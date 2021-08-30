Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: август 2021

Тестирование трех видеокарт NVIDIA и трех графических ускорителей AMD, а также двух процессоров в восьми играх, двух режимах работы и разрешении 1920 х 1080.
+
RX 6600 MSI Gaming дешевле чем ты думаешь
MSI Gaming RTX 3060 Ti за копейки в Регарде

700x600 62 KB

В данном обзоре будут протестированы видеокарты, стоимостью до 20 000 рублей. Для получения разносторонних результатов тесты графических ускорителей пройдут на двух стендах, основанных на процессорах Core i7-11700КF и Ryzen 7 5800Х. В итоге будет получена наглядная картина расстановки сил в этом ценовом диапазоне, а также определены карты, наиболее привлекательные для покупки.

В обзоре присутствуют сводные диаграммы производительности видеокарт и среднегеометрические результаты ускорителей в восьми играх.

реклама

В тестировании приняли участие следующие видеокарты:

  • GeForce GTX 1650 Super 4096 Mбайт;
  • GeForce GTX 1650 4096 Mбайт;
  • GeForce GTX 1050 Ti 4096 Mбайт;

  • Radeon RX 5500 XT 8192 Мбайт;
  • Radeon RX 570 8192 Мбайт;
  • Radeon RX 560 4096 Мбайт.

Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Valhalla

  • Версия 1.1.1.
  • DirectX 12.
    • Модификатор разрешения - 100%.
    • Сглаживание - высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Плотность мелких объектов - очень высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество воды - высокое.
    • Полноэкранные отражения - включены.
    • Качество текстур окружения - высокое.
    • Качество текстур персонажей - высокое.
    • Качество глубины резкости - высокое.
    • Размытие в движении - включено.

1920х1080

1% low и average FPS

Biomutant

  • Версия 1.5.1.
  • DirectX 11.
    • Качество текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество эффектов пост-обработки - максимальное.
    • Качество эффектов - максимальное.
    • Плотность листвы - максимальное.
    • Качество сглаживания - максимальное.
    • Качество меха - максимальное.
    • Качество мира вдалеке - максимальное.

1920х1080

1% low и average FPS

реклама



Cyberpunk 2077

  • Версия 1.12.
  • DirectX 12.
    • Поле зрения - 80.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Глубина резкости - включена.
    • Блики - включены.
    • Размытие в движении - высокое.
    • Контактные тени - включены.
    • Улучшенное освещение геометрии лиц - включено.
    • Анизотропная фильтрация - х16.
    • Качество объектов для локальных теней - высокое.
    • Качество локальных теней - высокое.
    • Диапазон каскадных карт теней - высокое.
    • Разрешение каскадных карт теней - высокое.
    • Разрешение дальнгих теней - высокое.
    • Разрешение объемного тумана - высокое.
    • Качество объемных облаков - высокое.
    • Максимум динамических декалей - высокий.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество подповерхностного рассеивания - высокое.
    • Рассеянное затенение - высокое.
    • Точность цветопередачи - высокая.
    • Качество отражений в зеркалах - высокое.
    • Уровень детализации - высокий.
    • Трассировка лучей - выключена.
    • Отражения с трассировкой лучей - выключены.
    • Тени с трассировкой лучей - /выключены.
    • Освещение с трассировкой лучей - выключено.
    • DLSS 2.0 - выключено.
    • Постоянный FidelityFX CAS - выключен.

1920х1080

1% low и average FPS

реклама

Days Gone

  • Версия 1.0.6.
  • DirectX 11.
    • Поле зрения - 70.
    • Масштаб визуализации - 100.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Эффект скорости - включен.
    • Качество освещения - максимальное.
    • Качество моделей - максимальное.
    • Дистанция показа листвы - максимальная.
    • Качество теней - высокое.
    • Качество облаков и тумана - высокое.
    • Качество фильтрации текстур - максимальное.
    • Качество трансляции текстур - высокое.

1920х1080

1% low и average FPS

реклама

F1 2020

  • Версия 1.22.
  • DirectX 12
    • Полноэкранное сглаживание - TAA.
    • Анизотропная фильтрация - 16Х.
    • Качество освещения - очень высокое.
    • Качество пост-обработки - высокое.
    • Качество теней - очень высокое.
    • Качество частиц - высокое.
    • Качество зрителей - очень высокое.
    • Качество зеркал - очень высокое.
    • Рассеянное затенение - HBAO+.
    • Качество пространственных отражений - очень высокое.
    • Качество стриминга текстур - очень высокое.
    • Качество отражений - очень высокое.
    • Качество погодных эффектов - очень высокое.
    • Качество поверхностей - очень высокое.
    • Качество тормозных следов - высокое.
    • Смещение меток трения - включено.
    • Тени SSRT - выключены.

1920х1080

1% low и average FPS

реклама

Far Cry 5

  • Версия 1.0.14.
  • DirectX 11.
    • Качество фильтрации текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Геометрия мира и растительности - максимальная.
    • Качество окружения - максимальное.
    • Качество воды - высокое.
    • Качество ландшафта - высокое.
    • Качество объемного тумана - высокое.
    • Сглаживание - TAA.
    • Размытие в движении - включено.
    • Текстуры HD - включены.
    • Масштаб поля зрения - 90.
    • Масштаб разрешения - 1.0.

1920х1080

1% low и average FPS

реклама

Watch Dogs Legion

  • Версия 1.3.0.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора - 70.
    • Качество геометрии - ультра высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Разрешение текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Тени объектов в свете фар - четыре источника света.
    • Качество отражений - ультра высокое.
    • Глубина резкости - включена.
    • Размытие - включено.
    • Свечение - включено.
    • Объемный свет - включен.
    • Пост-обработка и сглаживание - ТАА.
    • Подпространственное рассеивание - высокое.
    • RTX отражения - выключены.
    • DLSS - выключен.
    • Временное масштабирование - 100.
    • Угол обзора - 70.

1920х1080

1% low и average FPS

реклама

Wolfenstein Youngblood

  • Версия 1.0.9.
  • Vulkan.
    • Сглаживание - TAA (1TX).
    • Размытие в движении - включено.
    • Поле зрения - 90.
    • Качество освещения - очень высокое.
    • Качество теней - высокое.
    • Качество частиц - очень высокое.
    • Качество направленного затенения - высокое.
    • Качество отражений - очень высокое.
    • Качество декалей - очень высокое.
    • Качество размытия в движении - очень высокое.
    • Качество передачи изображения - высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество объемного изображения - высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
    • Фильтрация декалей - анизотропная, 16х.
    • Фильтрация освещения - анизотропная, 4х.
    • Фильтрация изображения - анизотропная, 16х.
    • Качество детализации - очень высокое.
    • Отложенный рендеринг - включен.
    • Удаление полигонов - отключено.
    • Асинхронное вычисление - включено.
    • Трассировка лучей - отключена / включена.
    • NVIDIA DLSS - отключен / качество / производительность.
    • Адаптивное затенение NVIDIA - отключено / включено.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Глубина резкости - включена.
    • Сглаживание глубины резкости - включено.
    • HDR свечение - включено.
    • Резкость - 2.0.
    • Зернистость - 1.0.
    • Масштабирование разрешения - отключено.

1920х1080

1% low и average FPS

Среднегеометрические результаты видеокарт в восьми играх

1920х1080

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что независимо от режима работы уверенно лидировал графический ускоритель Radeon RX 5500 XT. На втором месте расположилась карта GeForce GTX 1650 Super, третью позицию занял ускоритель Radeon RX 570.

Лидеры показали высокие результаты в играх Assassin's Creed Valhalla, Biomutant, Days Gone, F1 2020, Far Cry 5 и Wolfenstein Youngblood. В остальных проектах у них наблюдались заметные проблемы с обеспечением комфортной производительности.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных видеокарт. Для выведения соотношения стоимости и производительности графических ускорителей бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на ее основе рассчитан среднеарифметический ценник ускорителей.

  • GeForce GTX 1650 Super 4096 Mбайт - 16 500 рублей;
  • GeForce GTX 1650 4096 Mбайт - 14 500 рублей;
  • GeForce GTX 1050 Ti 4096 Mбайт - 13 000 рублей;

  • Radeon RX 5500 ХТ 8192 Мбайт - 19 000 рублей;
  • Radeon RX 570 8192 Мбайт - 18 000 рублей;
  • Radeon RX 560 4096 Мбайт - 12 000 рублей.

Соотношение стоимости и производительности видеокарт

1920х1080

Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность первое место разделили видеокарты Radeon RX 5500 XT и GeForce GTX 1650 Super.

Данное тестирование показало, что оптимальным вариантом для приобретения является видеокарта Radeon RX 5500 XT. Она уверенно лидировала в общем зачете и была привлекательной для покупки. Более дешевой альтернативой является ускоритель GeForce GTX 1660 Super, который показал сносные результаты в большинстве игр и был одним из лидеров в "дисциплине" соотношение цена/производительность.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd intel nvidia тест phoenix

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: август 2021
+
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: август 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7
Обзор видеокарты MSI Radeon RX 6600 XT Gaming X
18
Biomutant: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
8
Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
34
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
40

Интересные материалы

Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
26 августа 2021 34
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro
23 августа 2021 21
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
25 августа 2021 40
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
18 августа 2021 24
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Gladiator Duo
17 августа 2021 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Разработчики Ethereum просят не совершать важных транзакций в Эфире и заблокировали часть майнеров
71
CD Projekt RED вновь сломала Cyberpunk 2077: на этот раз с помощью патча 1.3
28
Xiaomi выпустила финальный список из 87 смартфонов, которые получат MIUI 12.5 в 2021 году
2
Microsoft разрешит устанавливать новую Windows 11 на старые процессоры, но с небольшим условием
21
Неизвестный хакер совершил масштабную атаку на Эфириум и несколько других криптовалют
24
Актёр Дэйв Джексон случайно раскрыл главного героя GTA 6 – им станет капитан полиции Макклейн
27
Китайские производители обсуждают существенное снижение поставок видеокарт NVIDIA в сентябре
17
Microsoft удалила из Windows 11 несколько привычных функций, существовавших более 10 лет
32
60Hz vs 120Hz vs 144Hz vs 240Hz - есть ли смысл переплачивать
262
Запрет майнинга обрушил цены на видеокарты в Китае – GeForce RTX 3060 за 28 000 р
43
В новой версии PlayStation 5 уменьшили радиатор системы охлаждения
10
Знаменитого голливудского актёра Стивена Сигала оштрафовали на крупную сумму за рекламу криптовалют
29
Windows 11 не позволит устанавливать обновления владельцам старых процессоров
40
Следующее поколение видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4000 может оказаться значительно дороже предыдущего
47
500 тысяч видеокарт вернули китайской компании Genesis Mining
10
Microsoft заявила о невозможности установки Windows 11 на процессор Ryzen 5 1600Х и всю первую серию
23
Вышел Tormented Souls — качественный хоррор про бесстрашную девушку и мрачный особняк, вдохновлённый Silent Hill и Resident Evil
6
В России замечены RTX 3080 Ti с 20 Гб видеопамяти
37
В сентябре видеокарты могут снова подорожать из-за 50% сокращения производства GeForce RTX 3060/Ti
37
RX 6600 XT уступает RTX 3060 с DLSS и RT почти в два раза
114

Сейчас обсуждают

sop18
08:45
Экономия на болтах и винтиках)))
Блогер выяснил причину уменьшение веса PlayStation 5 новой ревизии
Похотливый
08:43
Дятел тебе в черепе дупло пробил, из которого говна выходят. Иди уже наxyй отсюда, свидетель 24фпс. Никто тебя не заставляет 144гц монитор покупать. А те кому такой нужен и без тебя, xyесоса, разберут...
60Hz vs 120Hz vs 144Hz vs 240Hz - есть ли смысл переплачивать
skydan
08:42
А ну да, архитектура амд, требующая еженедельного обновления Биоса материнок, микрокода ЦПУ, гемора с подбором памяти, с отсутствием разгона при диких напряжениях и троттлящие от движения мышки на раб...
Процессоры Intel Alder Lake прошли сертификацию PCI-SIG
nonses84
08:40
У меня хотя бы мозг чист от нечести интела, а ты можешь Интел хоть к ране, хоть к жопе прилаживать, твой геморрой в голове не излечим.
Процессоры Intel Alder Lake прошли сертификацию PCI-SIG
ivankrolikov
08:38
И далеко улетели эти дыры?
Microsoft удалила из Windows 11 несколько привычных функций, существовавших более 10 лет
nonses84
08:38
Походу бомбит здесь только тебя, от осознания того что твоя Любимка, из тебя, делала лоха последнего, впаривая одну и ту же древнюю архетектуру около 10ка лет. Пока амд ей сракача не отвесила. "Интел ...
Процессоры Intel Alder Lake прошли сертификацию PCI-SIG
skydan
08:37
Много у тебя знакомых маркетологов, работающих в Интел? Или ты попутал со своими друзьями, работающими охранниками в Ашане?
Процессоры Intel Alder Lake прошли сертификацию PCI-SIG
nonses84
08:33
Япония небось мзду заломила Kioxia, да так что те решили , что им проще продать все активы.
Китайские и японские власти против сделки между Western Digital и Kioxia
FireLine
08:31
Когда уже начнут насыпать денег за статьи исходя из их рейтинга, а не количества просмотров? Да, я знаю что заглот с поносом повесятся.
Время покупать ПО для учёбы: Windows 10 за $6.25, MS Office за $23 и полезные утилиты со скидкой 90%
skydan
08:30
Как же бомбит у амудятлов от любого успеха интела. Интел - дорого, надежно, совместимо, быстро. Амд - дешего, горячо, медленно, глючно. Эти истины 25 летней давности не потеряли своей актуальности. И...
Процессоры Intel Alder Lake прошли сертификацию PCI-SIG
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем