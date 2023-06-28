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Вступление

Ежегодная выставка компьютерных достижений и технологий Computex 2023 традиционно проходила в Тайване в период с 30 мая по 2 июня. На ней было представлено множество различных компаний, которые хоть как-то связаны с компьютерной индустрией. Уже который год основным направлением в этой отрасли служит индустрия гейминга и это неудивительно из-за большой популярности игровых решений.

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Девять известных международных брендов в игровой и технологической сфере объединились в консорциум, известный под общим названием Pro Gamersware (PGW). В его состав входят Ducky, noblechairs, AeroCool, Streamplify, ThunderX3, Kolink, Endgame Gear, Nitro Concepts и недавно представленный Gamiac. Используя свои сильные стороны и опыт, бренды создают беспрецедентную экосистему продуктов для домашнего офиса, рабочей станции или игровой системы. Они представляют широкий спектр новых продуктов, созданных в результате недавнего слияния на Computex 2023.

Среди брендов есть ветераны отрасли с более чем 20-летним опытом создания продуктов для энтузиастов и геймеров. Объединив ресурсы, группа смогла создать два новых бренда, улучшить исследования и разработки продуктов и расширить свои потребительские электронные и игровые технологии, включив в них компьютерное оборудование, игровую и офисную мебель, игровую периферию и оборудование для потокового вещания. Благодаря своим собственным доминирующим европейским каналам электронной коммерции и обширной партнерской дистрибьюторской сети группа может доставлять эти продукты прямо в руки потребителей по всему миру.

«Думайте о нас как о вертикально интегрированном доме брендов, который может предоставить огромный портфель продуктов, инновации и комплексное обслуживание для наших клиентов по всему миру. Объединение всех талантов и ресурсов этой отрасли вместе сотворит волшебство в этом пространстве, и в конечном итоге приносят пользу потребителю», — сказал Филипп Росснер, недавно назначенный генеральный директор Pro Gamersware. Он принял вызов от Тони Сонна, который 20 лет назад основал Caseking и превратил его в одного из европейских гигантов электронной коммерции бытовой электроники и компьютерных технологий.

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PGW (Pro Gamersware)

Вот основные моменты дебюта PGW на Computex 2023.

Ducky

Уловите суть набора текста с помощью ProjectD и Freedom. Компания Ducky, основанная в 2008 году, является одним из ведущих производителей механических клавиатур в мире.

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Клавиатура ProjectD — это новаторское предложение, разработанное специально для энтузиастов. Эта клавиатура с гладким металлическим корпусом и набором сборочных компонентов доставит удовольствие любителям механических клавиатур.

Клавиатура Ducky Freedom открывает новые горизонты благодаря поддержке широкого спектра интерфейсов. Предлагая на выбор четыре типа подключения, включая проводное USB, беспроводное соединение 2.4 ГГц, Bluetooth 5.0 и даже PS/2, эта клавиатура предлагает непревзойденную гибкость для удовлетворения разнообразных пользовательских предпочтений.

noblechairs

Познакомьтесь с новыми игровыми креслами серии Legend и захватывающей специальной серией. noblechairs, родившиеся в 2016 году, — это больше, чем просто игровые кресла; это выбор образа жизни, который отражает вашу страсть и преданность делу.

В разделе noblechairs посетители были поражены серией Legend – высшим выражением мастерства и опыта компании. Серия Legend отличается новым эргономичным дизайном, в котором использованы элементы известных моделей кресел. В нем также используются лучшие материалы, такие как эксклюзивная высокотехнологичная обивка и пена высокой плотности, для обеспечения оптимального комфорта и долговечности.

Кроме того, благородные стулья представят в трех специальных выпусках, каждый из которых отличается уникальным дизайном, вдохновленным престижными партнерами, и украшен фантастическими произведениями искусства.

AeroCool

Новая высокопроизводительная линейка. AeroCool, основанная в 2001 году, является одним из крупнейших в мире производителей компонентов для ПК.

AeroCool Performance Nexus (APNX) — это первая специализированная производительная линейка продуктов AeroCool, охватывающая все категории.

APNX родился в результате новых инвестиций PGW в исследования и разработки продуктов и представляет собой первые продукты в истории AeroCool, которые были созданы с нуля, внутри и снаружи.

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Streamplify

Веб-камера 4K/30 fps и потоковый микрофон высокого разрешения с 4 шаблонами. Бренд Streamplify, запущенный только в прошлом году, является разработчиком оборудования для прямых трансляций.

После своего дебюта в 2022 году Streamplify следует за успехом, обновив серию веб-камер CAM и микрофонов MIC. Это первые продукты второго поколения молодого немецкого стримингового бренда, позиционирующего себя как надежный вариант для начинающих стримеров, которым требуются существенные обновления для прямых трансляций с ограниченным бюджетом.

ThunderX3

Редкое «студийное» кресло 3-в-1. ThunderX3 появился на рынке игровых и офисных кресел в 2018 году и входит в пятерку лидеров мировых продаж.

Кресло Core — это офисное кресло премиум-класса, оформленное как игровое кресло, что делает его одним из самых уникальных в отрасли на данный момент.

Благодаря модернизированному синхронному механизму наклона, шести уровням регулировки, крылатой подушке из пены с эффектом памяти, выдвижной подставке для ног и полностью переработанной поясничной опоре, а не просто подушке, это кресло устранило все основные недостатки игровых кресел.

Kolink

Высокопроизводительные корпуса для ПК, решения для охлаждения AIO и блоки питания Regulator. Kolink, основанная в 2002 году, является быстрорастущей компанией, предлагающей новейшие разработки в области компьютерного оборудования.

На выставке Computex 2023 Kolink продемонстрировала новые интересные продукты, такие как корпуса для ПК разных размеров и ценовых категорий, мощные решения для охлаждения AIO и совершенно новую серию блоков питания Regulator с выдающимися характеристиками. Продукция Kolink сочетает высокую производительность, надежность и эстетику по доступным ценам.

Endgame Gear

Передовая технология мыши и высококачественный звук. Endgame Gear — это бренд, который специализируется на высококачественной игровой периферии для профессиональных геймеров.

Endgame Gear представит линейку продуктов, сочетающих передовые технологии, эргономичный дизайн и высочайшее качество. Эти продукты включают мировые игровые мыши с инновационными функциями и формами, а также коврики для мыши и периферийные аудиоустройства, такие как высококачественная гарнитура и подключаемый микрофон. Продукты Endgame Gear предназначены для того, чтобы дать геймерам преимущество над своими противниками и улучшить их игровой опыт.

Nitro Concepts

Преобразите свою игровую установку. С 2016 года Nitro Concepts производит игровые кресла и столы, сочетающие комфорт, стиль и функциональность.

Преобразите свою установку с помощью новейших моделей Nitro Concepts в партнерстве с Hasbro, Nitro Concepts X1000 Chair — Transformers Editions! Вашему вниманию представлены три новые модели, чтобы доказать, что троны предназначены не только для десептиконов! Основанный на Nitro Concepts X1000, он предлагает ту же ДНК эргономичного игрового кресла с полной поддержкой спинки, регулировкой высоты и наклона и устойчивой к деформации набивкой из холодной пены. И впервые X1000 Transformers Edition-Series имеет полиуретановый материал вместо текстильной отделки.

Gamiac

Новый бренд периферийных устройств для «игровых маньяков (Gaming Maniacs)». Gamiac — это недавно анонсированный бренд, который будет специализироваться на доступных и выразительных периферийных устройствах.

С добавлением Gamiac PGW теперь предлагает мыши, клавиатуры и гарнитуры от трех брендов, которые охватывают все ценовые сегменты. Gamiac, пожалуй, самый яркий среди этих брендов, сочетающий яркие опции и основные игровые функции, такие как механические переключатели, легкий корпус мыши и цифровой объемный звук 7.1, по цене, доступной для молодых геймеров.

AeroCool

«APNX представляет собой один из самых важных моментов в истории AeroCool, — сказал Тони Лин, генеральный директор AeroCool. «Благодаря нашему сотрудничеству с отраслевыми гигантами в PGW и нашей приверженности передовому дизайну, вариантам настройки и надежной производительности мы создали серию, которая на сегодняшний день превзошла все ожидания. Мы гордимся тем, что наконец-то раскрываем часть того, что мы работали и тестировали на Computex со всем миром. С этого момента вы увидите другой AeroCool».

APNX C1

Улучшенный дизайн корпуса и тепловые характеристики. Корпус C1, флагманский продукт серии APNX, отражает стремление AeroCool переопределить рынок устройств среднего класса. Корпус C1, разработанный с нуля новой командой AeroCool, отличается гладкой, округлой минималистской эстетикой, соответствующей предпочтениям современных геймеров и воинов WFH (Work from Home или Working from Home).

Благодаря перфорированным боковым, верхней, нижней и передней панелям, предустановленным вентиляторам премиум-класса FI, слотам для 10 вентиляторов и поддержке нескольких 360 мм радиаторов, корпус C1 по своим тепловым характеристикам превосходит все предыдущие корпуса AeroCool.

APNX P1

Превосходное охлаждение для бесшумной работы блока питания. Блок питания P1 — это скачок вперед в производительности блоков питания AeroCool, и в этом блоке все дело в охлаждении. Это достигается за счет того, что блок питания первым в мире оснащен 12-сантиметровым вентилятором толщиной 3 см, который создает высокое давление воздуха, высасывая горячий воздух из коробки.

В сочетании с увеличенным радиатором, высококачественными японскими конденсаторами и рейтингом эффективности 80 Plus Gold этот блок питания может работать без вентилятора или почти бесшумно во всех случаях, кроме самых тяжелых. Соответствие стандартам ATX3.0 и PCI Gen-5 означает, что он готов бесшумно работать даже с самыми энергоемкими видеокартами.

Это идеальный выбор для систем с высокой мощностью, которым требуется превосходное охлаждение.

APNX A1

Плечом к плечу с лучшими. Воздушный кулер A1 в ходе начальных внутренних испытаний показал свою способность конкурировать с лучшими в своей категории. Предлагая варианты с 4 и 5 тепловыми трубками, этот кулер продемонстрировал способность выдерживать TDP 200 Вт+, что ставит его в один ряд с лучшими в своем классе воздушными кулерами на рынке.

Полностью алюминиевая рама и новые лопасти вентилятора F1 добавляют первоклассный вид благодаря материалам, которые ранее не использовались в градирнях AeroCool. Продукт планируется выпустить в «темной» и ARGB-версиях.

APNX F1

Охлаждение премиум-класса и персонализация. Корпусной вентилятор F1 — это самый премиальный корпусный вентилятор AeroCool на сегодняшний день. Заключенный в гладкий металлический корпус, вентилятор F1 выделяется толщиной 3 см, обеспечивая значительное увеличение воздушного потока по сравнению с традиционными 2.5-сантиметровыми вентиляторами.

Внутренние испытания AeroCool продемонстрировали улучшение воздушного потока на 50%, что делает вентилятор F1 исключительным выбором для максимальной эффективности охлаждения. Оснащенный возможностями PWM и ARGB, вентилятор F1 предлагает настраиваемые световые эффекты, легко интегрируясь с другими компонентами ARGB и улучшая общую эстетику любой системы.

ThunderX3

ThunderX3, один из пяти ведущих брендов игровых кресел по объему продаж в мире, с гордостью объявляет о выпуске своего долгожданного флагманского продукта на выставке Computex 2023. Эргономичность и комфорт.

Начнем с того, что кресло Core — одно из немногих игровых кресел на рынке, в котором решены все основные эргономические проблемы традиционных игровых кресел по его розничной цене. Учитывая структуру и дизайн, это на самом деле офисный стул; офисное кресло премиум-класса, оформленное как игровое кресло и способное трансформироваться в кресло для отдыха с выдвижной подставкой для ног.

Новое направление было вдохновлено эргономичными офисными стульями, известными своим превосходным комфортом и поддержкой при длительном сидении. Тем не менее, ThunderX3 понимает, что офисным стульям часто не хватает визуально привлекательной эстетики игровых кресел, часто напоминающих хлипкие, скрипучие черные доски, которые можно найти в тесных домашних офисах.

Одной из выдающихся особенностей кресла Core является встроенная система поддержки поясницы Core.Ready, которая приспосабливается к осанке пользователя в трех измерениях и устраняет необходимость в отдельных поясничных подушках, которые часто не могут должным образом поддерживать позвоночник сверху донизу.

Все остальное — это полная внутренняя переработка того, что мы могли бы назвать «игровым креслом», поэтому ThunderX3 назвал его «студийным» креслом.

Синхронный механизм наклона, на целую лигу превосходящий типичные механизмы «лягушка» или «бабочка», используемые в игровых креслах, обеспечивает оптимальную поддержку нижней части спины и бедер, уменьшая скованность и дискомфорт при длительном сидении.

С шестью уровнями регулировки, включая глубину сиденья для правильного размещения ног на предпочтительной высоте пользователя, наклон вперед для поддержания правильной осанки и подушку из пеноматериала с эффектом памяти, флагманское кресло ThunderX3 предлагает беспрецедентную настройку и поддержку.

«Мы называем его «студийным» креслом, потому что оно находится в своей собственной лиге. Мы хотим, чтобы геймеры и профессионалы наслаждались комфортом и поддержкой офисного дизайна, но делали это в фирменном стиле, который геймеры ищут в своих установках», — сказал Боге Лин, менеджер по продукции ThunderX3.

Streamplify

Streamplify, развивающийся технологический бренд, предназначенный для обслуживания активного сообщества создателей контента и потокового вещания, выпустил свои новейшие продукты и представил их на выставке Computex 2023.

С момента выхода на сцену прямых трансляций в 2022 году Streamplify заняла для себя нишу, понимая конкретные потребности стримеров, которые являются новичками в игре или ищут свое первое обновление.

Являясь частью престижного альянса брендов в рамках недавно объявленного Pro Gamersware (PGW), Streamplify сочетает опыт команд из Германии и Тайваня, качественное оборудование с тщательным немецким проектированием и стандартами тестирования.

Успех первоначальной линейки продуктов с 2022 по начало 2023 года, включая веб-камеры, микрофоны, различные виды освещения, зеленый экран, USB-концентраторы, многоцелевые штанги и акустические панели, подстегнул стремление Streamplify расширить портфель и предоставить стримерам ценные обновления основных инструментов, которые они ищут.

На Computex 2023 компания Streamplify с гордостью представляет свои самые передовые предложения на сегодняшний день: MIC PRO и CAM PRO. Эти итерации второго поколения знаменуют собой значительный шаг вперед для бренда как с точки зрения качества, так и технических характеристик, сохраняя при этом доступный ценовой диапазон.

Хотя некоторые могут предположить, что эти продукты предназначены исключительно для опытных стримеров, правда в том, что многие новички в стриминговом сообществе также выросли и заслуживают оборудования, отражающего их прогресс.

CAM PRO, первая модель Streamplify в области веб-камер 4K, будет продаваться по цене менее 100 долларов. Обеспечивая исключительную производительность, она предлагает выбор между потрясающим 4K/30fps или плавным захватом видео 1080p/60fps. Благодаря увеличенному сенсору и повышенному разрешению камера CAM PRO обеспечивает 4-кратный цифровой зум без ущерба для качества изображения.

Стримеры могут начать со стандартного широкоугольного объектива с углом обзора 105 градусов или без особых усилий обрезать отснятый материал.

MIC PRO — это конденсаторный микрофон второго поколения, предназначенный для воспроизведения звука высокого разрешения с частотой дискретизации 192 кГц/24 бита, который соответствует «золотому стандарту».

Кроме того, MIC PRO предлагает гибкость четырех различных диаграмм направленности, что позволяет стримерам адаптироваться к разнообразным сценариям записи или прямых трансляций, включая интервью, взаимодействие с толпой, отслеживание инструментов и, конечно же, прямую трансляцию.

Gamiac

Gamiac, новый бренд игровой периферии, рожденный Pro Gamersware (PGW), рад объявить о своем дебюте на Computex 2023. Сосредоточив внимание на основных игровых функциях, Gamiac надеется предоставить молодым геймерам доступное игровое оборудование. Используя коллективный опыт брендов, в который входят гиганты отрасли, Gamiac понимает потребности геймеров, которые увлечены проведением времени в своих игровых сообществах, играми, наблюдением за другими и общением.

Понимая, что у геймеров есть определенные стандарты для своих гарнитур и что на рынке существует разрыв в доступности, они выбирают основные качества, необходимые периферийным устройствам, и избавляются от излишеств. Востребованные функции, такие как механические переключатели, высокое разрешение, легкая конструкция и иммерсивный объемный звук, будут представлены в дизайне с различными цветовыми вариантами. Ожидайте, что бренд появится на рынке в конце этого года по цене от 30 до 90 долларов.

«Мы очень рады представить Gamiac игровому сообществу на Computex 2023», — сказал Апон Пэн из Gamiac. «Мы хотим, чтобы наши периферийные устройства представляли собой правильное сочетание технологий, стиля и отличной цены, позволяя геймерам полностью погрузиться в свою страсть».

Что можно ожидать от производителя:

Механическая клавиатура TKL-87G с 87 клавишами, 19 режимами RGB, переключателями Kailh с горячей заменой и прочными колпачками клавиш PBT.

Механическая клавиатура TKL-68G с 68 клавишами, 19 режимами RGB, переключателями Kailh с горячей заменой и прочными колпачками клавиш PBT.

Игровая мышь PX-71, очень легкая, со сменными переключателями и разрешением до 16 000 DPI.

Игровая мышь PA-50, легкая игровая мышь с разрешением до 12 000 точек на дюйм.

Наушники HS71, легкие, объемный звук 7.1 и чистый звуковой диапазон

Настольный коврик 3XL10, текстурированная поверхность, резиновая подошва и несколько режимов RGB

Настольный коврик 2XL10, текстурированная поверхность и резиновая основа.

Коврик для мыши XL10, текстурированная поверхность с резиновой основой.

Заключение

Каждая выставка Computex определяет тренды развития рынка на год вперёд. Посетив стенды различных компаний, можно понять, куда движется вся компьютерная индустрия.

Мы видим, что брендов, специализирующихся на гейминге и стриминге, становится всё больше, разнообразие моделей растет и небольшие игроки объединяются в большие компании, чтобы оптимизировать внутреннюю структуру и снизить конкуренцию между собой, продолжая развиваться в рамках выбранных направлений. Компании неспроста делают ставку на игровую индустрию, поскольку она развивается наиболее динамично, а спрос на такую продукцию остаётся стабильно высоким.

Технологии развиваются, устройств становится всё больше, цены со временем снижаются и какие-то решения становятся очень доступными. Такой цикл развития технологий можно заметить на компьютерных выставках, когда в первый год появляется революционный продукт, в следующем году мы видим уже массу различных моделей, а потом устройство становится настолько массовым, что интерес к нему падает и появляются более продвинутые модификации.

Андрей Понкратов aka wildchaser