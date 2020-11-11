Обзор и тестирование блока питания Deepcool DQ850-M-V2L
Страницы материала
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплект поставки
- Внешний вид и технические особенности
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Инструментарий и методика тестирования
- Результаты тестов
- Сравнение результатов
- Заключение
Вступление
«Маятник» рекламы продолжает раскачиваться из стороны в сторону. Еще год назад производители блоков питания соревновались в яркости RGB-подсветки, а сегодня все больше компаний делают акцент на более важных моментах – техническом совершенстве и уровне надежности продукта. Мы уже рассмотрели бюджетные модели Aerocool Aero White, главными фишками которых были продвинутая схемотехника и качественная элементная база, на очереди «почти флагман» Deepcool, в описании которого подчеркиваются те же особенности.
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В линейку M-V2L входят три устройства мощностью 650, 750 и 850 Вт, сертифицированные по стандарту 80 Plus Gold и ориентированные на мощные игровые системы. Главным достоинством новинок производитель считает сложную схему преобразователя – Full Bridge + LLC + SR + DC/DC. Такая конструкция, обычно применяемая на дорогостоящих флагманских моделях, призвана обеспечить высокий КПД при пониженном уровне пульсаций и отличном качестве стабилизации. Не меньше внимания уделено вопросу надежности: блок снабжен твердотельными конденсаторами и силовыми элементами японского производства. Отдельно отмечу, что поставщиком платформы здесь выступает известная компания CWT.
Для того чтобы подчеркнуть высокое качество БП, производитель выдает на него фирменную 10-летнюю (!) гарантию. Добавим к этому полностью модульную конструкцию, всевозможные защиты от неполадок и богатый набор разъемов, которых с запасом хватит для любой домашней системы – очевидно, что перед нами претендент на лидерство в своем классе. Но как новинка Deepcool покажет себя на практике? Давайте проверим!
Для тестирования мы выбрали старшую 850-ваттную модификацию, по результатам которой можно будет судить и о возможностях двух моделей меньшей мощности.
Упаковка и комплект поставки
Deepcool DQ850-M-V2L поставляется в картонной коробке средних размеров. Ручка для переноски не предусмотрена, впрочем, упаковка без труда помещается в обычный целлофановый пакет, так что никаких сложностей с перевозкой возникать не должно.
Коробка оформлена в новом фирменном стиле Deepcool, на мой взгляд, получилось хорошо – в меру ярко и информативно. На упаковке описаны все ключевые особенности модели, приведен список разъемов с указание длины шнуров, а также подробная таблица характеристик.
От ударов при перевозке устройство защищают двойные стенки коробки и форма из мягкого пенополиуретана. Чтобы повредить блок в такой надежной упаковке, нужно приложить поистине титанические усилия: Deepcool DQ850-M-V2L можно смело заказывать в интернет-магазинах с доставкой по почте.
Комплект поставки также не вызывает нареканий. Помимо инструкции, крепежных винтов и сетевого шнура, в него входят приятные бонусы: пластиковые стяжки, чехол для хранения БП, а также сумка с застежкой-липучкой, в которую можно сложить неиспользуемые кабели.
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Внешний вид и технические особенности
Дизайн устройств линейки M-V2L сложно назвать броским – и это комплимент. Тут нет ярких наклеек и нарочитых «украшений», в то же время блок не выглядит скучным или устаревшим – то, что нужно для серьезной системы высокого класса.
Габариты DQ850-M-V2L – 149 х 159 х 86 мм, масса – 1860 г. Обратите внимание: эта модель на 20 мм длиннее стандартных устройств, полностью соответствующих спецификациям ATX. Этот момент следует учитывать при покупке, в особенности, если вы планируете использовать блок в компактном корпусе.
Новинка выполнена по полностью модульной схеме: отключаемыми являются все шнуры – в том числе основные с разъемами Mainboard и CPU.
С распиновкой разъемов вы можете ознакомиться на следующем фото. Все коннекторы подписаны для удобства сборки.
DQ850-M-V2L оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм. Профиль вертушки можно назвать стандартным – похожие модели используют многие производители БП.
В качестве подшипника используется простая «втулка» (спорное решение для устройства столь высокого уровня) – о ее ресурсе производитель не сообщает. Вентилятор накрыт тонкой проволочной решеткой, которую нельзя снять без разборки корпуса.
Что касается мощностных характеристик – здесь все обстоит в точности так, как мы и ожидаем от качественного БП в 2020 году. Почти всю заявленную мощность можно получить по единой линии 12 В, ее нагрузочная способность достигает 846 Вт (99.5% от номинала модели).
Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В ограничена на уровне 20 А. В сумме по ним можно подать до 140 Вт мощности – этого более чем достаточно для любой современной домашней системы.
Заглянем «под капот». Как уже отмечалось выше блок выполнен по продвинутой схеме Full Bridge + LLC + SR + DC/DC: полный мост с LLC-конвертером, синхронным выпрямителем и DC-DC-преобразователями для линий 3.3 В и 5 В. Выглядит солидно: мы с полным правом можем ожидать от этой модели высокого КПД и качества стабилизации.
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Качество сборки и пайки – на уровне, квалификация специалистов CWT сомнений не вызывает.
Любопытный момент. Напомню, что производитель заявляет для этой модели «100% Japanese Capacitors», что можно трактовать двояко: либо «все сто процентов конденсаторов являются японскими», либо «в конструкции используются «стопроцентно-японские» конденсаторы» (что бы это ни значило). Очевидно, правильным является второй вариант, так как на плате встречаются и самые обычные «электролиты», происхождение которых установить трудно.
Впрочем, высококлассных твердотельных «банок» производства Nippon Chemi-Con тут тоже хватает, причем установлены они в самых ответственных местах. Основной сглаживающий конденсатор имеет параметры 400 В, 600 мкФ, 105 С – очень неплохо для 850-ваттной модели. Для отвода тепла от силовых элементов применен массивный алюминиевый радиатор, грамотно установленный прямо под крыльчаткой вентилятора (а не в районе шпинделя, что не раз встречалось нам ранее).
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Все кабели блока выполнены в виде плоских шлейфов без дополнительной оплетки: они отлично гнутся и обеспечивают минимальное сопротивление потокам воздуха при грамотной укладке. Для питания материнской платы и процессора предлагается использовать составные коннекторы: один ATX Mainboard 20+4-pin и два CPU 4+4-pin.
Обратите внимание – блок подходит для использования с самыми «прожорливыми» процессорами Intel и AMD, требующими подключения двух разъемов питания. Не хуже обстоят дела и с видеокартами: устройство предлагает четыре коннектора PCIe 6+2-pin, что идеально соответствует его мощностной категории.
Под периферию выделено шесть Molex и десять SATA – этого с запасом хватит даже для небольшого сервера, не говоря уж о домашней системе.
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Краткие технические характеристики
|Наименование модели
|Deepcool DQ850-M-V2L
|OEM-производитель
|CWT
|Заявленная мощность, Вт
|850
|Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт
|846
|Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, %
|99.5
|Заявленный класс эффективности (сертификат)
|80 Plus Gold
|Габариты, мм
|149 х 159 х 86 (+ 20 мм)
|Масса блока питания, г*
|1860
|Типоразмер вентилятора, мм
|120 х 25
|Модульная конструкция
|Да (полностью)
|Разъемы
| 20+4-pin Mainboard;
2 х 4+4-pin CPU;
4 x 6+2-pin PCIe;
10 х SATA;
6 х Molex
|Длина шнуров, мм
| 550 (Mainboard);
700 (CPU);
500 (PCIe);
900/1000 (SATA/Molex)
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайт, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блоки питания: Deepcool DQ850-M-V2L;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты: MSI Afterburner 2.3.1, ASUS TurboV EVO, Prime 95 v.27.9, Furmark 1.10.6, Real Temp 3.7.
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Инструментарий и методика тестирования
С обновленной методикой тестирования вы можете ознакомиться в отдельном материале.
Результаты тестов
Deepcool DQ850-M-V2L с легкостью выполнил обязательные требования нашей методики: блок обеспечил длительную работу системы с энергопотреблением на уровне 850 Вт. Устройство может функционировать и с «перегрузкой» (до 900 Вт), однако в этом случае резко возрастает скорость вращения вентилятора и наблюдаются явные признаки перегрева.
КПД
При разных уровнях нагрузки
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Новинка превосходит обязательные требования стандарта 80 Plus Gold. «Просадить» КПД ниже 90% нам удалось только при максимальной нагрузке. При потреблении 450-650 Вт модель DQ850-M-V2L уверенно показывает результаты на уровне 91-92%.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
При разных уровнях нагрузки
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Качество стабилизации заслуживает оценки «отлично». По умолчанию напряжение на канале 12 В чуть завышено, однако с ростом нагрузки оно немного проседает и вплотную приближается к идеальному значению.
Скорость вращения вентилятора
При разных уровнях нагрузки
Об/мин
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Базовая скорость вращения вентилятора составляет ~900 об/мин. Это значение сохраняется вплоть до нагрузки в 500-550 Вт, далее начинается плавный рост.
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Уровень шума
С расстояния 150 мм
При разных уровнях нагрузки
дБ
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При нагрузке от 0 до 550 Вт блок работает почти неслышно – еле заметный шелест вентилятора можно различить, только расположившись вплотную. При 550-750 Вт появляется тихий «гул», заглушить который способны стенки любого приличного корпуса. В «гудение» шум начинает переходить только при максимальной нагрузке.
Впрочем, даже 48 дБ – это не так уж и много: в большинстве систем, энергопотребление которых может достигать 850 Вт, самым шумным компонентом будет отнюдь не блок питания.
Сравнение результатов
Пришло время сравнить новинку с обширной подборкой устройств, протестированных по массовой методике ранее. Прямыми конкурентами для героя обзора можно считать «золотые» модели той же мощности: Cooler Master V850, Enermax ERV850EWT-G, а также Corsair линеек RM и CS.
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
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Об/мин
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С расстояния 150 мм
дБ
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Средний уровень участников тестирования весьма высок, неудивительно, что все они показывают отличные результаты при минимальной нагрузке. Благодаря современной энергоэффективной платформе DQ850-M-V2L превосходит всех «золотых» (и даже некоторых «платиновых»!) соперников по уровню КПД. По шумовым характеристикам новика уступает только устройствам с полупассивными СО.
Средняя нагрузка – 500 Вт.
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Об/мин
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С расстояния 150 мм
дБ
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Этот режим можно считать наиболее важным, так как абсолютное большинство игровых систем высокого уровня имеют типичное потребление на уровне 450-550 Вт. При нагрузке 500 Вт DQ850-M-V2L демонстрирует самый высокий КПД (92%) и вновь обходит по этому параметру некоторые модели с сертификатом 80 Plus Platinum. Кроме того, эта модель уверенно входит в первую тройку нашего списка по качеству стабилизации.
Высокая нагрузка – 750 Вт.
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Об/мин
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С расстояния 150 мм
дБ
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При высокой нагрузке новая платформа CWT продолжает демонстрировать отличную эффективность и качество стабилизации. А вот по шумовым характеристикам DQ850-M-V2L оказывается в средней части списка – очевидно, инженеры Deepcool решили слегка «подстраховаться» и подняли обороты вентилятора в тяжелых режимах для повышения надежности блока.
Заключение
Начнем с краткого перечисления достоинств и недостатков протестированной модели.
Плюсы Deepcool DQ850-M-V2L:
- Высокая реальная мощность – блок обеспечивает стабильную работу системы с энергопотреблением на уровне 850 Вт;
- Высокий КПД (89 – 92%) – устройство превосходит обязательные требования стандарта 80 Plus во всем диапазоне нагрузок;
- Близкое к идеалу качество стабилизации напряжений – отклонения измеряются сотыми долями вольта;
- Наличие всех необходимых разъемов для системы с двумя производительными видеокартами;
- Отличные шумовые характеристики при стандартных уровнях нагрузки (до 650-700 Вт);
- Высокая надежность – качественная элементная база, 10-летняя гарантия;
- Надежная упаковка, богатый комплект поставки.
Минусы:
- Рост уровня шума при нагрузке более 700 Вт;
- Использование в конструкции вентилятора с простым подшипником скольжения – как правило, они обладают ограниченным ресурсом.
Итак, по результатам тестирования можно заключить, что ставка компании Deepcool на продвинутую схемотехнику и качественную элементную базу полностью себя оправдала. Новинка без труда выдерживает сравнение и с «одноклассниками», и с дорогостоящими «платиновыми» флагманами. Отдельно отмечу выигрыш у всех прямых конкурентов по части КПД и качества стабилизации: преимущества более современной платформы налицо.
С шумовыми характеристиками все обстоит не так однозначно – блок работает тихо до нагрузки ~650-700 Вт, далее появляется заметный шум. В этом плане DQ850-M-V2L уступает некоторым конкурентам с массивными радиаторами и более крупными 140 мм вентиляторами. Впрочем, при проектировании этого устройства специалисты Deepcool старались добиться максимальной надежности (напомню о фирменной 10-летней гарантии), так что заметный рост оборотов вентилятора при максимальной нагрузке выглядит закономерным.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование блок питания Deepcool DQ850-M-V2L.
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