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Вступление

Нас всех пугают, что машины захватят мир. В каком-то смысле они это уже сделали: сложно представить современную реальность без различных автоматических устройств. Например, стиральная машина. Я ещё помню те времена, когда вещи стирали дома вручную, а бельё ходили полоскать на речку или родник. А сушили потом на улице. Не могу сказать, что результат был хуже, ведь раньше всегда всё было лучше… А сейчас положил вещи в стиральную машину с сушкой и уже через час достаёшь полусухую одежду, ещё за час она высыхает полностью.

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Это говорит о том, что темп жизни увеличился и на простые рутинные вещи времени не остаётся. Спишь уже по 5 часов в сутки, а его всё нет, поэтому без помощников в современном мире не обойтись. Вот и приходится ими пользоваться, чтобы выиграть для себя несколько часиков, чтобы сделать что-то более важное, чем уборка или мытьё посуды. Надо сказать, что производители таких устройств заметно преуспели в этом, и стирает машинка значительно лучше и быстрее, чем это можно сделать вручную. Посуду загружаешь, кидаешь таблетку, жмёшь кнопку, и пусть она её полоскает хоть пять часов. Результат обычно тоже лучше, чем с губкой и ёршиком.

С уборкой всё пока не так просто. Ещё не сделали такого робота, который бы постоянно ходил, всё убирал, подтирал и чистил. Постоянно усовершенствуются лишь устройства для уборки пола и вот их производителям есть чем похвастать, а местами даже заявить о полной победе над пылью и мусором.

Возможности роботов-пылесосов расширяются, автономность увеличивается, мощность растёт, и теперь это уже настоящие помощники, а не игрушки для детей. Есть они и в арсенале бренда ILIFE. Сами производители понимают, что обслуживание таких устройств не должно занимать много времени и его нужно максимально упростить. Максимально просто – это когда робот сам вышел из дома и высыпал в урну набранный мусор, но это в перспективе, а пока есть контейнеры, которые аккумулируют собранную пыль, которую далее нужно просто высыпать в пакет и выкинуть.

И всё популярнее становятся устройства с возможностью влажной уборки. Действительно, есть поверхности, которые можно легко мыть, особенно после того, как уже сделана сухая уборка. Это линолеум, ламинат, плитка и другие гладкие поверхности. Сначала с них всё равно убирают крошки, волосы, шерсть и другие отходы жизнедеятельности, а уже потом моют, чтобы пол был чище, и всяких бактерий с микроорганизмами было поменьше (особенно это касается людей с аллергией).

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Я уже рассматривал одно устройство для уборки – универсальную модель ILIFE A10s. Некоторые ее фишки мне понравились, но без недостатков не обошлось. Явным было небольшое время автономной работы. Пылесос катался 25-35 минут, уставал, заряжался два часа и мог ехать дальше. Это работает, особенно когда ушёл из дома на работу, и робот там сам себе хозяин. Лишь бы только он куда-то не заехал и не застрял, а такие моменты у меня были.

Совсем недавно появилась новая модель ILIFE A11, которая улучшена по многим показателям и обещает быть более производительной. Это флагман производителя с расширенной функциональностью, обновленной шваброй и мощным двигателем. Посмотрим, насколько хорошо он справится со своей задачей. Хотелось бы, чтобы его хватало надолго, а обслуживание стало проще.

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Упаковка и комплектация

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Как и в прошлый раз, нас встречает простая картонная коробка. Это всего лишь транспортировочная упаковка для защиты при пересылках. В целом почта работает аккуратно, но один раз я получил устройство, которое было практически полностью уничтожено. Здесь защита хорошая, но у всего есть разумные пределы.

Уже внутри скрывается обычная цветная и красивая коробка самого устройства, которая также сделана из плотного толстого картона.

Спереди мы видим крупное изображение устройства. В самом низу проходит оранжевая полоса и на ней белыми крупными буквами обозначено название фирмы-производителя ILIFE. Это популярная компания на рынке роботов-пылесосов, модели которой на слуху (например ILIFE A10s, прошедшая через мои руки).

Название модели указано крупными оранжевыми символами в левом верхнем углу. Ниже есть информация о том, что устройство оборудовано лазерной навигацией, и указано, что это вакуумный пылесос. Далее мы видим четыре круглых значка и подписи к ним на английском языке.

