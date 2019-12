Компания Moon Studios, получившая известность благодаря метроидвании в Ori and the Blind Forest, и которая сейчас доделывает Ori and the Will of the Wisps, ищет новых сотрудников, дабы подготовить поистине амбициозный новый проект. Как стало известно из вакансии на портале Gamasutra, в Moon Studios требуются талантливые и опытные сотрудники, которые бы смогли воплотить в жизнь игру, способную произвести революцию в жанре ролевого боевика (Action/RPG).

Судя по всему, разработчики будут черпать вдохновение из серий Diablo, Dark Souls и Zelda. По крайней мере, от соискателей требуется, чтобы данные игры им нравились. Больше никаких подробностей пока нет, поскольку проект в лучшем случае находится на стадии препроизводства. Следует отметить, что Moon Studios слов на ветер не бросает: с Ori and the Blind Forest студии уже удалось переосмыслить жанр платформера-метроидвании и заслужить 96-процентный пользовательский рейтинг в Steam.

Что касается Ori and the Will of the Wisps, то её релиз назначен на 11 марта наступающего года на PC и Xbox One.