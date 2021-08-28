Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор видеокарты MSI Radeon RX 6600 XT Gaming X

Такие системы питания и охлаждения подошли бы и более мощным графическим ускорителям.
+
RX 6600 MSI Gaming дешевле чем ты думаешь
MSI Gaming RTX 3060 Ti за копейки в Регарде

Оглавление

Вступление

Совсем недавно мы познакомились с новым игроком в среднем сегменте видеокарт – AMD Radeon RX 6600 XT. И, разумеется, все основные производители поспешили представить свои варианты конечных продуктов на этом GPU. А ведущие, как водится, сразу по несколько. И в течение ближайших недель мы будем вас знакомить с нюансами работы некоторых из них.

реклама

Сегодня очередь варианта MSI – Radeon RX 6600 XT Gaming X.

600x315 54 KB. Big one: 1500x788 206 KB

«Играй упорно, оставайся тихим». Хорошее правило для компьютерного клуба! Что ж, сегодня узнаем, насколько видеокарта получилась тихой.

Упаковка и комплект поставки

Из трех уже доехавших до меня вариантов Radeon RX 6600 XT у версии MSI Gaming X самая крупная коробка.

575x600 121 KB. Big one: 1437x1500 596 KB
анонсы и реклама
RTX 3060 Gigabyte Aorus - топ цена, лучше нет
Слив 9700K за копейки со скидкой 19%
RX 6600 MSI Gaming дешевле чем ты думаешь
RX 6600 Gigabyte Gaming - цены пошли вниз
8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого

Оформление – привычное для производителя. Полиграфия качественная, глянцевая суперобложка информативная. Ручки нет.

575x600 112 KB. Big one: 1437x1500 565 KB

Внутри видеокарта скрывается в коробке из более плотного картона, но без крышки. Ее роль исполняет лист вспененного полиэтилена. И такой же заполняет коробку, фиксируя ускоритель, дополнительно упакованный в антистатический пакет.

Я к таким коробкам отношусь с легкой настороженностью: все-таки хочется видеть прочный картон со всех сторон. Однако на практике мне не встречались повреждения видеокарт в процессе транспортировки.

493x600 120 KB. Big one: 1232x1500 716 KB

реклама

Комплект поставки MSI Radeon RX 6600 XT Gaming X покоится в толстом солидном черном конверте. Но не сто́ит обольщаться – внутри лишь бумажная продукция: руководство и маркетинговые брошюрки.

600x599 140 KB. Big one: 1500x1498 603 KB

Кожух кулера обходится без глянцевых поверхностей, поэтому какие-либо дополнительные пленки тут отсутствуют. Но зато на портах вывода и слоте PCI-Express присутствуют защитные заглушки.

600x497 76 KB. Big one: 1500x1242 358 KB

И раз уже начали рассматривать новинку, продолжим с этим.

Дизайн и конструкция видеокарты

600x301 68 KB. Big one: 1500x752 319 KB

MSI Radeon RX 6600 XT Gaming X – достаточно габаритный для среднего сегмента ускоритель. Длина видеокарты стандартная – около 24 см. Но она займет на материнской плате больше двух слотов, да еще и выше стандартной платы расширения на пару сантиметров.

Дизайн – без изысков, но и не раздражающий. Кожух кулера с двумя 100-миллиметровыми вентиляторами пластиковый, черный с серебристыми вставками. Задняя защитная пластина – алюминиевая. И на ней, и на вертушках – логотипы игровой серии MSI.

600x497 70 KB. Big one: 1500x1242 401 KB

В основе крупного радиатора – четыре тепловых трубки. Задняя его часть выступает за укороченную плату, поэтому будет легко продуваться насквозь.

600x309 71 KB. Big one: 1500x772 423 KB

А вот перфорация на крепежной планке вряд ли поможет существенной части нагретого воздуха покинуть корпус ПК – этому будут препятствовать поперечно расположенные ребра радиатора.

600x459 101 KB. Big one: 1500x1148 510 KB

Впрочем, Radeon RX 6600 XT – не самая горячая видеокарта, так что большой проблемы это не вызовет.

реклама



Не требует новинка среднего сегмента AMD и много питания, обходясь одним восьмиконтактным разъемом.

600x435 79 KB. Big one: 1500x1087 348 KB

Как на подавляющем большинстве современных видеокарт, на винтах тут есть пломбы, препятствующие разбору графического ускорителя без потери гарантии.

Но нас сегодня это не остановит. Откручивание первых же восьми винтов позволяет, по сути, сразу же разобрать видеокарту. С одной стороны остается плата с задней пластиной, с другой – радиатор с вентилятором:

600x487 145 KB. Big one: 1500x1217 746 KB

реклама

Открутив защитную пластину от PCB можно порадоваться, что производитель не сэкономил на термопрокладках – она также помогает охлаждать микросхемы памяти и элементы подсистемы питания.

600x255 36 KB. Big one: 1500x637 240 KB

Последняя тут десятифазная, выполнена по смехе 8+2 – это более чем достаточно для энергоэффективной Radeon RX 6600 XT. Открытый кристалл видеопроцессора Navi 23, как водится у AMD, не промаркирован.

В целом все выглядит отлично. Одни две крепежные планки чего сто́ят – за надежность конструкции переживать точно не придется.

600x388 120 KB. Big one: 1500x969 503 KB

реклама

Кожух с вентиляторами также откручивается от радиатора с внутренней стороны; проще говоря, его не получится снять, не демонтировав систему охлаждения целиком.

600x266 61 KB. Big one: 1500x664 277 KB

И аналогично с нижней стороны к нему крепятся вертушки – их также не снимешь по-отдельности.

600x409 90 KB. Big one: 1500x1022 440 KB

Ну а радиатор мы уже затрагивали.

реклама

600x424 96 KB. Big one: 1500x1060 475 KB

Тут все отлично: полностью никелированная прочная конструкция с дополнительными ребрами жесткости, два крупных плотных блока алюминиевых ребер с солидной суммарной площадью рассеивания, четыре медных тепловых трубки, медное же составное основание, термопрокладки для отвода тепла от микросхем памяти и мосфетов системы питания – всего этого будет более чем достаточно для охлаждения Radeon RX 6600 XT, даже в разгоне.

600x439 90 KB. Big one: 1500x1098 480 KB

Вот об этом – об эффективности системы охлаждения и разгонном потенциале MSI Radeon RX 6600 XT Gaming X – и поговорим.

Тестирование

реклама

Видеокарта тестировалась на открытом стенде в составе следующей конфигурации:

  • Материнская плата: ASUS ROG Maximus XIII Hero;
  • Центральный процессор: Intel Core i9-11900K (4.3/5.1 ГГц);
  • Система охлаждения CPU: Arctic Liquid Freezer II 280 + Arctic MX-5;
  • Оперативная память: Patriot Viper Steel 3600 МГц 32 Гбайт (16 x 2);
  • Накопитель: WD Black SN850 NVMe 2 Тбайт;
  • Блок питания: Seasonic Prime Platinum 1300 Ватт.

600x466 126 KB. Big one: 1500x1166 594 KB

В отличие от протестированной на днях Sapphire Radeon RX 6600 XT Pulse, тут присутствует подсветка. Хотя и не слишком развитая. RGB-диодами снабжен лишь логотип производителя на торце видеокарты.

Все тесты проводились до разборки видеокарты. Поэтому их результаты соответствуют таковым для MSI Radeon RX 6600 XT Gaming X «из коробки».

При отсутствии нагрузки современная видеокарта среднего уровня почти ничего не потребляет, а ее вентиляторы не крутятся. Так что шум как таковой отсутствует. А температура GPU держится ниже 40 градусов.

реклама

Создадим нагрузку при помощи приложения MSI Kombustor (аналог Furmark):

549x600 235 KB. Big one: 1920x2100 1616 KB

Показатели достойные. Максимальные температуры 61/76°C (при 23 градусах в помещении, которые я всегда поддерживаю по ходу своих тестов). При этом обороты вентиляторов держатся ниже отметки в 2000 RPM. Что позволяет видеокарте удерживать уровень шума (при измерении с одного метра в плоскости, перпендикулярной плате видеокарты) в пределах 38 дБ (при фоновом в помещении 30 дБ).

Посмотрим, каковы тут пределы разгона. У видеокарт AMD с этим все просто, не нужно ничего подбирать самому, можно довериться штатному ПО. По отдельности в автоматическом режиме находим минимально возможные напряжение GPU, его частоту, а также частоту видеопамяти:

200x226 8 KB. Big one: 1920x2100 153 KB 200x226 9 KB. Big one: 1920x2100 165 KB 200x226 9 KB. Big one: 1920x2100 161 KB

И комбинируем их в ручном режиме. Для тестирования стабильности и термо-акустических показателей сразу запускаем MSI Kombustor:

549x600 205 KB. Big one: 1920x2100 1403 KB

Максимальная температура подросла до 81 градуса, обороты вентиляторов – почти до 2700 RPM, уровень шума с расстояния в 100 см увеличился до существенных 41 дБ. Впрочем, уверен, что существенная часть игроков этого даже не заметит. А вот реальную частоту GPU под 2700 МГц в Furmark – очень даже.

Полноценное тестирование Radeon RX 6600 XT со всеми тестами производительности вышло у нас на сайте совсем недавно – вы можете найти результаты по этой ссылке.

Но несколько тестов производительности (в том числе, чтобы дополнительно проверить стабильность разгона) я провел.

600x438 125 KB. Big one: 2080x1520 909 KB

600x438 142 KB. Big one: 2080x1520 949 KB

600x438 115 KB. Big one: 2080x1520 783 KB

600x338 139 KB. Big one: 1920x1080 709 KB

600x338 216 KB. Big one: 1920x1080 1898 KB

600x460 252 KB. Big one: 1786x1368 1291 KB

Заключение

Перед нами второй протестированный вариант Radeon RX 6600 XT. И, несмотря на то, что я очень люблю серию Sapphire Pulse, MSI Gaming X мне понравилась ничуть не меньше. Это неудивительно – ведь перед нами продукт более высокого класса (и потенциально более дорогой).

Надежная конструкция, эффективная система охлаждения и достойный разгонный потенциал здесь сочетаются со спокойным дизайном и умеренной подсветкой (но при этом полноценной RGB). Такие системы питания и охлаждения подошли бы и более мощным видеокартам. И на Radeon RX 6600 XT они работают с большим запасом.

Производительности Radeon RX 6600 XT в 1080p действительно с лихвой хватает для всех игр в подавляющем большинстве режимов (кроме разве что самых «тяжелых» с трассировкой лучей). И MSI Gaming X – более чем достойная версия нереференсного дизайна в этом семействе.

Евгений Яковлев

200x57 13 KB

Выражаем благодарность:

  • Компании MSI за предоставленную на тестирование видеокарту MSI Radeon RX 6600 XT Gaming X.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

обзор тест msi rdna 2 евгений яковлев radeon rx 6600 xt gaming x navi 23 msi radeon rx 6600 xt gaming x

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор видеокарты MSI Radeon RX 6600 XT Gaming X
+
Biomutant: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
8
Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
32
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
36
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10600KF
5
Far Cry New Dawn: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
1

Интересные материалы

Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
26 августа 2021 32
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro
23 августа 2021 21
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
18 августа 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
25 августа 2021 36
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Gladiator Duo
17 августа 2021 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Epic Games Store раздают ремастер Saints Row, а NVIDIA дарит ещё не вышедшую Battlefield 2042
11
Tesla Model S Plaid при попытке обновить рекорд Нюрбургринга разбилась на вираже
35
Последствия хардфорка London – за 20 дней майнеры потеряли Эфира на 317 миллионов долларов
35
Steam-версия Battlefield V стала временно бесплатной
+
AMD может выпустить самую мощную видеокарту для майнеров на рынке, аналогичную Radeon RX 6800 ХТ
12
Первые тесты 16-ядерного Intel Core i9-12900K доказали преимущество над Ryzen 9 5950X в Geekbench 5
49
Cardano стала третьей по капитализации криптовалютой после Биткоина и Эфира с объемом в 81мрлд $
9
Xiaomi представила 4K-телевизоры Mi TV 5X диагональю до 55” по цене от $430
8
Буст fps и улучшение качества в играх с помощью AMD FSR теперь можно добавить на любой компьютер
36
Аналитики говорят о скором росте криптовалюты XRP в разы и даже на порядок
3
Видеокарта XFX на чипе AMD Navi 21 специально для майнинга обнаружена во Вьетнаме
6
Windows 11 теряет функции панели задач — это осознанное решение разработчиков
38
Intel Core i9-12900K превзошёл AMD Ryzen 9 5950X в Geekbench
88
Western Digital: мы намеренно снижали скорость SSD-накопителей, но обещаем так больше не делать
27
RX 6600 XT vs RTX 3070 в 5 играх - примерное равенство в скорости при двойной разнице в цене
66
Intel рассказала о распределении задач между разнородными ядрами в процессорах Alder Lake
65
Персонаж Overwatch стал жертвой скандала в Blizzard и будет полностью переименован
4
Bitmain заявила, что TSMC подняла расценки на 20% для всех
30
Система фазового перехода позволила разогнать память DDR до 432 МГц
10
Биткоин продолжает дешеветь, но аналитики РБК ожидают роста свыше $50 000
12

Сейчас обсуждают

14 +++++++++
09:47
загон в лагеря смерти обьявляется открытым ??
Александр Лукашенко пригласил всех майнить криптовалюту на горно-обогатительном комбинате
terenty79
09:47
да пофигу. все равно этих видеокарт мы не увидим, их скупит пидерастическое говно.
Следующее поколение графических процессоров NVIDIA будет выпускаться по 5-нм технологии
Tsifrokayf
09:44
Возможно кто-то придумает как зашить старый пуск в систему как до удаления, это будет сборка либо через реестр и определённых файлов можно будет заменит пуск
Windows 11 теряет функции панели задач — это осознанное решение разработчиков
EDDISON
09:40
щас про видюхе лишь одно интересует - во скока раз цены будет выше РРЦ, а вот эти все ващи нанометры - от лукавого!
Следующее поколение графических процессоров NVIDIA будет выпускаться по 5-нм технологии
Андрей Козин
09:25
Тоже делал себе похожую штуку. Проц 4750G
Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
Yuri Myakotin
09:24
Слепой "атлет" полез под колеса, но виновато, конечно же, роботакси... Будни маразматиков :(
Наезд на пешехода вынудил Toyota прекратить эксплуатацию автоматических такси в Токио
Ivan Gusev
09:23
Да. Игровой рынок на ПК очень сильно просядет, и такими темпами иззойдёт на нет.
Продажи видеокарт увеличились на 37% за год, AMD теряет долю, а цены продолжают расти
Елисей Карачев
09:23
Для таких машин, нужны отдельные магистрали, как в некоторых странах для автобусов, где меньше всего людей
Наезд на пешехода вынудил Toyota прекратить эксплуатацию автоматических такси в Токио
Анатолий Молдаванов
09:19
Неплохо. Надо будет тоже новость напечатать про комментарии в подъездах. Особенно про Снежинку-сосальщицу и Генку Кирпича.
Следующее поколение графических процессоров NVIDIA будет выпускаться по 5-нм технологии
Dr Ficus
09:17
Чего только не сделают на радость майнерам !...
Следующее поколение графических процессоров NVIDIA будет выпускаться по 5-нм технологии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем