galaxy M21 – монстр автономности с NFC за 200 долларов
Тролль Толстый
18:40
а они объявят, что если не дадите лицензию, мы сейчас останавливаем все услуги связи и закрываемся, опуская всю страну в средние века, без связи и интернета ))
Цены на мобильные тарифы могут подняться из-за проекта Социальный интернет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем