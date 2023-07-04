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Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1300P PCIE5

Новый флагман линейки блоков питания MSI соответствует всем требованием перспективных стандартов PCIe 5 и ATX 3.0. Он снабжен коннектором 12-pin PCIe 5 и способен кратковременно выдавать мощность до 2600 Вт! Вашему вниманию предлагается обзор и тестирование новинки, а также сравнение целой подборки блоков питания самого высокого уровня.
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Оглавление

Вступление

Спецификации нового интерфейса PCIe 5 и стандарта блоков питания ATX 3.0 были представлены чуть более года назад. Они четко отражают современные реалии, когда на видеокарту обычно приходится большая часть вычислительной мощности и энергопотребления системы. Самой очевидной приметой нового стандарта стал 12-контактный разъем – 12VHPWR, способный передавать мощность до 600 Вт. С ним же оказался связан скандал, который случился, когда начали плавиться коннекторы на флагманской GeForce GTX 4090. Впрочем, позже выяснилось, что в произошедшем могли быть виноваты и сами пользователи. NVIDIA продолжила продвигать новый коннектор на видеокартах серии GeForce 40, а вот AMD официально отказалась от него на ускорителях 7000-ой серии. Чуть позже специалисты Intel предложили немного изменить конструктив контактов внутри разъема, чтобы обеспечить более надёжное соединение и снизить нагрев.

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Несмотря на эти «детские болезни», стандарт ATX 3.0 получает все более широкое распространение. В ближайшие годы на него будут переведены все производительные комплектующие, поэтому многие энтузиасты задумываются о покупке подходящего блока питания уже сегодня. Именно для них компания MSI представила новую флагманскую модель MEG Ai1300P, которая полностью готова к работе с перспективным стандартом.

Здесь необходимо сделать существенное примечание. Подключить видеокарту с 12VHPWR можно к любому современному блоку питания достаточной мощности. Для этого достаточно недорого переходника для стандартных коннекторов 6/8-pin. Более того, для многих модульных БП производители выпустили дополнительные кабели 12VHPWR, которые позволяют «проапгредить» устройства до нового стандарта. Однако, важно помнить, такие устройства нельзя считать полностью совместимыми с PCIe 5 и ATX 3.0.

Одно из главных требований новых спецификаций – это гарантированная способность БП выдерживать резкие скачки нагрузки. Долговременное энергопотребление видеокарт с интерфейсом PCIe 5 ограничено на уровне 600 Вт. Однако, кратковременно допускается превышение этого значения в 2 раза (на 10 мс) и даже в 3 раза (на 100 мкс). Следовательно, все компоненты блока должны выдерживать нагрузку не менее 1800 Вт – и это для питания одной только видеокарты. Энергопотребление процессора и остальных компонентов системы по новому стандарту кратковременно может повышаться в 2 раза. Таким образом, можно легко уйти за 2 кВт даже при использовании CPU среднего класса. Конечно, качественные БП и ранее могли выдерживать весьма серьезные скачки нагрузки, одна четко прописанных требований не существовало. А значит, старую модель можно оснастить новым разъемом, но совсем не факт, что она не «превратится в тыкву» при подключении видеокарты стандарта PCIe 5.

В отличие от этих блоков, новый флагман MSI полностью советует заявленным требованиям. Кратковременно он способен отдавать мощность до 2600 Вт! Кроме того, устройство получило сразу несколько интересных технологий и особенностей, который призваны выделить его среди конкурентов. Среди них полупассивная система охлаждения, необычный вентилятор MEG Silent GALE P12, возможность мониторинга и настройки параметров с помощью утилиты Gaming Intelligence, 6 систем защиты от электрических неполадок и фирменная 10-летняя гарантия.

Упаковка и комплектация

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Как и положено флагманскому продукту, MEG Ai1300P поставляется в достаточно крупной коробке, оформленной в строгом стиле.

