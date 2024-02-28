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Обзор и тестирование корпуса AeroCool Beam

Корпус AeroCool подкупает своей простотой, хорошей вентиляцией и поддержкой крупных видеокарт. Это универсальная модель, рассчитанная на массового пользователя.
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Оглавление

Вступление

Уже давно не было видно новинок компании AeroCool и вот начали появляться новые модели. Все устройства фирмы ориентированы на массового покупателя потому, что слоган компании звучит как: «Save Money. Build Better». Специалисты фирмы понимают, что немногие хотят тратить много денег на корпус. С другой стороны, он является лицом всего компьютера и должен смотреться красиво. Это не всегда сочетается с хорошим охлаждением, особенно когда передняя панель глухая и воздух может поступать откуда-то снизу.

Отличным решением является наличие стальной сетки спереди, за которой скрываются вентиляторы с RGB подсветкой. Такие модели становятся очень популярными потому, что позволяют убить сразу двух зайцев: обеспечить отличный внешний вид и вентиляцию. Это особенно актуально, если нужно установить радиатор жидкостной системы охлаждения или использовать высокопроизводительные компоненты. А ещё может внезапно настать жаркое лето и компоненты внутри начнут перегреваться, компьютер будет зависать или перезагружаться. В такой ситуации может помочь корпус.

Обычно названия корпусов у компании AeroCool играют какую-то роль. Судя по нему, можно приблизительно понять смысл дизайнеров. Мне иногда даже кажется, что какому-то художнику, который разрабатывает облик нового устройства, сначала говорят какое-то слово, которое будет названием модели, а он должен воссоздать какую-то ассоциацию. Однако бывают какие-то абстрактные понятия, которые сложно переосмыслить и выразить в форму. Поэтому может показаться, что какой-то человек водит пальцем по списку слов и наугад выбирает нужное название.

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Например, название модели AeroCool Beam трудно понять сразу, не ознакомившись с ней более детально, ведь не совсем понятно, что это за «лучик» и откуда он выглядывает.

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Какие ещё есть интересные особенности у данного устройства? Сегодня мы постараемся рассмотреть его более детально и впихнуть в него что-то серьёзное, например, видеокарту с потреблением более 300 Вт. Благо он позиционируется выше, нежели рассмотренный ранее AeroCool Falcon.

Упаковка и комплектация

Коробка средних размеров и веса. Боковая панель здесь стеклянная и это влияет на массу корпуса. Коробка изготовлена из обычного картона, её габариты составляют 530 х 465 х 260 мм, а вес 6,25 кг (измерено самостоятельно). Это средние показатели для обычного полноформатного корпуса.

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Стиль оформления не изменен. Сверху и снизу коробка заклеена прозрачным скотчем. Там нет никакой информации кроме названия фирмы, логотипа и ссылки на сайт. Поэтому будем изучать боковые стенки.

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На основной поверхности можно увидеть фрагмент корпуса при просмотре на него спереди. Изображение абсолютно не передаёт объём, и даже непонятна структура передней панели. На изображении она кажется сложной формы. Сложно понять отверстия это или какие-то углубления.

Также здесь присутствует текст, где указано, что корпус относится к формату Mid Tower. Ещё здесь сказано, что можно установить видеокарту вертикально, но с ограничением в два слота расширения.

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Опять мы видим изображение корпуса спереди. В правой части на этот раз находится огромная таблица со спецификацией. В ней указано, что толщина металла 0.5 мм, что похоже на правду. Передняя панель сделана из пластика ABS. Сообщается, что спереди могут быть установлены три вентилятора диаметром 120 мм, что очень неплохо. Также тут много другой полезной информации.

Снизу на нескольких языках сообщается следующая информация:

  • Вентиляционные отверстия на передней панели обеспечивают превосходную циркуляцию воздуха;
  • Вертикальные разъёмы PCI-e предназначены для вертикальной установки видеокарт;
  • Поддержка систем жидкостного охлаждения;
  • Кронштейн вентилятора VGA обеспечивает превосходное охлаждение VGA;
  • Максимальная высота системы охлаждения процессора - 160 мм;
  • Поддержка видеокарт премиум класса длинной до 343 мм (без переднего радиатора).

Давайте теперь посмотрим на коробку со всех сторон.

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На одной боковой стороне мы видим информацию о комплектации устройства. На другой есть пара транспортировочных наклеек.

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В качестве каркаса используется пенопласт, причём разных размеров. Статика образуется, но терпимо. Извлечение корпуса из упаковки не вызывает особых трудностей.

Комплект поставки скрыт внутри корпуса. Он состоит из небольшой инструкции и пакета с аксессуарами. Инструкцию эту можно изучить непосредственно на сайте компании или здесь. Что касается аксессуаров, то их не так много.

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  • Несколько стяжек.
  • Комплект разных винтов.

Заглушки для карт расширения здесь выламываются, как в любой бюджетной модели, а запасных, вставляющихся нет. Однако, есть две заглушки для вертикальной установки видеокарты, которые сделаны съёмными.

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Дизайн и особенности корпуса

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Корпус средних размеров. Его габариты составляют согласно спецификации 210 х 481,5 х 404 мм. Вес - 5,33 кг. В ванном случае всё приблизительно соответствует действительности. Одна боковая панель изготовлена из стекла.

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Устройство размера Mid Tower с нижним расположением блока питания, где находится тоннель. Рама корпуса стальная, передняя панель пластиковая с крупными вентиляционными отверстиями. Подсветки нет, но за панелью разместили три вентилятора с подсветкой. В местах соединения элементов рамы используются заклёпки.

Толщина металла заявлена производителем как 0.5 мм. Да, металл тонкий, но прочный. Ничего не гнётся и нет люфтов в различных элементах. В целом изготовление хорошее. Всё ровно подогнано, нет ни щелей не заусенцев и прочих производственных дефектов/недоработок.

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В названии устройств компании AeroCool часто скрывается смысл дизайна. В данном случае понять смысл трудно. Можно лишь предположить, что в передней панели есть крупные отверстия, сквозь которые проходят лучи подсветки вентиляторов. Звучит не очень убедительно, но других версий я не вижу.

Боковая стеклянная панель крепится специальными барашками через четыре отверстия в стекле прямо к раме. Чтобы не было дребезжания, используются резиновые втулки и прокладки.

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Боковая стеклянная панель заклеена защитной плёнкой с двух сторон. Плёнка прозрачная, а стекло немного затонировано. Кроме этого, по периметру проходит чёрная непрозрачная полоса шириной около 2 см.

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Вторая боковая панель изготовлена из металла и окрашена в чёрный цвет. Она крепится двумя барашками сзади.

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Фиксация осуществляется ими и небольшими выступами спереди. Панель плоская и поэтому кабели разместить будет сложнее.

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Также за правой стальной боковиной предусмотрена не очень глубокая ниша, около 17 мм. Это не так много для комфортной укладки кабеля и здесь уже стоит крепко задуматься, если у вас куча накопителей и много разных проводов.

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Похоже, что опять рама не унифицирована с другими моделями, но отдельные элементы могли уже встречаться. Сама она тонкая, лёгкая, но усилена благодаря сложному профилю.

Внутри немного свободного пространства, что подойдёт для создания систем среднего и начального уровня. Однако про вентиляцию забывать не стоит. Внизу есть тоннель, где размещается блок питания и часть его проводов.

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Конструкция стоек не такая простая. По периметру есть изгибы на боковых планках, которые образуют сложный профиль и увеличивают жёсткость. В местах соединения профилей каркаса корпуса присутствуют заклёпки. Металл тонкий, но сама рама получилась прочная и жёсткая.

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Как обычно, начинам подробное изучение снизу. Здесь мы видим стандартную стальную сетку, которую компания AeroCool использует в большинстве моделей. Как обычно она вставляется в металлические направляющие. Она расположена в месте захвата воздуха блоком питания. Ещё она легко снимается, её можно мыть и пылесосить.

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Корпус опирается на четыре цилиндрические пластиковые ножки. Они не очень высокие, а площадь их основания достаточно большая, поэтому корпус очень устойчив на ровной поверхности.

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Каждая из ножек крепится при помощи саморезов к основанию. Вместо резины здесь используются вставки из мягкого пористого материала. Корпус даже пустой держится отлично и сдвинуть его трудно. Вместе с собранной системой он становится ещё более устойчивым.

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Сверху картина тоже привычная для недорогих моделей. Однако в данном случае есть сетка для защиты от пыли на магнитных полосках. Под ней находятся крупные вентиляционные и монтажные отверстия для крепления вентиляторов.

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Ещё сверху расположены кнопки, разъёмы и индикаторы.

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Здесь они все на верхней панели по правой стороне. Есть кнопки Power, Reset, два порта USB 2.0, один порт USB 3.0 и два разъёма миниджек для наушников и микрофона.

Индикаторы питания и активности диска представляют собой две точки. В некоторых моделях кнопка Reset предназначена для переключения режимов подсветки и называется RGB. В данном случае в это нет необходимости.

[32_1.jpg]

Основной материал передней панели – ABS пластик чёрного цвета. Сетки тут нет, что ухудшает защиту от пыли, поэтому можно это сделать своими руками и приклеить какую-то тонкую сеточку.

Какой-то отдельной RGB-подсветки нет, но она присутствует в вентиляторах, а поскольку спереди присутствуют крупные вытянутые отверстия, то через них всё неплохо просвечивается.

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Прямо за ней предусмотрена рама, куда крепятся вентиляторы.

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В данной модификации уже установлено три штуки диаметром 120 мм спереди и один сзади 120 мм, который работает на выдув. Вентиляторы подключаются друг к другу через разъёмы MOLEX. Какого-то отдельного кабеля для синхронизации подсветки нет потому, что она фиксированная.

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На выхлоп горячего воздуха установлен единственный вентилятор в системе. Никаких особенных характеристик на нём не указано.

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Ещё сзади находятся семь заглушек для карт расширения, которые нужно выламывать. Рядом можно заметить две съёмные заглушки при вертикальной установке видеоадаптера.

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Здесь же есть проём для установки заглушки задней панели материнской платы. Поскольку этот корпус с нижним расположением блока питания, то монтажная рамка для него расположена внизу.

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За правой боковой панелью можно найти нишу для укладки кабелей. Как я уже говорил она не очень большая и поэтому толстый пучок кабелей тут никак не спрятать. Остаётся только использовать нижний тоннель. Для этого внизу корзина для дисков сделана съёмной.

Тестовый стенд

Тестирование корпуса AeroCool Beam проводилось со следующими компонентами:

  • Процессор: AMD Ryzen 7 7800X3D;
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: GD900-1;
  • Материнская плата: ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI;
  • Память: 2 x 16Гб DDR5-6400 KingBank (SKhynix);
  • Видеокарта: ASUS ROG STRIX RTX3080 10 Гб GDDR6X;
  • Накопитель SSD M.2: A-DATA XPG Legend 960 1Тб;
  • Блок питания: XPG CyberCore 1300W.

Сборка системы

В этом корпусе собирать систему достаточно удобно потому, что свободного пространства достаточно. Можно установить крупный кулер, крупную видеокарту и даже свободного пространства ещё достаточно. При этом корпус не очень большой и достаточно лёгкий, чтобы с ним обращаться.

Можно попробовать запихнуть даже флагманское «железо», но здесь уже встаёт вопрос комфорта. Частота оборотов вентиляторов не регулируется, места свободного для кабелей сзади не так уж много, а также нет возможности управлять подсветкой.

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С монтажом компонентов проблем не возникло, но корзину для дисков снизу лучше снять, чтобы лучше разместить кабели от блока питания. Также её можно переставить ближе к передней панели. После всех манипуляций боковые стенки закрываются без каких-либо усилий.

Кабель-менеджмент реализован слабо, поэтому в данном случае лучше использовать стяжки, которые уже есть в комплекте, но они недостаточно длинные и их мало, поэтому я бы прикупил отдельную пачку.

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Запускаем и любуемся сборкой. Переключение подсветки осуществляется кнопкой, расположенной сверху на передней панели.

Все тесты я провёл, но смысла в них мало. Вся проблема в том, что по уровню шума лучше не стало по сравнению с открытым стендом. Кроме этого, обороты вентиляторов никак не регулируются и работают на постоянной скорости ~1000 об/мин. В итоге он составляет 29.8 дБ на расстоянии 1 м.

Поэтому в простое получается немного шумнее, а в нагрузке приблизительно так же как без корпуса из-за крупных отверстий на передней панели.

Заключение

AeroCool Beam – это ещё одна интересная модель. Корпус подкупает своей простотой и смелым подходом к охлаждению. Наверное, следующим этапом будет отсутствие каких-либо решёток на фронтальных вентиляторах. И пусть защита от пыли слабовата, но ее можно будет немного улучшить своими руками.

По шасси есть сходство с одной из моделей, но мне уже трудно вспомнить с какой именно, поскольку я их рассмотрел очень много. Понятно, что передние панели отличаются, но на самом деле отличий ещё больше и они кроются в устройстве. Лично мне очень нравится, когда левая боковая стеклянная панель сделана на петлях. Этот механизм очень простой понятный и удобный. Однако здесь всё ещё проще и банальнее. Достаточно открутить 4 винта и зеркало снято.

В корпусе используются четыре вентилятора с фиксированной RGB подсветкой, чтобы пользователь не вздумал ей как-то управлять. На видеокарте и материнской плате можно просто включить режим радуги на остальных компонентах системы.

Вентиляторы соединяются друг с другом через MOLEX разъём и поэтому режим подсветки не меняется. Ещё нет возможности управлять скоростью их вращения и отсутствует мониторинг. Однако, шум от вентиляторов не очень большой. Для накопителей 3,5” предусмотрена корзина на два устройства, одно из которых крепится прямо сверху её. Доступ ко всем устройствам очень хороший и при желании их можно легко заменить. Толщина металла в целом приемлемая.

Если кратко подводить итог, то AeroCool Beam – красивый корпус с хорошей вентиляцией и поддержкой крупных видеокарт. Это универсальная модель, рассчитанная на массового пользователя.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Компании Регард за предоставленный на тестирование корпус AeroCool Beam.

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