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Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT VS Radeon RX 580 в связке с процессором Core i5-10400F

Тестирование NVIDIA GeForce GTX 1660, AMD Radeon RX 5500XT, Radeon RX 580 в разрешениях 1920 x 1080, 2560 х 1080, 2560 х 1440, двух режимах работы и восьми играх.
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В данном материале будет рассмотрена производительность видеокарт GeForce GTX 1660, Radeon RX 580 и Radeon RX 5500XT в разрешениях 1920х1080, 2560х1080 и 2560х1440.

Обе видеокарты были протестированы в связке с процессором Core i5-10400F.

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Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Origins

  • Версия 1.5.1.
  • DirectX 11.
    • Угол обзора - 100.
    • Динамическое разрешение - выключено.
    • Сглаживание - высокое.
    • Качество теней - самое высокое.
    • Качество окружения - самое высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Тесселяция - очень высокая.
    • Качество рельефа - высокое.
    • Плотность мелких объектов - очень высокая.
    • Качество тумана - очень высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество полноэкранных отражений - очень высокое.
    • Объемные облака - включены.
    • Качество персонажей - самое высокое.
    • Объемное освещение - очень высокое.
    • Глубина резкости - включена.

1920х1080

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2540х1440

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3440х1440

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Borderlands 3

  • Версия 1.05.
  • DirectX 12.
    • Масштаб разрешения - 100%.
    • Поле зрения - 90.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Эффект повышения четкости FidelityFX - отключен.
    • Эффект скорости камеры - отключен.
    • Трансляция текстур - ультра высокая.
    • Анизотропная фильтрация - 16х.
    • Сложность материалов - ультра высокая.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Дальность прорисовки - ультра высокая.
    • Качество пейзажей - ультра высокое.
    • Качество рельефа - ультра высокое.
    • Качество растительности - ультра высокое.
    • Качество персонажей - ультра высокое.
    • Объемное освещение - ультра высокое.
    • Качество объемного тумана - ультра высокое.
    • Отражения в экранном пространстве - ультра высокие.

1920х1080

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2540х1440

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3440х1440

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Gears 5

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  • Версия 1.1.15.0 (7280369) Update 1.
  • DirectX 12.
    • Поле зрения - 90.
    • Качество текстур персонажа - ультра высокое.
    • Качество текстур окружения - ультра высокое.
    • Качество текстур эффектов - ультра высокое.
    • Пошаговое конусное отражение - ультра высокое.
    • Потоковая загрузка текстур - ультра высокая.
    • Анизотропная фильтрация текстур - 16х.
    • Детализация персонажа - ультра высокая.
    • Детализация мира - ультра высокая.
    • Детализация листвы - ультра высокая.
    • Качество анимации - наилучшее.
    • Качество динамических теней - ультра высокое.
    • Качество капсульных теней - ультра высокое.
    • Качество рассеянного затенения - ультра высокое.
    • Интенсивность рассеянного затенения - 15.
    • Качество тесселяции - ультра высокое.
    • Качество объемного тумана - ультра высокое.
    • Отражения экранного пространства - ультра высокие.
    • Преломления - включены.
    • Стиль пост-обработки - стандартный.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество бликов объектива - ультра высокое.
    • Качество лучей света - ультра высокое.
    • Качество глубины резкости - ультра высокое.
    • Подповерхностное рассеивание - включено.
    • Размытие в движении - включено.
    • Интенсивность размытия - 2.
    • Резкость - 6.
    • Мозаичные ресурсы - включены.
    • Асинхронное вычисление - включено.

1920х1080

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2540х1440

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3440х1440

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Grand Theft Auto V

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  • Версия 1.0.1180.1.
  • DirectX 11.
    • Сглаживание FXAA - включено.
    • Анизотропная фильтрация - Х16.
    • Игнорирование предложенного ограничения памяти - включено.
    • Населенность города - максимальная.
    • Разновидность населения - максимальная.
    • Фокусировочная шкала - максимальная.
    • Качество текстур - очень высокое.
    • Качество шейдеров - очень высокое.
    • Качество теней - очень высокое.
    • Качество отражений - максимально высокое.
    • Сглаживание MSAA для отражений - выключено.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество частиц - очень высокое.
    • Качество травы - стандартное.
    • Мягкие тени - максимально мягкие.
    • Настройки спецэффектов - максимально высокие.
    • Степень размытия при движении - максимальная.
    • Эффект глубины резкости - включен.
    • Качество сложного затенения (АО) - высокое.
    • Качество тесселяции - очень высокое.

1920х1080

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2540х1440

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3440х1440

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Red Dead Redemption 2

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  • Версия 1232.13.
  • Vulkan.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Анизотропная фильтрация - Х16.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество теней - высокое.
    • Качество дальних теней - среднее.
    • Качество сложного затенения (SSAO) - высокое.
    • Качество отражений - ультра высокое.
    • Качество зеркал - высокое.
    • Качество воды - ультра высокое.
    • Качество объемных эффектов - ультра высокое.
    • Качество частиц - ультра высокое.
    • Качество тесселяции - ультра высокое.
    • Сглаживание ТАА - выключено.
    • Сглаживание FXАА - включено.
    • Сглаживание MSАА - выключено.
    • Разрешение ближних объемных эффектов - ультра высокое.
    • Разрешение дальних объемных эффектов - ультра высокое.
    • Качество освещения объемных эффектов - ультра высокое.
    • Высокая детализация лучей света - включена.
    • Качество освещения частиц - ультра высокое.
    • Качество мягких теней - высокое.
    • Качество теней травы - низкое.
    • Длинные тени - включены.
    • Сложное затенение (SSAO - полноэкранный режим) - включено.
    • Качество преломления воды - высокое.
    • Качество отражений воды - высокое.
    • Качество физики воды - ультра высокое.
    • Масштабирование разрешения - выключено.
    • Резкость сглаживания ТАА - выключена.
    • Размытие при движении - включено.
    • Сглаживание MSАА для отражений - выключено.
    • Уровни детализации геометрии - ультра высокие.
    • Детализация травы - низкая.
    • Качество деревьев - ультра высокое.
    • Качество рельефных текстур - ультра высокое.
    • Качество декалей - ультра высокое.
    • Качество меха - среднее.
    • Тесселяция деревьев - выключена.

1920х1080

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2540х1440

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3440х1440

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