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Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 22 тысяч рублей: ноябрь 2020

Тестирование Intel Core i5-10600КF, Core i5-10500, Core i5-10400F, Core i3-10320, Core i5-9600KF, Core i5-9500F и AMD Ryzen 5 3600Х, Ryzen 5 3600, Ryzen 7 2700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti в восьми играх, двух режимах работы и разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440.
2
RTX 3070 - цены РУХНУЛИ
2070 за копейки в Ситилинке
2070 Super дешевеют - смотри цену
RTX 3080 - цены идут вниз

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В данном обзоре будут протестированы процессоры, находящиеся в ценовом диапазоне от 16 000 до 22 000 рублей. Тесты CPU пройдут в двух разрешениях: 1920 х 1080 и 2560 х 1440.

В итоге будет получена наглядная картина расстановки сил в этом ценовом сегменте, а также определены решения, наиболее привлекательные для покупки.

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Героями данного обзора стали следующие модели ЦП:

  • Core i5-10600КF;
  • Core i5-10500;
  • Core i5-10400F;
  • Core i3-10320;

  • Core i5-9600KF;
  • Core i5-9500F;

  • Ryzen 5 3600Х;
  • Ryzen 5 3600;

  • Ryzen 7 2700X.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

Anno 1800

  • Версия 1.0 Update 8.1.
  • DirectX 12.
    • Сглаживание - 4X.
    • Качество шейдеров - высокое.
    • Качество теней - максимально высокое.
    • Качество пост-обработки - высокое.
    • Дальность прорисовки - максимальная.
    • Положение солнца - закрепленное.
    • Качество текстур - высокое.
    • Качество освещения - очень высокое.
    • Детализация воды - высокая.
    • Детализация объектов - максимально высокая.
    • Детализация рельефа - высокая.
    • Детализация толпы - максимально высокая.

1920х1080



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2560х1440



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 1% low и average FPS

Battlefield 1

  • Версия 1.0 сборка 26338.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора - 105.
    • Размытие в движении - 50%.
    • Глубина резкости оружия - включено.
    • Шкала разрешения - 100%.
    • Ограничение памяти видеокарты - выключено.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество сетки - ультра высокое.
    • Качество ландшафта - ультра высокое.
    • Качество травы - ультра высокое.
    • Качество сглаживания - TAA (высокое).
    • Объемное освещение - HBAO.

1920х1080



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2560х1440



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 1% low и average FPS

Crysis 3

  • Версия 1.3.
  • DirectX 11.
    • Полноэкранное сглаживание (MSAA) - 4.
    • Анизотропная фильтрация (AF) - 16.
    • Разрешение текстур - максимальное.
    • Качество эффектов - максимальное.
    • Качество объектов - максимальное.
    • Качество частиц - максимальное.
    • Качество пост-обработки - максимальное.
    • Качество затенения - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество воды - максимальное.
    • Степень размытости - высокая.
    • Блики - включены.

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1920х1080



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2560х1440



Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

Far Cry Primal

  • Версия 1.3.3.
  • DirectX 11
    • Полноэкранное сглаживание - FXAA.
    • Качество текстур - высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество пост-эффектов - высокое.
    • Качество геометрии - ультра высокое.
    • Качество земли - очень высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество окружающей среды - высокое.
    • Качество объемного тумана - высокое.
    • Размытие движения - включено.

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1920х1080



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2560х1440



Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

Horizon Zero Dawn

  • Версия 1.06.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора - 70.
    • Масштаб кадра - 100%.
    • Качество текстур - максимальное.
    • Качество моделей - максимальное.
    • Качество анизотропной фильтрации - среднее.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество облаков - максимальное.
    • Сглаживание - TAA.
    • Эффект скорости - включен.
    • Затенение фонового света - максимальное.

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1920х1080



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2560х1440



Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS


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dimkahon
10:05
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