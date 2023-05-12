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Обзор USB-разветвителя Streamplify HUB CTRL 7

Пользователя окружает множество периферийных устройств с популярным интерфейсом USB, однако не всегда в компьютере таких разъёмов бывает достаточно…
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Оглавление

Вступление

Пользователя окружает множество периферийных устройств с популярным интерфейсом USB. Модификаций этого интерфейса очень много, но чаще используется обычный разъём USB Type-A. Зачастую все кабели, переходники, адаптеры, флешки и прочее оборудование подключаются именно по нему.

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Однако не всегда в компьютере таких разъёмов бывает много и подключить всё не получится. Например, у меня в ноутбуке таких порта всего два, ещё есть два Type-C, но один почти всегда занят зарядкой. Обычные порты заняты всегда. В одном стоит передатчик для беспроводного комплекта (клавиатура и мышь), а в другом подключена флешка. Периодически приходится подключать различные устройства и поэтому я на каком-то этапе понял, что без разветвителя не обойтись. Кроме этого, после частых подключений разбалтываются сами порты и соединение уже начинает пропадать, поэтому хаб USB приходит на помощь.

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На каком-то этапе использования появляется другая проблема. Все устройства, подключённые к USB портам, потребляют энергию. У каждого может быть своё ограничение, но обычно это 5 В, 500 мА. У Type-C сила тока побольше и может составлять до 3 А, но обычно эти показатели скромнее. Сам хаб тоже потребляет какую-то энергию и получается так, что некоторые устройства просто не могут работать одновременно потому, что всем не хватает питания. Это характерно для внешних жёстких дисков и другого оборудования требовательного к питанию.

Сам я с подобным сталкивался несколько раз и здесь может помочь только хаб с внешним блоком питания. Сегодня рассмотрим одну именно такую модель, которая называется streamplify HUB CTRL 7.

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Я уже рассматривал несколько устройств этой компании, которые ориентированы в основном на блогеров и прочих пользователей, которые создают различный контент или проводят стримы и общаются с другими людьми по видеосвязи. Всё это оборудование также нужно куда-то подключать, поэтому приобретение хаба USB выглядит разумным, а здесь вообще какое-то необычное устройство с подсветкой и какими-то ещё интересными особенностями, поэтому очень хотелось бы посмотреть на него поближе.

Технические характеристики

Модель streampify HUB CTRL 7
Цвет Черный
Тип USB USB 3.0 тип A, совместимость с разъемом типа 2.0
Количество разъёмов 7, 6 стандартных портов USB 3.0 + 1 порт для зарядки гаджетов мощностью 2 А
Зарядка смартфонов Да, до 2 А
Кнопка питания USB-разъёма Да
Эффект подсветки Да, RGB Подсветка Индикаторов
Размещение кабелей Да
Длина кабеля USB 1,8 м
Питание Адаптер питания, 12 В / 2 А, 24 Вт
Поддержка Plug & Play Да, стандартные протоколы UVC и UVA
Длина 16 см
Диаметр 4.7 см
Высота 5.3 см
Устройства Laptop, PC, Gaming Consoles (PS4/PS5/Xbox)
ОС Windows 10/8/7/Vista/XP, Mac OS, Chrome OS

Можно заметить, что устройство подключается к ПК с различными операционными системами. Оно осуществляется через USB и для этого не требуется драйверов. Все характеристики смотрятся отлично. Габариты указаны, а вес нет. С уверенностью можно сказать, что устройство не очень компактное. Посмотрим теперь как всё это выглядит.

Упаковка и комплектация

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Устройство поставляется в небольшой коробке фиолетового цвета. Она могла бы быть меньше, если устройство поставлялось бы без блока питания. Кроме этого, здесь ещё есть дополнительные аксессуары и хорошая защита внутри.

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Сверху коробка дополнительно запечатана в прозрачную плёнку, чтобы упаковка не испачкалась снаружи. Фон всей упаковки преимущественно фиолетовый. По периметру проходит только чёрная полоса с белой надписью HUB CTRL 7. На ней же присутствуют логотипы производителя.

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Вся информация на упаковке представлена, по существу. Всё описано на английском языке, но в целом становится понятно, о чём идёт речь. Спереди есть изображение самого устройства, но не полностью. Мы видим какие-то точки, разноцветные выступы сверху, которые подсвечиваются разными цветами RGB подсветки. Дизайн немного перекликается и здесь мы видим чем-то похожий цилиндр. В левой части сверху мы видим четыре круглых значка. В них представлены ключевые особенности устройства. Из них мы можем понять, что есть та самая RGB подсветка, порт быстрой зарядки, 16 иконок и поддержка USB 3.0. Что с обратной стороны?

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Здесь на нескольких языках представлено описание устройства. Ниже находится спецификация, которую мы уже видели выше. В самом низу можно заметить штрих-коды и артикул модели. Пора заглянуть внутрь.

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Здесь мы видим каркас из вспененного полиэтилена, закрытый сверху таким же листом. В нём упаковано устройство, а ещё есть отсеки для аксессуаров. Прямо в центре находится ещё одна небольшая картонная коробка, где упакован блок питания. Всё разместилось достаточно свободно и защита очень хорошая.

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Для обычного разветвителя USB комплект поставки выглядит солидно. Прямо сверху мы видим инструкцию. Кстати, с ней можно заранее ознакомиться на сайте производителя.

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Я думал, что в комплекте будет обычный блок питания на 5 В, но здесь он на 12 В и 2А, что даёт нам мощность 24 Вт.

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В комплекте поставляется кабель USB 3.0 Type-A - USB 3.0 Type-A. Ещё есть специальное пластиковое приспособление в виде расчёски, для укладки и фиксации кабелей.

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Также в отдельном пакете находятся 16 иконок. Это такие полупрозрачные пластиковые элементы с цифрами или изображением различных устройств, которые можно подключать к этому хабу.

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Дизайн и особенности устройства

Хаб изготовлен из чёрного прочного ABS-пластика. Конструкция составная и корпус состоит из двух половин, которые фиксируются при помощи защёлок и двух саморезов.

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Форма цилиндрическая, но сзади можно увидеть два углубления. Одно представляет большую плоскость, на которой находятся семь портов. Выше расположены колодцы, внутри которых установлены светодиоды, а в сами эти отверстия устанавливаются те самые пластиковые иконки из комплекта. Их можно установить по своему вкусу.

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Ниже находится ещё одна ниша, где можно увидеть два разъёма. Один порт USB 3.0 для подключения к компьютеру, а другой разъём для блока питания. Кстати, хаб может работать без него, но тогда вся нагрузка ложится на порт USB компьютера или иного устройства. Внизу находится площадка опоры. Она выполнена из мягкой резины, которая обеспечивает дополнительную устойчивость.

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Портов семь, они поддерживают стандарт USB 3.0 со скоростью передачи данных 5 Гбит/с. Спереди расположено семь кнопок с индикаторами внутри. Они позволяют включать или отключать определённые порты.

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Ниже можно заметить логотип производителя. Ещё один находится на резиновом основании. С одного торца находится колодец и фирменный логотип.

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Со второго тоже не видно ничего примечательного, но по центру находится кнопка, которая переключает режимы подсветки.

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Работа с устройством

Хаб легко подключается. Однако, первым делом нужно установить иконки. Сначала я поставил их с цифрами, а потом поменял на значки разных устройств.

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Режимов подсветки несколько, но мне больше понравились статичные, особенно с выделением каждого порта своим цветом. Да, получается почти радуга, но она не так мешает, как постоянно сменяющиеся цвета.

Я подключил несколько различных устройств и мощности всегда хватало. Один порт на 5 В, 2 А. Остальные обеспечивают 0.9 А. Что касается скорости передачи данных, то она соответствует стандарту.

Всё остальное работает, как заявлено, и соответствует описанию. Кнопки включают и отключают отдельные порты, иконки легко меняются, подсветку можно настроить на свой вкус, либо выключить вообще.

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Заключение

streamplify HUB CTRL 7 – это лучший хаб, который я использовал за последнее время. Очень простое и понятное устройство с множеством интересных технических решений. Казалось бы, что тут можно придумать?

Однако производитель подошёл творчески и получилось отличное устройство. Прежде всего HUB CTRL 7 отлично сочетается по дизайну с другими устройствами streamplify. Здесь мы видим похожий цилиндр, как у микрофона или веб-камеры. Отличная реализация и внимание к мелочам – вот главные слагаемые успеха. Производитель продумал даже специальную шину для ровной укладки кабелей и организации кабель-менеджмента.

Также удачным решением является подсветка. Её можно переключать и режимов здесь много. Лично мне больше понравилась статичная радуга, которая подсвечивает каждую пластиковую иконку. Сами иконки тоже очень полезны. Всего их 16 и можно подобрать либо с изображением подключаемого оборудования, либо просто с порядковым номером. Всё это можно комбинировать по своему вкусу.

Ещё мне понравились отдельные кнопки включения/отключения портов со своей встроенной индикацией. Всегда понятно, какой порт включен, а какой выключен. Это позволяет быстро переподключить устройство, не вынимая его из разъёма. Что касается питания, то его всегда хватает, даже когда заняты все порты разной периферией.

Отдельно есть один порт 5 В, 2 А для быстрой зарядки или устройства, которому нужно повышенное питание. Например, у меня есть внешний DVD-RW привод, которым я редко пользуюсь, но он подключается сразу к двум обычным USB портам, чтобы ему хватало питания. Здесь он работает без всяких проблем даже с подключением к одному порту. Также никаких проблем не возникло с внешним жёстким диском. Он также работает через любой порт. Качество изготовления высокое. Всё сделано максимально просто и понятно и никаких проблем при использовании не возникло.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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