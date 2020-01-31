В попытках привести Overwatch в состояние равновесия, при котором не сформировывалась бы та или иная «мета», Blizzard уже что только не пробовала: и ускорила выпуск патчей, и обязательный выбор ролей ввела, и поиск групп для нахождения единомышленников добавила. Но равновесия (баланса) как не было, так и нет: всегда существует сильная и одновременно простая в исполнении стратегия, которая парализует игровой процесс, делая его однообразным и страшно скучным.

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Но игроки требуют баланса и, как следствие, разнообразия, поэтому Blizzard решила ввести в Overwatch систему ротации героев. По всей видимости, без радикальных методов уже никак.

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Суть в следующем: со стартом нового, 21-го сезона, который начнётся где-то в марте, в соревновательных матчах (аркадные и быстрые матчи будут работать как прежде) Overwatch будут еженедельно меняться недоступные для выбора герои. Скажем, в первую неделю разработчики запрещают выбирать Мэй и Сигму, на вторую — Уинстона и Гэндзи, и так далее. По словам разработчиков, данное решение они приняли на основе отзывов игроков, которые хотят, чтобы «меты» менялись чаще. На данном этапе система будет представлена в базовом варианте, но впоследствии в неё могут вноситься изменения.

Второе важное нововведение — «Лаборатория». Так будет называться специальный игровой режим, в котором разработчики предоставляют игрокам возможность опробовать находящиеся в экспериментальном статусе изменения. Blizzard сразу предупреждает: в отличие от публичного тестового сервера, нововведения и изменения, представленные в «Лаборатории», не обязательно будут добавлены в рабочую версию игры. Идея заключается в том, чтобы сильнее вовлечь сообщество в процесс разработки.

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Будут и другие изменения. В частности, обновление античитерской системы, обновление «Мастерской», новые функции в настройках профиля и другое.