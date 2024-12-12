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Обзор материнской платы MSI B760M Project Zero в составе сборки MSI

В лабораторию попала интересная сборка на базе корпуса MSI MAG PANO M100R PZ и платы B760M Project Zero с разъемами на обороте. Сама идея неплохая, но насколько она будет востребована комьюнити, покажет только время.
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Оглавление

Вступление

Крайне редко мы тестируем уже готовые сборки, но бывают исключения. Это связано с тем, что не все покупают готовые решения, предпочитая самостоятельно подбирать отдельные компоненты. Однако кому-то бывает банально любопытно, как и что собирается, и я стараюсь демонстрировать определенные сборки, когда тестирую корпуса. Обычно стараюсь туда запихать свой тестовый стенд, а если не получается, то пытаюсь что-то придумать. Бывает интересно собрать компьютер полностью из отдельных компонентов одного бренда.

Не все компании могут похвастать полным спектром продукции, но у крупных производителей можно найти практически весь набор. Кроме того, сейчас набирает популярность новый формат материнских плат, где основная часть разъёмов выведена с обратной стороны платы. Пока это не такой массовый тренд, но устройства уже появляются. Причём это касается не только материнских плат, но и корпусов. Тут важную роль играет именно корпус, поскольку для такого типа платы сгодится далеко не любой ящик. Конечно, настоящего моддера не остановят такие пустяки. Он просто возьмёт «дремель», а может даже УШМ, и вырежет всё, что ему нужно. Однако не все готовы к таким испытаниям и производитель, создав проблему, сам же её и решает выпуском новых корпусов с поддержкой этого чудного стандарта.

Кстати, я уже протестировал одну такую материнскую плату, а именно MSI Z790 Project Zero и даже засунул её в корпус Formula V Line Timberline T0. Пока это получилась первая такая сборка, но это плата ATX формата, а бывают ещё mATX. Сегодня как раз хотелось бы посмотреть на практически полную сборку MSI, за исключением оперативной памяти, которую компания сама пока не производит, но зато сотрудничает в этом направлении с некоторыми брендами. Всё остальное уже полностью от MSI и пришло ко мне в собранном виде.

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Основой системы является материнская плата MSI B760M Project Zero. Однако, сегодня, на мой взгляд, интереснее смотрелась бы другая модель B650M Project Zero для платформы AMD AM5. Возможно, и с ней мы познакомимся, а сегодня рассмотрим сборку на платформе Intel, которая уже машет нам рукой.

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Как уже сообщалось, основное отличие материнских плат MSI Project Zero от других моделей – обратное расположение разъёмов. Это значит, что все разъёмы расположены с обратной стороны платы, а спереди не получится подключить даже вентилятор. Кроме этого, в данном случае плата формата mATX.

Компоненты сборки

Корпус

Корпус играет важную роль в любой сборке и особенно в этой. Как уже объяснялось в начале, здесь используется материнская плата формата mATX с обратным расположением разъёмов. Поэтому абы какой корпус тут не подойдёт, иначе придётся выпиливать проёмы для разъёмов.

В компании MSI поняли, что пользователю будет интересен готовый вариант и если уж они решили выпустить плату, то должны были позаботиться о её использовании. При этом такой корпус будет универсальным: в него можно будет установить платы как с классическим расположением разъёмов, так и с обратным.

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Модель корпуса называется MSI MAG PANO M100R PZ. Когда я листал описание материнской платы на сайте производителя, то он показался первым из рекомендованных, но в белом исполнении. В данном случае он чёрный.

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Корпус поставляется в огромной коробке, несмотря на то, что он предназначен для mATX плат. Сам производитель скромно именует его Micro-Tower. Размеры у него совсем не micro и составляют 440 х 235 х 405 мм. Масса пустого кейса составляет 8.66 кг. Тут уже можно не удивляться, ведь пластика почти нет, только металл и стекло, а последнего достаточно много.

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Передняя панель и левая боковая изготовлены из стекла, а сверху металлическая панель с решёткой, причём съёмная. Корпус очень просторный и подразумевает установку жидкостной системы охлаждения с радиатором на 360 мм, но сверху.

Также корпус штатно оборудован четырьмя вентиляторами 120 х 120 мм, которые трудятся на вытяжку. Для коммутации их питания используется специальный хаб, который находится за правой панелью.

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На ней есть два массива отверстий, как раз для обеспечения вентиляции. Дизайн корпуса не симметричный потому, что передняя панель с ломаными линиями и верхняя расположена не совсем горизонтально. Поэтому он отдалённо напоминает камень.

Блок питания

В корпусе установлен модульный блок питания на 850 Вт. Установлена модель с сертификатом 80 Plus Gold. Называется она MSI MAG A850GL PCIE5. Я рассматривал старшую модель из этой линейки, а именно MSI MAG A1250GL PCIE5.

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В данном случае у меня оказалась не очень мощная конфигурация и поэтому более мощную модификацию решили не использовать.

Положа руку на сердце, для этой сборки хватило бы блока и поменьше, но тут видимо решили обеспечить запас с целью заменить видеокарту в ближайшей перспективе.

Видеокарта

Поскольку здесь установлен процессор Intel Core i7-14700K, то видеокарта немного слабовата для этой сборки. Я бы поставил хотя бы RTX 4070 Super. Здесь же установлена MSI GeForce RTX 4060 Gaming X.

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Эту карту я уже отдельно рассматривал, поэтому что-то добавить тут уже нечего. Разве, что подключается она обычным кабелем 8-pin PCI-e, а не новомодным 12V-2x6 (12VHPWR).

Система охлаждения

О процессорах Intel Raptor Lake ходят легенды об их тепловыделении, поэтому без жидкостной системы охлаждения не обойтись. И даже с ней, скорее всего, придётся загонять процессор в лимиты, как джина в бутылку, чтобы температура была в районе 80°C. Тут установлена система жидкостного охлаждения MSI MAG Coreliquid E360.

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Я также уже рассматривал отдельно эту модель. Она относится к начальному уровню, но обеспечивает неплохую производительность.

Как можно заметить, практически все устройства подобрались из серии MSI Arsenal Gaming (MAG). Это линейка начального уровня для геймеров, но сама сборка получилась скорее среднего уровня, если не учитывать видеокарту. С памятью помогла компания Kingston, а точнее её подразделение HyperX. Память не самая удачная на микросхемах Micron.

Накопитель установлен компании MSI, модель Spatium M470. У меня был Spatium M570 Pro Frozr, но он не влез из-за своего радиатора, который своими трубками упирался в боковой радиатор материнской платы, да и смысла в нём тут нет.

Дизайн и особенности материнской платы

Перед нами обычная материнская плата формата mАТХ за исключением расположения разъёмов. Здесь большая их часть находится с обратной стороны. Спереди остались только слоты памяти и PCI-e. Список совместимых корпусов есть на сайте производителя. В остальном это обычная mATX плата.

Её габариты не отличаются от классических и составляют практически 244 х 244 мм. По дизайну плата похожа на другие модели компании. Ближайшим аналогом с классическим расположением разъёмов является плата MSI MAG B760M Mortar WIFI. Я уже рассматривал эту модель и про неё можно почитать более подробно. Функционал и подсистема питания процессора у данной платы аналогичны.

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Оформление универсальное и может подойти под белые или чёрные сборки, благодаря чёрной печатной плате и серебристым радиаторам. Производитель сообщает о шести слоях металлизации и двух унциях меди на слой. На плате установлено несколько радиаторов, а вот панелей, которые скрывали бы торчащие контакты разъёмов тут не видно.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8. Всё это выведено с обратной стороны, но в тех же местах, что обычно спереди.

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Такое сочетание разъёмов встречается на производительных платах, которые предназначены для флагманских процессоров. Видно, что производитель хорошо позаботился о питании. Рядом с основным коннектором питания ATX находится группа из четырёх светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя. Однако светодиоды распаяны спереди, а разъём питания выведен сзади.

Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота чёрного цвета. C двух сторон слотов используются защёлки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга. Сейчас уже память типа DDR5 обрела достаточную распространённость, и пользователи предпочитают её при переходе на новые платформы.

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Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до 7800 МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объём 256 Гб достигается путём установки четырёх модулей по 64 Гб.

Питание процессора выполнено по схеме 12+1+1, как и на MSI MAG B760M Mortar WIFI.

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На каждый из 12 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке Renesas RAA220075. Они способны обеспечивать силу тока в 75А. Драйверов и удвоителей фаз здесь нет. В качестве основного ШИМ-контроллера используется чип Renesas RAA229132.

MSI B760M Project Zero позиционируется как универсальное решение, а не инструмент для разгона. Можно считать, что это пробная линейка, запущенная в серию в расчёте на оценку аудитории пользователей. Не каждый кинется сразу менять свой корпус или распиливать его изнутри. Если эта тема «выстрелит», то производители на каком-то этапе могут параллельно выпускать 2 одинаковые модели с разным расположением разъёмов. При этом дизайн печатной платы придётся немного менять потому, что контакты с двух различных сторон получаются зеркально отражёнными.

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Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Тепловой трубки нет. Боковой радиатор большой и закрывает разъёмы задней панели. Каждый из двух радиаторов крепятся двумя винтами с обратной стороны.

Теплорассеиватели изготовлены из алюминиевого сплава и кажутся неокрашенными, но скорее всего покрыты чем-то бесцветным. Надписи и узоры на радиаторах выполнены чёрным цветом. Поверхность слегка шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются серые терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам.

Ниже находится каскад ещё из трёх радиаторов, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей и чипсета.

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Радиаторы для SSD накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и также серебристого цвета. Сверху надписи выполнены чёрной краской. На каждом присутствует терморезинка для улучшения контакта и теплопроводности, а также два винта для крепления к втулкам на плате. Один винт остаётся, а другой вынимается, что очень удобно при монтаже.

Остался только радиатор чипсета. Он изготовлен из алюминиевого сплава и такого же серебристого цвета как все остальные. Крепление осуществляется двумя винтами с обратной стороны жёстко.

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В данном случае реализовано четыре порта SATA 3. Два расположены сбоку, а два находятся внизу. Все смотрят лицом в обратную сторону. Выше боковых портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2 и одна USB 3.2 Gen1.

Поскольку мы смотрим с обратной стороны, то теперь уже в левом нижнем углу расположен разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона. Рядом можно заметить коннектор 4-pin FAN для вентилятора.

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Правее расположены две колодки USB 2.0, ещё два разъёма 4-pin FAN и колодка для Thunderbolt 4 дочерней платы. Затем можно увидеть два разъёма для подсветки. Один обычный 12В, а другой адресный ARGB LED 5B. В правом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели, который также распаян с обратной стороны, а вот звуковые конденсаторы, операционный усилитель и звуковой кодек Realtek ALC897 - спереди.

Между верхним и средним слотами PCI-e x16 находится чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D. Сетевой Ethernet контроллер представлен микросхемой Realtek RTL8111E.

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На этой плате мы видим три слота расширения, два из которых - PCI-e x16. Только верхний получает свои линии от процессора. Он выделен стальной рамкой по периметру. Остальные слоты обеспечиваются чипсетом. Над верхним слотом PCI-e x16 и между остальными PCI-e x16 находятся два разъёма M.2 для установки накопителей. Оба могут работать в режиме PCI-e x4 Gen4, а нижний ещё в режиме SATA. Существуют ограничения на совместное использование, поэтому лучше изучить подробную информацию на сайте производителя.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

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  • Четыре разъёма USB 2.0;
  • Три разъёма USB 3.2 Gen2;
  • Один разъём USB 3.2 Type-C Gen2х2;
  • Один сетевой разъём RJ-45;
  • Пять аудиоразъёмов типа minijack;
  • Один оптический S/PDIF Out;
  • Два вывода антенн;
  • Один видеовыход HDMI;
  • Один видеовыход Display Port.

Беспроводной модуль основан на карте Intel AX211.

Технические характеристики

Модель MSI B760M Project Zero
Поддерживаемые процессоры 12, 13 и 14-поколение Intel Core i3, i5, i7, i9 в исполнении LGA 1700
Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8
Системная логика Intel B760
Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 DIMM, двухканальный режим, до 256 Гбайт при частоте 4800 – 7800 МГц
Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5;
1 - PCI-e x16 Gen4 (x4);
1 - PCI-e x1 Gen3
Поддержка Multi-GPU Нет
Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel B760; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
2 x M.2 порта – 1x PCI-e x4 Gen4 + 1x PCI-e x4 Gen4 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя)
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да
Сеть 1 x Realtek RTL8111E;
1 x Intel AX211
Аудио Realtek ALC897 – 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 4 + 4 x USB 2.0 (Intel B760)
USB 3.2 Gen1 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel B760)
USB 3.2 Gen2 4 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel B760)
Thunderbolt 4 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 4 x USB 2.0;
3 x USB 3.2 Gen2;
1 x USB 3.2 Gen2х2;
1 x RJ45;
5 x 3.5 мм jack;
1 x Optical S/PDIF Out;
2 x Ant. Out;
1 x HDMI;
1 x Display Port
Размеры, мм 244 x 244
Форм-фактор mATX.

Возможности BIOS

Оболочка не претерпела принципиальных изменений, разве что косметических. В целом она похожа даже по набору функций и пунктов настроек. Перед нами всё та же CLICK BIOS 5. Основные изменения возможны в элементах оформления. Все остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Всё работает чётко, без нареканий. Инструментарий для разгона находится в одном разделе, что удобно. Структура меню не поменялась и поэтому будет очень удобно при переходе с другой модели MSI.

Для большинства пользователей хватит режима EZ MODE, где можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить XMP или активизировать автоматический разгон. Всё делается одним кликом и работает отлично.

И, конечно же, здесь есть список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она действительно помогает, особенно когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Плата корректно ведёт себя при переразгоне, и я почти не использовал кнопку ClrCMOS. Ещё мне очень понравились пункты предустановок для памяти.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI B760M Project Zero проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Процессор: Intel Core i7-14700K;
  • Охлаждение: MSI Coreliquid E360;
  • Термоинтерфейс: н/д;
  • Материнская плата: MSI B760M Project Zero, версия BIOS – 1.30;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-5200 Kingston Hyper X (Micron);
  • Видеокарта: MSI GeForce RTX 4060 Gaming X;
  • Накопитель: MSI Spatium M470 1 Тбайт;
  • Блок питания: MSI MAG A850GL PCIE5;
  • Корпус: MSI MAG PANO M100R PZ.

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Тестирование

Первый раз за долгие годы мне не надо ничего собирать и разбирать. Всё уже собрано в крупном просторном корпусе типа «аквариум». Осталось только подключить пару кабелей, запустить систему, установить нужные приложения, всё обновить и можно запускать тесты.

Для начала я включил Prime95, чтобы понять, как система охлаждения справляется с нагрузкой и сильно ли она шумит.

Вентиляторы подключаются к хабу, а он уже к материнской плате. Поэтому управлять скоростью вращения крыльчаток можно через фирменное приложение MSI Center. Непосредственно скорость вентиляторов можно настроить и в BIOS.

GPU-Z:

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AIDA64 GPGPU:

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AIDA64 Cache & Memory:

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AIDA64 CPU Queen:

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AIDA64 AES:

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AIDA64 SHA3:

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Cinebench R20:

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Cinebench R23:

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Cinebench 2024:

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3DMark Steel Nomad:

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3DMark Steel Nomad Light:

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3DMark Solar Bay:

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3DMark CPU Profile:

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3DMark Storage Benchmark:

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Winrar 7.01:

450x353 30 KB

7-Zip 23.01:

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CrystalDiskMark:

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AS SSD:

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Anvil’s Storage Benchmark:

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PCMark 10:

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450x314 25 KB. Big one: 1500x1046 170 KB

Corona 1.3:

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Superposition, FHD Medium:

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Cyberpunk 2077, FHD:

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Далее я запустил всё тот же Prime95 и стал смотреть на сборку MSI через тепловизор. Все в пределах нормы.

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Большие радиаторы системной платы отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме.

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Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC897. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме того, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

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24 бит, 192 кГц

450x175 22 KB. Big one: 606x236 38 KB

Заключение

Сборка симпатичная, но не совсем компактная для используемой mATX платы. Также это совсем не бюджетный вариант и ещё не совсем оптимальный. В данной конфигурации можно было установить видеокарту помощнее и более быструю оперативную память. Корпус отличный, блок питания я уже рассматривал, и его хватит даже для более мощной видеокарты. Система охлаждения подходит процессору и способна отвести около 300 Вт тепла. Другое дело, что сам процессор способен на большее. Поэтому я бы, скорее всего, собирал на платформе AMD, но для фанатов Intel есть такой вариант. Кроме того, сейчас LGA 1700 уже на закате и кто-то начал ожидать появления в магазинах новой платформы LGA 1851.

MSI B760M Project Zero – это плата среднего уровня формата mATX с обратным расположением разъёмов. Производитель пока только формирует модельный ряд таких устройств. Также пока не вышли подобные платы на новом поколении чипсетов платформ Intel и AMD. Выйдут ли или это так и останется, как Project? Внятного ответа пока нет. Сама идея неплохая, но насколько она приживётся в комьюнити, покажет только время. У протестированной материнской платы хорошая функциональность, которая характерна для плат высокого уровня на чипсете Intel B760.

В штатном оснащении есть несколько радиаторов, беспроводной модуль, разгон памяти и неплохая подсистема питания. А вот декоративных панелей, которые закрывают местоположение разъёмов спереди, я не увидел. Кстати, у платы B650M Project Zero они есть, и это ещё одна из причин, почему бы я выбрал её для сборки. Как уже отмечалось, разъёмов спереди нет и невозможно подключить даже простой вентилятор. К этому можно привыкнуть, но нет контактов или кнопки сброса ClrCMOS. Её можно было вывести на заднюю панель, но там кнопок нет вообще. К сожалению, сброс настроек иногда нужен. Если мне не довелось столкнуться с этой проблемой при тестировании, то это не значит, что так будет у всех.

По большому счёту, кроме расположения разъёмов с обратной стороны, новых и волшебных технических решений тут нет. WIFI 7 – не положено по статусу, только 6E. В остальном это обычная материнская плата на чипсете Intel B760, близкая по возможностям к версиям MAG B760M Mortar WIFI II или PRO B760M-A WIFI. Слоёв металлизации – шесть, как у любой обычной платы среднего уровня. Предпосылок для экстремального разгона тут нет. Память спокойно разгоняется до 7200 МГц и можно даже поджать тайминги. Если сильно постараться, можно взять и 8000. Однако есть ли в этом практический смысл? Плата отлично справляется со старшей моделью процессора, и подсистема питания сильно не разогревается. Тут большей проблемой будет подобрать систему охлаждения, которая будет справляться с ЦП.

За подсистему питания и её охлаждение волноваться не приходится, она должна хорошо справляться с нагрузкой, если процессор будет зажат в лимиты. Для этого тут предусмотрено два варианта: стандартные настройки Intel или оптимизированные MSI. Также можно снять лимиты, но ещё раз стоит отметить, что плата не для разгона процессора, только памяти. И для этого есть все необходимое. Видеокарту можно поставить любую, есть место для установки двух накопителей типа М.2. Что ещё нужно геймеру? Сетевой адаптер? Тут их два, выбирай любой, хоть даже 2.5G. Звук? Он здесь такой же, как на большинстве устройств. Подсветки нет, но можно подключить самую бюджетную ленту и выйдет не хуже.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора материнская плата MSI B760M Project Zero получает награду:

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Сергей Анатолич
10:14
Да они этого и не скрывают.
Верховный лидер Ирана сообщил о имеющихся доказательствах участия США и Израиля в перевороте в Сирии
Сергей Анатолич
10:11
Украина клянчит по всему "миру" копеечку, а сама, яко бы, помогает каким то повстанцам в Сирии. Это какой то маразм. Ложь в каждом действии, в каждом слове. Нельзя с ними честно воевать.
Washington Post: Украина оказала военную помощь сирийской оппозиции перед её наступлением в Сирии
Megagad
10:08
Автору стоит сходить в школу ;) 11218 - это 76.2% от 14719. Это если "плясать" от В580. Так что не 30, а 24%. А если плясать от 4060 - то В580 на 31.2% быстрее, чем 4060. И по факту имеем карту с про...
Intel Arc B580 обошла в тестах 3DMark такие карты, как RTX 4060 и Arc A770/A750
Дмитрий Мальцев
10:05
у тебя доширак остыл :)
Геймеры устали от медленной GeForce RTX 4060 и переходят на более дорогие видеокарты NVIDIA
Женя
10:04
ХАХА
Белоруссия полностью разработала пусковую установку для гиперзвукового комплекса "Орешник"
Женя
10:01
т.е. НАТО еще не вступило в войну получается, а почему путин заявляет что воюет с ней?
Армии Великобритании хватит на полгода-год в конфликте уровня СВО, заявил министр по делам ветеранов
Анатолий Шведцов
09:59
Удивительно. Страна не имеющая запасов нефти и газа, зависит от импорта.
Энергетический сектор Германии сильно зависит от импорта
Женя
09:57
Западный Берлин 1978, все загнивают и загнивают, тысячами увольняют, прошло 40 лет а пропаганда не изменилась https://www.youtube.com/watch?v=DxeoqlM9oHc
Немецкие аналитики недовольны ростом ВВП России, указывая на старую технику времён СССР в СВО
константин ропот
09:56
Путину тоже победа не нужна. Ему нужна война.
Зеленский не исключил возможность снижения до 18 лет мобилизационного возраста на Украине
newceyre
09:56
За 75 4070ти покупается. Где ты 3060 за 75 видел? В психушке у себя?
Геймеры устали от медленной GeForce RTX 4060 и переходят на более дорогие видеокарты NVIDIA
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