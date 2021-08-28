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Вступление

Совсем недавно мы познакомились с новым игроком в среднем сегменте видеокарт – AMD Radeon RX 6600 XT. И, разумеется, все основные производители поспешили представить свои варианты конечных продуктов на этом GPU. А ведущие, как водится, сразу по несколько. И в течение ближайших недель мы будем вас знакомить с нюансами работы некоторых из них.

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Сегодня очередь варианта MSI – Radeon RX 6600 XT Gaming X.



«Играй упорно, оставайся тихим». Хорошее правило для компьютерного клуба! Что ж, сегодня узнаем, насколько видеокарта получилась тихой.

Упаковка и комплект поставки

Из трех уже доехавших до меня вариантов Radeon RX 6600 XT у версии MSI Gaming X самая крупная коробка.

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Оформление – привычное для производителя. Полиграфия качественная, глянцевая суперобложка информативная. Ручки нет.

Внутри видеокарта скрывается в коробке из более плотного картона, но без крышки. Ее роль исполняет лист вспененного полиэтилена. И такой же заполняет коробку, фиксируя ускоритель, дополнительно упакованный в антистатический пакет.

Я к таким коробкам отношусь с легкой настороженностью: все-таки хочется видеть прочный картон со всех сторон. Однако на практике мне не встречались повреждения видеокарт в процессе транспортировки.

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Комплект поставки MSI Radeon RX 6600 XT Gaming X покоится в толстом солидном черном конверте. Но не сто́ит обольщаться – внутри лишь бумажная продукция: руководство и маркетинговые брошюрки.

Кожух кулера обходится без глянцевых поверхностей, поэтому какие-либо дополнительные пленки тут отсутствуют. Но зато на портах вывода и слоте PCI-Express присутствуют защитные заглушки.

И раз уже начали рассматривать новинку, продолжим с этим.

Дизайн и конструкция видеокарты

MSI Radeon RX 6600 XT Gaming X – достаточно габаритный для среднего сегмента ускоритель. Длина видеокарты стандартная – около 24 см. Но она займет на материнской плате больше двух слотов, да еще и выше стандартной платы расширения на пару сантиметров.

Дизайн – без изысков, но и не раздражающий. Кожух кулера с двумя 100-миллиметровыми вентиляторами пластиковый, черный с серебристыми вставками. Задняя защитная пластина – алюминиевая. И на ней, и на вертушках – логотипы игровой серии MSI.

В основе крупного радиатора – четыре тепловых трубки. Задняя его часть выступает за укороченную плату, поэтому будет легко продуваться насквозь.

А вот перфорация на крепежной планке вряд ли поможет существенной части нагретого воздуха покинуть корпус ПК – этому будут препятствовать поперечно расположенные ребра радиатора.

Впрочем, Radeon RX 6600 XT – не самая горячая видеокарта, так что большой проблемы это не вызовет.

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Не требует новинка среднего сегмента AMD и много питания, обходясь одним восьмиконтактным разъемом.

Как на подавляющем большинстве современных видеокарт, на винтах тут есть пломбы, препятствующие разбору графического ускорителя без потери гарантии.

Но нас сегодня это не остановит. Откручивание первых же восьми винтов позволяет, по сути, сразу же разобрать видеокарту. С одной стороны остается плата с задней пластиной, с другой – радиатор с вентилятором:

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Открутив защитную пластину от PCB можно порадоваться, что производитель не сэкономил на термопрокладках – она также помогает охлаждать микросхемы памяти и элементы подсистемы питания.

Последняя тут десятифазная, выполнена по смехе 8+2 – это более чем достаточно для энергоэффективной Radeon RX 6600 XT. Открытый кристалл видеопроцессора Navi 23, как водится у AMD, не промаркирован.

В целом все выглядит отлично. Одни две крепежные планки чего сто́ят – за надежность конструкции переживать точно не придется.

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Кожух с вентиляторами также откручивается от радиатора с внутренней стороны; проще говоря, его не получится снять, не демонтировав систему охлаждения целиком.

И аналогично с нижней стороны к нему крепятся вертушки – их также не снимешь по-отдельности.

Ну а радиатор мы уже затрагивали.

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Тут все отлично: полностью никелированная прочная конструкция с дополнительными ребрами жесткости, два крупных плотных блока алюминиевых ребер с солидной суммарной площадью рассеивания, четыре медных тепловых трубки, медное же составное основание, термопрокладки для отвода тепла от микросхем памяти и мосфетов системы питания – всего этого будет более чем достаточно для охлаждения Radeon RX 6600 XT, даже в разгоне.

Вот об этом – об эффективности системы охлаждения и разгонном потенциале MSI Radeon RX 6600 XT Gaming X – и поговорим.

Тестирование

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Видеокарта тестировалась на открытом стенде в составе следующей конфигурации:

Материнская плата: ASUS ROG Maximus XIII Hero;

Центральный процессор: Intel Core i9-11900K (4.3/5.1 ГГц);

Система охлаждения CPU: Arctic Liquid Freezer II 280 + Arctic MX-5;

Оперативная память: Patriot Viper Steel 3600 МГц 32 Гбайт (16 x 2);

Накопитель: WD Black SN850 NVMe 2 Тбайт;

Блок питания: Seasonic Prime Platinum 1300 Ватт.

В отличие от протестированной на днях Sapphire Radeon RX 6600 XT Pulse, тут присутствует подсветка. Хотя и не слишком развитая. RGB-диодами снабжен лишь логотип производителя на торце видеокарты.

Все тесты проводились до разборки видеокарты. Поэтому их результаты соответствуют таковым для MSI Radeon RX 6600 XT Gaming X «из коробки».

При отсутствии нагрузки современная видеокарта среднего уровня почти ничего не потребляет, а ее вентиляторы не крутятся. Так что шум как таковой отсутствует. А температура GPU держится ниже 40 градусов.

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Создадим нагрузку при помощи приложения MSI Kombustor (аналог Furmark):

Показатели достойные. Максимальные температуры 61/76°C (при 23 градусах в помещении, которые я всегда поддерживаю по ходу своих тестов). При этом обороты вентиляторов держатся ниже отметки в 2000 RPM. Что позволяет видеокарте удерживать уровень шума (при измерении с одного метра в плоскости, перпендикулярной плате видеокарты) в пределах 38 дБ (при фоновом в помещении 30 дБ).

Посмотрим, каковы тут пределы разгона. У видеокарт AMD с этим все просто, не нужно ничего подбирать самому, можно довериться штатному ПО. По отдельности в автоматическом режиме находим минимально возможные напряжение GPU, его частоту, а также частоту видеопамяти:

И комбинируем их в ручном режиме. Для тестирования стабильности и термо-акустических показателей сразу запускаем MSI Kombustor:

Максимальная температура подросла до 81 градуса, обороты вентиляторов – почти до 2700 RPM, уровень шума с расстояния в 100 см увеличился до существенных 41 дБ. Впрочем, уверен, что существенная часть игроков этого даже не заметит. А вот реальную частоту GPU под 2700 МГц в Furmark – очень даже.

Полноценное тестирование Radeon RX 6600 XT со всеми тестами производительности вышло у нас на сайте совсем недавно – вы можете найти результаты по этой ссылке.

Но несколько тестов производительности (в том числе, чтобы дополнительно проверить стабильность разгона) я провел.

Заключение

Перед нами второй протестированный вариант Radeon RX 6600 XT. И, несмотря на то, что я очень люблю серию Sapphire Pulse, MSI Gaming X мне понравилась ничуть не меньше. Это неудивительно – ведь перед нами продукт более высокого класса (и потенциально более дорогой).

Надежная конструкция, эффективная система охлаждения и достойный разгонный потенциал здесь сочетаются со спокойным дизайном и умеренной подсветкой (но при этом полноценной RGB). Такие системы питания и охлаждения подошли бы и более мощным видеокартам. И на Radeon RX 6600 XT они работают с большим запасом.

Производительности Radeon RX 6600 XT в 1080p действительно с лихвой хватает для всех игр в подавляющем большинстве режимов (кроме разве что самых «тяжелых» с трассировкой лучей). И MSI Gaming X – более чем достойная версия нереференсного дизайна в этом семействе.

Евгений Яковлев

Выражаем благодарность: