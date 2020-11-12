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Игры в разрешении 4К становятся доступными, или завтра наступило уже вчера

В 2018 году пользователям представили технологию трассировки лучей в реальном времени. Что изменилось с того момента и на что стоит обратить внимание?
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Оглавление

Затянутое вступление

Обычно всё начинается с идеи, когда один или несколько инженеров предлагают кардинально иной способ реализации общепринятых стандартов либо разработок. Спустя месяцы или даже годы идея воплощается в прорывных технологиях, способных изменить мир.

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Осенью 2018 года в продажу поступило новое поколение видеокарт NVIDIA GeForce семейства Turing, главной особенностью которых была реализация трассировки лучей в реальном времени. Нельзя сказать, чтобы всё было гладко. Графический чип оказался дорогим, а стоимость конечного продукта пришлось поднять, чтобы окупить разработки и не уйти в минус. В итоге флагман серии – GeForce RTX 2080 Ti – на российском рынке легко перешагнул планку в 100 тысяч рублей, что сделало его недоступным для подавляющей части энтузиастов и геймеров.

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Не менее сложно развивалась ситуация и с младшими моделями, ведь даже GeForce RTX 2060 не причислишь к среднему классу. И, как оказалось, проблемы с трассировкой лучей только начались. Дело в том, что индустрия была почти готова к тотальному переходу на сверхвысокие разрешения, и флагманы предыдущих поколений видеокарт вплотную подошли к тому, чтобы обеспечить играбельную производительность в 4K.

Но, что называется, «снова-здорово», у GeForce RTX 20X0 при активации Ray Tracing сильно падала производительность видеокарты, что в свою очередь приводило к уменьшению количества кадров в секунду (FPS). Исправить ситуацию была призвана технология DLSS, но её первая версия оказалась малоэффективной. В итоге даже перед владельцами дорогих видеокарт встал выбор: или снижать разрешение и графические настройки, или отключать трассировку лучей.

Сегодня ситуация изменилась, но отголоски прошлого прочно засели в головах геймеров, многие из которых уверены, что разрешение 4K и трассировка лучей так и остаются для избранных и далеки от масс. Скажем так, подобное утверждение устарело, а говорящие такое пользователи ничего не знают о переменах, наступивших ещё вчера. Давайте кратко пройдёмся по ключевым технологиям, которые не только доступны уже сегодня, но и зачастую отражают то, что менее продвинутая часть пользователей увидит завтра.

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Как дела у консольщиков?

Начнём издалека. Владельцы ПК и консолей откровенно недолюбливают друг друга. Первые постоянно вынуждены воевать с собственным компьютером, настраивать графику, думать о покупке новой видеокарты и решать многие другие вопросы. Вторые вполне счастливы, разглядывая «мыльные» текстуры с 24 FPS в разрешении 1080р (если не меньше), но они постоянно чувствуют над собой превосходство первых, уверенных, что консольщики не могут считаться геймерами. И вот при всех сложностях, наблюдаемых с игровыми приставками, выясняется, что именно они понесут почётный флаг трассировки лучей.

Что важно, и Sony, и Microsoft уверяют, что следующее поколение консолей обеспечит стабильные 60 кадров в секунду в разрешении 4К. Звучит неправдоподобно, если бы мы не видели огромный потенциал новой архитектуры RDNA2.

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Что ж, если последние два года трассировка лучей была доступна единицам, то теперь каждый владелец игровой приставки сможет увидеть её у себя дома. Предлагаем обойтись без спекуляций на тему прямого сравнения способа реализации Ray Tracing у AMD и NVIDIA, поскольку живых видеокарт серии Radeon RX 6000 мы ещё не видели. Но дело даже не в трассировке, которая несомненно изменит игровую индустрию, а в резком скачке, позволяющем миллионам владельцев игровых приставок перейти на новое для них разрешение 4К.

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Вспомните, ведь и Xbox One, и PlayStation 4 рекламировались как первые игровые консоли с поддержкой 4К. На самом деле всё оказалось прозаичнее, ведь 4К было только в некоторых играх, мало того даже там приходилось вылавливать отдельные кадры, поскольку большая часть геймплея разворачивалась в 1080р. Так вот, теперь телевизорам с 4К будет где развернуться. Кстати, последние уже много лет откровенно томятся без подходящего игрового контента и в этом нет ничего удивительного. Вы ведь помните, что в нашем случае всё началось с технологии трассировки лучей? Иногда так случается, что эти самые технологии опаздывают, и тогда их встречают прохладно, ведь, кажущиеся продвинутыми, они давно уже никого не интересуют. А бывает и так, что технологии опережают время. Именно так случилось с телевизорами 4К.

Когда производители несколько лет назад выпустили первые линейки телевизоров с разрешением 4К, они стоили жутко дорого. Следующая серия позволила купить новинку всем желающим, вот только многие так и не поняли, зачем им это делать. Это сегодня в интернете есть сотни каналов, вещающих в сверхвысоком разрешении, а любой новый фильм обязательно предлагает версию для 4К. И это не говоря о постоянном пополнении библиотеки за счёт старых фильмов, которые с огромным удовольствием покупают на дисках и в цифровом виде. Кстати, неплохо помогает технология апскейлинг, позволяющая из картинки в разрешении 1080р сделать полноценное 4К изображение.

4К Vs 2К – ставим точки над «К»

Если уж на то пошло, то сама тема разрешения экрана до сих пор выглядит спорно. На форумах среди диванных экспертов всех мастей постоянно случаются дискуссии о том, какой стандарт считать верным, а какой не имеет права на существование.

Предлагаемая классификация не претендует на финальную, но выглядит логичной, поскольку не основана на личном ощущении автора, а полагается на производителей мониторов, которые давно для себя всё решили.

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Full High Definition, или кратко – Full HD. Самое популярное разрешение как в телевизорах так и в мониторах. Традиционные 1920 на 1080 (не путать с WUXGA, 1920 х 1200) пикселей, что даёт в итоге два мегапикселя. Устройства с таким разрешением активно присутствуют на рынке более десяти лет.

Quad High Definition (QHD) – 2560 на 1440 пикселей. Именно это разрешение принято называть 2К. Что до названия, то оно означает, что перед нами в 4 раза большее разрешение, чем HD (1280 х 720). Именно здесь и начинается путаница, ведь это всего 3.68 мегапикселей. Стоит учитывать, что существуют и другие разрешения, которые больше подходят для наименования 2К, но производители мониторов игнорируют эти стандарты, поэтому мы остановимся на QHD.

Ultra High Definition (UHD) – 3840 на 2160 пикселей. По этому стандарту не так много споров, ведь кроме создателей мониторов его приняли на вооружение производители телевизоров. Это и есть 4К, которое уже несколько лет назад должно было сделать мир лучше, но пока медленно шагает впереди доступных видеокарт и контента.

TN Vs IPS Vs VA – краткий ликбез

А теперь попробуем разобраться в существующих предложениях мониторов. В данном случае нас с вами интересуют только те, которые поддерживают 4К и имеют разрешение 3840 на 2160 пикселей.

  • Начнём с самых бюджетных, основанных на матрице TN. Они предлагают неплохое соотношение цены и качества; кроме того, именно эти дисплеи долгое время раскупали любители шутеров, поскольку TN обладает высоким временем отклика. Как видите, популярные модели стартуют с 17 000 рублей, предлагая качественную картинку по доступной большинству покупателей цене.
  • Более качественные мониторы на основе технологии VA предлагаются по цене от 23 тысяч, совмещая высокую скорость с яркими сочными цветами. При выборе такого монитора лучше всего поискать в одном из магазинов похожую модель и убедиться, что вы готовы платить на 10-20 тысяч больше за более широкие углы обзора, ведь, несмотря на заверения производителей, VA всё ещё проигрывает IPS. Это не касается дорогих мониторов, но мы предлагаем сравнивать модели в одной ценовой категории.
  • Многие покупатели отдают предпочтение мониторам с матрицей IPS, поскольку они совмещают в себе лучшее от всех существующих технологий. Долгое время их слабым местом было небольшое время отклика, но сейчас даже недорогие модели за 23 000 рублей способны предложить 5 мс. Предлагают максимальные углы обзора, лучшую цветовую гамму и многое из того, что конкурентам просто недоступно.

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Здесь самое время заметить, что бюджетный монитор подходит большему количеству покупателей. Он способен радовать геймера отличным качеством картинки и естественными цветами, но не идёт ни в какое сравнение с более продвинутыми, обладающими высокой частотой обновления экрана и адаптивными технологиями синхронизации G-Sync (NVIDIA) и FreeSync (AMD).

Без личного опыта сложно оценить преимущества каждой из этих технологий. Здесь лучше отталкиваться от собственных потребностей и экономической целесообразности, ведь дорогая модель с G-Sync не сможет раскрыть свой потенциал, если пользователь весь день занимается программированием, а в игры попросту не играет.

Точно такая же ситуация и со 144 Гц мониторами. Можно неделями смотреть ролики на YouTube, но так и не понять, в чём же разница. Здесь также лучше исходить из опыта. Как известно, каждый человек обладает уникальной картиной мира. Кроме того, многим просто не нравятся те или иные цветовые оттенки: холодные, пастельные, тёплые. Ну и не стоит сбрасывать со счетов пользователей с нарушениями зрения. Именно поэтому лучше сходить в ближайший супермаркет и воочию убедиться, что 144 Гц вам нужны.

Стоит отметить, что синхронизация и непонятные многим 144 Гц обеспечивают совершенно иной пользовательский опыт, но и цена за этот самый опыт не маленькая. Как уже было сказано: переплачивать за то, что вы не будете использовать – нецелесообразно, ведь любая технология создана для того, чтобы приносить радость, улучшая жизнь.

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4К-мониторы: 5 причин

В данном материале мы не ставим задачу рекомендовать вам какие-то конкретные модели. Этот вопрос каждый решает сам, а вот разобраться с основными причинами «За» считаем необходимым, ведь зачастую обычный пользователь не понимает, какое разрешение ему выбрать, а значит по совету «друга» может купить неликвид, лежащий на складе как минимум пять лет.

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Впрок. Обычно монитор покупается на годы вперёд. Кстати, именно этим объясняется наличие на руках устаревших моделей, а значит важно взять максимально современный монитор. Сделать неверный выбор гораздо проще, чем подойти к вопросу рационально, но наиболее оптимальный выбор определит то, будете ли вы получать современный контент, или так и останетесь в 2000-х годах.

Цена. Как вы уже убедились, стоимость мониторов с разрешением 4К снизилась и примерно соответствует цене 1080р три-пять лет назад. На самом деле со стоимостью устройств не всё так просто, ведь есть модели, цена которых в несколько раз превышает среднюю. Чаще всего те, кто покупает такие мониторы, отдают себе отчёт в том, зачем им нужна такая модель. В остальном 4К доступны и могут стать отличной заменой сомнительному 2К.

Качество. Все рассуждения оканчиваются, когда вы сравниваете изображение 4К и 1080р напрямую. Поднимите глаза выше, мы неоднократно советовали вам сходить в магазин и убедиться в некоторых деталях самостоятельно. Многие пользователи уверяют, что после сверхвысокого разрешения уже не могут вернуться к Full HD. Это как хороший кофе, любовь к которому не покидает вас от первой до последней ложки.

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Удобство. Фильмы на большом экране с разрешением 4К – это настоящее удовольствие, но ведь фильмами жизнь не ограничивается. Большую часть времени мы за компьютером работаем, и здесь важно понимать, что разрешение играет первостепенную роль в удобстве, обеспечивая лучший пользовательский опыт.

Размер дисплея. Современный монитор 4К это не только качество и удобство, но и размер. Диагональ постоянно растёт. Сказать однозначно, что 32 дюйма вам подойдут больше, чем 27, сложно, ведь у многих на этот счёт есть свои предпочтения, но и отказываться от дисплея с большей диагональю не стоит.

Многие из тех, кто разбирается в теме, побаиваются переходить на 4К с 1080р. По их мнению – это преждевременно. Мы уже говорили, что это самое время уже наступило. Если вы так не считаете – попробуйте компромиссное решение: вначале можно исследовать преимущества 2К.

Немного теории

Всё вышеперечисленное полностью отражает ситуацию, которая сложилась на конец 2020 года: качественные телевизоры и мониторы с разрешением 4К доступны как никогда, они буквально лежат на полках в ожидании покупателя, только последние не спешат расставаться со своими старичками на 1080р.

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Если ситуацию с недостатком игрового контента мы уже разобрали, то с видеокартами всё сложнее: игры в 4К требуют мощный компьютер. Главным образом вам потребуется дорогая видеокарта. Проблема в том, что для достижения максимальных настроек в этом разрешении придётся купить модель не ниже GeForce RTX 2070 Super. Увы, но далеко не каждый может себе позволить потратить на игры 45 000 рублей. И вот здесь самое время сказать о наступающих переменах.

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Вы ведь помните, сколько стоит GeForce RTX 2080 Ti? Так вот, уже сегодня на её место пришла новая GeForce RTX 3070. С поставками наблюдаются сложности, в результате чего многие пытаются продавать её не за 45 тысяч, а за 60. Проблема временная, но дело не в дефиците и не в перекупщиках, ведь рынок постепенно наполняется новыми моделями. Вся суть в открывающихся возможностях. Да, потратить 45 тысяч всё ещё может не каждый, но таковых больше, чем тех, кто имеет в кармане 100 000 рублей. А уже рядом ещё более привлекательная GeForce RTX 3060 Ti. Последние слухи прочат ей производительность GeForce RTX 2080 по цене в 400 долларов. Игры в 4К ещё никогда не были так близки и доступны.

Здесь самое время вернуться к началу нашей статьи и вспомнить о существовании DLSS 2.0, разработанной NVIDIA. На данный момент проектов, поддерживающих умный алгоритм, не так много, но с каждым месяцем их число растёт. Ниже можно посмотреть на результаты работы видеокарт нового и предыдущего поколений, где ИИ работает в полную мощь. Не правда ли, впечатляюще? Во многих играх GeForce RTX 2070 Super с лёгкостью переваливает за 100 FPS в разрешении 4К на максимальных настройках графики. А ведь мы уже помним, что GeForce RTX 3060 Ti почти рядом.

Если вы ещё сомневаетесь в том, что будущее наступило ещё вчера, то мы предлагаем вам ознакомиться с тем, как новое поколение видеокарт NVIDIA справляется с разрешением 8К. Как вы понимаете, вначале нужно освоить 4К, но те, кто покупает видеокарты за 800 долларов, уже сегодня могут позволить себе прикоснуться к тому, с чем большая часть геймеров столкнётся лет через пять. Каково это быть в числе первых? Волнующее ощущение, осталось только дождаться, когда соответствующая техника опустится в цене, ведь доступные телевизоры и мониторы в таком разрешении пока стоят слишком много.

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Заключение

С появлением мониторов и телевизоров высокого разрешения у пользователей появилась реальная возможность получения качественного контента. Мало того, в последние годы цена подобных устройств неуклонно снижалась, что позволяет говорить о них, как о доступных для массового пользователя моделях. По большому счёту сегодня покупка монитора с разрешением 2К или 1080р нецелесообразна и может быть оправдана только тяжёлым финансовым положением.

Драйвером развития высоких технологий в мире игр стала технология трассировки лучей. Особенно это заметно в высоком разрешении. Правила игры меняются, а мощные видеокарты, которые ещё вчера стоили 100 000 рублей, опустились по цене до 45 тысяч. Одновременно с этим всё актуальнее становятся мониторы с большими диагоналями. Всё больше геймеров смотрят в сторону высокотехнологичных 4К с поддержкой 144 Гц и адаптивной синхронизации G-Sync. Это позволяет производителям снижать цену на подобные модели, что уже завтра должно сделать их доступнее.

Фома Шилов

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Теги

обзор rtx 4k ray tracing dlss 2.0 фома шилов

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