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Для более наглядного сравнения процессоров игра, используемая в качестве тестового приложения, запускалась в разрешении 1920 х 1080.
В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. В игре замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена.
Far Cry 5
Версия 1.0.14.
DirectX 11.
Качество фильтрации текстур - максимальное.
Качество теней - максимальное.
Геометрия мира и растительности - максимальная.
Качество окружения - максимальное.
Качество воды - высокое.
Качество ландшафта - высокое.
Качество объемного тумана - высокое.
Сглаживание - TAA.
Размытие в движении - включено.
Текстуры HD - включены.
Масштаб поля зрения - 90.
Масштаб разрешения - 1.0.
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Сводные диаграммы результатов тестов процессоров
1920х1080
Разгон
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