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На упаковке приводятся все необходимые сведения и несколько изображений БП. Качество полиграфии - на уровне, то же можно сказать о защите блока от ударов при перевозке:

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Корпус устройства зафиксирован между двух упругих деталей из вспененного пластика (на фото верхняя деталь снята). Сумочка с кабелями играет роль дополнительного смягчающего элемента.

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А вот комплект поставки здесь достаточно прост, впрочем, все необходимое в нем есть. Это кабель питания, крепежные винты, «гребешки» для аккуратной укладки кабелей внутри корпуса и документация.

Внешний вид и особенности конструкции

Блок питания смотрится строго и солидно: здесь нет кричащих цветов и вычурных форм, которыми нередко грешат другие производители в стремлении подчеркнуть флагманский статус продукта. Впрочем, это вовсе не означает, что MEG Ai1300P выглядит пресно и скучно. Внешнему оформлению было уделено немало внимания, различные детали (форма решеток корпуса, декоративные выштамповки) проработаны на отлично.

Оцените, например, такую деталь: боковые золотистые таблички с логотипами MSI и MEG закреплены на магнитах – их можно легко перевернуть, чтобы названия читались при любом варианте установки блока.

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Уже при беглом осмотре можно отметить интересную особенность MEG Ai1300P, которая отличает его от большинства «одноклассников». Обычно флагманские блоки питания высокой мощности обладают очень внушительными размерами – производители не стесняются увеличивать их длину, рассчитывая на то, что такие устройства обычно устанавливаются в просторные корпуса для игровых систем.

Новинка MSI заметно компактнее: длина блока составляет 160 мм, это всего 20 мм больше, чем прописано в стандарте ATX. Для 1300 Вт – результат отличный, но будет любопытно проверить, не сказалось ли это на эффективности работы системы охлаждения.

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MEG Ai1300P выполнен по полностью модульной схеме – то есть отключаемыми сделаны все кабели без исключения.

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Все разъемы подписаны для удобства сборки. Обратите внимание, что для кабеля 12VHPWR предназначен специальный 12-контактный коннектор, а не пара обычных 8-контактных, как на некоторых других моделях.

Справа расположен разъем mini USB с маркировкой G.I. – он служит для подключения блока к материнской плате в рамках технологии Gaming Intelligence. К ней мы еще вернемся позже.

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Под «грилем» необычной формы (к сожалению, несъёмным, хотя это было бы удобно для очистки блока от пыли) скрывается 9-лопастной вентилятор PLA12025S12H-4. Это собственная разработка MSI. Форма крыльчатки с сильно «закрученными» по спирали лопастями явно оптимизирована для снижения уровня шума и улучшения характеристик при невысоких скоростях вращения.

Типоразмер вентилятора – 120 х 25 мм, что нехарактерно для флагманских блоков питания, которые обычно оснащаются более крупными 140-мм вертушками. Очевидно, специалисты MSI делают ставку на высокий КПД преобразователя и массивные радиаторы. Их здесь сразу три, что должно обеспечивать более высокую эффективность охлаждения.

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Вентилятор снабжен надежным и тихим гидродинамическим подшипником. Есть у него и еще одна интересная особенность: по заявлению производителя лопасти изготовлены из жидкокристаллического полимера – особо жесткого пластика с низким коэффициентом теплового расширения. Благодаря этому крыльчатка не изменяет свою форму при нагреве и меньше вибрирует при вращении. Интересно и прогрессивно, хотя вряд ли стоит ждать от этой технологии каких-то чудес в плане уровня шума и эффективности обдува.

Взглянем на таблицу мощностных характеристик.

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В графе +12V стоит значение 1300 Вт – а значит, этот блок способен отдать всю номинальную мощность по лини 12 В. Идеальный показатель. Сила тока на линиях 5 В и 3.3 В ограничена на уровне 25 А, максимальная суммарная нагрузка – 130 Вт. Этого более чем достаточно для любой современной системы.

MEG Ai1300P сертифицирован по стандарту 80 Plus Platinum и, кроме того, соответствует более жестким требованиям стандарта Cybernetics Platinum. Также эта модель предлагает полный набор систем защиты от электрических неполадок: OPP, OVP, SCP, OCP, UVP и OTP.

Все подключаемые кабели состоят из отдельных проводов, каждый из которых снабжен индивидуальной оплеткой. Такая конструкция считается наиболее надежной, кроме того, такие кабели легко гнутся – их удобно укладывать внутри корпуса. Для того, чтобы провода не расходились на сгибах, в комплект входят фиксаторы-«гребешки».

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Разъем ATX Mainboard 20+4-pin дополняет пара коннекторов CPU (8-pin и 4+4-pin), которые отлично подойдут для питания самых требовательных процессоров класса HEDT. Длина кабелей – 70 см.

Для питания видеокарт предусмотрено сразу шесть кабелей с одиночными разъемами PCIe 6+2-pin, а также один кабель с двумя разъемами PCIe 6+2-pin (общее количество коннекторов – 8 штук). Кабель с разъемом 12VHPWR имеет сечение проводника 18AWG и подходит для питания видеокарт стандарта PCIe 5 с номинальным потреблением 600 Вт. Длина всех шнуров – 60 см.

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Под периферию отведено сразу 16 разъемов SATA, 4 Molex и 1 FDD. Этого с запасом достаточно для любой домашней системы, даже если вы захотите собрать небольшой сервер или хранилище данных.

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Для подключения блока к материнской плате через разъем mini USB можно использовать один из двух кабелей. Первый снабжен стандартным USB Type-А (его можно вывести из корпуса и подключить к внешнему разъему), а другой подключается прямо к девятиконтактной «многоножке» USB 2.0 на материнской плате.

Фирменная утилита Gaming Intelligence автоматически определяет блок и позволяет отслеживать множество параметров. На основном экране можно мониторить в реальном времени выходную мощность, эффективность и температуру преобразователя. Также здесь приводится статистика по общему времени работы БП, среднему времени использования в сутки, общему объему затраченной электроэнергии, а также средней эффективности и мощности.

Некоторые параметры по-настоящему полезны, а некоторые способны заинтересовать разве что бухгалтера или майнера, скрупулезно высчитывающего прибыль. Также на этой вкладке можно настроить скорость работы вентилятора, и также отследить силу тока на различных линиях.

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Вкладка, озаглавленная «Панель управления в реальном времени» на деле оказалась панелью мониторинга (сontrol – коварное слово, надеюсь, перевод со временем поправят).

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Здесь можно отслеживать в реальном времени и строить графики температуры, скорости вращения вентилятора, КПД а также потребления системы. Последнее особенно интересно, причем не только для обычных пользователей, но и для тех, кто занимается тестированием «железа», ведь на графике отображается не только общая мощность, но и потребление процессора и видеокарты по отдельности! Конечно, показатели не идеальны (график слишком сглаженный – значения округляются), но инструмент очень любопытный.

В целом система мониторинга оставила очень приятное впечатление. Что касается общего потребления, эффективности и напряжений на основных линях – цифры оказались очень близки тем, которые были получены с помощью нашего оборудования.

Краткие технические характеристики

Наименование модели MSI MEG Ai1300P PCIE5
Заявленная мощность, Вт 1300
Нагрузочная способность линии 12 В, Вт 1300
Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % 100
Заявленный класс эффективности (сертификат) 80 Plus Platinum
Габариты, мм 150 х 149 х 86 (+20 мм)
Типоразмер вентилятора 120 х 25
Модульная конструкция Да (полностью)
Разъемы 20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
8-pin CPU;
8 x 6+2-pin PCIe;
1 x 12-pin PCIe;
16 х SATA;
4 х Molex;
1 х FDD
Длина шнуров, мм 600 (Mainboard);
700 (CPU);
600 (PCIe);
850/700 (SATA/Molex)

Конфигурация тестового стенда

  • Материнская плата: Gigabyte X399 Aorus Gaming 7;
  • Процессор: AMD Ryzen Threadripper 1950X;
  • Система охлаждения процессора: Arctic Freezer 50TR;
  • Оперативная память: Kingston HyperX Fury (DDR4-2400, 2 x 8 Гбайт, двухканальный режим);
  • Видеокарта: Radeon HD 6970 (одиночная видеокарта и два ускорителя в связке CrossFire);
  • Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
  • Блок питания: MSI MEG Ai1300P PCIE5, 1300 Ватт;
  • Корпус: открытый стенд.

