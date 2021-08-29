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Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: август 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров

Сводный тест десяти конфигураций игровых ПК (на базе новых платформ AMD и Intel с видеокартами AMD и NVIDIA) в восьми играх, разрешении 1920 х 1080 и двух режимах работы.
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В данном обзоре будет протестировано несколько конфигураций игровых ПК, находящихся в ценовом диапазоне от 40 000 до 50 000 рублей.

Цикл материалов "Выбор оптимальной конфигурации игрового ПК" носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не является истиной последней инстанции.

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Стоимость комплектующих формировалась путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.

Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях того или иного бренда.

Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Режимы работы игровых компьютеров

Номинал:
  • Процессор (номинал) + видеокарта (номинал).
Разгон:
  • Процессор (разгон) + видеокарта (разгон).

Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Valhalla

  • Версия 1.1.1.
  • DirectX 12.
    • Модификатор разрешения - 100%.
    • Сглаживание - высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Плотность мелких объектов - очень высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество воды - высокое.
    • Полноэкранные отражения - включены.
    • Качество текстур окружения - высокое.
    • Качество текстур персонажей - высокое.
    • Качество глубины резкости - высокое.
    • Размытие в движении - включено.

1920х1080

1% low и average FPS

Biomutant

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  • Версия 1.5.1.
  • DirectX 11.
    • Качество текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество эффектов пост-обработки - максимальное.
    • Качество эффектов - максимальное.
    • Плотность листвы - максимальное.
    • Качество сглаживания - максимальное.
    • Качество меха - максимальное.
    • Качество мира вдалеке - максимальное.

1920х1080

1% low и average FPS

Cyberpunk 2077

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  • Версия 1.12.
  • DirectX 12.
    • Поле зрения - 80.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Глубина резкости - включена.
    • Блики - включены.
    • Размытие в движении - высокое.
    • Контактные тени - включены.
    • Улучшенное освещение геометрии лиц - включено.
    • Анизотропная фильтрация - х16.
    • Качество объектов для локальных теней - высокое.
    • Качество локальных теней - высокое.
    • Диапазон каскадных карт теней - высокое.
    • Разрешение каскадных карт теней - высокое.
    • Разрешение дальнгих теней - высокое.
    • Разрешение объемного тумана - высокое.
    • Качество объемных облаков - высокое.
    • Максимум динамических декалей - высокий.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество подповерхностного рассеивания - высокое.
    • Рассеянное затенение - высокое.
    • Точность цветопередачи - высокая.
    • Качество отражений в зеркалах - высокое.
    • Уровень детализации - высокий.
    • Трассировка лучей - выключена.
    • Отражения с трассировкой лучей - выключены.
    • Тени с трассировкой лучей - /выключены.
    • Освещение с трассировкой лучей - выключено.
    • DLSS 2.0 - выключено.
    • Постоянный FidelityFX CAS - выключен.

1920х1080

1% low и average FPS

Days Gone

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  • Версия 1.0.6.
  • DirectX 11.
    • Поле зрения - 70.
    • Масштаб визуализации - 100.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Эффект скорости - включен.
    • Качество освещения - максимальное.
    • Качество моделей - максимальное.
    • Дистанция показа листвы - максимальная.
    • Качество теней - высокое.
    • Качество облаков и тумана - высокое.
    • Качество фильтрации текстур - максимальное.
    • Качество трансляции текстур - высокое.

1920х1080

1% low и average FPS

F1 2020

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  • Версия 1.22.
  • DirectX 12
    • Полноэкранное сглаживание - TAA.
    • Анизотропная фильтрация - 16Х.
    • Качество освещения - очень высокое.
    • Качество пост-обработки - высокое.
    • Качество теней - очень высокое.
    • Качество частиц - высокое.
    • Качество зрителей - очень высокое.
    • Качество зеркал - очень высокое.
    • Рассеянное затенение - HBAO+.
    • Качество пространственных отражений - очень высокое.
    • Качество стриминга текстур - очень высокое.
    • Качество отражений - очень высокое.
    • Качество погодных эффектов - очень высокое.
    • Качество поверхностей - очень высокое.
    • Качество тормозных следов - высокое.
    • Смещение меток трения - включено.
    • Тени SSRT - выключены.

1920х1080

1% low и average FPS

Far Cry 5

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  • Версия 1.0.14.
  • DirectX 11.
    • Качество фильтрации текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Геометрия мира и растительности - максимальная.
    • Качество окружения - максимальное.
    • Качество воды - высокое.
    • Качество ландшафта - высокое.
    • Качество объемного тумана - высокое.
    • Сглаживание - TAA.
    • Размытие в движении - включено.
    • Текстуры HD - включены.
    • Масштаб поля зрения - 90.
    • Масштаб разрешения - 1.0.

1920х1080

1% low и average FPS

Watch Dogs Legion

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  • Версия 1.3.0.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора - 70.
    • Качество геометрии - ультра высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Разрешение текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Тени объектов в свете фар - четыре источника света.
    • Качество отражений - ультра высокое.
    • Глубина резкости - включена.
    • Размытие - включено.
    • Свечение - включено.
    • Объемный свет - включен.
    • Пост-обработка и сглаживание - ТАА.
    • Подпространственное рассеивание - высокое.
    • RTX отражения - выключены.
    • DLSS - выключен.
    • Временное масштабирование - 100.
    • Угол обзора - 70.

1920х1080

1% low и average FPS

Wolfenstein Youngblood

  • Версия 1.0.9.
  • Vulkan.
    • Сглаживание - TAA (1TX).
    • Размытие в движении - включено.
    • Поле зрения - 90.
    • Качество освещения - очень высокое.
    • Качество теней - высокое.
    • Качество частиц - очень высокое.
    • Качество направленного затенения - высокое.
    • Качество отражений - очень высокое.
    • Качество декалей - очень высокое.
    • Качество размытия в движении - очень высокое.
    • Качество передачи изображения - высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество объемного изображения - высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
    • Фильтрация декалей - анизотропная, 16х.
    • Фильтрация освещения - анизотропная, 4х.
    • Фильтрация изображения - анизотропная, 16х.
    • Качество детализации - очень высокое.
    • Отложенный рендеринг - включен.
    • Удаление полигонов - отключено.
    • Асинхронное вычисление - включено.
    • Трассировка лучей - отключена / включена.
    • NVIDIA DLSS - отключен / качество / производительность.
    • Адаптивное затенение NVIDIA - отключено / включено.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Глубина резкости - включена.
    • Сглаживание глубины резкости - включено.
    • HDR свечение - включено.
    • Резкость - 2.0.
    • Зернистость - 1.0.
    • Масштабирование разрешения - отключено.

1920х1080

1% low и average FPS

Среднегеометрические результаты систем в восьми играх

1920х1080

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрических результатов конфигураций в восьми играх видно, что в обоих режимах работы лидировала система Ryzen 3 3100 + Radeon RX 5500 ХТ. Второе место заняла связка Core i3-10105F + GeForce GTX 1650 Super. На третьей строчке разместились конфигурации Core i3-10100F + GeForce GTX 1650 Super и Ryzen 3 3100 + GeForce GTX 1650 Super.

Трио лидеров показало высокие результаты в таких проектах, как Biomutant, F1 2020, Far Cry 5 и Wolfenstein Youngblood. В оставшихся пяти играх у них наблюдались заметные проблемы с обеспечением комфортной производительности.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок. Для выведения соотношения стоимости и производительности систем бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на ее основе рассчитан среднеарифметический ценник конфигураций.

Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях того или иного бренда.

500x800 62 KB 500x800 62 KB

Соотношение стоимости и производительности систем

1920х1080

Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность "пальму первенства" отстояла связка Ryzen 3 3100 + Radeon RX 5500 ХТ. На втором месте расположились Core i3-10105F + GeForce GTX 1650 Super и Core i3-10100F + GeForce GTX 1650 Super. Третью позицию разделили системы Core i3-10100F + Radeon RX 570, Ryzen 5 1600 AF + GeForce GTX 1650 Super и Ryzen 3 3100 + GeForce GTX 1650 Super.

Итак, основываясь на результатах проведенных тестов можно утверждать, что оптимальными вариантами для приобретения будет связка Ryzen 3 3100 + Radeon RX 5500 ХТ. Она лидировала, как в общем зачете, так и по привлекательности для покупки. Вдобавок процессор Ryzen 3 3100 поддерживает 4/8 потоков, что является неплохим заделом на ближайшее будущее. Правда, во всем этом "празднике жизни" присутствует ложка дегтя. Игровой компьютер стоимостью 50 000 рублей показывает высокие результаты только в половине современных игр. К сожалению, такова наша российская реальность, в которой электроника стоит немалых денег.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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