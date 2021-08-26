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Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0

При должном подходе система, собранная в корпусе Realan e.mini H88 Pro, способна дать фору многим «большим» конфигурациям.
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Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
RTX 3060 от 72 тр в Регарде

Оглавление

Вступление

«Безжалостный Кума» или Бартоломью Кума – один из антагонистов вселенной One Piece, превращенный доктором Вегапанком в смертоносного киборга, получившего обозначение PX-0 и являющегося первым (и по факту промежуточным) творением в целой серии оружия Пацифиста. Благодаря своей силе и дьявольскому фрукту Кума стал наиболее сильным из Пацифиста, но главное – потрясающей базой для отработки всевозможных технологий и функций.

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Мне сложно даются вступительные части материалов, но текущее введение немного раскрывает задумку. Подобно Бартоломью Куме, а точнее уже потерявшему память с новой личностью Пацифисте РХ-0, данный проект становится пробой пера для осуществления следующего замысла. Однако по мере изучения и подготовки становилось ясно, что обычная идея, которую может реализовать каждый, превратилась в нечто оригинальное и авторское и благодаря кое-каким компонентам смогла перейти на следующий уровень.

Эра направления Small Form Factor PC (SFFPC) переживает небывалый подъем, пусть даже глава NVIDIA Дженсен Хуанг, увидев безумства некоторых гениев и энтузиастов, со словами «Вызов принят» выпустил новые графические ускорители с потреблением 300-400 Вт. Теперь собрать компактную игровую систему с новинками стало проблематично, но спасибо и за GeForce RTX 3060 (Ti) в формате ITX.

Будет самонадеянно сказать, что каждая идея была идеально воплощена в металле, и уж тем более претворена в жизнь в неизменном виде… Появление в теме конференции одной модели корпуса взбудоражило мой ум: просчет вариантов, изучение технических характеристики, перебор комплектующих в голове согласно внешнему виду, оценка эффективности. Готово, все получится! Хм, можно приступать.

Корпус e.mini H88 Pro

Бренд Realan известен на китайском рынке в первую очередь простыми компактными корпусами, различными преобразователями и блоками питания. В общем – моделями, заслужившими определенное доверие и собравшими хорошее комьюнити сообщество.

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Интересная новинка серии e.mini H88 с оргстеклом и перфорацией стала для меня поистине открытием. Можно определиться с версией и продумать все остальное: эстетику, продуваемость и хорошее охлаждение. Для меня все качества вобрала модель с сеткой.

Полтора месяца ожидания и посылка у меня. Время Доставка не пощадила упаковку, но защитная прослойка уберегла от нервных потрясений.

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Корпус e.mini H88 Pro выполнен в минималистичном дизайне с симметричными формами и габаритами 200 х 200 х 80 мм. И что самое нехарактерное – не из простого «китайского» алюминия толщиной 0.6-0.8 мм, как в ряде других случаев, а из более качественного сплава толщиной 4 мм.

Как определил? Каждую конструкцию приходится дорабатывать, и если SGPC K39 или Metalfish S3 Swordfish хоть ножницами режь и шилом кроши, то об эту новинку я чуть коронку дремеля не сломал.

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Сейчас вы видите проекцию корпуса в основных его ракурсах. e.mini H88 Pro оснащен перфорацией на основании и крышке, получил один меченый порт USB 3.0, кнопку включения и пару индикаторов активности.

Качество исполнения корпуса на высоком уровне, что поколебало мою веру в ненадлежащее китайское изготовление большинства кейсов: новинка Realan рушит многие шаблоны.

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Она ориентирована на материнские платы форм-фактора Mini-ITX и внешние ноутбучные блоки питания, а в качестве преобразователя рекомендуется задействовать PicoPSU, благо их разновидностей по мощности и напряжению много. Можно использовать как отдельные модули в слот MB 24-Pin, так и отдельные платы при расположении внизу.

В качестве поддона e.mini H88 Pro используется съемная панель черного цвета. Сзади располагаются салазки для двух накопителей 2.5”. Кстати, кабель USB 3.0 получил маленький коннектор и мягкие провода, что позволяет красиво их спрятать.

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В корпусе реализована возможность установки сверху двух вентиляторов 60 х 15 мм для выдува горячего воздуха. Такие модели нелегко найти, проще переделать крепление и разместить что-то из вертушек 40 мм (например, из ассортимента компании Noctua). Как всегда, идеи и всевозможные варианты сменяют друг друга…

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Основная гвардия

Когда речь заходит о системе на базе центрального процессора со встроенной графикой, то интереснее и производительнее решений, нежели APU Ryzen компании AMD, сложно себе представить. Такая тенденция сохраняется последние три-четыре года. Модели Ryzen 5 2400G/3400G оживили сегмент, их наследники в виде Ryzen 5 4650G/Ryzen 7 4750G подняли планку, а совершенно новенькие Ryzen 5000G улучшили результаты.

Лучшим вариантом будет остановиться на новом процессоре, но наша история берет начало на пару месяцев ранее, поэтому отдадим дань и уважение прошлому поколению. Благо свой процессор Ryzen 5 3400G я заменил на R5 4650G еще в июне.

При выборе материнской платы сложности также отсутствовали: актуальное поколение на чипсете B550 немногочисленно, но интересные продукты есть. Версия Gigabyte B550i Aorus Pro AX оказалась самой оригинальной, доступной и подходящей по критериям под мои задачи, поэтому она становится идеальным кандидатом для системы.

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Другие участники часто мелькают в моих обзорах и хорошо известны публике: оперативная память Team Xtreem 8Pack 4500 МГц (конечно же, объемом 16 Гбайт как минимум); кулер Noctua NH-L9a-AM4 chromax.black; накопитель Goodram PX500 1 Тбайт.

Однако меня не покидала мысль, что на выходе получим очередную безразмерную и незамеченную конфигурацию, скрывшую свои достоинства в корпусе e.mini H88 Pro без иллюминации. Пришлось обыграть кое-какие компоненты.

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Во-первых, оперативная память была заменена на комплект из моих запасов – Team Group T-Force Xtreem ARGB с частотой 4000 МГц, а SSD обновлен на более скоростной Team T-Force Cardea Zero Z440 1 Тбайт.

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Питание осуществляет свеженькая PicoPSU версии Rgeek 450P с пиковой мощностью 450 Вт (ох уж эти китайские «ватты»), но на практике по линии 12 В разработчики обещают до 280 Вт. Вы только посмотрите: она даже разъемом 8-Pin VGA оснащена! Пару ей составляет блок питания от ноутбука 200 Вт.

На основном тестовом стенде данный тандем легко выдержал нагрузку 180 Вт в течение часа, а более экстремальных нагрузок у системы на Ryzen 5 4650G не ожидается. Но на одном из будущих проектов я обязательно поддам жару до 250 Вт.

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Модификации

«Каждый акт творения - это прежде всего акт разрушения».
Пабло Пикассо

Сборка и примерка компонентов оказалась скучна и незамысловата, и этим процессом вас не удивить. Пропустим простые шаги и приступим к чему-нибудь более интересному.

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Внутри корпуса e.mini H88 Pro при установке материнской платы mini-ITX остается по периметру пространство 6 мм, достаточное для размещения подсветки. Почесав затылок вспоминаю, что на моем чердаке давненько лежит и ждет своего часа лента Phanteks RGB Neon M5, а она идеально приспособлена для размещения вдоль платы: даже крепеж предусмотрен.

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Но вот незадача: у корпуса e.mini H88 Pro четыре стойки на всю длину, а в две нижние подсветка упирается и не позволяет красиво ее проложить.

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Берем дремель и нужные насадки, и поехали! И тут я впервые не хвалю, а ругаю китайское качество: более часа выпиливал рамки, проклиная сей адамантий. После чего второпях прошелся кисточкой с белой краской, но нужного эффекта достиг.

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Дополнительно на 3D-принтере распечатал простенькую заготовку держателя подсветки, ибо штатные из комплекта Phanteks малочисленны и не рассчитаны на сильное натяжение. Снова же с пылу, с жару, даже лишние нити не было времени убрать для фотоотчета.

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Светодиодная лента Phanteks RGB Neon M5 примеривает новый костюм. В дальнейшем потребуется один коннектор и уменьшение длины на 3 см для лучшей совместимости.

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Полученный результат радует глаз, мой распечатанный кронштейн тоже подвергся модификации, а две дополнительные клипсы Phanteks я все же впихнул.

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Первая примерка… Производитель предусмотрительно оставил свободное место для красивого кабель-менеджмента, чтобы все получилось аккуратно. А вот убрать PicoPSU с глаз долой было делом личным.

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Снова на 3D-принтере распечатал простую заглушку и поместил ее перед преобразователем DC-DC.

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Наглядный пример «до» и «после». Светодиодная лента отъела часть пространства сверху для размещения вентиляторов. Это стоит учесть, если вы будете планировать нечто похожее, а вот модели типоразмера 40 мм вмещаются идеально.

Воздушный поток не будет попадать прямиком на PicoPSU, если задумаетесь об ее охлаждении, но я нашел выход: вентилятор можно расположить за заглушкой снизу преобразователя.

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Самое сокровенное для любого сборщика – обратная сторона системы с организацией кабелей. Ох, и намучался с проводами PicoPSU: одни слишком длинны, другие – коротки. Скажете «возьми да обрежь, удлини, припаяй», но почему-то не хотелось кромсать свою Rgeek 450P.

Часть кабелей постарался аккуратно смонтировать в креплении для накопителя 2.5” (черная изолента еще в тренде!), а для провода питания снизу было прорезано отверстие.

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Собранная конфигурация AMD Ryzen 5 4650G на материнской плате Gigabyte B550i Aorus Pro AX. Как и думал, в корпусе e.mini H88 Pro практически ничего не видно. Временно.

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А напоследок прикрутим мини WiFi-антенну для беспроводного интернета. Правда, только одну: от второй только колпачок приехал, пришлось с продавцом торговаться. Но и так отлично держит связь в другой комнате.

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Cияние

Первое включение всегда самое трепетное, но всевозможные эксцессы обошли стороной: Team Group T-Force Xtreem ARGB и Phanteks RGB Neon M5 сияют согласно планам, оживляя картинку и принося свет сборке.

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Предварительное продумывание многих деталей позволило реализовать в корпусе e.mini H88 Pro необычную конфигурацию и сделать «чистой» в плане проводов, спрятав многие коннекторы от взглядов. Подсветка Neon M5 привносит свою ауру и отвлекает внимание собравшихся.

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Кто-нибудь из читателей может спросить: стоило ли прокладывать кабель питания от преобразователя таким неудобным образом? Отвечу, что да. При традиционном размещении согласно задумке разработчиков он пролегает снизу и частично перекрывает нижнюю полосу подсветки.

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Подсветка системы регулируется фирменным приложением материнской платы Gigabyte B550i Aorus Pro AX, по умолчанию она горит оранжевым цветом. В утилите RGB Fusion можно задать скорость переключения и яркость.

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Боковая дверца e.mini H88 Pro с мелкой сетчатой панелью маскирует основные компоненты, поэтому традиционные и бюджетные комплектующие подойдут идеально. Однако именно грамотная организация подсветки стала одной из изюминок. Какова же другая?

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Тестовый стенд

Для тестирования были использованы следующие компоненты:

  • Материнская плата: Gigabyte B550i Aorus Pro AX;
  • Процессор: AMD Ryzen 5 4650G;
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH-L9a-AM4 chromax.black;
  • Термоинтерфейс: паста Noctua NH-H1;
  • Оперативная память: Team Group T-Force Xtreem ARGB 4000 МГц 16 Гбайт (2 x 8);
  • Видеокарта iGPU: AMD Radeon Vega 7;
  • Твердотельный накопитель: Team T-Force Cardea Zero Z440, 1 Тбайт;
  • Блок питания: Rgeek 450P + Rgeek LD120180;
  • Корпус: e.mini H88 Pro.

Программное обеспечение

  • Операционная система: Windows 10 x64.

Инструментарий и методика тестирования

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. Дополнительно снимались показания потребляемой мощности и температуры – с помощью соответственно ваттметра Robiton PM-2 и ИК-термометра Fluke 59 Max.

На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг оборотов вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO. Температура воздуха во время проведения замеров составляла 25 градусов по Цельсию.

Результаты тестирования

Наконец-то переходим к практической части данного материала и знакомству с комплектующими в полевых условиях. Процессор AMD Ryzen 5 4650G со встроенной графикой Radeon Vega 7 прекрасно себя чувствовал и на бета BIOS версии F13g, но последнее обновление до AGESA 1.2.0.3 Patch B привнесло еще большую стабильность при максимальном разгоне.

Кстати, образец Ryzen 5 самый обычный, магазинный, произведен в Малайзии на 6-ой неделе 2021 года (PGS).

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Оперативная память Team Group T-Force Xtreem ARGB 4000 МГц 16 Гбайт тоже оказалась с сюрпризом. Это микросхемы Samsung B-die (Boltzmann / 20 нм), которые могут отличаться своенравным характером: в одном случае едва покоряют 4066 МГц с повышением напряжения, в другом – 4400 МГц и более с понижением таймингов.

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В связи с большим числом промежуточных прогонов и тестов, различных тренировок памяти и изучения вторичных таймингов было получено большое количество результатов, которые сложно свести в единую таблицу. Поэтому акцентирую внимание на наиболее интересных показателях.

Отключение технологии шифрования TSME, например, дает уменьшение задержки на 4-5 нс.

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Мой экземпляр Ryzen 5 4650G согласно утилите Clock Tuner for Ryzen обладает бронзовым сертификатом, что подтвердилось на практике: со стоковой частоты 4300 МГц он неохотно покоряет 4400 МГц и со скрипом берет отметку 4500 МГц. Поэтому временно оставил ядра в покое. Однако другие стороны APU раскрылись в полной мере. Во-первых, он отлично даунвольтится.

Во-вторых, связка из материнской платы Gigabyte B550i Aorus Pro AX, процессора и оперативной памяти смогла обеспечить стабильную работу при частоте DRAM 4400 МГц, синхронной частоты FCLK = 2200 МГц. Стоит оговориться заранее, что влияние некоторых таймингов и параметров еще изучалось, поэтому на скриншоте можно видеть не самые оптимальные настройки.

При повышении напряжения в экспериментальном режиме до SoC = 1.3 В достигалась отметка 4466/2233 МГц для получения наилучшего результата и достижения задержки 51.8 нс. Возможно, напряжения требуются и меньше, но проверять детали на тот момент времени не было желания (а не начать ли сейчас?).

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Встроенному графическому ядру Radeon Vega 7 покоряется частота 2400 МГц. Жаль, утилита GPU-Z в основном окне программы не указывает повышение Pixel Fillrate и Texture Fillrate, которые выросли до 19.2 GP/s и 67.2 GT/s . Пропускная способность – с 51.2 ГБ/с до 70.4 ГБ/с.

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Ниже представлены результаты, полученные в бенчмарках 3DMark с процессором Ryzen 5 4650G со штатной частотой ядер, разгоном iGPU до 2400 МГц и памятью 4400/2200 МГц.

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Результаты тестирования будут приведены в различных режимах.

3DMark Fire Strike

Combined | Graphics | Physics Score
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

3DMark Time Spy

Graphics | CPU Score
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

AIDA64 6.33 Cache & Memory Benchmark

Memory read, Мбайт/с
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

AIDA64 6.33 Cache & Memory Benchmark

Memory write, Мбайт/с
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

AIDA64 6.33 Cache & Memory Benchmark

Memory copy, Мбайт/с
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

AIDA64 6.33 Cache & Memory Benchmark

Memory latency, нс
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

WinRAR 5.90 x64

Speed, Кбайт/с
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

DOTA 2
Производительность, кадры в секунду
Больше – лучше


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The Witcher 3: Wild Hunt
Производительность, кадры в секунду
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Температурный режим в зависимости от напряжения процессора с кулером Noctua NH-L9a-AM4 chromax.black.

Температура процессора, °C

Простой | Games | Stress-test
Меньше – лучше


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График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот и рабочего напряжения.

Энергопотребление системы, Вт

На выходе блока питания
Простой | Games | Stress-test


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Заключение

Компании Realan удалось создать уникальный минималистичный корпус потрясающего качества, вдохновляющий энтузиастов на игровые компактные сборки формата SFFPC.

И пусть не смущают размеры e.mini H88 Pro и фраза «игровые»: начальный уровень для встроенной графики взят, а с некоторыми настройками и разгоном покоряются дополнительные 40% производительности, что позволяет уложить на лопатки Radeon RX 460 и дышать в спину GeForce GTX 1050. А это, между прочим, многие мультиплеерные проекты для повседневного рубилова – Dota 2, Valorant, World of Warcraft, World of Tanks и другие. Да что тут говорить, если с игрой «Ведьмак 3: Дикая Охота» в разрешении 1080p Low покорилось 60 FPS? Мы получаем отличную сборку для неизбалованного пользователя, не требующую внимания, места и киловаттного блока питания.

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Проект компактной Ultra-overclocking SFFPC системы с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7 однозначно удался: благодаря интересному корпусу и APU Ryzen достигнуты потрясающие результаты, практически обновлены рекорды и собрана единая конфигурация с организацией подсветки RGB Neon.

Первая высота взята, заключения сделаны, потенциал изучен, новые идеи рождены. На горизонте маячат новенькие процессоры Ryzen 5000G с оптимизированной архитектурой и более взрывным потенциалом, поэтому наша машина подобно PX-0 стала лишь ключом для развития, и мы постараемся удивить вас снова.

Александр Андерсон

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Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
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Дмитрий
08:59
дохнет и то и то) ну есть специальные модели ссд для этого дела с большим количеством перезаписей. хард же сам по себе посыпется так или иначе. если брать дом и игрушки то хдд на грани вымир...
Начато производство жестких дисков с термомагнитной технологией записи - ее достоинства и недостатки
Кеша
08:58
Хорошо не задумывался почему майнят Chia на HDD. а не на SSD .а все потому что SSD умирает за 1 неделю. Bот и качество SSD всего 1 неделя и все.
Начато производство жестких дисков с термомагнитной технологией записи - ее достоинства и недостатки
LEVAK
08:56
Спасибо амерам хоть бы сказали "ветераны", что не показали всё скотсво Сталина, когда мирное население оставили в городе. Когда был издан приказ №227 «Ни шагу назад». Когда зелёные лётчики гибли пачка...
В первом геймплейном видео Call of Duty: Vanguard показали Сталинградскую битву
Дмитрий
08:54
ну вот у меня стопарь сдохших хдд и ниодного из 4 шт сдохших ссд нет. Моя статистика такая)) к тому же 5 лет гарантии и ссд и хдд есть. 6 тб обычному геймеру не нужен впринципе. а современные и...
Начато производство жестких дисков с термомагнитной технологией записи - ее достоинства и недостатки
Сергей Чихарев
08:54
Поко x3 про при покупке уже был с 12.5.1
Xiaomi выпустила стабильную официальную MIUI 12 и MIUI 12.5 для 120 актуальных смартфонов 18-21 гг
Михаил
08:53
https://www.youtube.com/watch?v=DMV-c3ShWHw Как поступают фанаты интела с картами амд.
Каша из топора или системный блок для любимой тёщи
Lamerusha Lat
08:53
WD нормальный производитель, не надо грязи.
Начато производство жестких дисков с термомагнитной технологией записи - ее достоинства и недостатки
Dima Khudyakov
08:51
Вот прям новость так новость
Появились новые фотографии процессоров Intel Alder Lake-S
Дмитрий
08:50
на пк и так игры не прибыльно выпускать. обычно делают игру на консоль и потом Витя с Федей в подвале переделывают порт с консоли на пк за три копейки.. ну с гта точно так всегда)) 4. 5. санандре...
Цены видеокарт на Сomputeruniverse среагировали на последний рост крипты
Михаил
08:49
https://www.youtube.com/watch?v=c-q_gFmYmTg
Каша из топора или системный блок для любимой тёщи
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