Они немного поясняют основные возможности данной модели. Первый рассказывает о мощности всасывания в Паскалях. Я не понимаю, откуда производитель берёт эти цифры, но 4 000 Па – это в четыре раза больше, чем у модели ILIFE A10s. Много это или мало? Попробуем понять во время тестирования.

Ниже указано, что используется аккумулятор на 4 900 мА*ч. Также если сравнивать с предыдущей моделью, то можно заметить практически двукратный рост. Далее нам сообщают, что устройство может обеспечивать влажную уборку.

Кто-то может скептически относиться к её качеству, но она обходится бесплатно и есть люди, которые хотят более функциональное устройство, чем простой пылесос. А ещё ниже размещен последний кружок, который рассказывает про лазерную навигацию следующего поколения.

С обратной стороны находится практически та же информация, но на нескольких языках и с картинками.

Тут уже всё более-менее понятно. Внизу, где проходит оранжевая полоса, обозначено не только название фирмы, но и перечислен комплект поставки (на нескольких языках).

С торцов можно найти полезную информацию об устройстве, а из характеристик есть только основные – габариты и масса.

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Сверху находится пластиковая ручка для удобства транспортировки. Снизу предусмотрена наклейка, где есть изображение устройства, наименование версии и некоторые характеристики.

Пора открыть коробку и заглянуть внутрь. Сначала мы видим картонную крышку с изображением пылесоса.

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Подняв её, можно заметить крупный лоток, где в пакетах аккуратно размещается весь комплект поставки. Сверху лежат инструкции. В середине установлено само устройство, также упакованное в прозрачный пакет.

Изначально складывается ощущение добротности и хорошего качества устройства. Всё сделано максимально аккуратно и красиво. Все аксессуары, упаковка, инструкции выполнены на высшем уровне. Абсолютно не остаётся ощущение того, что где-то сэкономили и что-то не учли. Напротив, всё сделано максимально понятно и удобно.

Комплект поставки очень интересный.

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Модуль зарядки выполнен отдельно и состоит из модуля с контактами, куда паркуется устройство, и блока питания. Блок питания также есть в комплекте, но, на мой взгляд, он стал заметно мощнее, как будто производитель взял на заметку мой предыдущий материал.

Здесь мы видим адаптер на 20 В, 1.8 А, что соответствует 36 Вт. Это более чем в три раза выше, чем у предыдущей модели. Нет ничего удивительного в том, что заряжается устройство заметно быстрее, несмотря на более ёмкий аккумулятор.

Ещё в штатном наборе есть два комплекта боковых щёток, пульт управления, специальная щётка для чистки устройства и два элемента ААА для пульта.

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Однако это ещё не всё: в набор входит альтернативная центральная резиновая щётка, запасной воздушный фильтр, контейнер для влажной уборки и отдельная, пристёгивающаяся швабра с дополнительной тряпкой.

Обе тряпки изготовлены из микрофибры и обладают ворсом длиной около 4-5 мм. По фактуре они не отличаются вообще. Запасная плотно завёрнута в целлофан, а другая изначально одета на пластиковый каркас швабры.

Внешний вид и особенности устройства

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Устройство представляет собой крупную круглую шайбу с чуть менее заметным возвышением сверху. Там расположены сенсоры LiDAR (Light Detection and Ranging). Они второго поколения, поэтому в спецификации указано LiDAR 2.0.

Смысл заключается в измерении расстояния до объектов путём излучения света и расчёта времени его возвращения до приёмника. Благодаря этому робот сканирует помещение и строит карту, по которой потом работает. Мне показалось, что помимо сенсоров сверху есть ещё один спереди, который находится в окне за бампером.

В целом пылесос очень хорошо ориентируется и строит отличную карту. Она получается больше тех мест, куда он может проехать и следует отметить, что дальнобойность хорошая. Ещё сверху находится две кнопки и крышка. Одна необходима для включения, выключения и паузы, а другая – для возвращения к базовой станции для подзарядки.

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Корпус изготовлен из пластика. В передней части предусмотрен бампер с сенсорами столкновения. Тут алгоритм понятный, отмечу лишь, что устройство настроено достаточно агрессивно и может сдвинуть стул.

На бампере есть плотная полоса резины по периметру, поэтому все удары не жёсткие и шума от соприкосновения нет. Сам корпус достаточно прочный.

Верхняя поверхность глянцевая, а по бокам поверхность матовая. Места выхлопа воздуха находятся в противоположной от бампера стороне, там же есть две металлические полосы контактов для подзарядки.

Если в прошлый раз устройство должно было парковаться на пластиковый коврик и контакты были на нём внизу, то теперь они сбоку и устройство паркуется очень просто и понятно.

Корпус сделан очень добротно и по качеству изготовления и материалов придраться невозможно. Всё на высоте, как у самых дорогих премиальных моделей, а местами может и лучше. Например, это заметно внизу. Мы видим полный лакшери. Всё ровно и аккуратно, симпатично и красиво, а главное функционально.

Всё чётко, понятно и заботливо подписано. Здесь же есть два QR-кода для загрузки нового приложения ILIFE VAC, чтобы управлять устройством. Им можно управлять с пульта, но функциональность будет меньше и становится непонятно, зачем он нужен тогда вообще.

В центре находится щётка. Изначально установлена классическая турбо-щётка с щетиной и резиновыми ламелями. Очень мягкая и эффективная для уборки разных поверхностей. Она лучше подходит для ковровых покрытий и отлично справляется с шерстью, мехом и волосами.

Помимо нее в комплекте есть просто резиновая. Это для тех, кому сложно часто чистить щётку, а убирать всё же надо.

Робот оборудован отличными крупными колёсами с пружинной подвеской и резиновыми шинами. Они мягкие и упругие и обеспечивают хорошую проходимость устройства. Небольшие препятствия робот не замечает.

С лакированного пола на ковёр или с плитки на ковёр пылесос заезжает без буксования или каких-то проблем. Преодолевает бруски толщиной 20 мм, это предел его возможностей – при большей высоте он уже банально упирается бампером, хотя едет не совсем горизонтально и задняя часть ниже передней.

В передней части находится ещё одно опорное колесо, которое больше напоминает шар. Также здесь есть контакты для заряда на базе и два выступа разных цветов для установки боковых щёток.

Левая и правая отличаются по цвету. Почему так? Дело в том, что щетинки расположены с небольшим поворотом, как лопасти вентиляторов, и поэтому они работают так, чтобы подгребать мусор под устройство, а не разбрасывать его в разные стороны. Однако при большой скорости вращения получаться может именно так.

Настройка и эксплуатация

Устройство включается сверху одной из кнопок. Для сброса беспроводных настроек и подключения нужно зажать сразу две кнопки. Команды тут простые: вперёд, назад, влево, вправо.

Есть пауза, таймер, регулировка мощности, возвращение на базу, автоматическая уборка. Всё просто и понятно. С функциями можно разобраться очень быстро, но основная работа устройства всё же рассчитана через приложение.

Для этого сканируем QR-код с пузика нашей новой уборщицы, скачиваем приложение и регистрируемся. Что, прошлая программа? Нет. Я уже не в первый раз сталкиваюсь с тем, что новое устройство идёт с абсолютно новым софтом. И в этом что-то есть. Весь шлейф негативных отзывов уходит вместе с прошлой версией, а в новой уже готовая функциональность с понятным набором функций.

Что-то со временем продолжает дорабатываться и улучшаться, но на старте сразу предлагается опыт прошлых поколений. Однако повторная регистрация в сервисе при смене модели – это сильно. С другой стороны, достаточно ввести почту, пароль и дело в шляпе.

Дальше нужно добавить устройство. Тут ничего не поменялось, и я опять пританцовывал у робота минут 15, пока не подключил его. Простая процедура, но некоторые вещи неочевидны. Например, нужно указать название мобильной сети, пароль, затем войти в список сетей, найти там робота по какому-то непонятному идентификатору, подключиться к нему, отключиться и снова подключиться к своей сети.

Понятно, что нужно как-то передать настройки сети на устройство, чтобы всё оказалось в одном пространстве, но это стоит упростить. Ведь при возникновении заморочек подключаться придётся долго. Я не понял, в чём была причина сбоя, но после перезапуска всё сразу поехало.

В самой программе используется английский язык. Он же применяется для голосового сопровождения устройства. Робот может сообщать о том, что он собирается предпринять. Громкость сигналов и команд тоже регулируется. Если в прошлый раз произношение было нечётким, то на этот раз оно такое, что поймёт даже человек с базовыми знаниями языка.

Сначала отправляем робота в разведку, сканировать площадь уборки и создать карту, а тем временем разберёмся с возможностями программного обеспечения. Многие функции становятся доступными после того, как устройство отсканирует пространство, покатается везде и создаст карту, с которой потом нам нужно будет работать.

И поскольку этих роботов может быть несколько штук, то при входе в приложение нужно выбрать того, которого планируем наставлять дальше на путь работы.

Я уже сделал карту, и на ней обозначены помещения. Они не идеально прямоугольные потому, что на полу были посторонние предметы, мебель, и прочие вещи, которые помешали радару, и поэтому отразилась именно такая конфигурация. Самое главное – устройство практически идеально разделило его на разные комнаты.

В верхнем правом углу находится меню настроек. Ниже расположены карта и строка состояния, где отражается текущая площадь уборки, время уборки и заряд аккумулятора.

Внизу есть пять кнопок. Первая кнопка «Подзарядка» отправляет устройство на базу для осуществления зарядки. Далее находится кнопка «Карта», которая запускает диспетчер карт.

Далее следует кнопка «Старт», которая запускает устройство на уборку. Затем есть пункт управления мощностью.

В самом конце находится кнопка «Ещё», которая открывает расширенное меню. Там можно настроить ограничительные зоны, которые больше напоминают виртуальные стены, за которые устройство не будет заезжать. Есть обратная функция, где, наоборот, можно задать область уборки. Робот будет совершать операции только в этом участке. Это удобно, когда нужно отдельно вымыть какую-то область после сухой уборки.

Разумеется, картами можно управлять. Поменялась конфигурация помещений или робот был перемещен на другой этаж, и можно использовать другую карту.

Пора переходить непосредственно к уборке. Робот немного изучил пространство, и теперь он заезжает на базу, чтобы подзарядиться.

После подзарядки можно приступать к уборке. У меня она начинается сразу с ковра и поэтому мне приходится устанавливать мощность всасывания на максимум. Шум в режиме максимальной мощности на расстоянии 1.5 м составляет 55.2 дБ. Это всё равно тише, чем обычный пылесос, а на половинной мощности и вовсе 43.4 дБ.

Через несколько минут набирается полный контейнер и нужно очистить щётку от накопившихся волос. Вся процедура проводится достаточно просто.

Пыль и частицы оседают в контейнере, который легко открывается, и его можно спокойно вытрясти, а в самом конце уборки промыть. Не нужно мочить только специальный фильтр сверху, но там есть предупреждающая надпись.

Теперь одеваем швабру и отправляем устройство мыть пол. Контейнер представляет собой ёмкость, которая заполняется жидкостью. Для этого есть специальное отверстие и пробка. Я бы рекомендовал использовать воду с моющим концентратом для лучшей уборки, и ещё раз хочу отметить, что пол должен быть ровный и без въевшихся пятен. Тогда всё получится хорошо.

При влажной уборке робот не пылесосит, но мусор подметает в специальную нишу в контейнере. Поэтому часть мусора остаётся там, и его нужно будет убирать. Вот эта процедура самая неприятная, поскольку подлезть туда сложно, а мусор уже смочен жидкостью и не такой сыпучий. Что касается шума при влажной уборке, то он ощутимо меньше и составляет 35.6 дБ на расстоянии 1.5 метра.

Я сам эксплуатировал это устройство около недели и сделал ряд наблюдений и выводов. Прежде всего заметно увеличилась мощность всасывания и качество уборки поднялось на новый уровень. Само устройство стало более «глазастым». Робот видит лучше, строит карты более детально и быстро, но при движении активно пользуется другими датчиками: датчики поверхности снизу и датчики контакта в бампере. Всё это работает как часы. Устройство стало работать быстрее и увереннее. Пылесос уже не попадает в простые ловушки внутри стула и выходит из самых сложных мест быстро и уверенно. Он очень манёвренный и проходимый. Связь и работа с приложением происходит стабильно. За всё время не возникло никаких нареканий.

Помимо возросшей скорости и мощности, увеличилось время автономной работы. Теперь робот может пропылесосить всю площадь, а затем и вымыть пол в заданной области на одном заряде и ещё останется процентов 15. С прошлым устройством я мог пропылесосить площадь, зарядить его и только потом мыть пол. Здесь чувствуется запас, но есть сомнения в тех цифрах, что даёт производитель. Может, он там катается по прямоугольной комнате и гладкому чистому полу на минимальной мощности, но в реальных условиях видно, как заряд тает, и три часа он у меня не работал, хотя через час работы оставалось ~40-50% заряда. Вывод: устройству по плечу площадь около 100-120 метров. И вот тут, возможно, чаще придётся чистить контейнер и щётку, чем робот будет разряжаться. Однако запас по мощности хороший.

Заключение

Поскольку я уже знаком с подобными устройствами, то мне есть с чем сравнивать и как оценивать такую технику. ILIFE A11 – это модель нового поколения с улучшенными характеристиками, где удобство использования и функциональность перешли на другую ступень. Во многом это объясняется улучшенным обзором робота.

Если сравнивать с версией ILIFE A10s, то изменения в лучшую сторону затронули практически всё. Оба устройства прошли через мои руки, что облегчает сравнение. На мой взгляд, в компании учли некоторые моменты эксплуатации и сделали пылесос легче в обслуживании, удобнее и комфортнее. Сенсоров в нем больше, он чувствует себя увереннее в помещении, действует быстрее и манёвреннее. Теперь робот тяжелее и крупнее, а также немного меньше по высоте и дольше работает от аккумулятора. При этом размеры поменялись не кардинально. А благодаря увеличенной емкости аккумулятора возросло время работы, что заметно невооружённым глазом. Если у модели A10s слабым местом была автономность, то сейчас это в прошлом. Новинка справится со стометровой квартирой и зарядки еще хватит, чтобы помыть пол в заданной области.

Так я и поступил. Сначала запустил обычную сухую уборку. Робот отработал цикл и вернулся на базу. Немного подзарядился, хотя оставалось больше 70%, я вставил швабру и другой контейнер, и он поехал. А пока идет мойка, можно очистить контейнер. После того, как он помыл пол с плиткой и вернулся на базу, я снял швабру, обслуживать которую стало легче, вынул контейнер и вставил очищенный… Помимо времени работы, увеличилась скорость и мощность всасывания пылесоса. После прошлой модели кажется, что в устройство установили более мощный процессор, который быстрее обрабатывает алгоритмы. Теперь робот работает стабильнее и эффективнее. К базе подъезжает быстро и благодаря другой станции стыкуется проще. Новинка более функциональна, поскольку проделывает сразу две операции на одном заряде, обеспечивая хорошую уборку.

Изменения затронули даже приложение, которое стало стабильнее и проще. Никаких вылетов, всё просто и понятно настраивается. Лично у меня не получилось сразу подключить устройство в сеть, хотя в самом приложении есть подсказки, как это можно сделать (и даже инструкция не нужна). Предусмотрен пульт управления, который позволяет водить робота на невидимом поводке. Стоит подчеркнуть, что ILIFE A11 отлично ориентируется в пространстве, хорошо маневрирует и обладает замечательной проходимостью, благодаря крупным колёсам с высоким протектором и мягкой резиной. Пылесос отлично передвигается по ковру, по голому дереву, по лаку, по краске, по плитке и другим скользким поверхностям. Разумеется, пол должен быть сухой и нужно не допускать, чтобы он ездил по лужам.

Что касается влажной уборки, то всё отлично работает на плитке, но без фанатизма – глубоко въевшуюся грязь он не отмоет. В комплекте не оказалось концентрата моющего средства; при влажной уборке лучше использовать именно его, чтобы не было разводов и качество было выше. Кстати, о качестве. Ещё в прошлом обзоре модели ILIFE A10s я не сильно упоминал, но оно было на высоте. Это не какое-то кустарное изделие с дешёвым плохим пластиком, а красивое и аккуратное устройство с приятной отделкой и материалами. В ILIFE A11 качество осталось на том же высоком уровне, но само устройство стало привлекательнее благодаря чёрному глянцевому цвету корпуса. Комплект поставки снова включает дополнительную тряпку и фильтр, а ещё теперь у каждого контейнера свой собственный фильтр (всего их три).

Робот-пылесос ILIFE A11 получился мощным, быстрым, простым, комфортным и очень хорошим. Это универсальное устройство для дома, которое позволит облегчить быт и взять на себя часть рутинной работы по уборке.

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Андрей Понкратов aka wildchaser