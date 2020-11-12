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Затянутое вступление

Обычно всё начинается с идеи, когда один или несколько инженеров предлагают кардинально иной способ реализации общепринятых стандартов либо разработок. Спустя месяцы или даже годы идея воплощается в прорывных технологиях, способных изменить мир.

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Осенью 2018 года в продажу поступило новое поколение видеокарт NVIDIA GeForce семейства Turing, главной особенностью которых была реализация трассировки лучей в реальном времени. Нельзя сказать, чтобы всё было гладко. Графический чип оказался дорогим, а стоимость конечного продукта пришлось поднять, чтобы окупить разработки и не уйти в минус. В итоге флагман серии – GeForce RTX 2080 Ti – на российском рынке легко перешагнул планку в 100 тысяч рублей, что сделало его недоступным для подавляющей части энтузиастов и геймеров.

Не менее сложно развивалась ситуация и с младшими моделями, ведь даже GeForce RTX 2060 не причислишь к среднему классу. И, как оказалось, проблемы с трассировкой лучей только начались. Дело в том, что индустрия была почти готова к тотальному переходу на сверхвысокие разрешения, и флагманы предыдущих поколений видеокарт вплотную подошли к тому, чтобы обеспечить играбельную производительность в 4K.

Но, что называется, «снова-здорово», у GeForce RTX 20X0 при активации Ray Tracing сильно падала производительность видеокарты, что в свою очередь приводило к уменьшению количества кадров в секунду (FPS). Исправить ситуацию была призвана технология DLSS, но её первая версия оказалась малоэффективной. В итоге даже перед владельцами дорогих видеокарт встал выбор: или снижать разрешение и графические настройки, или отключать трассировку лучей.

Сегодня ситуация изменилась, но отголоски прошлого прочно засели в головах геймеров, многие из которых уверены, что разрешение 4K и трассировка лучей так и остаются для избранных и далеки от масс. Скажем так, подобное утверждение устарело, а говорящие такое пользователи ничего не знают о переменах, наступивших ещё вчера. Давайте кратко пройдёмся по ключевым технологиям, которые не только доступны уже сегодня, но и зачастую отражают то, что менее продвинутая часть пользователей увидит завтра.

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Как дела у консольщиков?

Начнём издалека. Владельцы ПК и консолей откровенно недолюбливают друг друга. Первые постоянно вынуждены воевать с собственным компьютером, настраивать графику, думать о покупке новой видеокарты и решать многие другие вопросы. Вторые вполне счастливы, разглядывая «мыльные» текстуры с 24 FPS в разрешении 1080р (если не меньше), но они постоянно чувствуют над собой превосходство первых, уверенных, что консольщики не могут считаться геймерами. И вот при всех сложностях, наблюдаемых с игровыми приставками, выясняется, что именно они понесут почётный флаг трассировки лучей.

Что важно, и Sony, и Microsoft уверяют, что следующее поколение консолей обеспечит стабильные 60 кадров в секунду в разрешении 4К. Звучит неправдоподобно, если бы мы не видели огромный потенциал новой архитектуры RDNA2.

Что ж, если последние два года трассировка лучей была доступна единицам, то теперь каждый владелец игровой приставки сможет увидеть её у себя дома. Предлагаем обойтись без спекуляций на тему прямого сравнения способа реализации Ray Tracing у AMD и NVIDIA, поскольку живых видеокарт серии Radeon RX 6000 мы ещё не видели. Но дело даже не в трассировке, которая несомненно изменит игровую индустрию, а в резком скачке, позволяющем миллионам владельцев игровых приставок перейти на новое для них разрешение 4К.

