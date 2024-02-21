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Вступление

Пока продолжается спор о том, что было сначала – курица или яйцо, пользователи компьютеров спорят на другие темы. Например, Intel vs AMD, AMD vs NVIDIA, корпус под сборку или сборка под корпус и так далее. В спорах не всегда рождается истина, но определенные моменты могут проясниться. Никто в магазине не пристает к тебе и не заставляет покупать платформу Intel. Также ничего не мешает сначала попробовать что-то одно, например, видеокарту AMD, а потом NVIDIA.

Можно перечитать кучу обзоров, но понять, нравится ли тебе какая-то вещь можно только на личном опыте. Оказывается, везде есть свои достоинства и недостатки. С последними можно мириться если они не сильно напрягают. Казалось бы, логично, что корпус нужно подбирать под сборку. Ты уже представляешь, какие будут остальные компоненты и нужна всего лишь «коробка», чтобы их разместить там, и чтобы они там охлаждались. Методом проб и ошибок подбираешь себе корпус, а потом вентиляторы и настраиваешь всё так, чтобы компьютер максимально тихо работал и эффективно охлаждался. Есть отдельные фанаты компактных систем и топового «железа», но зачастую они уже знают, что делают и понимают, как будут бороться с высокой температурой.

Выбор корпуса – это как написание песни. Есть текст, и мы пишем музыку или есть музыка и мы сочиняем текст. Приблизительно также мне нравится какой-то корпус, и я делаю в нём сборку или есть сборка и я ищу под неё корпус. Поэтому у производителей корпусов обычно много разных моделей или модификаций одного шасси, чтобы можно было угодить самому капризному покупателю. Обычно мы в первую очередь покупаем процессор, материнскую плату и видеокарту, а корпус и блок питания берём на сдачу. Такой подход может выйти боком, если основные компоненты системы окажутся слишком мощными и горячими. Поэтому перед выбором корпуса и БП лучше посчитать мощность основных компонентов системы, чтобы легче было подобрать нужную модель.

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Иногда производители корпусов специально делают их более компактными, чтобы пользователи не могли установить внутрь крупную видеокарту с массивной системой охлаждения. Сейчас размер видеокарты больше зависит от её кулера, а не от печатной платы, которая может быть очень короткой, а кулер может оказаться вдвое длиннее. Тем самым производитель корпуса намекает на возможность установки устройства среднего уровня с компактной системой охлаждения. Одним из таких корпусов является AeroCool Falcon.

Он оборудован сетчатой передней панелью и четырьмя вентиляторами в базе, но из-за его компактных габаритов не позволяет устанавливать флагманские и горячие видеокарты. Посмотрим на него более детально и изучим его особенности.

Упаковка и комплектация

Коробка средних размеров и достаточно лёгкая. Всё дело в том, что это версия корпуса не со стеклянной панелью, а с акриловой. Соответственно она получается значительно легче. Коробка изготовлена из обычного картона, её габариты составляют 495 х 415 х 250 мм, масса – 5.2 кг.

Это скромные показатели и можно счесть, что корпус предназначен для установки mATX платы, но на самом деле он поддерживает полноформатные модели и при тестировании мы её обязательно установим.

Стиль оформления не изменен. Сверху и снизу коробка заклеена прозрачным скотчем. Там нет никакой информации кроме названия фирмы, логотипа и ссылки на сайт. Поэтому будем изучать боковые стенки.

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На основной поверхности что-то пытаются сделать с объёмом, но выходит не очень. Здесь мы видим два фрагмента корпуса, и по ним у нас в голове должна сформироваться какая-то картинка, но глядя на корпус вживую, понимаешь, что это совсем не то. Мне сложно объяснить, почему, но у оформителей не получается показать устройство так, как оно выглядит схематично.

В правом верхнем углу находится логотип производителя. Посередине есть несколько предложений с описанием устройства. Это высокопроизводительный корпус с RGB-дизайном на передней панели. Посмотрим на противоположную сторону.

Опять мы видим изображение корпуса спереди. В правой части на этот раз размещается огромная таблица со спецификацией. В ней указано, что толщина металла 0.5 мм. Передняя панель сделана из пластика ABS. Сообщается, что спереди могут быть установлены три вентилятора диаметром 120 мм, что очень неплохо. Также тут много другой полезной информации.

Давайте теперь посмотрим на коробку со всех сторон.

На одной боковой стороне мы видим информацию о комплектации устройства, а ещё здесь есть место для транспортировочных наклеек. На другой на нескольких языках, включая русский, приведена следующая информация.

Сетчатая передняя панель обеспечивает превосходную циркуляцию воздуха;

Поддержка систем жидкостного охлаждения;

Максимальное количество поддерживаемых вентиляторов – 8;

Кронштейн вентилятора VGA обеспечивает превосходное охлаждение VGA;

Максимальная высота системы охлаждения процессора – 157 мм;

Поддержка видеокарт премиум-класса длиной до 290 мм (без переднего радиатора).

После открытия коробки выяснилось, что корпус расположен передней панелью вверх.

В качестве каркаса используется пенопласт, причём разных размеров. Статика образуется, но терпимо. Извлечение корпуса из упаковки не вызывает особых трудностей.

Комплект поставки скрыт внутри корпуса. Он состоит из небольшой инструкции и пакета с аксессуарами. Инструкцию эту можно изучить непосредственно на сайте компании или тут. Что касается аксессуаров, то их не так много.

Несколько стяжек;

Комплект разных винтов.

Заглушки для карт расширения здесь выламываются, как в любой бюджетной модели, а запасных, вставляющихся нет.

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Дизайн и особенности корпуса

Корпус средних размеров. Его габариты составляют согласно спецификации 206 х 457 х 357 мм, масса – 4.2 кг. В данном случае всё приблизительно соответствует действительности. Одна боковая панель прозрачная, стеклянная.

Судя по габаритам, корпус больше похож на mATX башни, но ещё раз подчеркну, что он поддерживает полноформатные ATX платы.

Перед нами модель форм-фактора Mid Tower с нижним расположением блока питания, для которого предусмотрен тоннель. Рама корпуса стальная, передняя панель пластиковая с металлической сеткой. За ней находятся три вентилятора с RGB-подсветкой. Примечательно, что они установлены перед рамой, а не внутри, поэтому они располагаются практически в передней панели, но крепятся к раме. Основная часть воздуха поступает спереди, дополнительного пылевого фильтра тут нет.

В местах соединения элементов рамы используются заклёпки. Толщина металла заявлена производителем как 0.5 мм. Металл тонкий, но прочный. Ничего не гнётся, люфтов нет. В целом изготовление хорошее. Всё ровно подогнано, щелей, заусенцев и прочих производственных недоработок нет.

В названии устройств часто скрывается смысл дизайна и до сих пор ходят теории равнозначные той, что связана с курицей и яйцом. Что первично, название или дизайн? В данном случае Falcon – это сокол. Видимо, производитель считает, что воздушный поток от вентиляторов такой, каойк ощущает летящая птица. Этому же способствует сетка на передней панели. Элементы конструкции шасси мне не показались уникальными. Здесь можно заметить унификацию с другими моделями компании, но сразу так вспомнить трудно, что и откуда взято.

Боковая стеклянная панель крепится обычно через четыре круглых отверстия в нёй. Фиксация осуществляется специальными барашками с резиновыми втулками, чтобы стекло не дребезжало. Также для этого предусмотрены специальные резиновые шайбы на стойках. В них же есть отверстия для винтового крепления. Сколько разборок они проживут – сказать сложно, но у меня пока выжили, а в целом подобные корпуса хорошо переносят лишь 1-2 сборки потому, что потом винты в отверстиях начинают прокручиваться.

Стеклянная панель заклеена защитной плёнкой с двух сторон. Плёнка прозрачная, само стекло немного затонировано и поэтому смотрится ещё лучше.

Вторая боковая панель изготовлена из металла и окрашена в чёрный цвет. Она крепится двумя барашками сзади.

Фиксация осуществляется ими и небольшими выступами спереди. Панель плоская и поэтому кабели разместить будет сложнее.

Также за правой стальной боковиной находится не очень глубокая ниша, около 15 мм. Это не так много для комфортной укладки кабелей и здесь стоит крепко задуматься, если у вас куча накопителей и много разных проводов.

Похоже, что рама опять не унифицирована с другими моделями, но отдельные элементы могли уже встречаться. Сама она тонкая и лёгкая, но усилена благодаря сложному профилю.

Внутри немного свободного пространства, что подойдёт для создания систем среднего и начального уровня. Однако про вентиляцию забывать не стоит. Ниже есть тоннель, где размещается блок питания и часть его проводов.

По периметру есть изгибы на боковых планках. Они образуют сложный профиль и увеличивают жёсткость. В местах соединения профилей каркаса корпуса присутствуют заклёпки. Металл тонкий, но в целом рама получилась прочная и жёсткая.

Как обычно, начинам обзор снизу. Здесь мы видим стандартную стальную сетку, которую компания AeroCool использует в большинстве моделей. Как обычно, она вставляется в металлические направляющие. Сетка расположена в месте захвата воздуха блоком питания. Она легко снимается, её можно мыть и пылесосить.

Корпус опирается на четыре цилиндрические пластиковые ножки. Они не очень высокие, а площадь их основания достаточно большая, поэтому корпус устойчив на ровной поверхности.

Каждая из ножек крепится при помощи винтов к основанию. Вместо резины используются вставки из мягкого пористого материала. Корпус даже пустой держится отлично, а вместе с собранной системой он становится ещё более устойчивым.

Сверху картина тоже привычна для бюджетных моделей без сетки на магнитной ленте. Тут как раз такой случай. Есть вентиляционные отверстия и возможность установить пару вентиляторов на 120 мм, но нет гарантии, что они не будут создавать помех. Например, в моей сборке они бы сильно мешали.

Ещё сверху расположены кнопки, разъёмы и индикаторы.

Здесь они все находятся на верхней панели. Есть кнопки Power, RGB, два порта USB 3.0, один порт USB 2.0 и два разъёма миниджек для наушников и микрофона. Индикаторы питания и активности диска представляют собой две точки.

Кнопка RGB предназначена для переключения режимов подсветки. При желании её можно переделать в Reset, поскольку отдельно такой кнопки нет.

Основной материал передней панели – ABS пластик чёрного цвета и стальная металлическая сетка. Какой-то отдельной RGB-подсветки нет, но она присутствует в вентиляторах, а поскольку спереди есть сетка, то через неё всё неплохо просвечивается.

Прямо за ней есть рама, к которой крепятся вентиляторы.

В данной модификации уже установлено три штуки диаметром 120 мм спереди и один сзади 120 мм, который работает на выдув. Вентиляторы подключаются друг к другу через разъёмы Molex. Отдельными кабелями они соединяются для синхронизации RGB-подсветки.

Контроллер скрыт в заднем вентиляторе, от которого идёт дополнительный 3-pin ARGB кабель для подключения к материнской плате.

На выхлоп горячего воздуха установлен единственный вентилятор в системе. Никаких особенных характеристик на нём не указано.

Остается отметить семь заглушек для карт расширения, которые нужно выламывать.

Здесь же находится проём для установки заглушки задней панели материнской платы. Поскольку этот корпус с нижним расположением блока питания, то монтажная рамка для него располагается внизу.

За правой боковой панелью предусмотрена ниша для укладки кабелей. Как я уже говорил, она не очень большая и поэтому толстый пучок кабелей тут никак не спрятать. Остаётся лишь использовать нижний тоннель. Для этого внизу корзина для дисков сделана съёмной.

Кроме этого, есть ещё одна монтажная пластина для установки 2.5” накопителя на внутренней стенке.

Тестовый стенд

Тестирование корпуса AeroCool Falcon проводилось со следующими компонентами:

Процессор: AMD Ryzen 7 7800X3D;

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Материнская плата: ASUS ROG Strix B650-A Gaming WIFI;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-6400 KingBank (SKhynix);

Видеокарта: PNY GeForce RTX 4070 Verto 12 Гбайт GDDR6X;

Накопитель SSD M.2: A-DATA XPG Legend 960 1 Тбайт;

Блок питания: XPG CyberCore 1300W, 1300 Ватт.

Сборка системы

Собирать в небольшом корпусе производительную конфигурацию непросто. На мой взгляд, AeroCool Falcon больше ориентирован на простые сборки и не очень подходит для размещения в нём крупных радиаторов процессорных систем охлаждения.

Первая проблема стандартная: нужно подключить кабель дополнительного питания процессора от блока питания. Сделать это с уже смонтированной материнской платой и крупным радиатором процессорного кулера практически невозможно. Поэтому порядок был такой: блок питания, материнская плата с процессором и памятью, видеокарта, кулер. С блоком питания тоже всё не так просто. Пришлось снять корзину дисков.

Кулер устанавливается в последнюю очередь, особенно если карта по длине практически в размер корпуса и вставлять её нужно по диагонали. Ещё нужно сначала подключить вентилятор СО, а потом уже ставить кулер.

В итоге всё разместилось и обе боковины закрываются. Однако за правой боковой панелью не так много свободного пространства, а крышка плоская, поэтому кабели должны быть плоские и лежать очень плотно.

Запускаем и любуемся сборкой. Переключение подсветки осуществляется кнопкой, расположенной сверху на передней панели.

Все тесты я провёл, но особого смысла в них не было, ведь все результаты получились ожидаемыми. Вся штука в том, что по уровню шума по сравнению с открытым стендом лучше не стало. Боковое стекло неплотно прилегает к боковым стойкам, есть зазоры.

Кроме того, в простое слышно шум от четырёх корпусных вентиляторов, обороты которых не регулируются. В итоге он составляет 30.2 дБ на расстоянии 1 м. Поэтому в простое получается немного шумнее, а в нагрузке приблизительно так же как без корпуса.

Заключение

AeroCool Falcon – простая, относительно компактная, интересная и удобная модель. Внутри можно разместить полноформатную материнскую плату и даже огромный кулер, но с видеокартой всё немного сложнее.

Максимум, что удалось засунуть – PNY GeForce RTX 4070 Verto. Соответственно можно использовать аналоги, например, RTX 3060 Ti, RTX 3060 или RTX 2060 Super, либо схожие по мощности видеокарты AMD Radeon. Главное – помнить про длину графического ускорителя. В совокупности с процессором AMD Ryzen 7 7800X3D, который достаточно умеренный по энергопотреблению, можно получить компактную и производительную сборку, где всё будет сбалансированно. Кстати, процессорный кулер можно установить поменьше, а я лишь показал, что Noctua NH-D15 туда влезает и даже боковая панель закрывается.

AIO систему тоже можно впихнуть, но я бы не стал, поскольку устанавливать её в такой небольшой корпус не очень удобно, и не каждый радиатор на 360 мм будет совместим. Кроме этого, придётся использовать метод бутерброда и ставить вентиляторы за передней панелью. Это в свою очередь наложит дополнительные ограничения на длину видеокарты.

Можно ли в этом корпусе собирать современные конфигурации на платформе Intel? Разумеется. Однако максимум, что я бы поставил – это Intel Core i5-13500 или аналог по мощности.

Какие ещё есть нюансы? Чтобы установить блок питания, мне пришлось убрать корзину для дисков снизу. Несмотря на свою актуальность, HDD нужны не всем и в основном их используют для хранения критически важной информации. Тем не менее, место для блока питания намекает, что он должен быть небольшой, и это 500-600 Вт, а потреблять вся система должна не больше 300-400 Вт. Как показала практика, в этом корпусе можно собрать игровую сборку, но нужен разумный подход и знание характеристик вашего «железа».

Если всё собрать правильно, то корпус AeroCool будет только радовать. Прежде всего он достаточно лёгкий даже с боковой стеклянной панелью. Стекло не так интенсивно царапается, как акриловая панель. Шасси прочное, но такие корпуса обычно выбирают для одноразовой сборки. А пересобрать будет сложнее, второй раз винты будут фиксироваться хуже. Передняя сетчатая панель обеспечивает хороший приток воздуха. Однако защита от пыли реализована крайне слабо.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: