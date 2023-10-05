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Вступление

Пользователи часто используют специальные кронштейны для монтажа телевизоров и мониторов на стену. К этому все уже привыкли, и сейчас разнообразных моделей очень много. Также с кронштейном бывают настольные лампы. У меня раньше тоже была такая для просмотра чертежей. Теперь такими мало кто пользуется, а все чертежи давно в электронном виде отображаются на экране. Зачем ещё нужны кронштейны?

На самом деле им находится множество применений, особенно у блогеров, когда нужно в небольшом пространстве разместить много аппаратуры и необходимо, чтобы оставалось рабочее пространство. Поэтому производители придумывают различные устройства, для установки оборудования и для этого частенько используют тот самый механизм «рука», который был у допотопных светильников. На нём можно установить микрофон, подсветку, смартфон, камеру и прочее оборудование, которое мешается под руками. В некоторых, особо тяжёлых случаях можно использовать сразу несколько таких устройств, чтобы освободить рабочее пространство и подвесить часть оборудования в воздухе, особенно если оно не такое тяжёлое как телевизор.

Есть компании, которые специализируются на производстве оборудования для блогеров, и одной из них является Streamplify, предлагающая ряд интересной продукции. Сегодня мы рассмотрим кронштейн Streamplify Mount ARM. Кстати, ранее через мои руки прошел микрофон Streamplify MIC ARM, где в комплекте был кронштейн именно для этого микрофона. Конкретно тут перед нами более универсальное устройство, которое позволяет разместить сразу несколько разных устройств на одной «руке». Как такое возможно? Сегодня мы постараемся это понять.

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С названием в очередной раз долго не думали, чтобы было всё просто и понятно, что это за продукт и как его использовать. В силу большей универсальности и простоты сейчас всё более популярными становятся различные штанги и кронштейны, поэтому производитель чувствует, куда дует ветер и предлагает своё видение решения данного вопроса.

Технические характеристики

Модель Streamplify Mount ARM Материал Металлоконструкция в пластиковом ABS корпусе Максимальная досягаемость 75 см Максимальная нагрузка 2.5 кг Максимальная толщина столешницы (для крепления) 65 мм Резьба 3/8 дюйма Адаптер для винтов 5/8 и 1/4 дюйма Размещение кабелей Да Аксессуары Универсальный зажим для микрофона, шаровой адаптер, держатель для смартфона и шестигранный ключ

Самое главное в этой спецификации — это масса и длина. Кажется, что 2.5 кг – это мало, но на самом деле зачастую этого достаточно для камеры с объективом, микрофона и лампы подсветки.

Есть различные варианты использования, где устанавливается планшет или смартфон, но это всё равно не такая большая нагрузка.

Упаковка и комплектация

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Коробка достаточно крупная, но это объясняется тем, что кронштейн уже поставляется в сборе, а ещё в комплекте есть различные аксессуары.

Сверху коробка дополнительно упакована в прозрачную плёнку, чтобы упаковка не испачкалась снаружи. Фон всей упаковки преимущественно чёрный. По периметру проходит только красная полоса с белой надписью Mount ARM.

Всё достаточно лаконично, а вся информация представлена, по существу, но всё в основном на английском языке. Спереди есть изображение самого устройства, причём в сборе и с дополнительными креплениями из комплекта. Однако, представлен лишь один из вариантов использования. По форме это классический кронштейн. Правда, по фотографии сложно понять, как он изготовлен. В левом верхнем углу находятся два значка. Первый сообщает о максимальной допустимой нагрузке, а второй о возможности поворота вокруг своей оси на 360°. В правой части находится чёрная полоса, на которой белыми буквами написано Mount ARM. Выше находится логотип производителя.

Что с обратной стороны?

Здесь на нескольких языках представлено описание устройства. Ниже находится спецификация, которую мы уже видели выше. В самом низу можно заметить штрих-коды и артикул модели.

Пора заглянуть внутрь.

Здесь мы видим каркас из вспененного полиэтилена. В нём упакованы все компоненты устройства и разместился комплект поставки. Теперь понятно, почему коробка такая крупная, ведь всё разместилось достаточно свободно и защита очень хорошая.

Комплект поставки здесь хороший и всё самое необходимое представлено в полном объёме. Прямо сверху мы видим инструкцию. Кстати, с ней можно заранее ознакомиться на сайте производителя.

Комплект состоит из самого кронштейна, его крепления к столу, универсального зажима для микрофона, держателя для смартфона, адаптеров под резьбу 5/8 и 1/4 дюйма с 3/8.

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Также есть пакет с резиновыми вставками для кабель-менеджмента и заглушек, а ещё есть шестигранных ключ, для затяжки среднего сочленения кронштейна.

Дизайн и особенности устройства

Почему конструкция крепления называется ARM (рука)? Здесь видимо всё дело в том, что у кронштейна в середине есть шарнир, который напоминает локоть. Это позволяет установить устройство на удалении и так, чтобы перед пользователем на столе было пространство.

Такая конструкция классическая и давно хорошо себя зарекомендовала. Единственный нюанс кроется в простоте использования этой штанги. Шарниры позволяют легко зафиксировать устройство в определённом положении. Они не очень жёсткие и хорошо сбалансированы, чтобы позволять удерживать нагрузку и оперировать устройством. Зафиксировав их в определённом положении, можно затянуть их винтами.

Элементы «руки» изготовлены из металла и пластика. Последний достаточно прочный и твёрдый. Он необходим для облегчения конструкции. Вся основа стальная, а пластик выступает в роли внешней защиты и обвеса. В нём есть направляющие, в которые устанавливается один из шарниров. Туда же устанавливаются резиновые вставки для кабель-менеджмента и заглушки.

Вся конструкция держится на опоре, которая крепится к столу. На кронштейне есть два штыря крепления: один с резьбой, а другой без. Последний вставляется в отверстие опоры и фиксируется винтом с рукояткой.

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На опоре есть резиновые уплотнения в метах крепления к столешнице. Это необходимая мера для того, чтобы её не повредить. Уплотнения достаточно упругие и поэтому фиксация получается надёжная. Она, кстати, осуществляется другим винтом со скользящим рычагом. Схема классическая и здесь всё предельно понятно.

Ещё одним важным элементом служит «кисть руки». Конструкция позволяет зафиксировать какое-нибудь устройство на конце, для чего предусмотрены различные варианты креплений.

Работа с устройством

Производитель подразумевает фиксацию устройства к столешнице, для чего предусмотрен специальный механизм зажима с максимальным захватом – 65 мм. При этом я пробовал зафиксировать его за вертикальную доску моего стеллажа толщиной 200 мм и никаких проблем не возникло.

Во многом это обеспечивается благодаря тому, что все соединения фиксируются, включая опорную шпильку, которая устанавливается в отверстие опорной платформы. Сама скоба с механизмом прижима стальная и площадка с резьбовым зажимом тоже металлическая, поэтому все соединения надёжны и выдерживают заявленную нагрузку.

На мой взгляд, производитель немного подстраховался и механизм может выдержать больше.

Это объясняется особенностью конструкции устройства и используемыми материалами. В ключевых узлах соединения практически всё стальное, а обе штанги изготовлены ABS пластика с металлической профильной трубкой внутри, обеспечивающего высокую жёсткость. Поэтому я смог подвесить 5 кг веса вместо заявленных 2.5 кг. Думаю, это неплохой запас по прочности и я ещё явно не достиг предела, но просто не ставил перед собой задачу разломать это устройство.

Как использовать это оборудование? Можно одновременно установить камеру, микрофон и свет, чего вполне достаточно для обычного блогера. Разумеется, можно использовать и иначе, но это уже недокументированные режимы работы.

Заключение

Streamplify Mount ARM – очень интересное решение для тех, кто думал, как разместить своё оборудование, но не нашёл рационального выхода или для тех, кто ещё продолжает использовать скотч и палки. В данном случае перед нами универсальное устройство и использовать его можно по-разному. И в этом заключалась основная идея инженеров, чтобы не зацикливаться на чём-то одном, а сразу предложить устройство для многоцелевого использования.

Традиционно всё сделано просто и качественно. Все материалы лёгкие и практичные, а конструкция надёжная. Разумеется, есть ограничения по массе навешиваемого оборудования, но такие параметры есть у любого кронштейна, поэтому лучше всё взвесить заранее. Тем не менее, запас тут отличный, шарнирные соединения стальные, а штанги изготовлены из лёгкого пластикового корпуса с металлическим усилителем внутри. Предусмотрены даже специальные резиновые вставки для организации простейшего кабель-менеджмента, но можно по-старинному использовать обычные нейлоновые стяжки.

Крепить устройство можно не только за край горизонтальной столешницы, но и за вертикальную доску. Прижимной механизм крепления к опоре тоже преимущественно стальной. Это касается основной фиксирующей скобы.

В целом устройство показалось достаточно крепким и надёжным, но без фанатизма. Можно попробовать на него навесить 16-килограммовую гирю, но такая попытка не будет успешной, ведь у него совсем другая задача. Все шарнирные соединения надёжно фиксируются, а в сочленении «плеча» используется стальное соединение с фиксацией винтом, для чего в комплекте есть специальный шестигранный ключ.

Андрей Понкратов aka wildchaser