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Вспомните, ведь и Xbox One, и PlayStation 4 рекламировались как первые игровые консоли с поддержкой 4К. На самом деле всё оказалось прозаичнее, ведь 4К было только в некоторых играх, мало того даже там приходилось вылавливать отдельные кадры, поскольку большая часть геймплея разворачивалась в 1080р. Так вот, теперь телевизорам с 4К будет где развернуться. Кстати, последние уже много лет откровенно томятся без подходящего игрового контента и в этом нет ничего удивительного. Вы ведь помните, что в нашем случае всё началось с технологии трассировки лучей? Иногда так случается, что эти самые технологии опаздывают, и тогда их встречают прохладно, ведь, кажущиеся продвинутыми, они давно уже никого не интересуют. А бывает и так, что технологии опережают время. Именно так случилось с телевизорами 4К.

Когда производители несколько лет назад выпустили первые линейки телевизоров с разрешением 4К, они стоили жутко дорого. Следующая серия позволила купить новинку всем желающим, вот только многие так и не поняли, зачем им это делать. Это сегодня в интернете есть сотни каналов, вещающих в сверхвысоком разрешении, а любой новый фильм обязательно предлагает версию для 4К. И это не говоря о постоянном пополнении библиотеки за счёт старых фильмов, которые с огромным удовольствием покупают на дисках и в цифровом виде. Кстати, неплохо помогает технология апскейлинг, позволяющая из картинки в разрешении 1080р сделать полноценное 4К изображение.

4К Vs 2К – ставим точки над «К»

Если уж на то пошло, то сама тема разрешения экрана до сих пор выглядит спорно. На форумах среди диванных экспертов всех мастей постоянно случаются дискуссии о том, какой стандарт считать верным, а какой не имеет права на существование.

Предлагаемая классификация не претендует на финальную, но выглядит логичной, поскольку не основана на личном ощущении автора, а полагается на производителей мониторов, которые давно для себя всё решили.



Full High Definition, или кратко – Full HD. Самое популярное разрешение как в телевизорах так и в мониторах. Традиционные 1920 на 1080 (не путать с WUXGA, 1920 х 1200) пикселей, что даёт в итоге два мегапикселя. Устройства с таким разрешением активно присутствуют на рынке более десяти лет.

Quad High Definition (QHD) – 2560 на 1440 пикселей. Именно это разрешение принято называть 2К. Что до названия, то оно означает, что перед нами в 4 раза большее разрешение, чем HD (1280 х 720). Именно здесь и начинается путаница, ведь это всего 3.68 мегапикселей. Стоит учитывать, что существуют и другие разрешения, которые больше подходят для наименования 2К, но производители мониторов игнорируют эти стандарты, поэтому мы остановимся на QHD.

Ultra High Definition (UHD) – 3840 на 2160 пикселей. По этому стандарту не так много споров, ведь кроме создателей мониторов его приняли на вооружение производители телевизоров. Это и есть 4К, которое уже несколько лет назад должно было сделать мир лучше, но пока медленно шагает впереди доступных видеокарт и контента.

TN Vs IPS Vs VA – краткий ликбез

А теперь попробуем разобраться в существующих предложениях мониторов. В данном случае нас с вами интересуют только те, которые поддерживают 4К и имеют разрешение 3840 на 2160 пикселей.

Начнём с самых бюджетных, основанных на матрице TN. Они предлагают неплохое соотношение цены и качества; кроме того, именно эти дисплеи долгое время раскупали любители шутеров, поскольку TN обладает высоким временем отклика. Как видите, популярные модели стартуют с 17 000 рублей, предлагая качественную картинку по доступной большинству покупателей цене.

Более качественные мониторы на основе технологии VA предлагаются по цене от 23 тысяч, совмещая высокую скорость с яркими сочными цветами. При выборе такого монитора лучше всего поискать в одном из магазинов похожую модель и убедиться, что вы готовы платить на 10-20 тысяч больше за более широкие углы обзора, ведь, несмотря на заверения производителей, VA всё ещё проигрывает IPS. Это не касается дорогих мониторов, но мы предлагаем сравнивать модели в одной ценовой категории.

Многие покупатели отдают предпочтение мониторам с матрицей IPS, поскольку они совмещают в себе лучшее от всех существующих технологий. Долгое время их слабым местом было небольшое время отклика, но сейчас даже недорогие модели за 23 000 рублей способны предложить 5 мс. Предлагают максимальные углы обзора, лучшую цветовую гамму и многое из того, что конкурентам просто недоступно.

Здесь самое время заметить, что бюджетный монитор подходит большему количеству покупателей. Он способен радовать геймера отличным качеством картинки и естественными цветами, но не идёт ни в какое сравнение с более продвинутыми, обладающими высокой частотой обновления экрана и адаптивными технологиями синхронизации G-Sync (NVIDIA) и FreeSync (AMD).

Без личного опыта сложно оценить преимущества каждой из этих технологий. Здесь лучше отталкиваться от собственных потребностей и экономической целесообразности, ведь дорогая модель с G-Sync не сможет раскрыть свой потенциал, если пользователь весь день занимается программированием, а в игры попросту не играет.

Точно такая же ситуация и со 144 Гц мониторами. Можно неделями смотреть ролики на YouTube, но так и не понять, в чём же разница. Здесь также лучше исходить из опыта. Как известно, каждый человек обладает уникальной картиной мира. Кроме того, многим просто не нравятся те или иные цветовые оттенки: холодные, пастельные, тёплые. Ну и не стоит сбрасывать со счетов пользователей с нарушениями зрения. Именно поэтому лучше сходить в ближайший супермаркет и воочию убедиться, что 144 Гц вам нужны.

Стоит отметить, что синхронизация и непонятные многим 144 Гц обеспечивают совершенно иной пользовательский опыт, но и цена за этот самый опыт не маленькая. Как уже было сказано: переплачивать за то, что вы не будете использовать – нецелесообразно, ведь любая технология создана для того, чтобы приносить радость, улучшая жизнь.

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4К-мониторы: 5 причин

В данном материале мы не ставим задачу рекомендовать вам какие-то конкретные модели. Этот вопрос каждый решает сам, а вот разобраться с основными причинами «За» считаем необходимым, ведь зачастую обычный пользователь не понимает, какое разрешение ему выбрать, а значит по совету «друга» может купить неликвид, лежащий на складе как минимум пять лет.



Впрок. Обычно монитор покупается на годы вперёд. Кстати, именно этим объясняется наличие на руках устаревших моделей, а значит важно взять максимально современный монитор. Сделать неверный выбор гораздо проще, чем подойти к вопросу рационально, но наиболее оптимальный выбор определит то, будете ли вы получать современный контент, или так и останетесь в 2000-х годах.

Цена. Как вы уже убедились, стоимость мониторов с разрешением 4К снизилась и примерно соответствует цене 1080р три-пять лет назад. На самом деле со стоимостью устройств не всё так просто, ведь есть модели, цена которых в несколько раз превышает среднюю. Чаще всего те, кто покупает такие мониторы, отдают себе отчёт в том, зачем им нужна такая модель. В остальном 4К доступны и могут стать отличной заменой сомнительному 2К.

Качество. Все рассуждения оканчиваются, когда вы сравниваете изображение 4К и 1080р напрямую. Поднимите глаза выше, мы неоднократно советовали вам сходить в магазин и убедиться в некоторых деталях самостоятельно. Многие пользователи уверяют, что после сверхвысокого разрешения уже не могут вернуться к Full HD. Это как хороший кофе, любовь к которому не покидает вас от первой до последней ложки.

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Удобство. Фильмы на большом экране с разрешением 4К – это настоящее удовольствие, но ведь фильмами жизнь не ограничивается. Большую часть времени мы за компьютером работаем, и здесь важно понимать, что разрешение играет первостепенную роль в удобстве, обеспечивая лучший пользовательский опыт.

Размер дисплея. Современный монитор 4К это не только качество и удобство, но и размер. Диагональ постоянно растёт. Сказать однозначно, что 32 дюйма вам подойдут больше, чем 27, сложно, ведь у многих на этот счёт есть свои предпочтения, но и отказываться от дисплея с большей диагональю не стоит.

Многие из тех, кто разбирается в теме, побаиваются переходить на 4К с 1080р. По их мнению – это преждевременно. Мы уже говорили, что это самое время уже наступило. Если вы так не считаете – попробуйте компромиссное решение: вначале можно исследовать преимущества 2К.

Немного теории

Всё вышеперечисленное полностью отражает ситуацию, которая сложилась на конец 2020 года: качественные телевизоры и мониторы с разрешением 4К доступны как никогда, они буквально лежат на полках в ожидании покупателя, только последние не спешат расставаться со своими старичками на 1080р.

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Если ситуацию с недостатком игрового контента мы уже разобрали, то с видеокартами всё сложнее: игры в 4К требуют мощный компьютер. Главным образом вам потребуется дорогая видеокарта. Проблема в том, что для достижения максимальных настроек в этом разрешении придётся купить модель не ниже GeForce RTX 2070 Super. Увы, но далеко не каждый может себе позволить потратить на игры 45 000 рублей. И вот здесь самое время сказать о наступающих переменах.

Вы ведь помните, сколько стоит GeForce RTX 2080 Ti? Так вот, уже сегодня на её место пришла новая GeForce RTX 3070. С поставками наблюдаются сложности, в результате чего многие пытаются продавать её не за 45 тысяч, а за 60. Проблема временная, но дело не в дефиците и не в перекупщиках, ведь рынок постепенно наполняется новыми моделями. Вся суть в открывающихся возможностях. Да, потратить 45 тысяч всё ещё может не каждый, но таковых больше, чем тех, кто имеет в кармане 100 000 рублей. А уже рядом ещё более привлекательная GeForce RTX 3060 Ti. Последние слухи прочат ей производительность GeForce RTX 2080 по цене в 400 долларов. Игры в 4К ещё никогда не были так близки и доступны.

Здесь самое время вернуться к началу нашей статьи и вспомнить о существовании DLSS 2.0, разработанной NVIDIA. На данный момент проектов, поддерживающих умный алгоритм, не так много, но с каждым месяцем их число растёт. Ниже можно посмотреть на результаты работы видеокарт нового и предыдущего поколений, где ИИ работает в полную мощь. Не правда ли, впечатляюще? Во многих играх GeForce RTX 2070 Super с лёгкостью переваливает за 100 FPS в разрешении 4К на максимальных настройках графики. А ведь мы уже помним, что GeForce RTX 3060 Ti почти рядом.

Если вы ещё сомневаетесь в том, что будущее наступило ещё вчера, то мы предлагаем вам ознакомиться с тем, как новое поколение видеокарт NVIDIA справляется с разрешением 8К. Как вы понимаете, вначале нужно освоить 4К, но те, кто покупает видеокарты за 800 долларов, уже сегодня могут позволить себе прикоснуться к тому, с чем большая часть геймеров столкнётся лет через пять. Каково это быть в числе первых? Волнующее ощущение, осталось только дождаться, когда соответствующая техника опустится в цене, ведь доступные телевизоры и мониторы в таком разрешении пока стоят слишком много.

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Заключение

С появлением мониторов и телевизоров высокого разрешения у пользователей появилась реальная возможность получения качественного контента. Мало того, в последние годы цена подобных устройств неуклонно снижалась, что позволяет говорить о них, как о доступных для массового пользователя моделях. По большому счёту сегодня покупка монитора с разрешением 2К или 1080р нецелесообразна и может быть оправдана только тяжёлым финансовым положением.

Драйвером развития высоких технологий в мире игр стала технология трассировки лучей. Особенно это заметно в высоком разрешении. Правила игры меняются, а мощные видеокарты, которые ещё вчера стоили 100 000 рублей, опустились по цене до 45 тысяч. Одновременно с этим всё актуальнее становятся мониторы с большими диагоналями. Всё больше геймеров смотрят в сторону высокотехнологичных 4К с поддержкой 144 Гц и адаптивной синхронизации G-Sync. Это позволяет производителям снижать цену на подобные модели, что уже завтра должно сделать их доступнее.

Фома Шилов