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Вступление

Производители корпусов в последнее время всё больше ориентируются на геймеров. Купить простой корпус без подсветки или стеклянных панелей становится всё сложнее. Как правило – это совсем бюджетные мини-башни ценой приблизительно 1000-2000 рублей. Уже за 3000 рублей можно найти простейший «аквариум» с четырьмя вентиляторами и фиксированной подсветкой. Всем он неплох, но мощное «железо» в таком уже не разместить. Ситуация усугубляется тем, что видеокарты GeForce RTX 4090 получились большие и тяжёлые. В толщину они занимают три-четыре слота, а их масса достигает 3 кг. Две карты сейчас мало кто ставит, поэтому устанавливать видеокарту привычным горизонтальным образом сейчас не модно.

Разумеется, ничто не мешает пойти традиционным путем, благо производители корпусов предлагают в комплекте различные штанги для поддержки тяжёлых видеокарт. При этом у них есть и другое решение. Для пользователей, желающих предотвратить неприятную ситуацию, предлагаются специальные комплекты для установки видеокарты вертикально. Я уже тестировал много различных корпусов, но пока не видел, чтобы такие комплекты поставлялись штатно. Понятно, что тот же райзер слота PCI-e x16 стоит денег, но на фоне стоимости премиальных систем – это всё равно, что доплачивать за запаску от Bentley.

Однако у правильных производителей есть различные модификации устройств на любой вкус, цвет и размер кошелька. Поэтому ничего не мешает выпустить хороший корпус, но в одной модификации оборудовать его подсветкой и прочими яркими «блестяшками». Другую же можно сделать более строгой и консервативной, рассчитанной на взрослых дядей и тётей, которые никому ничего не хотят доказывать насчёт их компьютера, а просто хотят обладать хорошим, качественным корпусом.

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Одну такую модель я уже рассмотрел не так давно – это MSI MPG Gungnir 300R AirFlow. Там как раз всё было ярко и нарядно, но есть и другая модификация, которая отличается всего одной буквой, но это совсем другое устройство даже визуально. При этом производитель добавил в базовое оснащение комплект для вертикальной установки видеокарты. Полное название этой модели – MSI MPG Gungnir 300P AirFlow.

Последнее слово снова намекает на хорошую продуваемость, а значит, можно будет устанавливать мощное «железо» и системы жидкостного охлаждения. Уже по названию можно догадаться, что он будет оборудован сетчатой передней панелью для лучшей вентиляции. Рассмотрим его более детально и сравним с другой модификацией.

Упаковка и комплектация

Сразу хочу отметить, что модификации корпусов очень похожи, но отличия есть и в основном они касаются комплектации и оснащения, но это не касается упаковки и оформления. Коробка большая и тяжёлая, изготовлена из обычного картона, по бокам есть прорези для ручек, что очень удобно для транспортировки.

Оформление привычное потому, что отсутствует цветная полиграфия. Сверху и снизу коробка заклеена скотчем. Там нет вообще никакой информации.

Поэтому будем изучать боковые стенки, которые тоже одинаковые, и на них находятся только схематичное изображение устройства с двух ракурсов.

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Вся основная информация по модели размещена с двух торцов. На одном из них представлена спецификация.

На другом торце на нескольких языках, включая русский, указаны ключевые особенности устройства.

После открытия коробки выясняется, что корпус расположен передней панелью вверх. На этот раз вместо пенопласта используется каркас из чёрного вспененного полиэтилена.

Извлечение корпуса из упаковки не вызывает проблем. Комплект поставки скрыт в небольшой картонной коробке, установленной в нише защитного каркаса.

Внутри можно обнаружить инструкцию по монтажу и ещё два информационных буклета.

Что касается аксессуаров, то их не так много.

Несколько стяжек.

Комплект разных винтов.

Адаптер для закручивания втулок.

Отвёртка.

Задняя панель для горизонтальной установки карт расширения.

В комплекте также есть лотки для жёстких дисков, вентиляторы, но всё это уже смонтировано в самом корпусе.

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Там же установлена специальная штанга для поддержки видеокарты, которая оборудована подсветкой. Однако, это ещё не всё. Корпус оборудован четырьмя вентиляторами MSI 12025L: три на приток и один на выхлоп. Вроде всё как обычно, только они без подсветки и это не все вентиляторы, которые тут есть.

Ещё есть один дополнительный 80 х 80 мм (MSI 8025L) на штанге для видеокарты. Он находится на том самом кронштейне, который у модели с буквой R был также в комплекте, но просто лежал в коробке.

Ещё два вентилятора 60 х 60 мм смонтированы на панели для вертикальной установки видеокарты. На этот раз она штатно смонтирована в корпусе, а классическая для горизонтальной установки карт расширения просто входит в дополнительный комплект поставки.

Также штатно в корпусе смонтирован райзер PCI-e x16 с креплением и прочими дополнительными аксессуарами.

Дизайн и особенности корпуса

Сам корпус визуально снаружи ничем не отличается от своего собрата, что неудивительно. Он также достаточно большой и тяжёлый. Его габариты составляют согласно спецификации 505 х 235 х 510 мм, масса – 11,3 кг.

Вес немного больше по сравнению с MSI MPG Gungnir 300R AirFlow, но здесь уже изначально установлен комплект для вертикальной установки видеокарты и дополнительные вентиляторы, что также повлияло на это.

В описании указано, что одна боковая стенка из стекла другая стальная. Корпус размера Mid Tower с нижним расположением блока питания. Рама корпуса стальная, передняя панель тоже металлическая, но состоит преимущественно из сетки. В местах соединения используются заклёпки.

Толщина металла заявлена производителем как 0,8 мм, что похоже на правду. Здесь металл не кажется фольгой, ничего не гнётся, не мнётся и не люфтит. Качество изготовления и материалов очень хорошее. Всё ровно подогнано, нет ни щелей не заусенцев и прочих производственных дефектов/недоработок.

Корпус смотрится дорого и симпатично даже без подсветки. Спереди уже установлено три вентилятора без неё и ещё один сзади на вытяжку. Точнее на вытяжку ещё работают два вентилятора 60 х 60 мм, которые установлены на панели, к которой крепится видеокарта.

Хаба здесь нет потому, что вентиляторы соединяются последовательно друг с другом, для чего на конце у каждого есть по два разъёма. Это стандартные 4-pin FAN, а не MOLEX.

Данный корпус подразумевает установку AIO спереди и поэтому вентиляторы, возможно, придётся заменить. Ещё одну AIO можно поставить сверху и там тоже есть крышка с отверстиями и сетка.

Обе боковые панели сделаны с быстросъёмными креплениями. Внизу они вставляются выступами в пазы, а сверху фиксируются стальными шариками. Для более надёжной фиксации в верхнем углу предусмотрен один барашек. Обе панели снимаются легко и быстро, при этом зафиксированы достаточно надёжно.

Стекло приклеено к двум стальным пластинам. На одной находятся выступы, а на другой три стальных шарика для фиксации. Она довольно надёжная и требуется усилие для открытия. Стекло обклеено плёнкой, и оно абсолютно прозрачно. Если и есть тонировка, то она совсем незначительная. Ещё по периметру есть чёрная рамка шириной около 20 мм.

Надёжно ли приклеены эти стальные планки? Да, очень даже хорошо. Мне такой вариант открытия и фиксации боковых панелей понравился. Правая стальная стенка крепится аналогично. Ещё на панели есть вырезы, а чтобы пыль не проникала, предусмотрена специальная сетка на магнитной полоске.

Сетка фиксируется на внутренней стороне боковой панели. Посмотрим на корпус со всех сторон.

Внизу присутствует тоннель, где спрятан блок питания и часть его проводов. Конструкция стоек не такая простая и предусматривает изгибы на боковых планках по периметру. Они образуют сложный профиль и увеличивают жёсткость. В местах соединения профилей каркаса корпуса присутствуют заклёпки. Метал достаточно толстый, сама рама получилась прочная и жёсткая.

Давайте сначала посмотрим на корпус снизу. Здесь мы видим традиционную сетку для защиты от пыли. Она расположена в месте захвата воздуха блоком питания.

Сетка легко снимается, её можно мыть и пылесосить. Её каркас изготовлен из пластика, и она задвигается по направляющим и фиксируется. Сама сетка изготовлена из нейлона с очень мелкими ячейками.

Ещё снизу видны маленькие винты крепления корзины жёстких дисков. Её можно только снять, если она не нужна, а переместить уже не получится. Если у вас нет 3,5” накопителей, то лучше будет её демонтировать, чтобы осталось больше места для кабелей блока питания. У меня блок был достаточно короткий, а вот если устанавливать длинный, то возможно она будет мешаться.

Корпус стоит на четырёх пластиковых ножках, на которых есть четыре площадки из мягкого пористого материала для устойчивости. Самое неприятное оказалось, что они стираются и оставляют следы на поверхности.

Каждая из опор крепится при помощи винтов к основанию. Вместо резины здесь используются вставки из мягкого пористого материала. Корпус даже пустой стоит очень хорошо, сдвинуть его трудно.

Сверху корпус тоже очень хорошо вентилируется. Для этого здесь находится просто огромная решётка с магнитным креплением, а внутри прячется тонкая сетка. Она легко снимается и очищается. Минус заключается лишь в том, что корпус нельзя ухватить за решётку, она может сдвинуться.

Также при перемещении корпуса её можно легко снять и поставить, когда корпус уже будет стоять на месте.

Верхняя панель заметно приподнята, чтобы можно было без проблем разместить вентиляторы и AIO систему. Теперь не надо волноваться, что там будет мешать материнская плата или провода. Места достаточно.

Также сверху традиционно расположены разъёмы и кнопки – вдоль передней панели.

Есть кнопки Power, переключатель режимов подсветки и Reset, а из разъёмов присутствуют два USB 3.0 Type-A, один USB 3.0 Type-C. Индикатор питания встроен в кнопку включения. Ещё здесь можно заметить два разъёма миниджек для наушников и микрофона.

Изнутри это всё выглядит не так красиво. Передняя панель легко снимается.

Она изготовлена из металлической сетки и пластикового каркаса. Сетка образует не ровную поверхность, а определённый рельеф и поэтому корпус смотрится интереснее. Никакой подсветки в передней панели нет, но за ней спрятаны три вентилятора, у которых она есть.

Вентиляторы крепятся к специальной съёмной раме. Она демонтируется для того, чтобы удобнее было крепить радиатор и вентиляторы AIO системы.

Всё это обеспечивает лёгкость и простоту при сборке. Вентиляторы представлены моделью MSI 12025L с техническими характеристиками 12 В и 0.17 А. Максимальная скорость вращения составляет 1500 об/мин и они достаточно тихие.

У каждого вентилятора есть два разъёма 4-pin FAN для последовательного соединения, иначе нужен хаб или разветвитель, которых тут нет. Я бы разделил все вентиляторы на 2-3 группы и для этого прикупил бы несколько разветвителей.

Блок питания устанавливается в тоннель изнутри и фиксируется винтами сзади.

Выше находится вырез для заглушки задней панели материнской платы и заглушки слотов расширения.

Панель с заглушками сделана съёмной для того, чтобы можно было заменить её на другую из комплекта поставки. Одна нужна для вертикальной установки видеокарты, а другая для горизонтальной установки карт расширения. На обоих есть заглушки, и они все съёмные.

С обратной стороны в тоннеле размещена корзина для установки двух жёстких дисков 3,5”. Для этого здесь есть два пластиковых лотка. Ещё четыре накопителя 2,5” можно закрепить на специальных монтажных пластинах, расположенных на внутренней стенке.

Осталось рассказать лишь про держатель видеокарты, который представляет собой монументальную конструкцию. Крепится держатель к верхней части кожуха, который образует туннель. Ещё на этой штанге можно заметить вентилятор 80 х 80 мм, прикреплённый к специальному кронштейну.

Держатель состоит из нескольких элементов, а ещё его можно перемещать влево, вправо и вглубь. На нём предусмотрено два поддерживающих крючка, которые регулируются по высоте.

Также здесь мы видим большую прозрачную колонну с символикой MSI Gaming, которая подсвечивается снизу светодиодами. Решение получилось красивое и интересное, но не очень удобное.

Тестовый стенд

Тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow проводилось со следующими компонентами:

Процессор: Intel Core i9-13900KS;

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 APEX;

Память: 2 x 32 Гб DDR5-5600, A-Data (SKhynix);

Видеокарта: ASUS ROG Strix RTX 3080 OC 10;

Накопитель: A-DATA XPG 960 Legend MAX 1 Тб;

Блок питания: XPG CyberCore 1300W, 1300 Ватт.

Сборка системы

Сборка системы не вызывает никаких сложностей. Все манипуляции проводятся очень комфортно. Сверху есть даже пространство, чтобы просунуть руку и подключить коннектор дополнительного питания.

Корпус очень удобный для сборки и нет абсолютно никаких нюансов или подводных камней, с которыми пришлось столкнуться. Даже за правой стенкой всё отлично укладывается, и она легко закрывается потому, что пространства достаточно.

Отсутствие хаба с подсветкой положительно сказывается на общем количестве проводов и кабелей, что заметно упрощает кабель-менеджмент.

Геймеры расстроятся, но я в этом большой проблемы не вижу. В утешение могу предложить им ещё раз посмотреть на модификацию с подсветкой.

Если закрыть стеклянную панель, то корпус получается немного тише. Также я бы посоветовал повесить передние и задние вентиляторы на разные группы или в целом как-то скомпоновать их так, чтобы можно было независимо управлять приточными вентиляторами и вытяжными.

Результаты тестов

Для тестов использовалось несколько разных пакетов, которые равномерно разогревали процессор и видеокарту по отдельности. Prime95 и Furmark соответственно неплохо справились с поставленной задачей.

Помимо этого было проверено несколько вариантов использования штатных вентиляторов MSI MPG Gungnir 300P AirFlow и проведено сравнение корпуса с открытым стендом.

Открытый стенд (ОС);

Все корпусные вентиляторы включены (ON);

Все корпусные вентиляторы отключены (OFF).

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ



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Температура

Температура CPU, °C



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Температура GPU, °C



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Меньше – лучше





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Можно заметить, что особых изменений температурных показателей не произошло. Всё дело в том, что для полноценного теста нужно больше времени. Желательно весь день сидеть и рубиться в какой-нибудь Cyberpunk 2077. Да и объем «башни» сказывается.

На дистанции может оказаться, что в этой модели температуры не изменились, а в другой чуть-чуть подросли. Уровень шума несколько выше, но это объясняется тем, что в штатной поставке есть дополнительные вентиляторы и они не бесшумные, особенно маленькие по 60 мм.

Вертикальная установка видеокарты практически никак не влияет на её охлаждение. Побочным эффектом может быть только разогрев радиатора чипсета. Температура его повышается, но я бы не назвал её критичной. Однако этот нюанс следует учитывать при выборе материнской платы.

Заключение

Всего одна буква поменялась в названии по сравнению с MSI MPG Gungnir 300R AirFlow и даже сослепу не заметишь разницу между R и P. По-русски это практически одно и то же. Однако это совершенно разный подход.

Лично мне отсутствие подсветки понравилось, но можно было идти до конца и убрать её из комплектной штанги. Да и она по большому счёту не нужна, поскольку видеокарту можно установить вертикально. Для этого тут есть абсолютно всё, полный набор. Достаточно только установить материнскую плату, подключить райзер и установить видеокарту. С точки зрения улучшения теплообмена ситуация принципиально не изменится. При этом можно будет не волноваться за видеокарту, что у неё погнётся или треснет текстолит.

В сети такие случаи показывают чуть ли не через день, но у меня таких проблем не было ни с GeForce RTX 3090, ни с RTX 4090. Другое дело, что обычно они стоят у меня в открытом стенде вертикально. В корпусах у меня стояли модели проще, но я как-то интуитивно чувствовал тот момент, когда нужно подставить какую-то опору, если карта длинная, и получается большое плечо у рычага, которым служит слот. Сейчас слоты материнских плат обрамляются металлом и, видимо, ломаются не так просто. Если с креплений соскочит и упадёт какой-нибудь килограммовый кулер, то повреждение видеокарты без опоры очень вероятно, но сама по себе ситуация неправдоподобная. Хотя умудряются же люди ронять процессоры в сокет и гнуть их ножки.

MSI MPG Gungnir 300P AirFlow – это качественный корпус с хорошей вентиляцией и интересным решением по лёгкой замене задних панелей под различные способы установки видеокарты. Корпус дорогой и поэтому предназначен скорее для высокопроизводительных сборок с огромным бюджетом. RTX 4090 сюда влезет и будет хорошо охлаждаться, а для процессора лучше использовать СЖО, я же лишь показал, что можно при желании разместить в корпусе крупный суперкулер, если вы опасаетесь жидкостных систем. Сам корпус большой, просторный и универсальный, в нём можно разместить плату более крупного формата – E-ATX. Качество изготовления традиционно на высшем уровне. Все детали идеально подогнаны, зазоры минимальны, краска ровная, а её слой достаточно толстый.

Организован хороший кабель-менеджмент, а ещё присутствуют быстросъёмные крепления, что существенно упрощает сборку. Также можно заметить, что везде присутствуют сетки для улавливания пыли, а обе боковые панели также оборудованы быстросъёмными механизмами фиксации. В корпусе удобно осуществлять сборку, ведь всё легко разбирается, везде хороший доступ и само шасси не очень тяжёлое. Предусмотрено достаточно места для установки системы жидкостного охлаждения. Можно попробовать установить «кастом», но, на мой взгляд, этот корпус больше подходит для AIO-систем.

У MSI получилась универсальная, функциональная и дорогая модель. При этом если остальная сборка стоит около 400 тысяч рублей, то на ее фоне ценник новинки не выглядит чрезмерным. Зато MPG Gungnir 300P AirFlow позволяет разместить компоненты самого высокого уровня, так что всё относительно.

Андрей Понкратов aka wildchaser