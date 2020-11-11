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Вступление

«Маятник» рекламы продолжает раскачиваться из стороны в сторону. Еще год назад производители блоков питания соревновались в яркости RGB-подсветки, а сегодня все больше компаний делают акцент на более важных моментах – техническом совершенстве и уровне надежности продукта. Мы уже рассмотрели бюджетные модели Aerocool Aero White, главными фишками которых были продвинутая схемотехника и качественная элементная база, на очереди «почти флагман» Deepcool, в описании которого подчеркиваются те же особенности.

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В линейку M-V2L входят три устройства мощностью 650, 750 и 850 Вт, сертифицированные по стандарту 80 Plus Gold и ориентированные на мощные игровые системы. Главным достоинством новинок производитель считает сложную схему преобразователя – Full Bridge + LLC + SR + DC/DC. Такая конструкция, обычно применяемая на дорогостоящих флагманских моделях, призвана обеспечить высокий КПД при пониженном уровне пульсаций и отличном качестве стабилизации. Не меньше внимания уделено вопросу надежности: блок снабжен твердотельными конденсаторами и силовыми элементами японского производства. Отдельно отмечу, что поставщиком платформы здесь выступает известная компания CWT.

Для того чтобы подчеркнуть высокое качество БП, производитель выдает на него фирменную 10-летнюю (!) гарантию. Добавим к этому полностью модульную конструкцию, всевозможные защиты от неполадок и богатый набор разъемов, которых с запасом хватит для любой домашней системы – очевидно, что перед нами претендент на лидерство в своем классе. Но как новинка Deepcool покажет себя на практике? Давайте проверим!

Для тестирования мы выбрали старшую 850-ваттную модификацию, по результатам которой можно будет судить и о возможностях двух моделей меньшей мощности.

Упаковка и комплект поставки

Deepcool DQ850-M-V2L поставляется в картонной коробке средних размеров. Ручка для переноски не предусмотрена, впрочем, упаковка без труда помещается в обычный целлофановый пакет, так что никаких сложностей с перевозкой возникать не должно.

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Коробка оформлена в новом фирменном стиле Deepcool, на мой взгляд, получилось хорошо – в меру ярко и информативно. На упаковке описаны все ключевые особенности модели, приведен список разъемов с указание длины шнуров, а также подробная таблица характеристик.

От ударов при перевозке устройство защищают двойные стенки коробки и форма из мягкого пенополиуретана. Чтобы повредить блок в такой надежной упаковке, нужно приложить поистине титанические усилия: Deepcool DQ850-M-V2L можно смело заказывать в интернет-магазинах с доставкой по почте.

Комплект поставки также не вызывает нареканий. Помимо инструкции, крепежных винтов и сетевого шнура, в него входят приятные бонусы: пластиковые стяжки, чехол для хранения БП, а также сумка с застежкой-липучкой, в которую можно сложить неиспользуемые кабели.

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Внешний вид и технические особенности

Дизайн устройств линейки M-V2L сложно назвать броским – и это комплимент. Тут нет ярких наклеек и нарочитых «украшений», в то же время блок не выглядит скучным или устаревшим – то, что нужно для серьезной системы высокого класса.

Габариты DQ850-M-V2L – 149 х 159 х 86 мм, масса – 1860 г. Обратите внимание: эта модель на 20 мм длиннее стандартных устройств, полностью соответствующих спецификациям ATX. Этот момент следует учитывать при покупке, в особенности, если вы планируете использовать блок в компактном корпусе.

Новинка выполнена по полностью модульной схеме: отключаемыми являются все шнуры – в том числе основные с разъемами Mainboard и CPU.

С распиновкой разъемов вы можете ознакомиться на следующем фото. Все коннекторы подписаны для удобства сборки.

DQ850-M-V2L оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм. Профиль вертушки можно назвать стандартным – похожие модели используют многие производители БП.

В качестве подшипника используется простая «втулка» (спорное решение для устройства столь высокого уровня) – о ее ресурсе производитель не сообщает. Вентилятор накрыт тонкой проволочной решеткой, которую нельзя снять без разборки корпуса.

Что касается мощностных характеристик – здесь все обстоит в точности так, как мы и ожидаем от качественного БП в 2020 году. Почти всю заявленную мощность можно получить по единой линии 12 В, ее нагрузочная способность достигает 846 Вт (99.5% от номинала модели).

Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В ограничена на уровне 20 А. В сумме по ним можно подать до 140 Вт мощности – этого более чем достаточно для любой современной домашней системы.

Заглянем «под капот». Как уже отмечалось выше блок выполнен по продвинутой схеме Full Bridge + LLC + SR + DC/DC: полный мост с LLC-конвертером, синхронным выпрямителем и DC-DC-преобразователями для линий 3.3 В и 5 В. Выглядит солидно: мы с полным правом можем ожидать от этой модели высокого КПД и качества стабилизации.

