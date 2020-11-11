В данном обзоре будут протестированы процессоры, находящиеся в ценовом диапазоне от 16 000 до 22 000 рублей. Тесты CPU пройдут в двух разрешениях: 1920 х 1080 и 2560 х 1440.

В итоге будет получена наглядная картина расстановки сил в этом ценовом сегменте, а также определены решения, наиболее привлекательные для покупки.

реклама

Героями данного обзора стали следующие модели ЦП:

Core i5-10600КF;

Core i5-10500;

Core i5-10400F;

Core i3-10320;



Core i5-9600KF;

Core i5-9500F;



Ryzen 5 3600Х;

Ryzen 5 3600;



Ryzen 7 2700X.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования Тестовые конфигурации Тесты процессоров проводились на следующем стенде: Материнская плата №1 : ASUS ROG Strix Z490-H Gaming, LGA 1200;

: ASUS ROG Strix Z490-H Gaming, LGA 1200; Материнская плата №2 : ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;

: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2; Материнская плата №3 : ASUS ROG Strix X470-F Gaming, АМ4;

: ASUS ROG Strix X470-F Gaming, АМ4; Видеокарта: GeForce RTX 2080 Ti 11264 Мбайт - 1815/14000 (ASUS);

GeForce RTX 2080 Ti 11264 Мбайт - 1815/14000 (ASUS); Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память №1: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В), X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В), X.M.P. - on; Оперативная память №2: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3866 МГц / CL16 / 1.35 В), X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3866 МГц / CL16 / 1.35 В), X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания : Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув);

: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув); Корпус : открытый стенд;

: открытый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц). анонсы и реклама 17000р скидка на RTX 2080 в Ситилинке Недорогая 3070 Gigabyte Gaming в продаже 3070 MSI Ventus недорого в Ситилинке Куча разных 3080 в Регарде RTX 4000 в Ситилинке 3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве Куча RTX 3090 в Compeo.ru Процессоры: Core i5-10600КF - 4100-4800 @ 5000 МГц;

Core i5-10500 - 4200-4400 МГц;

Core i5-10400F - 4000-4200 МГц;

Core i3-10320 - 3800-4600 МГц;



Core i5-9600KF - 3700-4600 @ 5100 МГц;

Core i5-9500F - 4200-4400 МГц;



Ryzen 5 3600Х - 3800-4400 @ 4200 МГц;

Ryzen 5 3600 - 3600-4200 @ 4200 МГц;



Ryzen 7 2700X - 3700-4300 @ 4300 МГц. Программное обеспечение: Операционная система: Windows 10 x64.

Windows 10 x64. Драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 457.30 WHQL.

NVIDIA GeForce 457.30 WHQL. Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2. Инструментарий и методика тестирования Для более наглядного сравнения систем игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускались в двух разрешениях: 1920 х 1080 и 2560 х 1440. В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. Во всех играх замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена. реклама Список игровых приложений: Anno 1800.

Battlefield 1.

Crysis 3.

Far Cry Primal.

Horizon Zero Dawn.

Iron Harvest.

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint.

Tom Clancy’s The Division 2.

Результаты тестов: сравнение производительности

Anno 1800

Версия 1.0 Update 8.1.

DirectX 12.

Сглаживание - 4X.



Качество шейдеров - высокое.



Качество теней - максимально высокое.



Качество пост-обработки - высокое.



Дальность прорисовки - максимальная.



Положение солнца - закрепленное.



Качество текстур - высокое.



Качество освещения - очень высокое.



Детализация воды - высокая.



Детализация объектов - максимально высокая.



Детализация рельефа - высокая.



Детализация толпы - максимально высокая.

1920х1080



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1440



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

1% low и average FPS

Battlefield 1

Версия 1.0 сборка 26338.

DirectX 12.

Угол обзора - 105.



Размытие в движении - 50%.



Глубина резкости оружия - включено.



Шкала разрешения - 100%.



Ограничение памяти видеокарты - выключено.



Качество текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - ультра высокая.



Качество освещения - ультра высокое.



Качество эффектов - ультра высокое.



Качество пост-обработки - ультра высокое.



Качество сетки - ультра высокое.



Качество ландшафта - ультра высокое.



Качество травы - ультра высокое.



Качество сглаживания - TAA (высокое).



Объемное освещение - HBAO.

1920х1080



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1440



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

1% low и average FPS

Crysis 3

Версия 1.3.

DirectX 11.

Полноэкранное сглаживание (MSAA) - 4.



Анизотропная фильтрация (AF) - 16.



Разрешение текстур - максимальное.



Качество эффектов - максимальное.



Качество объектов - максимальное.



Качество частиц - максимальное.



Качество пост-обработки - максимальное.



Качество затенения - максимальное.



Качество теней - максимальное.



Качество воды - максимальное.



Степень размытости - высокая.



Блики - включены.

реклама





1920х1080



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1440



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

1% low и average FPS

Far Cry Primal

Версия 1.3.3.

DirectX 11

Полноэкранное сглаживание - FXAA.



Качество текстур - высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Качество пост-эффектов - высокое.



Качество геометрии - ультра высокое.



Качество земли - очень высокое.



Качество воды - очень высокое.



Качество окружающей среды - высокое.



Качество объемного тумана - высокое.



Размытие движения - включено.

реклама

1920х1080



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1440



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

1% low и average FPS

Horizon Zero Dawn

Версия 1.06.

DirectX 12.

Угол обзора - 70.



Масштаб кадра - 100%.



Качество текстур - максимальное.



Качество моделей - максимальное.



Качество анизотропной фильтрации - среднее.



Качество теней - максимальное.



Качество отражений - высокое.



Качество облаков - максимальное.



Сглаживание - TAA.



Эффект скорости - включен.



Затенение фонового света - максимальное.

реклама

1920х1080



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1440



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

1% low и average FPS



