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Главные игры апреля 2023 года

Месяц предлагает игры на любой вкус – от шинковки зомби в Лос-Анджелесе до воплощения идеи «меньше Dark Souls, больше God of War», а также аппетитный набор проектов помельче.
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Оглавление

Вступление

Любители Dead Island вознаграждены за терпение: многолетняя разработка сиквела подошла к концу. Порадуются и поклонники «Звездных войн», ведь в конце апреля борьба Кэла Кестиса с Империей выходит на новый этап. Возвращается к делам даже Шерлок Холмс – бойтесь, почитатели Ктулху!

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А еще в этом месяце на редкость аппетитный набор проектов помельче. Обо всех примечательных играх – в нашей традиционной статье.

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Everspace 2

Жанр Экшен
Разработчик Rockfish Games
Издатель Rockfish Games
Платформы PC, Mac
Дата выхода 6 апреля 2023 года

Вышедшая в 2017 году Everspace много в чем не оправдывала ожиданий: собирательство ресурсов оказалось чересчур навязчивым, с побочными квестами полный швах, однообразие умножено на элементы «рогалика», из-за чего проделанный в сравнительно неспешном темпе путь до дальнего сектора галактики приходилось повторять не раз с минимальными изменениями. В то же время мало какая игра про космос была настолько красива, а управление кораблем – настолько приятно и комфортно. И в сиквеле, до релиза успевшем провисеть в «Раннем доступе» свыше двух лет, авторы попробовали сохранить хорошее и разобраться с плохим.

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Другое дело, что методы их оказались радикальными. Вместо точечного ремонта они отпилили те самые элементы «рогалика» (вместе с условно окончательной смертью), превратив игру в стандартную песочницу с четко выделенной сюжетной линией. Основная история, посвященная пилоту-клону, который пытается путем наемничества пробить себе путь из проблемного Скопления №34 в более спокойный уголок Вселенной, займет порядка 30 часов. Желающим с головой погрузиться в добычу тонн предметов, решение головоломок, расстрел вражеских кораблей и исследование обломков потребуется втрое больше времени.

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Боевая система сохранила аркадный оттенок, но обросла деталями. Наше судно юркое, но и вражеские не отстают, при этом промахнуться, учитывая обилие «помощников», едва ли не сложнее, чем попасть. Вдобавок можно купить или найти модули специальных атак вроде электрического разряда, выводящего из строя окружающую технику, – с такими прибамбасами сражения еще динамичнее. Ну и зрелищнее, конечно, хотя Everspace 2 благодаря работе художников в любом случае выглядит очень заманчиво, и отсутствие трассировки лучей ей не мешает.

Зато если в космосе вы почувствуете себя одинокими, несмотря на возможность набирать команду и болтать с ней (партнеры сидят на базе и обеспечивают нас полезными «перками»), то проекту нечем будет вас утешить. Он на сто процентов одиночный – ни кооператива, ни сосуществования с другими пользователями в едином пространстве. Возможно, этот шаг разработчики сделают уже в третьей части – и есть ощущение, что нежеланной она не станет.

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Sherlock Holmes: The Awakened

Жанр Приключение
Разработчик Frogwares
Издатель Frogwares
Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch
Дата выхода 11 апреля 2023 года

За более чем двадцать лет Frogwares выпустила столько игр про Шерлока Холмса, что, кажется, израсходовала все запасы идей. The Awakened – переделка проекта 2007 года, которая, впрочем, не будет чисто технической. Если тогда украинская студия выпустила вполне типичный детективный квест от первого лица с героем-функцией, то с Chapter One, появившейся в 2021 году, она перешла к новой концепции – приключениям героя-личности в каком-никаком открытом мире. И это многое меняет.

История, похоже, претерпит не так много изменений. Еще не особо известный сыщик вместе с доктором Ватсоном отправится выяснять, как планирующий разбудить Ктулху тайный культ связан с пропажей людей по всему свету. Следы заведут героев и в Лондон (в том числе на Бейкер-стрит), и в сумасшедший дом в Швейцарии, и в болота Луизианы, и к шотландскому маяку. Наверняка побываем мы и в воспоминаниях Шерлока – это было частым явлением в последней игре.

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За два года, которые мы не виделись, гений сыска не только не растерял навыков, но еще и закрепил их. Специальной кнопкой можно подсветить все интерактивные объекты в помещении, другой – выявить скрытые детали, такие как пятна крови на стене или спрятанное в соломе украшение. Реконструирование преступлений тоже на месте: Шерлок бродит среди призрачных силуэтов и с нашей помощью восстанавливает цепочку событий. И странно будет, если он от химических опытов откажется – пока их, правда, не показывали.

А вот без чего точно можно обойтись, так это без скучнейших шаблонных перестрелок, введенных в Chapter One. В оригинале, напротив, были моменты, требовавшие скрытности, – в режиме от третьего лица они должны ощущаться лучше. В остальном же едва ли The Awakened будет выбиваться из ряда последних продуктов киевлян: крепких, недурно написанных, однако застрявших в категории B.

