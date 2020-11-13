В данном материале будет рассмотрена производительность видеокарт GeForce GTX 1660, Radeon RX 580 и Radeon RX 5500XT в разрешениях 1920х1080, 2560х1080 и 2560х1440.

Обе видеокарты были протестированы в связке с процессором Core i5-10400F.

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Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования Тестовая конфигурация Тесты проводились на следующем стенде: Процессор: Intel Core i5-10400F (Comet Lake, L3 12 Мбайт), 4000-4200 МГц;

Intel Core i5-10400F (Comet Lake, L3 12 Мбайт), 4000-4200 МГц; Материнская плата : ASUS ROG STRIX Z490-H GAMING, LGA 1200;

: ASUS ROG STRIX Z490-H GAMING, LGA 1200; Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания : Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув);

: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув); Корпус : открытый стенд;

: открытый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц). Видеокарты: GeForce GTX 1660 6144 Mбайт - 1850/8000 @ 2055/9500 МГц (Palit);



Radeon RX 5500 XT 8192 Мбайт - 1800/14000 @ 1950/15000 МГц (ASUS);

Radeon RX 580 8192 Мбайт - 1346/8000 @ 1450/9000 МГц (Gigabyte). анонсы и реклама 2070 Super дешевеют - смотри цену Рухнула цена RTX 2080 17000р скидка на RTX 2080 в Ситилинке Куча разных 3080 в Регарде 3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве Куча RTX 3090 в Compeo.ru Программное обеспечение: Операционная система: Windows 10 x64;

Windows 10 x64; Драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 457.30 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.11.1.

NVIDIA GeForce 457.30 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.11.1. Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2. Инструментарий и методика тестирования Для более наглядного сравнения видеокарт игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускалась в разрешении 1920х1080, 2560х1080 и 2560х1440. В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. Во всех играх замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена. реклама Список игровых приложений: Assassin's Creed Origins.

Borderlands 3.

Gears 5.

Grand Theft Auto V.

Red Dead Redemption 2.

The Witcher 3: Wild Hunt.

Total War: Three Kingdoms.

World War Z.

Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Origins

Версия 1.5.1.

DirectX 11.

Угол обзора - 100.



Динамическое разрешение - выключено.



Сглаживание - высокое.



Качество теней - самое высокое.



Качество окружения - самое высокое.



Детализация текстур - высокая.



Тесселяция - очень высокая.



Качество рельефа - высокое.



Плотность мелких объектов - очень высокая.



Качество тумана - очень высокое.



Качество воды - очень высокое.



Качество полноэкранных отражений - очень высокое.



Объемные облака - включены.



Качество персонажей - самое высокое.



Объемное освещение - очень высокое.



Глубина резкости - включена.

1920х1080 Включите JavaScript, чтобы видеть графики 2540х1440 Включите JavaScript, чтобы видеть графики 3440х1440 Включите JavaScript, чтобы видеть графики 1% low и average FPS

Borderlands 3

Версия 1.05.

DirectX 12.

Масштаб разрешения - 100%.



Поле зрения - 90.



Сглаживание - FXAA.



Эффект повышения четкости FidelityFX - отключен.



Эффект скорости камеры - отключен.



Трансляция текстур - ультра высокая.



Анизотропная фильтрация - 16х.



Сложность материалов - ультра высокая.



Качество теней - ультра высокое.



Дальность прорисовки - ультра высокая.



Качество пейзажей - ультра высокое.



Качество рельефа - ультра высокое.



Качество растительности - ультра высокое.



Качество персонажей - ультра высокое.



Объемное освещение - ультра высокое.



Качество объемного тумана - ультра высокое.



Отражения в экранном пространстве - ультра высокие.

1920х1080 Включите JavaScript, чтобы видеть графики 2540х1440 Включите JavaScript, чтобы видеть графики 3440х1440 Включите JavaScript, чтобы видеть графики 1% low и average FPS

Gears 5

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Версия 1.1.15.0 (7280369) Update 1.

DirectX 12.

Поле зрения - 90.



Качество текстур персонажа - ультра высокое.



Качество текстур окружения - ультра высокое.



Качество текстур эффектов - ультра высокое.



Пошаговое конусное отражение - ультра высокое.



Потоковая загрузка текстур - ультра высокая.



Анизотропная фильтрация текстур - 16х.



Детализация персонажа - ультра высокая.



Детализация мира - ультра высокая.



Детализация листвы - ультра высокая.



Качество анимации - наилучшее.



Качество динамических теней - ультра высокое.



Качество капсульных теней - ультра высокое.



Качество рассеянного затенения - ультра высокое.



Интенсивность рассеянного затенения - 15.



Качество тесселяции - ультра высокое.



Качество объемного тумана - ультра высокое.



Отражения экранного пространства - ультра высокие.



Преломления - включены.



Стиль пост-обработки - стандартный.



Качество пост-обработки - ультра высокое.



Качество бликов объектива - ультра высокое.



Качество лучей света - ультра высокое.



Качество глубины резкости - ультра высокое.



Подповерхностное рассеивание - включено.



Размытие в движении - включено.



Интенсивность размытия - 2.



Резкость - 6.



Мозаичные ресурсы - включены.



Асинхронное вычисление - включено.

1920х1080 Включите JavaScript, чтобы видеть графики 2540х1440 Включите JavaScript, чтобы видеть графики 3440х1440 Включите JavaScript, чтобы видеть графики 1% low и average FPS

Grand Theft Auto V

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Версия 1.0.1180.1.

DirectX 11.

Сглаживание FXAA - включено.



Анизотропная фильтрация - Х16.



Игнорирование предложенного ограничения памяти - включено.



Населенность города - максимальная.



Разновидность населения - максимальная.



Фокусировочная шкала - максимальная.



Качество текстур - очень высокое.



Качество шейдеров - очень высокое.



Качество теней - очень высокое.



Качество отражений - максимально высокое.



Сглаживание MSAA для отражений - выключено.



Качество воды - очень высокое.



Качество частиц - очень высокое.



Качество травы - стандартное.



Мягкие тени - максимально мягкие.



Настройки спецэффектов - максимально высокие.



Степень размытия при движении - максимальная.



Эффект глубины резкости - включен.



Качество сложного затенения (АО) - высокое.



Качество тесселяции - очень высокое.

1920х1080 Включите JavaScript, чтобы видеть графики 2540х1440 Включите JavaScript, чтобы видеть графики 3440х1440 Включите JavaScript, чтобы видеть графики 1% low и average FPS

Red Dead Redemption 2

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Версия 1232.13.

Vulkan.

Качество текстур - ультра высокое.



Анизотропная фильтрация - Х16.



Качество освещения - ультра высокое.



Качество теней - высокое.



Качество дальних теней - среднее.



Качество сложного затенения (SSAO) - высокое.



Качество отражений - ультра высокое.



Качество зеркал - высокое.



Качество воды - ультра высокое.



Качество объемных эффектов - ультра высокое.



Качество частиц - ультра высокое.



Качество тесселяции - ультра высокое.



Сглаживание ТАА - выключено.



Сглаживание FXАА - включено.



Сглаживание MSАА - выключено.



Разрешение ближних объемных эффектов - ультра высокое.



Разрешение дальних объемных эффектов - ультра высокое.



Качество освещения объемных эффектов - ультра высокое.



Высокая детализация лучей света - включена.



Качество освещения частиц - ультра высокое.



Качество мягких теней - высокое.



Качество теней травы - низкое.



Длинные тени - включены.



Сложное затенение (SSAO - полноэкранный режим) - включено.



Качество преломления воды - высокое.



Качество отражений воды - высокое.



Качество физики воды - ультра высокое.



Масштабирование разрешения - выключено.



Резкость сглаживания ТАА - выключена.



Размытие при движении - включено.



Сглаживание MSАА для отражений - выключено.



Уровни детализации геометрии - ультра высокие.



Детализация травы - низкая.



Качество деревьев - ультра высокое.



Качество рельефных текстур - ультра высокое.



Качество декалей - ультра высокое.



Качество меха - среднее.



Тесселяция деревьев - выключена.

1920х1080 Включите JavaScript, чтобы видеть графики 2540х1440 Включите JavaScript, чтобы видеть графики 3440х1440 Включите JavaScript, чтобы видеть графики 1% low и average FPS