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Качество сборки и пайки – на уровне, квалификация специалистов CWT сомнений не вызывает.

Любопытный момент. Напомню, что производитель заявляет для этой модели «100% Japanese Capacitors», что можно трактовать двояко: либо «все сто процентов конденсаторов являются японскими», либо «в конструкции используются «стопроцентно-японские» конденсаторы» (что бы это ни значило). Очевидно, правильным является второй вариант, так как на плате встречаются и самые обычные «электролиты», происхождение которых установить трудно.

Впрочем, высококлассных твердотельных «банок» производства Nippon Chemi-Con тут тоже хватает, причем установлены они в самых ответственных местах. Основной сглаживающий конденсатор имеет параметры 400 В, 600 мкФ, 105 С – очень неплохо для 850-ваттной модели. Для отвода тепла от силовых элементов применен массивный алюминиевый радиатор, грамотно установленный прямо под крыльчаткой вентилятора (а не в районе шпинделя, что не раз встречалось нам ранее).

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Все кабели блока выполнены в виде плоских шлейфов без дополнительной оплетки: они отлично гнутся и обеспечивают минимальное сопротивление потокам воздуха при грамотной укладке. Для питания материнской платы и процессора предлагается использовать составные коннекторы: один ATX Mainboard 20+4-pin и два CPU 4+4-pin.

Обратите внимание – блок подходит для использования с самыми «прожорливыми» процессорами Intel и AMD, требующими подключения двух разъемов питания. Не хуже обстоят дела и с видеокартами: устройство предлагает четыре коннектора PCIe 6+2-pin, что идеально соответствует его мощностной категории.

Под периферию выделено шесть Molex и десять SATA – этого с запасом хватит даже для небольшого сервера, не говоря уж о домашней системе.

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Краткие технические характеристики

Наименование модели Deepcool DQ850-M-V2L OEM-производитель CWT Заявленная мощность, Вт 850 Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт 846 Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % 99.5 Заявленный класс эффективности (сертификат) 80 Plus Gold Габариты, мм 149 х 159 х 86 (+ 20 мм) Масса блока питания, г* 1860 Типоразмер вентилятора, мм 120 х 25 Модульная конструкция Да (полностью) Разъемы 20+4-pin Mainboard;

2 х 4+4-pin CPU;

4 x 6+2-pin PCIe;

10 х SATA;

6 х Molex Длина шнуров, мм 550 (Mainboard);

700 (CPU);

500 (PCIe);

900/1000 (SATA/Molex)

Тестовый стенд

Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);

Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);

Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);

Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайт, двухканальный режим);

Видеокарта: Radeon HD 6970;

Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;

Блоки питания: Deepcool DQ850-M-V2L;

Корпус: открытый стенд.

Программное обеспечение:

Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;

Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;

Вспомогательные утилиты: MSI Afterburner 2.3.1, ASUS TurboV EVO, Prime 95 v.27.9, Furmark 1.10.6, Real Temp 3.7.

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Инструментарий и методика тестирования

С обновленной методикой тестирования вы можете ознакомиться в отдельном материале.

Результаты тестов

Deepcool DQ850-M-V2L с легкостью выполнил обязательные требования нашей методики: блок обеспечил длительную работу системы с энергопотреблением на уровне 850 Вт. Устройство может функционировать и с «перегрузкой» (до 900 Вт), однако в этом случае резко возрастает скорость вращения вентилятора и наблюдаются явные признаки перегрева.

Deepcool DQ850-M-V2L



КПД

При разных уровнях нагрузки

%





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Новинка превосходит обязательные требования стандарта 80 Plus Gold. «Просадить» КПД ниже 90% нам удалось только при максимальной нагрузке. При потреблении 450-650 Вт модель DQ850-M-V2L уверенно показывает результаты на уровне 91-92%.

Deepcool DQ850-M-V2L



Напряжение по линиям 3.3/5/12 В

При разных уровнях нагрузки

В





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Качество стабилизации заслуживает оценки «отлично». По умолчанию напряжение на канале 12 В чуть завышено, однако с ростом нагрузки оно немного проседает и вплотную приближается к идеальному значению.

Deepcool DQ850-M-V2L



Скорость вращения вентилятора

При разных уровнях нагрузки

Об/мин





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Базовая скорость вращения вентилятора составляет ~900 об/мин. Это значение сохраняется вплоть до нагрузки в 500-550 Вт, далее начинается плавный рост.

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Deepcool DQ850-M-V2L



Уровень шума

С расстояния 150 мм

При разных уровнях нагрузки

дБ





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При нагрузке от 0 до 550 Вт блок работает почти неслышно – еле заметный шелест вентилятора можно различить, только расположившись вплотную. При 550-750 Вт появляется тихий «гул», заглушить который способны стенки любого приличного корпуса. В «гудение» шум начинает переходить только при максимальной нагрузке.

Впрочем, даже 48 дБ – это не так уж и много: в большинстве систем, энергопотребление которых может достигать 850 Вт, самым шумным компонентом будет отнюдь не блок питания.

Сравнение результатов

Пришло время сравнить новинку с обширной подборкой устройств, протестированных по массовой методике ранее. Прямыми конкурентами для героя обзора можно считать «золотые» модели той же мощности: Cooler Master V850, Enermax ERV850EWT-G, а также Corsair линеек RM и CS.

Минимальная нагрузка – 150 Вт.

КПД при нагрузке 150 Вт

%





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Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 150 Вт

В





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Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 150 Вт

Об/мин





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Уровень шума при нагрузке 150 Вт

С расстояния 150 мм

дБ





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Средний уровень участников тестирования весьма высок, неудивительно, что все они показывают отличные результаты при минимальной нагрузке. Благодаря современной энергоэффективной платформе DQ850-M-V2L превосходит всех «золотых» (и даже некоторых «платиновых»!) соперников по уровню КПД. По шумовым характеристикам новика уступает только устройствам с полупассивными СО.

Средняя нагрузка – 500 Вт.

КПД при нагрузке 500 Вт

%





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Напряжение по линиям 3,3/5/12 В при нагрузке 500 Вт

В





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Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 500 Вт

Об/мин





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Уровень шума при нагрузке 500 Вт

С расстояния 150 мм

дБ





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Этот режим можно считать наиболее важным, так как абсолютное большинство игровых систем высокого уровня имеют типичное потребление на уровне 450-550 Вт. При нагрузке 500 Вт DQ850-M-V2L демонстрирует самый высокий КПД (92%) и вновь обходит по этому параметру некоторые модели с сертификатом 80 Plus Platinum. Кроме того, эта модель уверенно входит в первую тройку нашего списка по качеству стабилизации.

Высокая нагрузка – 750 Вт.

КПД при нагрузке 750 Вт

%





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Напряжение по линиям 3,3/5/12 В при нагрузке 750 Вт

В





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Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 750 Вт

Об/мин





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Уровень шума при нагрузке 750 Вт

С расстояния 150 мм

дБ





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При высокой нагрузке новая платформа CWT продолжает демонстрировать отличную эффективность и качество стабилизации. А вот по шумовым характеристикам DQ850-M-V2L оказывается в средней части списка – очевидно, инженеры Deepcool решили слегка «подстраховаться» и подняли обороты вентилятора в тяжелых режимах для повышения надежности блока.

Заключение

Начнем с краткого перечисления достоинств и недостатков протестированной модели.

Плюсы Deepcool DQ850-M-V2L:

Высокая реальная мощность – блок обеспечивает стабильную работу системы с энергопотреблением на уровне 850 Вт;

Высокий КПД (89 – 92%) – устройство превосходит обязательные требования стандарта 80 Plus во всем диапазоне нагрузок;

Близкое к идеалу качество стабилизации напряжений – отклонения измеряются сотыми долями вольта;

Наличие всех необходимых разъемов для системы с двумя производительными видеокартами;

Отличные шумовые характеристики при стандартных уровнях нагрузки (до 650-700 Вт);

Высокая надежность – качественная элементная база, 10-летняя гарантия;

Надежная упаковка, богатый комплект поставки.

Минусы:

Рост уровня шума при нагрузке более 700 Вт;

Использование в конструкции вентилятора с простым подшипником скольжения – как правило, они обладают ограниченным ресурсом.

Итак, по результатам тестирования можно заключить, что ставка компании Deepcool на продвинутую схемотехнику и качественную элементную базу полностью себя оправдала. Новинка без труда выдерживает сравнение и с «одноклассниками», и с дорогостоящими «платиновыми» флагманами. Отдельно отмечу выигрыш у всех прямых конкурентов по части КПД и качества стабилизации: преимущества более современной платформы налицо.

С шумовыми характеристиками все обстоит не так однозначно – блок работает тихо до нагрузки ~650-700 Вт, далее появляется заметный шум. В этом плане DQ850-M-V2L уступает некоторым конкурентам с массивными радиаторами и более крупными 140 мм вентиляторами. Впрочем, при проектировании этого устройства специалисты Deepcool старались добиться максимальной надежности (напомню о фирменной 10-летней гарантии), так что заметный рост оборотов вентилятора при максимальной нагрузке выглядит закономерным.

Константин Назаров aka Лакс Наваху

Выражаем благодарность: