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Вступление

Продолжающиеся дефицит и дороговизна видеокарт в магазинах не мешают обоим всем ведущим чипмейкерам планомерно представлять очередные модели. Новые поколения обычно стартуют со старших моделей, со временем расширяясь вниз.

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Да, нынче видеокарты, которые ранее считались бы середнячками, сто́ят как два года назад топовые варианты. Но тут, кажется, никакие хардфорки не помогут.

Так или иначе, 6000-я серия AMD Radeon насчитывает уже пять моделей видеокарт: к представленным ранее Radeon RX 6900 XT, RX 6800 XT, RX 6800 и RX 6700 XT на днях добавилась RX 6600 XT.

Производитель четко позиционирует новинку для игр в разрешении 1080p (Full HD, 1920 x 1080). Но в нем обещает отличную производительность. При рекомендованной цене в 379 долларов (и реальной в отечественной рознице выше 50 тысяч рублей – на момент написания этих строк), как минимум, так и должно быть.

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Характеристики и позиционирование Radeon RX 6600 XT

Сравним характеристики новинки с более старшими моделями в актуальной и предыдущей линейках:

Характеристики \ Модель Radeon RX 6600 XT Radeon RX 6700 XT Radeon RX 5700 XT Архитектура RDNA 2 RDNA 2 RDNA GPU Navi 23 Navi 22 XL Navi 10 Транзисторов, млрд 11.1 17.2 10.3 Блоков, шт. 32 40 40 Процессоров, шт. 2048 2560 2560 Частоты, МГц 1968/2 589 2424/2581 1750/1905 Память, ГБ 8 12 8 Шина памяти, бит 128 192 256 Infinity Cash, Мбайт 32 96 Нет Тепловой пакет, Вт 160 230 225 Рекомендованная цена, USD 379 479 399

Перед нами новый GPU, по сути, являющий собой 80% от видеочипа Radeon RX 6700 XT. При этом уровень TDP снизился чуть ли не на треть – видеокарта должна быть весьма экономичной. Конфигурация видеопамяти соответствует среднему сегменту. Объем GDDR6 у Radeon RX 6600 XT уменьшен до 8 ГБ, а шина сужена до 128-битной.

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Цена при этом вполне соответствует предполагаемому 20-процентному снижению производительности. Учитывая, что Radeon RX 6700 XT на сравнимые величины превосходит по скорости в играх своего предшественника, RX 6600 XT должна примерно соответствовать RX 5700 XT. А тут еще поддержка аппаратной трассировки лучей. Да и купить последнюю за адекватные деньги из-за ее показателей в майнинге в наши дни все равно невозможно…

Любопытно, что Radeon RX 5700 XT в момент выхода позиционировался для игр в разрешении 1440p (2560 x 1440). Сейчас же производитель отдельно отмечает, что 1080p остается наиболее популярным разрешением у геймеров, и две трети купленных за прошлый год игровых мониторов обладают именно им. А это значит, что в использовании у геймеров доля таких экранов еще выше.

Но зато параллельно значительно растет доля более «скоростных» мониторов – с поддержкой высоких частот обновления.

При этом наиболее популярными видеокартами у геймеров остаются пожилые уже GeForce GTX 1060. Вот их-то AMD и предлагает проапгрейдить на Radeon RX 6600 XT. И за эквивалент рекомендованных $379 – около 28 тысяч рублей по текущему курсу – многие, уверен, с радостью бы это сделали, даже не открывая обзоры вроде этого.

Предполагается, что Radeon RX 6600 XT должна обеспечить в среднем более чем двукратный прирост производительности в сравнении с GTX 1060:

Заметно быстрее новинка и пары своих предшественников в виде Radeon RX 5600 XT и RX 5700. А вот RX 5700 XT в AMD на слайд почему-то не добавили. Ну, ничего, мы исправим это упущение, сравнив новинку по скорости и с ней.

На текущем рынке Radeon RX 6600 XT призвана стать достойным конкурентом для GeForce RTX 3060, обеспечивая более высокую игровую производительность. Причем тут не должны стать препятствием даже больший объем памяти и более широкая ее шина у оппонента.

Чтобы соответствовать конкуренту во всем, в AMD развивают множество своих собственных технологий, призванных улучшить производительность и отзывчивость в играх.

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Взять, к примеру, Smart Access Memory. Производитель с успехом пользуется тем, что в его распоряжении есть собственная процессорная платформа. И их синергия действительно может дать определенный прирост в скорости.

И вроде бы ответ на Smart Access Memory у NVIDIA и Intel есть. Но Resizable BAR на практике дает меньший прирост производительности.

Что объективно является конкурентным преимуществом NVIDIA – это технология DLSS. Но и тут у AMD, наконец, готов полноценный ответ в виде FidelityFX Super Resolution. С ней компания еще в самом начале пути, и данная технология поддерживается пока лишь небольшим количеством игр.

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В моей тестовой подборке и вовсе ни одной из них нет. Можно было бы что-то купить и протестировать. Но все-таки это не предмет данного обзора. А FidelityFX Super Resolution сто́ит того, чтобы уделить ей отдельное внимание.

На штатном пакете AMD Radeon Software еще остановимся позже – в рассказе о разгоне тестируемой видеокарты. А на этом с обязательной маркетинговой описательной частью все.

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Референсный вариант Radeon RX 6600 XT, кажется, существует лишь на картинках. На деле купить можно будет лишь варианты от партнеров компании. К нам приехало сразу три видеокарты, но первыми успели в Sapphire. Поэтому на примере этой видеокарты и готовился полноценный обзор со всеми тестами производительности. А уже на днях мы познакомимся с вариантами ASUS и MSI.

Упаковка и комплект поставки

Перед нами Sapphire Radeon RX 600 XT Pulse. Это средняя серия респектабельного производителя, специализирующегося на видеокартах AMD. Однако именно она мне всегда больше нравилась: при отсутствии переплаты за лишние свистелки и… светилки получаешь качественный продукт: с надежной системой питания, эффективным охлаждением и тихой работой. Нет никаких оснований полагать, что в этот раз будет иначе.

Видеокарта поставляется в компактной коробке в фирменных цветах Sapphire и AMD. Маркировка такая крупная и яркая, что сразу понятно, какая модель перед нами.

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А вот с обратной стороны основной блок посвящен требованиям к системе. Характеристики и особенности видеокарты разбросаны мелкими частями по разным сторонам коробки.

Впрочем, кто в наше время на это смотрит? От упаковки требуется лишь надежно защищать видеокарту (совсем, напомню, недешевую даже в этом сегменте). И здешняя внутренняя коробка из плотного картона с этим прекрасно справляется.

А внутри Sapphire Radeon RX 6600 XT Pulse дополнительно укутана в прочный пузырчатый пакет:

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Из комплекта поставки тут, как нынче водится в большинстве случаев, кроме совсем уж топовых видеокарт (и то не всех) – лишь пара бумажек.

Так что можно сразу взглянуть на саму видеокарту. Здесь обнаруживается еще пленка на пластиковом кожухе системы охлаждения, а также заглушки портов вывода изображения. А вот коннектор PCIe никак не защищен.

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Впрочем, повторюсь, к надежности упаковки видеокарты – никаких вопросов.

Дизайн и конструкция Sapphire Radeon RX 6600 XT Pulse

Перед нами типичная современная видеокарта без каких-либо изысков. Стандартная длина в 24 сантиметра здесь соседствует с толщиной чуть более двух слотов и высотой примерно на сантиметр выше стандарта для карт расширения. Последнее не так важно, а вот подобную толщину я бы даже отнес к плюсам: так у вентиляторов Sapphire RX 6600 XT Pulse в любом случае будет пространство, откуда забирать воздух.

По текущей моде печатная плата здесь укороченная, поэтому конец радиатора продувается насквозь. На улучшение охлаждения может работать и задняя защитная пластина – в отличие от пластикового фронтального кожуха системы охлаждения вот она уже металлическая. Однако тут не будем спешить с выводами, пока не проверим.

Не самая прожорливая видеокарта обходится лишь одним разъемом питания. Хотя и полноценным восьмиконтактным.

А портов вывода у всех ускорителей сейчас просто одинаковый набор: три Display Port и один HDMI. Зато продольная ориентация ребер радиатора и развитая перфорация здешней двухслотовой крепежной планки реально позволят части нагретого воздуха выходить сразу за пределы корпуса системного блока.

Увы, еще одной актуальной тенденцией является и наличие гарантийных пломб, препятствующих разборке Sapphire Radeon RX 6600 XT Pulse.

Впрочем, некоторые производители не против разборки их видеокарт хотя бы в обзорах. Поэтому тут у меня такая возможность была.

Сразу все винтики на обратной стороне лучше не откручивать, чтобы можно было позже радиатор снимать аккуратно и видя, что делаешь. Поэтому сначала демонтируем кожух системы охлаждения с вентиляторами:

И после этого можно спокойно открутить оставшиеся шесть винтиков и аккуратно рассоединить плату и радиатор.

Последний тут обладает не самыми впечатляющими габаритами. Да и тепловых трубок всего две. Но выглядит качественным, плотный массив алюминиевых ребер и медные трубки никелированы, а основание из некрашеной меди обходится без технологии прямого контакта. Думается, для негорячего видеоядра Radeon RX 6600 XT этого должно быть более чем достаточно.

В восьмифазной системе питания, выполненной по схеме 6+2, принудительно охлаждается лишь основной ряд мосфетов. Также термолипучками снабжены все местные четыре микросхемы памяти. Прокладки, к слову, достаточно толстые, и это не самый лучший вариант.

Получив доступ ко всей лицевой стороне печатной платы, можно, наконец, открутить защитную пластину. Она изнутри проложена изолирующим пластиком. А вот каких-либо термолипучек здесь нет.

AMD свои GPU традиционно никак не маркирует. А рисковать угробить термолипучку, чтобы увидеть ожидаемую маркировку здешних микросхем памяти производства Samsung, я не стал.

Как обычно в таких случаях, Sapphire Radeon RX 6600 XT Pulse тестировалась до разборки. Поэтому в обзоре все результаты соответствуют тем, что демонстрирует видеокарта «из коробки».

Про героиню нашего тестирования осталось лишь сказать, что она обходится без какой-либо подсветки. И в наши дни для некоторых это станет еще одним плюсом в ее копилку.

Тестовый стенд

Видеокарта тестировалась на открытом стенде в составе следующей системы:

Материнская плата: ASUS ROG Maximus XIII Hero;

Центральный процессор: Intel Core i9-11900K (4.3/5.1 ГГц);

Система охлаждения CPU: Arctic Liquid Freezer II 280;

Оперативная память: Patriot Viper Steel 3600 МГц 32 Гбайт (16 x 2);

Накопитель: WD Black SN850 NVMe 2 Тбайт;

Блок питания: Seasonic Prime Platinum 1300 Ватт;

Операционная система: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit (ver.2004);

Драйверы: AMD Radeon 21.8.1, NVIDIA GeForce 471.68.

Тестировавшиеся видеокарты:

Sapphire Radeon RX 6600 XT Pulse;

MSI Radeon RX 5700 XT GamingX;

AMD Radeon RX 6700 XT Reference;

Palit GeForce RTX 3060 Dual 12 GB.

Прежде, чем перейти к исследованию производительности новинки, как обычно, проверим ее остальные потребительские характеристики. Посмотрим, как у Radeon RX 6600 XT в варианте Sapphire Pulse обстоят дела с температурным режимом, энергопотреблением, шумом и разгоном.

Энергопотребление, охлаждение, шум и разгон

При отсутствии нагрузки вентиляторы системы охлаждения Sapphire Radeon RX 6600 XT Pulse, как сейчас заведено, останавливаются, и видеокарта становится бесшумной.

Температура GPU при этом остается ниже 40°C (на открытом стенде при комнатных 23–24 градусах, что я поддерживаю во время всех своих тестов). А энергопотребление системы в простое не превышает 60 Вт.

Напомню, что энергопотребление я всегда измеряю для всей конфигурации – сколько блок питания получает от розетки, с учетом потребления других компонентов и КПД самого БП (но без монитора). При этом значения округляются до 10 Вт. Учитывая, что в тестовом стенде при этом различаются лишь видеокарты и их режимы работы, разница в значениях на графике и составляет различие в энергопотреблении видеокарт.

Нагрузку привычно поможет создать MSI Kombustor (аналог Furmark). В штатном режиме показатели стабилизируются на следующих значениях:

Реальная частота работы GPU под тяжелой нагрузкой почти идеально совпадает с заявленной Boost Clock: 2596 против 2593 МГц. При этом нагрев его вполне умеренный, а потребление всей системы не превышает 260 Вт – отличный результат.

Особенно учитывая совсем невысокие обороты вентиляторов системы охлаждения видеокарты, которые раскручиваются лишь до ~1100 об/мин., обеспечивая уровень шума (с расстояния в один метр от плоскости видеокарты, как я его всегда измеряю) на уровне 36 дБ (при фоновом уровне в помещении в 30 дБ). По моей личной субъективной шкале это на грани между «тихо» и «очень тихо».

Это значит, что тут определенно должен быть потенциал для разгона. У AMD Radeon прямо в штатной утилите присутствуют для этого все возможности. Включая даже пресеты для автоматического поиска показателей. Можно по отдельности определить минимально возможное стабильное напряжение GPU, его максимальную частоту, а также предел разгона видеопамяти.

После чего в большинстве случаев достаточно объединить их все вместе в ручном режиме:

И Radeon RX 6600 XT также проходит в таком режиме нагрузочный тест в MSI Kombustor:

При этом температура GPU лишь минимально выше таковой для штатного режима, а энергопотребление системы изменяется в пределах погрешности измерений – также около 260 Вт.

Но вот вентиляторам видеокарты приходится раскручиваться уже до 1300 об/мин., что приводит к увеличению уровня шума (при измерении с расстояния в 100 см) до 37 дБ. Хотя это и все равно достаточно тихо. В типичном корпусе игрового системного блока Sapphire Radeon RX 6600 XT Pulse не будет выделяться своим шумом даже в разгоне.

Однако в процессе тестирования производительности выявилось, что предел по разгону видеопамяти штатное ПО выявило несколько оптимистично – при длительных разнообразных тестах в реальных игровых приложениях наблюдалась нестабильность. Которая пропала при установке частоты видеопамяти в 2200 МГц. С такими настройками Radeon RX 6600 XT и тестировался в разгоне (вариант с «OC» на графиках).

Про разгон и энергопотребление остальных участников тестирования я уже рассказывал. Так, данный экземпляр Radeon RX 5700 XT вообще не получается разогнать так, чтобы получить хоть сколько-то заметный прирост производительности без вреда для стабильности собственной нервной системы . А разгон референсной версии Radeon RX 6700 XT и Palit GeForce RTX 3060 Dual описан в соответствующих разделах их обзоров: первом и втором.

Энергопотребление, Kombustor



Тестовая система с видеокартой, Вт

Меньше – лучше





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Энергопотребление системы с новинкой – наименьшее из всех участников тестирования. Впрочем, GeForce RTX 3060 в штатном режиме потребляет лишь минимально больше. Хотя ее разгон, в отличие от Radeon RX 6600 TX, требует дополнительно пару десятков ватт, а общий разрыв после оверклокинга доходит до 30 Вт.

Radeon RX 6700 XT также не увеличивает потребление в разгоне. Поэтому в обоих режимах на 40 Вт более прожорлива, чем младшая модель. Ну а Radeon RX 5700 XT даже в штатном режиме потребляет на 60 Вт больше.

А что с производительностью?

Тестирование производительности

AMD позиционирует Radeon RX 6600 XT для игр в 1080p. Однако вы бы мне не простили, если бы я не добавил хотя бы 1440p. Так и сделаем: тестировать будем в двух упомянутых разрешениях.

Каждый тест с каждой видеокартой запускался минимум три раза. На графиках – близкое к типичному среднее значение (а не наибольшее). В 3DMark настройки по умолчанию. А в остальных тестах – на скриншотах. Обычно это просто выбор пресета максимального качества из доступных с отключением по необходимости вертикальной синхронизации. При наличии поддержки трассировки лучей она активировалась. А вот DLSS там, где он поддерживается, не включался.

Как я люблю, сначала приведем все графики, а после на основе сводной таблицы все проанализируем. 3DMark Time Spy



Graphics Score

Баллы, больше – лучше





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3DMark Fire Strike



Graphics Score

Баллы, больше – лучше





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3DMark Fire Strike Extreme



Graphics Score

Баллы, больше – лучше





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3DMark Port Royal



Graphics Score

Баллы, больше – лучше





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Neon Noir Ray Tracing Benchmark



Встроенный тест, 1080p, RayTracing Ultra

Очки, больше – лучше





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Встроенный тест, 1440p, RayTracing Ultra

Очки, больше – лучше





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World of Tanks encore RT



Встроенный тест, 1080p, RT Ultra

Баллы, больше – лучше





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Встроенный тест, 1440p, RT Ultra

Баллы, больше – лучше





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Metro Exodus Enhanced Edition



Встроенный бенчмарк, 1080p, RTX

Min/Avg FPS, больше – лучше





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Встроенный бенчмарк, 1440p, RTX

Min/Avg FPS, больше – лучше





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Cyberpunk 2077



1080p, Ray Tracing Ultra

FPS, больше – лучше





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1440p, Ray Tracing Ultra

FPS, больше – лучше





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Assassin's Creed Valhalla



Benchmark, 1080p, Highest

Min 1% FPS + Average FPS, больше – лучше





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Benchmark, 1440p, Highest

Min 1% FPS + Average FPS, больше – лучше





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Shadow of the Tomb Raider



Benchmark, 1080p, Highest, DLSS

Min FPS + Average FPS, больше – лучше





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Benchmark, 1440p, Highest, DLSS

Min FPS + Average FPS, больше – лучше





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Borderlands 3



Benchmark, 1080p, Badass

FPS, больше – лучше





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Benchmark, 1440p, Badass

FPS, больше – лучше





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Tom Clancy's The Division 2



Benchmark, 1080p, Ultra, V-Sync Off

FPS, больше – лучше





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Benchmark, 1440p, Ultra, V-Sync Off

FPS, больше – лучше





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Far Cry New Dawn



Benchmark, 1080p, Ultra

Min FPS + Average FPS, больше – лучше





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Benchmark, 1440p, Ultra

Min FPS + Average FPS, больше – лучше





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F1 2020



Benchmark (default), 1080p, Ultra High

Min FPS + Average FPS, больше – лучше





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Benchmark (default), 1440p, Ultra High

Min FPS + Average FPS, больше – лучше





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Gears 5



Benchmark, 1080p, Ultra

Min 5% FPS + Average FPS, больше – лучше





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Benchmark, 1440p, Ultra

Min 5% FPS + Average FPS, больше – лучше





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Horizon Zero Dawn



Benchmark, 1080p, Ultimate

Min 1% FPS + Average FPS, больше – лучше





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Benchmark, 1440p, Ultimate

Min 1% FPS + Average FPS, больше – лучше





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Как и было обещано, сведем соотношения производительности в одну таблицу для удобства анализа.

Сначала в 1080p:

Тест \ Преимущество или отставание Radeon RX 6600 XT Radeon RX 5700 XT Radeon RX 6700 XT Stock Radeon RX 6700 XT OC GeForce RTX 3060 Stock GeForce RTX 3060 OC 3DMark Fire Strike, Graphics Score -1 -16 -15 30 25 Neon Noir (1080p, RT Ultra) 4 -14 -15 -16 -23 World of Tanks enCore RT (1080p, RT Ultra) 6 -6 -7 -1 -10 Metro Exodus (1080p, RTX) -16 -16 -14 -18 Cyberpunk 2077 (1080p, RT Ultra) -21 -20 -37 -38 Assassins Creed Valhalla (1080p, Ultra High) 2 -6 -5 19 13 Shadow of the Tomb Raider (1080p, Highest) 2 -12 -12 5 -2 Borderlands 3 (1080p, DX12, Badass, VSync Off) 4 -9 -8 27 24 The Division 2 (DX12, 1080p, Ultra, VSync Off) -4 -14 -14 8 4 Far Cry New Dawn (1080p, Max, VSync Off) -1 -10 -10 5 0 F1 2020 (1080p, Ultra High) 3 -5 -3 17 11 Gears 5 (1080p, Ultra, VSync OFF) -11 -22 -22 -29 -30 Horizon Zero Dawn (1080p, Ultimate Quality) 0 -3 -2 3 -1 Среднее 0 -12 -11 1 -3

Здесь везде «подобное сравнивается с подобным». Если идет сравнение с разогнанным вариантом, скажем, GeForce RTX 3060 OC, то и за основу берутся результаты Radeon RX 6600 XT после оверклокинга. И, соответственно, наоборот.

И сразу в 1440p:

Тест \ Преимущество или отставание Radeon RX 6600 XT Radeon RX 5700 XT Radeon RX 6700 XT Stock Radeon RX 6700 XT OC GeForce RTX 3060 Stock GeForce RTX 3060 OC 3DMark Time Spy, Graphics Score -2 -20 -20 10 5 3DMark Fire Strike Extreme, Graphics Score -3 -21 -21 30 24 3DMark Port Royal, Graphics Score -24 -25 -13 -18 Neon Noir (1440p, RT Ultra) 0 -21 -22 -18 -24 World of Tanks enCore RT (1440p, RT Ultra) 3 -20 -21 -4 -12 Metro Exodus (1440p, RTX) -4 -4 -6 -10 Cyberpunk 2077 (1440p, RT Ultra) -20 -13 -37 -38 Assassins Creed Valhalla (1440p, Ultra High) -3 -15 -15 22 17 Shadow of the Tomb Raider (1440p, Highest) 0 -24 -24 -1 -6 Borderlands 3 (1440p, DX12, Badass, VSync Off) 1 -18 -18 20 14 The Division 2 (DX12, 1440p, Ultra, VSync Off) -7 -21 -21 5 0 Far Cry New Dawn (1440p, Max, VSync Off) -3 -14 -13 11 5 F1 2020 (1440p, Ultra High) 0 -10 -9 16 8 Gears 5 (1440p, Ultra, VSync OFF) -17 -29 -29 -36 -38 Horizon Zero Dawn (1440p, Ultimate Quality) -3 -18 -18 -1 -6 Среднее -3 -19 -18 0 -5

Обычно смотришь на подобные таблицы и наблюдаешь в целом однородные результаты. Но не тут. В первую очередь положение новичка относительно главного соперника в виде GeForce RTX 3060 зависит от наличия в тесте трассировки лучей. В отсутствии ray tracing-а Radeon RX 6600 XT чувствует себя более чем уверенно, в среднем немного опережая конкурента из стана NVIDIA. Не так заметно, как обещалось в официальных презентациях, но все-таки.

Но как только появляются эффекты трассировки лучей, первое поколение видеокарт AMD с их поддержкой, да еще и в виде самой слабой модели, сильно проседает по производительности. В этот раз я оставил лишь самые основные игры с поддержкой трассировки. И то с учетом них в среднем по всем тестам наблюдается паритет Radeon RX 6600 XT с GeForce RTX 3060 в штатном режиме и небольшой проигрыш после разгона – из-за лучшего оверклокерского потенциала и большего прироста производительности от разгона у актуальных видеокарт NVIDIA.

Я не подгонял методику так, чтобы добиться этого равенства, но ревностные фанаты «зеленых» смогут заметить, что в сравнении с максимальным актуальным набором тестов, в которых испытывались последние GeForce, тут не хватает двух игр с поддержкой трассировки и всего одной – без нее. А ведь у видеокарт NVIDIA в активе еще и технология DLSS. Которая на данный момент поддерживается гораздо бо́льшим числом игровых приложений, чем FidelityFX Super Sampling.

Что касается сравнения с другими ускорителями AMD, то тут все ожидаемо и ровно. Radeon RX 6600 XT по производительности сравним с RX 5700 XT. В 1080p мы снова видим среднюю разницу в 0% (нет, правда, я ничего не подгонял – видно, действительно, случайно подобрался настолько сбалансированный набор тестов). А в 1440p новинка на более продвинутой архитектуре, но с меньшим числом блоков и меньшей разрядностью шины памяти чуть сдает. Впрочем, среднее отставание в 3% – сродни погрешности.

Ну а от Radeon RX 6700 XT наша героиня отстает во всех режимах. Впрочем, в 1080p совсем не так сильно, как могла бы – примерно на 10%. Но с ростом разрешения (для чего, напомню, 6600-я формально не предназначена) отставание растет и приближается к 20%. Впрочем, именно таковы и отличие в числе блоков GPU, и разница в цене между двумя видеокартами. Так что и тут никаких вопросов быть не может.

Ethereum Hashrate

И напоследок тест, который нам напомнит, почему многие видеокарты сейчас в реальной рознице оцениваются минимум вдвое дороже своей рекомендованной цены.

Ethereum Hashrate



Решений в секунду, MH/s

Меньше – дешевле





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Все участники тестировались с «оптимальными настройками из интернета», включающими существенное снижение частоты ядра и максимальный стабильный разгон видеопамяти.

Увы, Radeon RX 6600 XT здесь аутсайдер. А значит, должна быть дешевле всех. Но оптимизм был бы преждевременным. Ведь это еще и наиболее экономичная видеокарта, которая после даунклокинга GPU для майнинга требует вообще менее 60 Вт. И ее привлекательность для майнеров неизбежно будет высокой. И игроки по рекомендованной цене RX 6600 XT в обозримом будущем вряд ли увидят.

Заключение

Нет смысла заканчивать на грустной ноте. Так или иначе, у компании AMD получилась еще одна достойная видеокарта в 6000-й серии. Архитектура RDNA 2 тут демонстрирует практически чудеса энергоэффективности.

Да, заявления о превосходстве над GeForce RTX 3060 выглядят несколько амбициозными. Но нельзя не констатировать, что Radeon RX 6600 XT демонстрирует производительность, сравнимую с таковой у конкурента. А во многих тестах без трассировки лучей уверенно его обходит. Если AMD удастся быстро популяризировать технологию FidelityFX Super Sampling, и скорость RX 6600 XT подтянется еще и в режимах с ray tracing, то новинка может стать лучшим выбором в среднем ценовом сегменте. Тем более что на практике GeForce RTX 3060 из-за более высокого хэшрейта в обозримом будущем все равно будет дороже.

Что касается варианта Sapphire Pulse, то с ним все отлично. Производителю из раза в раз удается нащупать оптимальное сочетание потребительских качеств. Отказавшись от излишеств, он сконцентрировался на главном и снова преуспел. Среди недорогих вариантов Radeon RX 6600 XT этот точно будет одним из лучших.

Евгений Яковлев

Выражаем благодарность: