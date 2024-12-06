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Вступление

Игровых ноутбуков становится всё больше, и пользователи продолжают их активно приобретать. Дело в том, что собрать игровой компьютер – это тоже сейчас совсем не дешёвое удовольствие, если мы говорим об абсолютно новой сборке. Да, можно взять самый бюджетный Ryzen 5 7500F или Ryzen 5 8400F и собрать что-то c RTX4060, но это всё равно будет не бесплатно и в лучшем случае для FHD. Поэтому кто-то предпочитает ноутбуки из-за того, что они занимают меньше места, а ещё его можно перевозить с собой на какую-нибудь дачу и сидеть там рубиться.

У подобных устройств есть свои недостатки: маленький экран, а также высокий шум и нагрев. Можно решить частично эти проблемы, но полностью от них избавиться не получится. Например, к ноутбуку можно подключить внешний монитор, использовать специальную охлаждающую подставку, а играть вообще в наушниках. Однако ноутбуки, как и любой другой компьютер, это более универсальные устройства, которые предназначены не только для развлечения и отдыха. Они также используются для работы. Поэтому некоторые пользователи предпочитают более универсальные модели, у которых есть хороший экран и дискретная графика, чтобы иногда можно было поиграть в современные игры.

Сейчас у крупных производителей есть множество различных линеек, где представлено несколько моделей. Например, у компании ASUS есть подразделение ROG, которое занимается продукцией, ориентированной на геймеров. Чисто геймерские устройства относятся к серии STRIX, а есть более универсальные – Zephyrus. Да, бывают ещё бюджетные модели TUF Gaming, но это уже не ROG. Со стороны профессиональных моделей ближе к игровым подбирается серия ProArt. Поэтому Zephyrus и ProArt очень близки по характеристикам, но у первых упор сделан в сторону гейминга, а у вторых – профессионального использования. Ключевые отличия – это специализированный софт и экран.

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Поэтому пользователю необходимо заранее сделать выбор, что для него важнее, а возможно просто какая-то конфигурация окажется более подходящей, например, по цене или более удобной для того формата, в котором её предстоит использовать. Я уже рассматривал модели ROG Zephyrus G16 (GU605M) и ProArt P16 (H7606), но первый был на платформе Intel, а теперь хотелось бы посмотреть другую модель на платформе AMD Strix Point. Скорее всего это должно быть что-то среднее между ROG Zephyrus G16 (GU605M) и ProArt P16 (H7606). Например, корпус и экран от первой модели, а аппаратная платформа от второй.

Сегодня мы рассмотрим модель ROG Zephyrus G16 (GA605W) с флагманским процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370, который оборудован встроенным NPU и хорошей графикой. Однако для игр есть ещё дискретный графический процессор. Давайте посмотрим, что в итоге получилось.

Технические характеристики

Модель ASUS ROG Zephyrus G16 (GA605W) Тип устройства Ноутбук Процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 Видеопроцессор AMD Radeon 890M Graphics;

nVidia RTX 4070 for Laptop (105 Вт), 8 ГБ GDDR6 Операционная система Microsoft Windows 11 Оперативная память 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с результирующей частотой 7500 МГц Встроенная память SSD 1 ТБ Gen4 x4 SSD M.2 Экран ROG Nebula 16" 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 OLED, глянцевый экран, DCI-P3: 100%, частота обновления 240 Гц, время отклика 0.2 мс, G-Sync / Adaptive-Sync, Pantone Validated, дисплейный мультиплексор + NVIDIA, Advanced Optimus, поддержка Dolby Vision HDR Разъёмы 1 x USB 4.0 Gen3 Type-C (40 Гбит/с, дисплей, зарядка Power Delivery);

1 x USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с, дисплей, зарядка Power Delivery);

2 x USB-A 3.2 Gen2;

1 x HDMI 2.1 FRL;

1 x аудиоразъем 3.5 мм;

1 x карт-ридер SD Express 7.0 Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 7 (802.11 be); Bluetooth v5.4 Аккумулятор 4 ячейки, Li-ion, 90 Вт*ч Размеры 354 x 246 x 14.9-16.4 мм Масса 1.85 кг Цена 274 999 рублей *

* Стоимость устройства в одном из розничных магазинов на момент подготовки материала.

Очень большое сходство с ProArt P16 (H7606), что неудивительно. Даже по размерам они почти совпадают (у H7606 они составляют 355 х 247 х 14.9-17.3 мм). Основным отличием мне видится только экран, который больше ориентирован на игры за счёт сниженного разрешения и увеличенной частоты обновления. Ещё в два раза меньше оперативной памяти, но при этом данная модель стоит дешевле.

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Упаковка и комплектация

Ноутбук поставляется в крупной картонной коробке тёмно-серого цвета с крупным чёрным логотипом ROG. Нет ничего необычного в том, что производитель хочет как-то выделить устройство.

На противоположной поверхности есть только стандартное предупреждение об аккумуляторах и наклейка с указанием модели и комплектации.

Ещё на ней находятся штрих-коды и служебная информация.

С одного из торцов коробки есть похожая наклейка. Сверху предусмотрена чёрная пластиковая ручка для удобства транспортировки.

Внутри коробки скрываются ещё две. Чтобы они не болтались, предусмотрены специальные вставки из картона. Компания озаботилась экологией и даже в топовых версиях своих моделей везде использует картон.

В основной коробке можно найти лоток, в котором покоится мягкий чехол для ноутбука. Это не сумка или рюкзак, а обычный чехол на молнии с фирменной символикой.

В одной из коробок находится сам ноутбук и инструкции, а в другой два адаптера питания. Тот, что поменьше – на 100 Вт для путешествий. Он оснащается стандартным разъёмом USB Type-C.

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Другой адаптер заметно мощнее. Он на 200 Вт и уже оснащается другим, проприетарным разъёмом, который мне уже встречался на других моделях компании, где используется относительно производительный графический процессор.

Сам ноутбук расположен в другой коробке поменьше, где он дополнительно упакован в плёнку потому, что корпус металлический и его можно легко поцарапать.

Под ним есть отсек, где размещается остаток комплекта поставки в виде инструкций и гарантийной карты.

Внешний вид и корпус

Напомню, что я уже рассматривал одну модель ROG Zephyrus G16 (GU605M) 2024 модельного года, но она была основана на платформе Intel Meteor Lake. В данном случае у нас AMD Strix Point, на которой я уже рассмотрел несколько устройств. Производитель в каждом поколении устройств придумывает с оформлением что-то новенькое, вот и в этот раз, находясь в поисках невероятного, добавил на верхнюю крышку специальную диагональною полосу.

Непосредственно на крышке пользователи найдут секцию светодиодной подсветки под названием «Slash Lighting», которая, как и известный дисплей AniMe Matrix предыдущих моделей Zephyrus, позволяет пользователям настраивать схемы освещения в соответствии со своими потребностями. Пользователи могут отключить эту функцию, если хотят сохранить более утонченный внешний вид.

ROG Zephyrus G16 2024 года, входящий в серию ROG Zephyrus, представляет собой устройство, предназначенное для более широкой аудитории, помимо геймеров. Сюда входят редакторы визуальных медиа, программисты, художники и даже обычные пользователи, которые ищут портативное, стильное, но при этом достаточно мощное устройство для игр.

ROG Zephyrus G16 2024 модельного года — это уже второе поколение G16. Zephyrus G16 задуман как более тонкая альтернатива модели Zephyrus M16. Он предназначен в первую очередь для тех, кто ищет устройство с более тонким корпусом.

По сравнению с Zephyrus G16 2023 года, модель 2024 года тоньше почти на 25%. Еще одним важным улучшением модели 2024 года является эволюция дизайна за счет создания более премиального алюминиевого цельного корпуса с использованием станков ЧПУ.

Новый ноутбук дополняет серию Zephyrus, ориентированную на премиальные, элегантные и современные устройства. Помимо превосходного внешнего вида, цельный алюминиевый корпус придает шасси дополнительную жесткость. Zephyrus G16 2024 года доступен в двух цветах: Eclipse Grey и новом Platinum White.

В целом линейка ROG Zephyrus славится именно тем, что в компактном корпусе умещается достаточно мощное «железо». Разумеется, чудес не бывает, и охлаждать всё это нужно, а значит упор сделан на развитую систему охлаждения с тремя вентиляторами при плотной компоновке элементов внутри.

Поэтому для хорошего охлаждения в небольшом корпусе можно оперировать лишь воздушным потоком, в итоге получается не совсем тихо. Зато получается очень хорошая эффективность.

Толщина устройства варьируется от 14.9 до 16.4 мм, грани скруглены и поэтому они не кажутся острыми. Очень интересно выполнена задняя крышка, а точнее та самая полоска из светодиодов. Поначалу немного необычно, но потом быстро привыкаешь, да и смотришь на неё, только когда крышка закрыта.

Крышка поднимается с усилием. Петли достаточно плотные и ход у них не такой свободный. Одной рукой крышку открыть непросто, но возможно. Со временем механизм может разработаться и в основном эта модель предполагает частые переноски, ведь для замены настольного компьютера есть другие более крупные и тяжёлые модели.

В самом верху над экраном располагаются FHD инфракрасная камера с поддержкой функции Windows Hello и массив микрофонов.

Крышка открывается на 145 градусов, что иногда очень удобно. Это достигается благодаря использованию специальных шарнирных петель. Может показаться, что здесь ноутбук также стоит на торце верхней крышки, но это не так.

Также известно, что обычно сзади в корпусе есть вентиляционные отверстия. Однако здесь тоже всё иначе и выхлоп горячего воздуха организован вниз, через нижнюю крышку.

Порты ввода-вывода расположены на обеих сторонах ноутбука, а задняя часть отведена для выпускных отверстий. Система задних вентиляционных отверстий была переработана, чтобы избежать попадания горячего воздуха в новый OLED-дисплей.

Новая конструкция шарнира, получившая название «Stealth Hinge», направляет воздух вниз и под устройство, оставаясь при этом скрытой от посторонних глаз. Сзади разъёмов нет, но туда выведены три индикатора. Питание, активность накопителя и заряд.

Они находятся по бокам устройства. Слева видим разъём питания, Thunderbolt 4 (DP2.1 (iGPU), 100W PD 3.0), USB 3.2 Gen2 Type-A, HDMI 2.1, 3,5 мм джек для гарнитуры.

Решёток для выхлопа горячего воздуха по бокам нет, несмотря на такую мощную начинку. Даже как-то с трудом верится, что система охлаждения здесь может как-то справится с такой нагрузкой, но я обязательно это проверю во время тестирования.

Ещё справа можно обнаружить один порт USB 3.2 Gen2 Type-C (DP1.4 (dGPU), G-Sync, 100W PD 3.0), один USB 3.2 Gen2 Type-A и слот для карт памяти SD (SD Express 7.0).

На задней крышке есть небольшая табличка с логотипом и надписью ROG. Верхняя крышка, нижний поддон и сам корпус полностью изготовлены из алюминия. Это обеспечивает высокую прочность всей конструкции.

На нижней крышке традиционно присутствуют две длинные резиновые полоски. Стоит ноутбук на ровной поверхности очень устойчиво.

Крышка снимается довольно просто. Для этого достаточно открутить несколько винтов с шлицом Torx. Далее нужна только пластиковая карточка или что-то другое такое же гибкое, чтобы открыть защёлки.

Демонтируем крышку и посмотрим, как скомпонован аппарат внутри. Разборка не занимает много времени.

Модель относительно компактная, поэтому свободного места тут практически нет. Много пространства занимает система охлаждения и аккумулятор. В этом нет ничего удивительного потому, что у данного устройства солидная начинка. Всё дополнительное пространство заклеено чёрной плёнкой.

Процессор и видеочип здесь далеко не самые экономичные и их нужно как-то охлаждать. Используется система охлаждения, которая состоит из четырёх медных тепловых трубок, двух радиаторов и трёх вентиляторов. Радиаторы оснащены 153 медными рёбрами толщиной 0.1 мм, которые образуют большую площадь для теплоотвода.

Вентиляторы Arc Flow 2.0 оснащены 84 внешними лопастями с двойной крыльчаткой, что позволяет увеличить воздушный поток до 11 % и снизить мощность вентилятора на 16 % по сравнению с предыдущими моделями. Модернизированные вентиляторы Arc Flow обладают точно направленным каналом, который направляет воздух к центру для охлаждения чипов и VRM, сохраняя при этом постоянный поток воздуха. Стабильный воздушный поток снижает турбулентность, снижает уровень шума и обеспечивает надежное охлаждение с течением времени.

Чтобы эффективность системы охлаждения не снижалась со временем из-за скопления пыли на радиаторных решетках и вентиляторах, в новых моделях ноутбуков серии ASUS ROG Zephyrus используется пылевой фильтр. Пылевой фильтр, приклеенный к внутренней части нижней части ноутбука, предназначен для предотвращения скопления пыли и волокон внутри устройства. Толщина фильтра составляет 0.35 мм, а размер каждого отверстия составляет около 0.38 мм.

В качестве термоинтерфейса используется жидкий металл. Он обеспечивает в 14.6 раз лучшую теплопроводность и на 13°C ниже температуру по сравнению с традиционными термопастами. Как правило, он наносится вручную, но бренд ROG первым автоматизировал процесс нанесения жидкого металла для массового производства ноутбуков.

Аккумулятор здесь «всего» на 90 Вт*ч. Число солидное для какого-нибудь компактного устройства, а здесь это просто как встроенный ИБП.

Возможности апгрейда ограничены только заменой или установкой дополнительного твердотельного накопителя. Оперативная память полностью распаяна на самой плате и увеличить её объём не получится. Здесь используются микросхемы LPDDR5X с частотой 7500 МГц.

Клавиатура и тачпад

Ноутбук крупный, но клавиатура здесь без цифрового блока и его нет даже в крупном тачпаде. Можно было бы реализовать NumberPAD, но производитель решил, что ноутбук игровой, а значит цифровой блок не нужен. Сама клавиатура также была обновлена.

Цельный алюминиевый корпус увеличивает жесткость до 24 % по сравнению с моделью 2023 года, что приводит к меньшему изгибу клавиатуры. Слева и справа от клавиатуры расположены фронтальные динамики, для которых проделаны 4110 отверстий в корпусе.

Тачпад находится внизу по центру. Отдельных кнопок нет, они традиционно встроены под панелью по нижним углам. Трекпад был увеличен на 37% для повышения комфорта и удобства использования. Его размеры теперь соответствуют соотношению сторон дисплея 16:10, что упрощает навигацию.

В большинстве ноутбуков применяются клавиатуры мембранного типа. Здесь применяется как раз такая и поэтому она очень тихая. Новые кейкапы на 12% больше, чем раньше. Вместе с зазором клавиш 1.7 мм и расстоянием хода 1.7 мм Zephyrus G16 2024 года обеспечивает точный и удобный набор текста. Кнопка включения изготовлена из стекла.

Кроме всего прочего, клавиатура оборудована RGB-подсветкой c тремя уровнями яркости.

Экран

Дисплей с диагональю 16.0 дюймов обладает разрешением 2560 х 1600 точек – наиболее оптимальный вариант для гейминга. Поверхность экрана глянцевая.

В моей версии установлен флагманский OLED экран фирмы Samsung, модель ATNA60DL04-0, частота обновления 240 Гц. Стоит такая матрица как простенький ноутбук.

ROG Nebula Display — это стандарт дисплея, разработанный командой ASUS ROG. Цель стандарта — упростить работу как для партнеров, так и для пользователей при навигации по спецификациям панелей. ROG Nebula устанавливает минимальные требования к нескольким важным характеристикам панели, что упрощает выбор продуктов ROG, оснащенных дисплеями, которые предлагают наилучший возможный баланс с точки зрения скорости (частота обновления, время отклика), живости (точность цветопередачи, коэффициент контрастности), яркости, а также поддержку таких ключевых технологий, как G-Sync и Dolby Vision.

Экран поддерживает охват цветового пространства DCI-P3 и может похвастать близким к кинематографическому качеством «картинки». Площадь поверхности экрана составляет 88.4%.

Производитель заявляет соответствие 100% соответствия цветовому пространству DCI-P3. Zephyrus G16 2024 модельного года — одна из первых двух игровых моделей с OLED и один из первых игровых ноутбуков, использующих OLED-дисплей с поддержкой G-Sync.

Подразделение ROG работало вместе с Samsung и NVIDIA над внедрением этой технологии в OLED. Типичная частота обновления пикселей OLED-панели ноутбука составляет 480 Гц. Сотрудничая с Samsung, удалось увеличить частоту обновления пикселей до 960 Гц, что позволило поддерживать переменную частоту обновления для более плавного взаимодействия.

Углы обзора широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения. Черный цвет здесь по-настоящему чёрный без всяких засветов и посторонних шумов.

С помощью калибратора я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 456.38 0 ∞ 50 281.21 0 ∞ 0 14.62 0 ∞

Можно заметить, что экран очень яркий. Даже в солнечную погоду на улице получается очень комфортно. Яркость регулируется в достаточно большом диапазоне, а сам дисплей показывает хороший уровень контрастности. Благодаря антибликовому покрытию отсутствуют паразитные засветки даже при использовании на улице.

Все графики точно совпадают друг с другом, но достаточно заметно отклонились от референса. Впрочем, нельзя назвать это критичным.

Цветовая температура практически совпала с референсным показателем. Увидеть отличия с эталоном в процессе эксплуатации не получится. Изначально у экрана есть проблемы с калибровкой в штатном режиме, но благодаря предустановкам в приложении Armoury Crate можно подобрать подходящий режим.

В целом это геймерская модель, и она не претендует на идеальную цветопередачу.

Тестирование

Ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 11. Перед использованием рекомендуется обновить всё через центр обновлений потому, что там обновляется даже прошивка устройства.

Кроме этого, есть знакомая утилита ASUS Armoury Crate. Это приложение позволяет настраивать практически все параметры устройства, включая экран. Наиболее близкой по цветопередаче является предустановка Default.

Производительность системы и эффективность охлаждения можно настраивать в пользовательских профилях. Режим «Максимальный» – это максимальная производительность ноутбука для самых требовательных игр, при которой вентиляторы также вращаются на максимальной скорости, а для работы и развлекательных приложений предназначен бесшумный режим «Эко». При низких нагрузках на центральный процессор и видеокарту, когда их рабочая температура не превышает 60°C, вентиляторы останавливаются и ноутбук работает бесшумно.

В пользовательских профилях можно не только выбрать режим охлаждения, но и настроить целый ряд других параметров системы, например, отключить клавишу Windows, чтобы случайно не нажать ее в процессе игры, или изменить эффекты подсветки. Для быстрого переключения между профилями настроек удобно использовать сочетания горячих клавиш.

CPU-Z:

GPU-Z:

AIDA64 Cache & Memory benchmark:

AIDA64 GPGPU:

AIDA64 CPU CheckMate:

AIDA64 CPU AES:

AIDA64 CPU SHA3:

AIDA64 FP32 Ray-trace:

Cinebench R20:

Cinebench R23:

Cinebench 2024:

3DMark Speed Way:

3DMark Port Royal:

3DMark Time Spy:

3DMark Solar Bay:

3DMark CPU Profile:

3DMark Storage Benchmark:

CrystalDiskInfo:

CrystalDiskMark:

AS SSD Benchmark:

Anvil’s Storage Benchmark:

7-Zip:

WinRAR:

Corona 1.3:

Superposition, FHD Medium:

Superposition, FHD High:

PCMark 10:

Geekbench AI (ONNX):

Geekbench AI (OpenVINO):

Cyberpunk 2077, QHD, RTX Low:

Cyberpunk 2077, QHD, RTX Ultra:

S.T.A.L.E.R. 2, QHD, RTX, DLSS:

SPECviewperf 2020 v3

По количеству тестов я в этот раз пошёл на рекорд, но теперь хотелось бы несколько слов сказать про фирменный софт.

Ноутбук позиционируется как игровой и поэтому основное приложение для его настройки – это Armoury Crate. MyASUS также присутствует, но с ограниченной функциональностью.

Настроек тут крайне мало и это объясняется наличием отдельного специального софта. Armoury Crate – это массивная утилита, но здесь можно настроить буквально всё: экран, работу подсветки, полоску «Slash Lighting», профили производительности и многое другое. Также тут есть некоторое подобие мониторинга.

Прежде всего можно выбрать режим производительности. К каждому из них есть описание. Для максимального быстродействия есть свой одноимённый режим.

Отдельно настраивается подсветка клавиатуры. Есть несколько различных эффектов. Можно выбрать просто какой-нибудь фиксированный цвет. При этом есть ещё три уровня яркости.

Также есть несколько эффектов для полоски «Slash Lighting», а можно её вообще отключить.

Отдельно есть пункт для настройки звука. На данном ноутбуке он хороший для тонкого устройства. Здесь установлено шесть динамиков.

Отдельный раздел посвящён настройкам экрана. Можно подобрать наиболее подходящий режим для игры или просмотра видео.

Есть пункт для калибровки, но для неё потребуется специальный инструмент.

Также предусмотрена защита OLED панели от локального выгорания.

Есть даже какой-то магазинчик с играми. Также через приложение можно обновить софт и драйвера.

Время автономной работы, нагрев и шум

Ноутбук оборудован ёмким аккумулятором на 90 ватт*час, но всё относительно. Если мы говорим про игровую модель, то этого всё равно маловато.

Полная зарядка устройства занимает 1 час и 45 минут, но от 3 до 60% он зарядился за 31 минуту. Такой результат достигается благодаря мощному блоку питания на 200 Вт, который поставляется в комплекте.

Играть от аккумулятора долго не получится. Тестовый пакет PCMark с предустановкой Gaming работает немногим более двух часов.

Далее я немного облажался и забыл выключить производительный режим, в котором работал дискретный графический процессор, поэтому в тесте Modern Office, эмулирующем работу в офисных приложениях, были получены слабые результаты – всего 3 часа и 24 минуты.

Разумеется, можно снизить яркость экрана хотя бы до 75% и отключить дискретную графику, выбрав тихий режим работы, чтобы увеличить это время более чем вдвое. За примером далеко ходить не нужно, можно заглянуть в статью по ноутбуку ProArt P16 (H7606), где используется абсолютно аналогичная платформа, включая аккумулятор.

Нагрев устройства достаточно умеренный. Даже при использовании тяжёлых приложений в виде Prime95 и Furmark температура клавиатуры не поднимается выше 37°C. Нагрев не равномерный, основная часть горячего воздуха выходит перед экраном внизу.

При этом спереди видны места, где располагаются вентиляторы, и в этих местах устройство прохладное даже сзади, потому что осуществляется приток воздуха.

Что касается шума, то пик его достигается в режиме Turbo, когда вентиляторы начинают вращаться на скорости 6000 об/мин в нагрузке. Шум при этом составляет 51.3 дБ на расстоянии 30 см от устройства.

Заключение

Однажды мы наблюдали процесс, когда обычные ноутбуки превращались в игровые, а теперь видим обратный тренд. Если быть точнее, то на базе одной и той же платформы сегодня можно построить игровую систему и портативную рабочую станцию для профессионалов. В общем, эта идея давно лежала на поверхности, а инженеры её просто грамотно реализовали. Для геймеров нужен свой специальный софт и быстрый экран, а для профессионалов – оптимизация под прикладное ПО и свой отдельный набор инструментов. По «железу» получается своего рода унификация.

Не секрет, что аналогично поступают производители процессоров и графических чипов. Мы уже неоднократно сталкивались с тем, что серверные процессоры Xeon можно было устанавливать в обычные платы, а графические процессоры nVidia Quadro когда-то можно было получить из обычных GeForce. Постепенно компании просто внедряли различные механизмы, чтобы пользовательские устройства нельзя было использовать для профессиональных задач не менее эффективно. Поэтому один и тот же чип может демонстрировать разную производительность в различных приложениях за счёт различий в ПО и драйверах.

Здесь можно было бы говорить о чём-то похожем, если б не цена. Например, сколько стоит nVidia Quadro RTX A2000 и GeForce RTX 3060? Скорее всего, разница будет двукратной, если не больше. А вот между ROG Zephyrus G16 (GA605W) и ProArt P16 (H7606) её особо не заметно. Просто используются разные экраны и у второго устройства больше оперативной памяти. Если всё это привести в соответствие, то разницы не будет вообще. Поэтому тут пользователь сам должен сделать выбор, что для него важнее и в каком качестве он чаще использует устройство. Если основная задача игры, то первый вариант, если большую часть времени необходимо работать, то второй. Всё выглядит логично, и производитель постарался создать подходящие условия для двух категорий пользователей.

В целом всё, что я уже говорил о ProArt P16 (H7606), справедливо здесь. Нагрев умеренный, шум заметный только в режиме максимальной производительности. Он по большей части необходим для того, чтобы процессор мог бустить частоты выше, а лимит TDP отодвинулся с 54 до 70 Вт. Поэтому я бы не стал его использовать постоянно или часто. Даже в базовом режиме производительности новой платформы AMD Strix Point везде достаточно. Играть в нативном разрешении можно, особенно если использовать DLSS. Где-то придётся поменять настройки графики, чтобы получить комфортный FPS, но у меня даже без генерации кадров всё получалось неплохо. Экран быстрый, картинка отличная, время автономной работы хорошее.

Игровой тест PCMark показал более двух часов работы, что я считаю достойным результатом для не очень тяжёлого ноутбука. Модель получилась сбалансированной, но не дешёвой. Я бы, скорее всего, смотрел на топовую версию, а если подыскивал что-то попроще на RTX 4060, то выбирал бы уже TUF Gaming.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора ноутбук ASUS ROG Zephyrus G16 (GA605W) получает награду: