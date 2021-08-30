В данном обзоре будут протестированы видеокарты, стоимостью до 20 000 рублей. Для получения разносторонних результатов тесты графических ускорителей пройдут на двух стендах, основанных на процессорах Core i7-11700КF и Ryzen 7 5800Х. В итоге будет получена наглядная картина расстановки сил в этом ценовом диапазоне, а также определены карты, наиболее привлекательные для покупки.

В обзоре присутствуют сводные диаграммы производительности видеокарт и среднегеометрические результаты ускорителей в восьми играх.

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В тестировании приняли участие следующие видеокарты:

GeForce GTX 1650 Super 4096 Mбайт;

GeForce GTX 1650 4096 Mбайт;

GeForce GTX 1050 Ti 4096 Mбайт;



Radeon RX 5500 XT 8192 Мбайт;

Radeon RX 570 8192 Мбайт;

Radeon RX 560 4096 Мбайт.

Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования Тестовая конфигурация анонсы и реклама RTX 3060 Gigabyte Aorus - топ цена, лучше нет Слив 9700K за копейки со скидкой 19% RX 6600 MSI Gaming дешевле чем ты думаешь RX 6600 Gigabyte Gaming - цены пошли вниз 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого Тесты проводились на следующем стенде: Материнская плата №1 : ASRock Extreme Z590, LGA 1200;

: ASRock Extreme Z590, LGA 1200; Материнская плата №3 : Gigabyte X570 AORUS PRO, АМ4;

: Gigabyte X570 AORUS PRO, АМ4; Видеокарта: GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт - 1545/14000 (ASUS);

GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт - 1545/14000 (ASUS); Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память №1: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 3600 МГц / CL16 / 1.35 В) , X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 3600 МГц / CL16 / 1.35 В) , X.M.P. - on; Оперативная память №2: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800 МГц / CL16 / 1.35 В) , X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800 МГц / CL16 / 1.35 В) , X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания : Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув);

: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув); Корпус : открытый стенд;

: открытый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц). Процессоры Core i7-11700КF - 3600-4600 @ 5000 МГц;

Ryzen 7 5800Х - 3800-4600 @ 4600 МГц. Видеокарты: GeForce GTX 1650 Super 4096 Mбайт - 1840/12000 @ 2025/14000 МГц (Gigabyte);

GeForce GTX 1650 4096 Mбайт - 1815/8000 @ 2040/9500 МГц (MSI);

GeForce GTX 1050 Ti 4096 Mбайт - 1720/7012 @ 1900/8000 МГц (Palit);



Radeon RX 5500 XT 8192 Мбайт - 1800/14000 @ 1950/15000 МГц (ASUS);

Radeon RX 570 8192 Мбайт - 1244/7000 @ 1440/8000 МГц (MSI);

Radeon RX 560 4096 Мбайт - 1275/7000 @ 1430/8000 МГц (ASUS). Программное обеспечение: Операционная система: Windows 10 x64;

Windows 10 x64; Драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 471.68 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 21.8.2.

NVIDIA GeForce 471.68 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 21.8.2. Утилиты: D3DGear 5.00 Build 2278, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.3. Инструментарий и методика тестирования реклама Для более наглядного сравнения видеокарт игра, используемая в качестве тестового приложения, запускалась в разрешении 1920х1080. В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. Во всех играх замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена. Список игровых приложений: Assassin's Creed Valhalla.

Biomutant.

Cyberpunk 2077.

Days Gone.

F1 2020.

Far Cry 5.

Watch Dogs Legion.

Wolfenstein Youngblood.

Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Valhalla

Версия 1.1.1.

DirectX 12.

Модификатор разрешения - 100%.



Сглаживание - высокое.



Качество окружения - ультра высокое.



Плотность мелких объектов - очень высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Качество воды - высокое.



Полноэкранные отражения - включены.



Качество текстур окружения - высокое.



Качество текстур персонажей - высокое.



Качество глубины резкости - высокое.



Размытие в движении - включено.

1920х1080 1% low и average FPS

Biomutant

Версия 1.5.1.

DirectX 11.

Качество текстур - максимальное.



Качество теней - максимальное.



Качество эффектов пост-обработки - максимальное.



Качество эффектов - максимальное.



Плотность листвы - максимальное.



Качество сглаживания - максимальное.



Качество меха - максимальное.



Качество мира вдалеке - максимальное.

1920х1080 1% low и average FPS

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Cyberpunk 2077

Версия 1.12.

DirectX 12.

Поле зрения - 80.



Хроматическая аберрация - включена.



Глубина резкости - включена.



Блики - включены.



Размытие в движении - высокое.



Контактные тени - включены.



Улучшенное освещение геометрии лиц - включено.



Анизотропная фильтрация - х16.



Качество объектов для локальных теней - высокое.



Качество локальных теней - высокое.



Диапазон каскадных карт теней - высокое.



Разрешение каскадных карт теней - высокое.



Разрешение дальнгих теней - высокое.



Разрешение объемного тумана - высокое.



Качество объемных облаков - высокое.



Максимум динамических декалей - высокий.



Качество отражений - высокое.



Качество подповерхностного рассеивания - высокое.



Рассеянное затенение - высокое.



Точность цветопередачи - высокая.



Качество отражений в зеркалах - высокое.



Уровень детализации - высокий.



Трассировка лучей - выключена.



Отражения с трассировкой лучей - выключены.



Тени с трассировкой лучей - /выключены.



Освещение с трассировкой лучей - выключено.



DLSS 2.0 - выключено.



Постоянный FidelityFX CAS - выключен.

1920х1080 1% low и average FPS

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Days Gone

Версия 1.0.6.

DirectX 11.

Поле зрения - 70.



Масштаб визуализации - 100.



Хроматическая аберрация - включена.



Эффект скорости - включен.



Качество освещения - максимальное.



Качество моделей - максимальное.



Дистанция показа листвы - максимальная.



Качество теней - высокое.



Качество облаков и тумана - высокое.



Качество фильтрации текстур - максимальное.



Качество трансляции текстур - высокое.

1920х1080 1% low и average FPS

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F1 2020

Версия 1.22.

DirectX 12

Полноэкранное сглаживание - TAA.



Анизотропная фильтрация - 16Х.



Качество освещения - очень высокое.



Качество пост-обработки - высокое.



Качество теней - очень высокое.



Качество частиц - высокое.



Качество зрителей - очень высокое.



Качество зеркал - очень высокое.



Рассеянное затенение - HBAO+.



Качество пространственных отражений - очень высокое.



Качество стриминга текстур - очень высокое.



Качество отражений - очень высокое.



Качество погодных эффектов - очень высокое.



Качество поверхностей - очень высокое.



Качество тормозных следов - высокое.



Смещение меток трения - включено.



Тени SSRT - выключены.

1920х1080 1% low и average FPS

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Far Cry 5

Версия 1.0.14.

DirectX 11.

Качество фильтрации текстур - максимальное.



Качество теней - максимальное.



Геометрия мира и растительности - максимальная.



Качество окружения - максимальное.



Качество воды - высокое.



Качество ландшафта - высокое.



Качество объемного тумана - высокое.



Сглаживание - TAA.



Размытие в движении - включено.



Текстуры HD - включены.



Масштаб поля зрения - 90.



Масштаб разрешения - 1.0.

1920х1080 1% low и average FPS

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Watch Dogs Legion

Версия 1.3.0.

DirectX 12.

Угол обзора - 70.



Качество геометрии - ультра высокое.



Качество окружения - ультра высокое.



Разрешение текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - ультра высокая.



Качество теней - ультра высокое.



Тени объектов в свете фар - четыре источника света.



Качество отражений - ультра высокое.



Глубина резкости - включена.



Размытие - включено.



Свечение - включено.



Объемный свет - включен.



Пост-обработка и сглаживание - ТАА.



Подпространственное рассеивание - высокое.



RTX отражения - выключены.



DLSS - выключен.



Временное масштабирование - 100.



Угол обзора - 70.

1920х1080 1% low и average FPS

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Wolfenstein Youngblood

Версия 1.0.9.

Vulkan.

Сглаживание - TAA (1TX).



Размытие в движении - включено.



Поле зрения - 90.



Качество освещения - очень высокое.



Качество теней - высокое.



Качество частиц - очень высокое.



Качество направленного затенения - высокое.



Качество отражений - очень высокое.



Качество декалей - очень высокое.



Качество размытия в движении - очень высокое.



Качество передачи изображения - высокое.



Качество воды - очень высокое.



Качество объемного изображения - высокое.



Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.



Фильтрация декалей - анизотропная, 16х.



Фильтрация освещения - анизотропная, 4х.



Фильтрация изображения - анизотропная, 16х.



Качество детализации - очень высокое.



Отложенный рендеринг - включен.



Удаление полигонов - отключено.



Асинхронное вычисление - включено.



Трассировка лучей - отключена / включена.



NVIDIA DLSS - отключен / качество / производительность.



Адаптивное затенение NVIDIA - отключено / включено.



Хроматическая аберрация - включена.



Глубина резкости - включена.



Сглаживание глубины резкости - включено.



HDR свечение - включено.



Резкость - 2.0.



Зернистость - 1.0.



Масштабирование разрешения - отключено.

1920х1080 1% low и average FPS

Среднегеометрические результаты видеокарт в восьми играх 1920х1080 1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что независимо от режима работы уверенно лидировал графический ускоритель Radeon RX 5500 XT. На втором месте расположилась карта GeForce GTX 1650 Super, третью позицию занял ускоритель Radeon RX 570.

Лидеры показали высокие результаты в играх Assassin's Creed Valhalla, Biomutant, Days Gone, F1 2020, Far Cry 5 и Wolfenstein Youngblood. В остальных проектах у них наблюдались заметные проблемы с обеспечением комфортной производительности.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных видеокарт. Для выведения соотношения стоимости и производительности графических ускорителей бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на ее основе рассчитан среднеарифметический ценник ускорителей.

GeForce GTX 1650 Super 4096 Mбайт - 16 500 рублей;

GeForce GTX 1650 4096 Mбайт - 14 500 рублей;

GeForce GTX 1050 Ti 4096 Mбайт - 13 000 рублей;



Radeon RX 5500 ХТ 8192 Мбайт - 19 000 рублей;

Radeon RX 570 8192 Мбайт - 18 000 рублей;

Radeon RX 560 4096 Мбайт - 12 000 рублей.

Соотношение стоимости и производительности видеокарт 1920х1080 Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность первое место разделили видеокарты Radeon RX 5500 XT и GeForce GTX 1650 Super.

Данное тестирование показало, что оптимальным вариантом для приобретения является видеокарта Radeon RX 5500 XT. Она уверенно лидировала в общем зачете и была привлекательной для покупки. Более дешевой альтернативой является ускоритель GeForce GTX 1660 Super, который показал сносные результаты в большинстве игр и был одним из лидеров в "дисциплине" соотношение цена/производительность.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

