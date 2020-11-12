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Тестирование четырех поколений процессоров в играх Far Cry 5 и Far Cry New Dawn

Сводный тест семидесяти процессоров (от Pentium G5400 до Core i7-10700KF и от Athlon 200GE до Ryzen 7 3800XТ) в разрешении 1920 х 1080 и двух режимах работы.
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700x600 62 KB

В данном обзоре будет проведено сводное тестирование четырех поколений процессоров в играх Far Cry 5 и Far Cry New Dawn, основанных на движке Dunia Engine v2.

Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

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Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Far Cry 5

  • Версия 1.0.14.
  • DirectX 11.
    • Качество фильтрации текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Геометрия мира и растительности - максимальная.
    • Качество окружения - максимальное.
    • Качество воды - высокое.
    • Качество ландшафта - высокое.
    • Качество объемного тумана - высокое.
    • Сглаживание - TAA.
    • Размытие в движении - включено.
    • Текстуры HD - включены.
    • Масштаб поля зрения - 90.
    • Масштаб разрешения - 1.0.

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Сводные диаграммы результатов тестов процессоров

1920х1080

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 1% low и average FPS


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Tumlik
09:08
Давно это сколько? Только что открыл онлайн трейд(можно дешевле найти) стрейт павер от биквит на 650 стоит 9790 рублей. Да дороже чем был когда то, но столько же сколько это чудо техники.
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Efem
09:07
Ну логика простая, если всё цифровое богатство умещается на 1, 1,5 ТБ то можно спокойно обойтись одним SSD на 2 тб. Если больше, то да, нужно докупать HDD.
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Aktay
09:05
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omoikane
08:59
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kib@rg
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А на первом видимо 1063 :)
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