Программное обеспечение:

  • Операционная система: Windows 10 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 15.7.1;
  • Вспомогательные утилиты: MSI Afterburner 4.6.2, Prime 95 v.29.8, Furmark 1.21.2.

Инструментарий и методика тестирования

С обновленной методикой тестирования вы можете ознакомиться в отдельном материале.

Результаты тестов MSI MEG Ai1300P PCIE5

Тестирование проводится на реальной системе, а не специальном нагрузочном стенде. Это делает результаты более реалистичными, но ограничивает нагрузку на уровне 1000 Вт. Впрочем, встретить домашнюю систему, которая потребляет больше, практически невозможно, так что эти данные позволят составить законченное представление о реальных возможностях блока.

MSI MEG Ai1300P PCIE5

КПД
При разных уровнях нагрузки
%


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Ai1300P превысил требования стандарта 80 PLUS Platinum, а в самых «удобных» режимах со средней нагрузкой вплотную приблизился к результатам моделей 80 PLUS Titanium. Впрочем, стоило ли ожидать другого от блока, успешно прошедшей жесткое тестирование Cybernetics Platinum. Как негативный момент отмечу, что КПД не слишком высок в самом легком режиме.

MSI MEG Ai1300P PCIE5

Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
При разных уровнях нагрузки
В


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Напряжение на основных линиях заранее немного завышено. По мере роста нагрузки значения слегка проседают, но отклонения от идеала измеряются сотыми долями вольта. Отличный результат!

MSI MEG Ai1300P PCIE5

Скорость вращения вентилятора
При разных уровнях нагрузки
Об/мин


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Здесь необходимо сделать примечание – тестирование проводилось в штатном полупассивном режиме работы вентилятора. При желании его обороты можно настроить самостоятельно.

По умолчанию вертушка запускается, когда нагрузка достигает 600 Вт – это один из лучших показателей за все время наших тестирований по массовой методике. В большинстве систем эта модель будет почти всегда работать в пассивном режиме. После запуска скорость вращения вентилятора составляет ~700 об/мин. Далее показатель плавно возрастает.

MSI MEG Ai1300P PCIE5

Уровень шума
С расстояния 150 мм
При разных уровнях нагрузки
дБ


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Цифры скорости вращения могут показаться слегка завышенными в сравнении с другими флагманскими блоками. Однако, следует помнить, что здесь используется не 140-мм, а 120-мм вентилятор. К тому же усилия социалистов MSI по оптимизации формы крыльчатки явно дали свои плоды. В итоге при нагрузке вплоть до 800-850 Вт блок издает лишь тихий «шелест», далее появляется легкий гул, но и его с легкостью заглушат стенки любого приличного корпуса.

Сравнение результатов

Среди устройств, протестированных по нашей массовой методике ранее, есть несколько платиновых флагманов ведущих производителей, таких как be quiet! Dark Power Pro 11 1200W, Cooler Master V1200, Fractal Design Newton R3 1000W и Gigabyte XP1200M, а также ASUS ROG THOR двух поколений. Конкуренция обещает быть очень серьезной.

Минимальная нагрузка – 150 Вт:

КПД при нагрузке 150 Вт
%


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Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 150 Вт
В


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Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 150 Вт
Об/мин


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Уровень шума при нагрузке 150 Вт
С расстояния 150 мм
дБ


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На этот момент я уже обращал внимание выше – при низкой нагрузке блок явно не добирает пару процентов КПД. Возможно, это особенность конкретного экземпляра, попавшего на тестирование. В остальном все отлично: вентилятор неподвижен, просадок напряжения не замечено.

Средняя нагрузка – 500 Вт:

КПД при нагрузке 500 Вт
%


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Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 500 Вт
В


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Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 500 Вт
Об/мин


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Уровень шума при нагрузке 350 Вт
С расстояния 150 мм
дБ


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Средний уровень нагрузки я считаю самым важным. Хотя для топовых игровых систем принято покупать блоки мощностью более киловатта, фактическая повседневная нагрузка обычно не превышает 500-600 Вт даже с самой прожорливой видеокартой. В этом режиме Ai1300P догоняет «одноклассников» по КПД и обеспечивает отличное качество стабилизации. Отдельно отмечу, что новый флагман MSI оказался в элитной компании из трёх БП, способных работать в пассивном режиме. Два других — это ASUS ROG Thor 1000W Platinum II, который не нуждается в особом представлении, а также Corsair RM1000i – «заслуженный» флагман, который на протяжении нескольких лет был лидером в нашей подборке.

Высокий уровень нагрузки – 800 Вт. Мощность ограничена, чтобы представить на графике максимальное количество участников.

КПД при нагрузке 800 Вт
%


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Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 800 Вт
В


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Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 800 Вт
Об/мин


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Уровень шума при нагрузке 800 Вт
С расстояния 150 мм
дБ


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В этом режиме Ai1300P демонстрирует высокий КПД, слегка уступая только блокам с сертификатом Titanium. Качество стабилизации по-прежнему находится на высоком уровне. То же можно сказать и о шумовых характеристиках – устройство оказывается среди лучших и работает почти неслышно.

Заключение

Подведем итог, выделив достоинства и недостатки протестированного блока питания.

Плюсы MSI MEG Ai1300P PCIE5

  • Соответствие требованиям стандартов PCIe 5 и ATX 3.0, наличие нативного коннектора 12VHPWR (до 600 Вт), возможность выдерживать кратковременные скачки потребления до 2600 Вт;
  • Поддержка продвинутой системы мониторинга и настройки Gaming Intelligence;
  • Отличные шумовые характеристики. При нагрузке до 600 Вт (!) СО может работать в пассивном режиме;
  • Чрезвычайно высокий КПД 89-94% (в доступных режимах);
  • Почти идеальное качество стабилизации напряжений (в доступных режимах);
  • Полностью модульная конструкция;
  • Наличие всех необходимых разъемов для системы с процессором класса HEDT и несколькими видеокартами;
  • Высокое качество изготовления, отборная элементная база, 10-летняя гарантия;
  • Компактные размеры (для этого уровня мощности);
  • Проработанный внешний вид.

Минусы блока питания:

  • Небольшой недобор КПД при низких (до 100-150 Вт) уровнях нагрузки.

Может не устроить:

  • Высокая стоимость.

По итогам тестирования можно заключить, что MSI MEG Ai1300P PCIE5 это полноценный флагман, который ни в чем не уступает самым именитым соперникам. Блок демонстрирует отличные характеристики во всем диапазоне нагрузок и готов стать основой для домашней системы самого высокого уровня.

Отдельно отмечу полное соответствие модели MSI требованиям перспективных стандартов PCIe и ATX. Это идеальное решение, если вы хотите использовать GeForce RTX 4090 уже сегодня или быть готовым к выходу сверхмощных ускорителей следующего поколения.

Константин Назаров aka Лакс Наваху

По итогам обзора блок питания MSI MEG Ai1300P PCIE5 получает награду:

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09:45
А у меня с десяток валяется с прошлых времен разноклиберных хардов, хотел в свое время их все поставить для истории а потом купил докстанцию доя них
В Full-Tower корпусе Raijintek ZOFOS Ultra суммарно можно разместить 17 накопителей 2,5 и 3,5-дюйма
Лев корл
09:43
Приколько Прямо как Phantex Enthoo 719, даже еще поболее девайсов можно распихать))) Интересно, в какую цену
В Full-Tower корпусе Raijintek ZOFOS Ultra суммарно можно разместить 17 накопителей 2,5 и 3,5-дюйма
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