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Dead Island 2

Жанр Шутер
Разработчик Dambuster Studios
Издатель Deep Silver
Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series
Дата выхода 21 апреля 2023 года

Среди «ныне живущих» долгостроев Dead Island 2 входит в число самых проблемных. Поначалу его бросили родители – Techland решила сосредоточиться на Dying Light. Yager Development, известная по Spec-Ops: The Line, подхватила проект и намеревалась выпустить его в 2015-м, однако была отстранена от работы. Следующую попытку предприняла Sumo Digital, но с тем же результатом. Deep Silver пришлось брать дело в свои руки: спасителем игры стала Dambuster Studios, внутренняя команда компании. И спустя 9 лет после анонса зомби наконец-то готовы подкрепиться человечинкой.

Вместо вымышленного острова мы будем покорять Лос-Анджелес. Песчаные пляжи и пальмы, ставшие частью образа оригинала, никуда не делись, только теперь, устав загорать, можно пройтись по Бель-Эйр, Беверли-Хиллз и даже съемочным площадкам Голливуда. И каждый уголок изобилует побочными заданиями разных масштабов. В одном нужно защищать от нежити стареющую кинозвезду, медленно спускающуюся на подъемнике в собственном поместье, в другом – на камеру совершать эффектные убийства в специально оборудованном павильоне начинающего блогера.

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А способов окончательного умерщвления зомби очень много: как с использованием окружающих объектов (от пожарных гидрантов и автомобильных аккумуляторов до целых бассейнов с токсичными веществами), так и с применением холодного и огнестрельного оружия. Причем благодаря продвинутой системе повреждений и расчленения бои выглядят особенно эффектно: после смачного удара битой у противника может появиться реалистичный открытый перелом, а после попадания по роже чем-нибудь острым возникает порез. К тому же существенные травмы влияют на боеспособность и подвижность врагов.

Играть же предстоит за одного из шести счастливчиков, переживших авиакатастрофу. У каждого есть уникальные черты, но в целом «модульная» организация прокачки обеспечивает гибкость: не нравится умение уворачиваться от атак – можно изъять из колоды карту, дающую такой навык, и заменить ее на что-нибудь более полезное. Есть робкая надежда, что среди вариантов будет автоматический сбор «лута» – судя по роликам, этот крайне необходимый процесс сильно сбивает темп. В остальном же Dead Island 2 выглядит потенциально увлекательной – тем более в компании из трех человек.

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Star Wars Jedi: Survivor

Жанр Экшен
Разработчик Respawn Entertainment
Издатель Electronic Arts
Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series
Дата выхода 28 апреля 2023 года

Star Wars Jedi: Fallen Order, несмотря на неплохой общий уровень, столкнулась с кризисом самоопределения. Первая за девять лет одиночная игра по «Звездным войнам» большую часть времени строила из себя soulslike (не слишком умело), пока ее по-настоящему сильные стороны заключались в кардинально другом – редких постановочных экшен-сценах в духе Uncharted и кинематографичных роликах. Мощно срежиссированная концовка оставляла приятное послевкусие, которое давало робкую надежду на то, что в сиквеле авторы прекратят попытки усидеть на двух стульях.

Вполне ожидаемо, что этого не случилось – концептуально игра не изменилась. В то же время разработчики уделили внимание основным проблемам, превращавшим исследование планет в мучение. Так, дотошное изучение локаций поощряется крупными порциями очков развития, ставших особенно ценными после введения нескольких боевых стоек с отдельными древами прокачки. Жаль, в сундуках ничего путного так и не найти, только косметические предметы. Второе важное изменение – появление полноценной системы быстрого перемещения, а также возможности оседлать дикого зверя и с ветерком прокатиться по обширной карте.

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Но вернемся к стойкам. Меч со стандартной рукоятью, два меча, световой посох, меч с боковыми лезвиями, бластер – каждый вариант подразумевает свою манеру и обладает своими сильными и слабыми сторонами. Скажем, в одном случае герой наносит больше урона ценой маневренности, в другом – бьет слабее, зато активнее передвигается. Взять на вооружение можно лишь любые две стойки, остальные остаются на скамейке запасных, пока вы не поменяете выбор у контрольной точки. Сами же принципы боевой системы почти не изменились (парирование – ключ к победе), зато стало больше моментов, в которых можно при помощи Силы тесно познакомить врагов с опасностями окружающей среды: сбросить с уступа, швырнуть в них что-нибудь взрывное.

Сюжет расскажет о приключениях заматеревшего Кэла Кестиса, продолжающего прятки от Империи и инквизиторов спустя пять лет после дебюта. Как минимум на одной планете его ждет полноценный город с торговцами и выдающими поручения жителями – это уже приятный плюс. Да и общий характер некоторые журналисты в превью описывают как «меньше Dark Souls, больше God of War». Этого должно быть достаточно, чтобы даже разочарованные оригиналом подумали насчет ознакомления с продолжением.

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На сдачу

  • Road 96: Mile 0 – в приквеле стильной приключенческой игры разработчики отказались от случайной генерации сценария в пользу продуманного рассказа о становлении уже знакомой нам девушки Зои (4 апреля 2023 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

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  • Passpartout 2: The Lost Artist – странствия художника, зарабатывающего на жизнь рисованием портретов прохожих и рекламы для ресторанов, а на выручку закупающего расходники или даже арендующего целую студию (4 апреля 2023 года; PC, Mac).

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  • Meet Your Maker – экшен от создателей Dead by Daylight, в котором мы пичкаем смертельными ловушками и лабиринтами свою базу и устраиваем рейды на чужие (4 апреля 2023 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

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  • Filthy Animals: Heist Simulator – мутировавшие крокодилы, обезьяны и куры устраивают ограбления, захватывают поезда и даже летают в космос в этой безумной аркаде с поддержкой кооператива (4 апреля 2023 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

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  • Beyond Contact – научно-фантастическая выживалка с несколькими уникальными персонажами, сбором ресурсов, исследованием новых технологий, земледелием и избиением недружественных аборигенов (4 апреля 2023 года; PC).

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  • Organs Please – на строительство ковчега, который заберет людей с погибающей Земли, есть 30 дней, и увезти получится не каждого – кого-то придется буквально пустить на консервы (5 апреля 2023 года; PC).

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  • Grimgrad – отечественная управленческая стратегия про развитие славянского поселения призывает не гневить богов, иначе нашлют чуму и голод (5 апреля 2023 года; PC).

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  • 1971: Indian Naval Front – поучаствовать в военно-морском конфликте Индии и Пакистана можно в качестве пилота самолета, зенитчика, капитана корабля и даже взломщика шифров (5 апреля 2023 года; PC).

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  • The Unbeatable Path – ужастик про самоубийцу, жизнь которой мы восстанавливаем по кусочкам, принимая при этом решения с далеко идущими последствиями (6 апреля 2023 года; PC).

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  • «Кужлёвка» – летающая тарелка падает в отдаленном колхозе, и от наших действий зависит то, каким предстанет человечество в глазах пришельцев (6 апреля 2023 года; PC).

600x338 52 KB. Big one: 1920x1080 274 KB
  • The Library of Babel – стелс-платформер по мотивам «Библиотеки Вавилона» Хорхе Луиса Борхеса расскажет об искателе, который в условиях внезапного локдауна ищет причины закрытия легендарного архива (7 апреля 2023 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

600x338 77 KB. Big one: 1920x1080 433 KB
  • TRON: Identity – детективная визуальная новелла во вселенной живых программ (11 апреля 2023 года; PC, Switch).

600x338 57 KB. Big one: 1920x1080 357 KB
  • Wartales – ролевая игра про беспринципный отряд наемников, вступающий в пошаговые битвы сугубо ради наживы и личной славы (12 апреля 2023 года; PC).

600x338 86 KB. Big one: 1920x1080 482 KB
  • Minecraft Legends – помесь экшена и стратегии, главная цель которой – собрать союзников на битву с пиглинами (18 апреля 2023 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

600x338 112 KB. Big one: 1920x1080 712 KB
  • Stray Blade – когда в родной долине неспокойно, славный воин и его товарищ-ремесленник, обладающие отдельными деревьями прокачки, отправляются на разборки (20 апреля 2023 года; PC, PlayStation 5, Xbox Series).

600x338 97 KB. Big one: 1920x1080 637 KB
  • Afterimage – двумерная метроидвания с 15 разнообразными локациями, 150 врагами и 30-часовой кампанией (25 апреля 2023 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

600x338 67 KB. Big one: 1920x1080 358 KB
  • Stranded: Alien Dawn – жертвы крушения космического корабля строят заборы вокруг нового дома, выращивают еду и разводят причудливых животных, пытаясь выжить на неведомой планете (25 апреля 2023 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

600x338 134 KB. Big one: 1920x1080 1164 KB
  • Honkai: Star Rail – создатели нашумевшей Genshin Impact выпускают пошаговую футуристическую RPG (26 апреля 2023 года; PC).

600x338 92 KB. Big one: 1920x1080 459 KB
  • ArcRunner – экшен с элементами «рогалика» предлагает на выбор солдата, ниндзя и хакера и отправляет нас перезагрузить ядро космической станции, попутно собирая новое оружие и улучшения к нему (27 апреля 2023 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

600x338 87 KB. Big one: 1920x1080 522 KB
  • Ash of Gods: The Way – вместо прямого продолжения неплохой тактической RPG, вдохновленной The Banner Saga, разработчики подготовили «вбоквел» в виде пошаговой стратегии со сбором карточной колоды (27 апреля 2023 года; PC).

600x338 99 KB. Big one: 1920x1080 488 KB
  • Bramble: The Mountain King – мрачная приключенческая игра про мальчика, спасающего похищенную троллем сестру (27 апреля 2023 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

600x338 98 KB. Big one: 1920x1080 539 KB
  • The Last Case of Benedict Fox – в главных ролях игры, сочетающей платформер, метроидванию и soulslike, – теряющий память детектив и его компаньон-демон, столкнувшиеся с почти лавкрафтовскими ужасами (27 апреля 2023 года; PC, Xbox One/Series).

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Предыдущие выпуски «Главных игр».

Александр Кошта aka Top

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