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Создатели Ori and the Blind Forest работают над «революционным» ролевым боевиком

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Компания Moon Studios, получившая известность благодаря метроидвании в Ori and the Blind Forest, и которая сейчас доделывает Ori and the Will of the Wisps, ищет новых сотрудников, дабы подготовить поистине амбициозный новый проект. Как стало известно из вакансии на портале Gamasutra, в Moon Studios требуются талантливые и опытные сотрудники, которые бы смогли воплотить в жизнь игру, способную произвести революцию в жанре ролевого боевика (Action/RPG).

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Судя по всему, разработчики будут черпать вдохновение из серий Diablo, Dark Souls и Zelda. По крайней мере, от соискателей требуется, чтобы данные игры им нравились. Больше никаких подробностей пока нет, поскольку проект в лучшем случае находится на стадии препроизводства. Следует отметить, что Moon Studios слов на ветер не бросает: с Ori and the Blind Forest студии уже удалось переосмыслить жанр платформера-метроидвании и заслужить 96-процентный пользовательский рейтинг в Steam.

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Что касается Ori and the Will of the Wisps, то её релиз назначен на 11 марта наступающего года на PC и Xbox One.

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w
14:48
правописание 2
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r2000
14:47
На производительность, это не влияет ни как
Под крышкой 3800х находится 2 чиплета - обнаружил владелец процессора с форума Overclockers.ru
Miki_Sambrero
14:46
он про гпу или процессоры? Без райзенов Интел в 2022 может быть выпустили первый 8 ядерник домашний комп, или рефреш первого 6 ядерника из 2020 )
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Lazut4ik
14:43
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corsi
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xamian
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Под крышкой 3800х находится 2 чиплета - обнаружил владелец процессора с форума Overclockers.ru
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14:37
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Под крышкой 3800х находится 2 чиплета - обнаружил владелец процессора с форума Overclockers.ru
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