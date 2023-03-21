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Обзор веб-камеры Streamplify CAM

Объектом внимания стала хорошая и простая в использовании камера с добротной функциональностью и достойным уровнем фото и видео.
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Оглавление

Вступление

На виртуальное общение люди перешли не сегодня, это стало необходимостью минимум три года назад. Интересное было время, есть что вспомнить: именно в 2020 году сотрудники начали переходить на удалённую работу, а дети стали заниматься на дому. Разумеется, это подтолкнуло большое количество людей к приобретению различных устройств и оборудования, которое необходимо для проведения видеосвязи, трансляций и виртуальных собраний. Однако такие устройства стали массовыми намного раньше, и даже ноутбук без встроенной камеры нужно было поискать. А веб-камера уже включает в себя микрофон и поэтому такое устройство можно считать многофункциональным.

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Веб-камеры зачастую встраивают в моноблоки, а вот пользователям простых ПК приходится приобретать их отдельно. Как обычно, они оказываются в более выигрышной ситуации, ведь у них есть выбор. Иногда доходит до смешного. В ноутбук встроена камера, но качество изображения и звука такое, что приходится покупать отдельное устройство. Благо сейчас на рынке очень много разных моделей и выбор действительно огромный. Поэтому проблема выбора стоит очень остро и непонятно, что выбрать из всего многообразия.

Для себя я сформулировал несколько моментов, которые учту при покупке такого устройства. Прежде всего хотелось бы, чтобы камера записывала видео в разрешении Full HD. Это штатное разрешение большинства матриц мониторов и поэтому у большинства такая картинка будет смотреться естественно. А меньшее разрешение уже не так актуально. Скорость интернета (даже мобильного) сейчас достаточно высокая, и пропускной способности хватит для трансляции видео в разрешении FHD. Понятно, что при трансляции работают алгоритмы сжатия, но в целом качество получается приемлемое.

И еще хотелось бы, чтобы камера изначально показывала отзеркаленную картинку. Для чего это нужно? В первую очередь для удобства демонстрации. Вы и ваш собеседник сразу видите все надписи в правильном виде, что облегчает восприятие. К сожалению, не во всех устройствах есть функция зеркального отображения, но она важна для демонстрации определенных объектов и документов. Раз уж мы заговорили о документации, то сейчас документооборот в электронном виде становится всё более востребованным. Приходится делать снимок на смартфон, переносить фото на компьютер и дальше уже работать с ним. Согласитесь, что проще поднести документ к веб-камере, нажать одну кнопку и сразу получить снимок нужной области на компьютере.

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Именно поэтому мое внимание привлекло устройство с простым названием CAM компании Streamplify. Я уже рассматривал микрофон MIC ARM данного бренда (видимо, и здесь производитель недолго думал над названием). Что ещё понравилось – модель не требует специальных драйверов, сразу определяется системой и предлагает все перечисленные функции. Рассмотрим ее поближе, но сначала заглянем в спецификации.

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Технические характеристики

Модель Streamplify CAM
Цвет Черный
Разрешение изображения 2 МП, 1920 x 1080 FHD, CMOS-сенсор
Формат изображения YUV2 и MJPEG
Частота 640 x 480 при 60 кадр/с, 1280 x 720 при 60 кадр/с, 1920 x 1080 при 30 или 60 кадр/с в формате MJPEG
Угол обзора 90 градусов
Тип увеличения Цифровой
Фокусное расстояние От 70 мм до бесконечности
Тип фокусировки Автофокусировка
Количество микрофонов 2 шт.
Отношение сигнал/шум Более 40 дБ
Динамический диапазон Более 50 дБ
Усиление яркости изображения Да
Требуемая мощность 5 В, 150 мА
Технология Plug and Play Да, стандартный протокол UVC и UVA
Версия USB USB 2.0 тип A, совместимость с разъемом типа 3.0
Длина кабеля 200 см
Совместимость со штативом Стандартная опора головки ¼ дюйма (6.35 мм)
Операционные системы Windows 11/10/8/7/Vista/XP;
Mac OS, Chrome OS
Программное обеспечение Streamlabs, OBS, Twitch Studio, Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Skype

Можно заметить, что модель подключается к ПК с различными операционными системами. Само подключение осуществляется через USB и для этого не требуется драйверов. Все характеристики смотрятся отлично. Не указаны габариты и вес, но с уверенностью можно сказать, что устройство не очень компактное и ещё обладает небольшим триподом в комплекте.

Посмотрим теперь, как всё это выглядит.

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Упаковка и комплектация

Streamplify CAM поставляется в небольшой коробке голубого цвета. В этом нет ничего удивительного, поскольку обычно веб-камеры небольшие по размеру (и какого-то дополнительного оборудования в комплекте нет). Тут есть небольшой трипод, но он не занимает много места, как штатив или штанга микрофона.

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Сверху коробка дополнительно упакована в прозрачную плёнку, чтобы упаковка не испачкалась снаружи. Фон всей упаковки преимущественно голубой. По периметру проходит только чёрная полоса с белой надписью CAM. На ней же присутствуют логотипы производителя.

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Вся информация на упаковке представлена по существу. Всё описано на английском языке и понятно, о чём идёт речь. Спереди есть изображение самого устройства, но не в сборе. Мы видим лишь камеру с основным крепёжным механизмом. Сама камера выглядит под стать микрофону, который я уже рассматривал. Дизайн немного перекликается и здесь мы видим схожий цилиндр.

В левой части располагаются четыре круглых значка, которые раскрывают ключевые особенности устройства. Из них мы можем понять, что поддерживается разрешение Full HD (1920 x 1080), до 60 кадров в секунду, автофокус и угол обзора в 90°. В правом нижнем углу часть информации дублируется, в частности по режимам работы 1080p/60 FPS. Там же указано, что в комплекте есть трипод.

Что с обратной стороны?

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Здесь на нескольких языках представлено описание модели. Ниже находится спецификация, которую мы уже видели выше. В самом низу можно заметить штрих-коды и артикул продукта.

Пора заглянуть внутрь.

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Мы видим каркас из вспененного полиэтилена, закрытый сверху таким же листом. В нём упаковано устройство, а ещё есть отсек для трипода, который дополнительно упакован в коробку и завёрнут в белый пакет. Сама камера тоже скрыта в пакете. При этом всё разместилось достаточно свободно и защита очень хорошая.

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Комплект поставки не очень большой, но всё самое необходимое есть. Прямо сверху лежит инструкция. Кстати, с ней можно заранее ознакомиться на сайте производителя.

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Кроме трипода в комплекте больше ничего нет. Драйвера устанавливаются автоматически, поэтому они не нужны.

Подключение осуществляется через обычный USB Type-A, а длина кабеля составляет 200 см, что вполне достаточно для большинства пользователей.

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Нет никакого дополнительного крепежа, всё собирается максимально просто, быстро и без инструмента.

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Дизайн и особенности устройства

Трипод достаточно простой. Он изготовлен из металла и пластика. Я уже давно пользуюсь похожим в качестве подставки для шумомера.

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Основным отличием является то, что у этого штатива ножки дополнительно выдвигаются из корпуса практически на такую же длину. Металлические детали окрашены в чёрный цвет, а на концах ножек предусмотрены резиновые наконечники. На ровной поверхности стоит он достаточно устойчиво.

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Ещё у него есть собственный шарнир, который позволяет осуществлять не только вращение на 360°, но и наклон. Шарнир фиксируется специальным винтом.

На резьбовом соединении сверху есть пластиковая шайба с резьбой и рёбрами. Она обеспечивает фиксацию после закручивания резьбы на площадке камеры. Поэтому на ней есть мягкое уплотнительное кольцо.

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Конструкция самой камеры составная. Корпус её напоминает цилиндр и изготовлен из чёрного пластика. Часть его перемещается и тем самым закрывает объектив. Это стандартное современное решение по обеспечению безопасности, а сама реализация выглядит интересной. Достаточно просто сдвинуть корпус, и объектив открыт.

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Кстати, сама камера включается даже в закрытом состоянии, что говорит о том, что никаких датчиков на закрытие нет и в конструкции сломаться ничего не может.

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Сенсор находится на боку цилиндра, а с торцов практически ничего нет. Только на правом есть отверстие для микрофона. Ещё один микрофон предусмотрен спереди, рядом с индикатором работы белого цвета. Их становится видно только в открытом состоянии объектива.

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Ещё спереди можно увидеть оттиск логотипа компании, который расположен правее объектива. Кабель выводится с противоположной стороны.

Для всех этих манипуляций со сдвигом были изготовлены отверстия эллиптической формы, чтобы не создавалось помех кабелю и опоре шарнира.

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Точно, здесь есть ещё один шарнир и под ним монтажная площадка с резьбовым отверстием.

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Площадка не монолитная, она раскладывается и сделана на петле. Это позволяет закрепить камеру за верхний торец монитора или крышку ноутбука.

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В качестве материалов используются металл и пластик. Шарнир не фиксируется, он ходит достаточно туго.

Работа с устройством

Мой ноутбук поставляется со штатной камерой, качество которой достаточно посредственное. Много шумов при плохом освещении и никаких дополнительных функций. В операционной системе Windows 11 есть штатное приложение «Камера», содержащее ряд интересных функций, о которых я не знал ранее, пока не воспользовался Streamplify CAM. Также штатная камера показывает «прямую» картинку, что часто мешает в работе и приходится что-то придумывать. При этом в настройках устройства банально нет функции зеркала.

Подключение Streamplify CAM осуществляется очень просто, для него нужен разъём USB и поддерживаемая операционная система. Подключив устройство, я даже не заметил, как оно появилось: все необходимые драйвера установились самостоятельно и без всяких перезагрузок. При этом в приложении появилось два новых режима: документ и доска.

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Кроме этого, мы сразу видим зеркальное отображение, что позволяет смотреть на объект более естественно, как собственными глазами. Это удобно не только для демонстрации деталей, но и текста.

Поскольку какого-то специального программного обеспечения нет, то все настройки осуществляются силами софта операционной системы. В данном случае я использовал всё то же приложение «Камера».

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Отдельно настраиваются режимы фото и видео. Настроек не так много, но есть все основные.

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Теперь сравним, как работают штатная камера современного ноутбука за 100 000 рублей и камера Streamplify CAM.

Примеры фото и видео штатной камеры ноутбука:

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Примеры фото и видео камеры Streamplify CAM:

450x253 15 KB. Big one: 1920x1080 187 KB

Примеры видео Streamplify CAM. Режим FHD 30 FPS:

Режим FHD 60 FPS:

У камеры есть автофокусировка, но приложение позволяет настраивать и фиксировать её вручную. Также настраивается яркость фото и видео.

Заключение

Streamplify CAM – хорошая и простая в использовании камера с широкой функциональностью. Все функции, которые были мне необходимы, представлены в полном объёме и реализованы отлично. Возможно, сам CMOS-сенсор не лучший на рынке, но я не вижу смысла переплачивать за более высокое разрешение. Тем, кто мечтает о 4К, такой вариант не подойдёт, но с Full HD он справляется отлично. Качество фото и видео находится на достойном уровне, и даже в условиях ограниченной освещённости шумов не так много.

У Streamplify получилась универсальная камера, которую можно рекомендовать всем. Она лучше той, что встроена в верхнюю крышку ноутбука – это действительно инструмент, которым можно пользоваться. Также стоит отметить простоту использования и интересную конструкцию. Устройство само обнаружилось системой и никаких драйверов не понадобилось. Приступать к использованию можно сразу, достаточно штатных настроек самой системы. И мне не пришлось ничего корректировать, всё было отлично уже из коробки.

Микрофонов тут два, звук в целом хороший, но, конечно, не такой качественный, как у отдельного микрофона, иначе какой смысл его выпускать. Поэтому для стримов лучше использовать внешний микрофон, чтобы качество было выше.

Камеру можно зафиксировать на верхней рамке монитора или крышке ноутбука, для чего предусмотрено специальное крепление. Также в комплекте есть небольшой трипод, позволяющий установить камеру для непрямого ракурса. Помимо этого, сама камера вращается на 360 градусов на шарнире крепёжной площадки. Углы наклона также регулируются.

Всё выполнено просто и понятно. В целях безопасности здесь предусмотрен сдвижной корпус, который закрывает объектив. А во время работы горит белый индикатор. Дополнительные функции реализованы посредством операционной системы. Можно сфотографировать документ и потом отправить его или распознать при помощи стороннего программного обеспечения.

Цены сейчас на все компьютерные компоненты не очень стабильные, но в одном розничном магазине камера продавалась за 3 800 рублей. Это вполне приемлемо за модель такого уровня и функциональности.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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