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Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook P5440FA

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Оглавление

Вступление

Несколько месяцев назад мы познакомились с имиджевым ультрабуком ASUS ExpertBook B9450. Он отличался очень компактными габаритами, внушительной автономностью и все это без скидок на производительность. Устройство стильное и прогрессивное, но и стоимость его соответствующая.

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И в поиске надежного корпоративного ультрабука далеко не все будут готовы платить за рекордную компактность, но хотят получить оптимальное устройство с соответствующим запасом прочности. Линейка ExpertBook располагает и таким вариантом.

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Сегодня перед нами ASUS ExpertBook P5440FA – оптимальный ультрабук с расширенной функциональностью защиты данных, большим ассортиментом комплектаций и классическим дизайном.

Для начала посмотрим на технические характеристики модели и составим первое впечатление.

Технические характеристики

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Модель ASUS ExpertBook P5440FA
Тип устройства Ноутбук
Процессор Intel Core i3-8145U / Intel Core i5-8265U / Intel Core i7-8565U
Видеопроцессор Intel UHD Graphics 620
Операционная система Microsoft Windows 10
Оперативная память, Гбайт 4 / 8
Накопитель SSD, Гбайт 128 / 256 / 512
Накопитель HDD, Гбайт 512 / 1024
Экран 14" IPS, 1920 x 1080 / 1366 х 768
Беспроводные интерфейсы Wi-Fi ; Bluetooth v4.2
Аккумулятор, мАч 50
Размеры, мм 326 x 229 x 10.1-18.5
Масса, кг 1.23
Цена, руб. Н/Д
* На момент тестирования официальная стоимость данной модели не указана.

Первое, что привлекает внимание – использование процессоров 8-го поколения. Да и прочие характеристики намекают на определенную консервативность при разработке данной модели. Отметим широкий диапазон доступных вариантов памяти возможность выбора дисплеев с различным разрешением и небольшую массу корпуса.

Внешний вид и конструкция

Корпус ультрабука выполнен из магния, что позволило ему совместить одновременно легкость и прочность. Крышка выполнена матовой, без каких-либо рисунков. Такая поверхность радует практичностью, так как хорошо сопротивляется появлению каких-либо следов эксплуатации или отпечатков пальцев.

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Единственным украшением выступает серебристый логотип производителя в центре. Не наблюдается здесь также и логотипов линейки ExpertBook. На первый взгляд, аппарат воспринимается как самый заурядный ультрабук.

Нижняя крышка также исполнена из металла, с решеткой для доступа воздуха к внутренним компонентам. В качестве опор используются четыре крупных резиновых ножки, а сама крышка фиксируется мелкими винтами и защелками по периметру. За счет скошенных граней по периметру, корпус воспринимается тоньше, чем есть на самом деле, а также, его удобнее держать в руках.

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Рабочая зона также оформлена в сдержанном стиле. Здесь преобладает пластик – из него выполнены топкейс и рамка дисплея.

Топкейс совпадает по цвету с остальным корпусом, отличаясь лишь наличием едва заметного текстурирования в виде шлифовки. Зона клавиатуры немного утоплена внутрь корпуса, так чтобы уровень кнопок совпадал с плоскостью основной части.

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Все интерфейсы и разъемы поделили между боковыми гранями. Слева находим круглый разъем питания, USB-C 3.1 Gen 1, HDMI, USB-A 3.2 Gen 2, Комбинированный AUX 3,5 mm. Здесь же расположили светодиодные индикаторы активности.

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Справа картина скромнее – слот для карт памяти формата SD и один USB-A 3.1 Gen 1.

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Петлевой механизм дисплея позволяет раскрывать крышку на 180 градусов. Такой способ использования будет удобен если хочется показать изображение большому количеству людей или для отображения какой-либо информации "на плоскости" – карт, схем, чертежей и прочего.

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Заглянем под крышку корпуса и рассмотрим конструкцию корпуса изнутри. Для этого потребуется выкрутить все винты крышки и освободить защелки по периметру. Крышка фиксируется надежно и крепко.

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Как видно, все свободное пространство использовано. Инженерам пришлось решить непростую задачу по размещению обширного количества компонентов внутри компактного корпуса и они хорошо справились со своей задачей.

Корпус ультрабука по-деловому сдержан и элегантен, он не отличается "кричащими" элементами дизайна, но зато обеспечивает практичность и надежность. Магниевые панели придают конструкции жесткость, не увеличивая итоговую массу. Да и с точки зрения износостойкости, такой материал показывает весьма позитивные результаты. Топкейс из пластика украшен текстурной шлифовкой, а возможность раскрыть крышку на 180 градусов добавляет практичности. Получился весьма приятный и стильный деловой ультрабук.

Клавиатура и тачпад

Клавиатура островного типа немного обладает рядом конструктивных особенностей, позаимствованных у имиджевой линейки ZenBook. Так, габариты самих кнопок и интервал между ними подобраны для минимального количества случайных или ошибочных нажатий.

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Поверхность кнопок немного вогнута для лучшего тактильного отклика и увеличения комфорта при работе с текстом, а глубина хода клавиш 1,5 мм оптимальна для достижения максимальной скорости работы.

Кнопки со стрелками меньше площадью, но вполне достаточны для комфортного использования. А вот размещение кнопки питания в общем блоке клавиш остается выгодным решением с точки зрения дизайна, но несет в себе потенциальный риск случайного нажатия при активной работе.

Подсветка клавиш белого цвета присутствует, но обладает лишь одним режимом яркости. Субъективно, уровень яркости подобран оптимальным и комфортным, но сам факт отсутствия возможности регулировки озадачил. Возможно, с обновлениями эта функция появится.

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Сенсорная панель достаточно крупная и выполнена объединенной с кнопками. Нажимать можно на всю площадь панели. Отзывчивость сенсора достаточная, жесты мультитач обрабатываются корректно.

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Наш экземпляр обладает стандартным тачпадом, не NumberPad и не ScreenPad. Мы не знаем, будут ли доступны такие версии, но упоминаний на официальном сайте производителя о них нет.

Дисплей

Диагональ дисплея составляет 14 дюймов – оптимальный баланс между удобством использования и компактностью. Доступно два варианта используемых матриц – с разрешением 1366х768 или с разрешением 1920 х 1080 и широкими углами обзора. Оба дисплея обладают частотой обновления 60 Гц и цветовым диапазоном 45% NTSC.

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К нам на тесты попал аппарат с разрешением Full HD. Боковые рамки дисплея достаточно узкие, а верхняя - лишь немного шире.

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Углы обзора широкие, изображение сохраняет контрастность и точность цветопередачи, даже при взгляде под углом.

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Белый цвет отображается максимально корректно – без выраженных отклонений по цветовой температуре и оттенкам.

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Черный цвет воспринимается эталонным, если смотреть под прямым углом. Взгляд со стороны выявляет небольшое высветление и появление розоватого оттенка, но это абсолютно типичная ситуация для дисплеев такого типа и она никак не влияет на общие впечатления от использования.

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С помощью колориметра мы провели замеры яркости подсветки в различных режимах и протестировали качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 328 0.265 1238
50 129 0.104 1240
0 19 0.015 1267

Диапазон яркости оказался весьма широким. Причем, наряду с хорошим запасом максимального уровня яркости, отметим и практически "нулевые" значения на минимальном уровне. Это обеспечивает высокую контрастность и комфорт использования даже в полной темноте.

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Графики практически совпали с референсным показателем. Синий цвет совпал полностью, а зеленый и красный отклонились лишь немного. Это весьма позитивный результат.

450x300 18 KB. Big one: 1500x1000 18 KB

Хорошо заметна высокая стабильность графиков. Не наблюдается даже минимальных отклонений.

450x300 11 KB. Big one: 1500x1000 15 KB

Цветовая температура немного завышена, по сравнению с референсными значениями. Это стандартный вариант настройки современных дисплеев, призванный немного повысить контрастность изображения. Впрочем, визуально изображение будет восприниматься максимально натуральным, особенно учитывая стабильность показателей.

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Цветовой диапазон практически идеально соответствует стандарту sRGB, хотя в технических характеристиках заявлено лишь 45% NTSC. Таким образом получается, что реальные показатели превышают заявленные – неплохо.

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Точки серого клина сгруппировались у границ дельты – паразитные оттенки не будут создавать дискомфорта и проблем для пользователя.

Хотя наш герой не предназначен для решения мультимедийных задач и у него нет цели отображать оттенки с эталонной точностью, над качеством отображения информации поработали очень неплохо. Дисплей обладает солидным диапазоном яркости и точно отображает оттенки цветового диапазона SRGB. В плюс также сыграют широкие углы обзора и оптимальное разрешение Full HD.

Программное обеспечение и прошивка

Традиционно, используется операционная система Microsoft Windows 10. В зависимости от модификации, предусмотрены домашняя или профессиональная версии системы. А вот модификаций без лицензионной версии ОС не предусмотрено.

Для упрощения контроля состояния ноутбука, настройки некоторых параметров и своевременного обновления программного обеспечения производитель предусматривает фирменную утилиту MyASUS.

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Эту же утилиту можно встретить и на других ультрабуках данной компании. А вот приложение ASUS Business Manager предусмотрено именно для корпоративных моделей.

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Здесь акцентировано внимание именно на безопасности данных. Администратор может скорректировать возможности доступа к внешним носителями данных или активировать специальные виртуальные разделы памяти, скрытые от посторонних, а также защищенные шифрованием и паролем.

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300x166 27 KB. Big one: 1300x718 69 KB 300x166 29 KB. Big one: 1300x718 61 KB

Такой комплекс мероприятий позволяет создать безопасную среду для работы с конфиденциальными данными. Это особенно важно для корпоративного сегмента, на который рассчитаны ультрабуки из серии ASUS ExpertBook.

Аппаратная платформа и производительность

Ультрабук комплектуется низковольтажными процессорами от компании Intel. В зависимости от модификации, могут применяться Intel Core i3-8145U, Intel Core i5-8265U или Intel Core i7-8565U. В нашем случае, рассматривается максимальная версия.

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Это уже знакомый нам четырехъядерный процессор, выполненный по 14 нм техпроцессу. Он может работать в восемь потоков, а базовая тактовая частота составляет 1.8 ГГц. В режиме TurboBoost, частота может увеличиваться до 4.6 ГГц. Расчетное значение TDP составляет 15 Вт.

За обработку графики отвечает интегрированный видеоадаптер Intel UHD Graphics 620.

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Официальные технические характеристики сообщают о двух возможных вариантах объемов оперативной памяти – 4 или 8 Гбайт.

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Причем, предполагается встроенная память. Увеличить данный объем можно путем установки внешнего модуля памяти формата SO-DIMM. Для этого на материнской плате предусмотрен соответствующий разъем. Поддерживается установка модулей объемом до 8 Гбайт, а максимальные объемы памяти составят 12 и 16 Гбайт соответственно.

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В нашем случае, аппарат уже располагал установленным дополнительным модулем и объем оперативной памяти составил 16 Гбайт. Однако, будут ли предлагаться такие версии в розничной продаже – нам неизвестно.

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Обратимся к тестовым приложениям и оценим общий уровень производительности нашей конфигурации.

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В целом, результаты оказались вполне ожидаемыми и соответствуют уровню производительности используемого процессора.

Рассчитывать на особую игровую производительность не приходится – ультрабук не рассчитан под такие нагрузки. А вот для рабочих задач его точно хватит с запасом, и испытывать недостатка производительности не придется.

А как обстоят дела с температурным режимом? Система охлаждения не слишком развитая, что логично для легкого и компактного устройства. Передача тепла к радиатору происходит через медную тепловую трубку, а охлаждением радиатора занимается один небольшой вентилятор. Под тепловой трубкой также можно рассмотреть свободное место для еще одного чипа, вероятнее всего, здесь может располагаться чип дискретного графического адаптера, в соответствующих модификациях.

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Посмотрим на результаты тестирования, с помощью которых сможем оценить эффективность работы системы охлаждения и тепловой режим под нагрузкой.

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Тест Time Spy Stress Test показал уровень стабильности 98,1% - весьма неплохой показатель, показывающий, что аппарат без проблем справится с активной работой.

Далее мы провели два теста в приложении OCCT для оценки работы системы под критическим уровнем нагрузки. Первый тест проводился только средствами этой программы, без дополнительной нагрузки на графическую часть.

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Процессор стабильно сохраняет возможность работать в режиме TurboBoost, поддерживая тактовую частоту процессора в пределах 2-3 Ггц. При этом хорошо заметно, что компьютер не может найти баланс между производительностью и нагревом – это можно увидеть по графикам частоты, температуры и потребляемой мощности. В итоге, температурный режим постоянно колеблется между отметками в 70 и 90 градусов. Впрочем, это укладывается в допустимый температурный диапазон.

При добавлении нагрузки на графическую часть, температура снижается до отметки около 70 градусов и удерживается достаточно стабильно. Но это достигается ценой снижения тактовой частоты процессора до базовых величин.

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А вот стабильность показаний не появляется. Для ноутбуков ASUS эта ситуация нехарактерно и возможно ее подкорректируют с последующими обновлениями. Хотя, утверждать мы не можем, так как тестируемая версия работает на самых свежих версиях ПО.

Тем не менее, даже с такими результатами, необходимо понимать, что стресс-тесты создают нагрузку, которая едва ли достижима в реальных задачах. А значит, нагрев процессора также не будет столь существенным.

Возможности используемой аппаратной платформы вполне ожидаемы и прогнозируемы – это определяется использованием хорошо известного процессора. Вычислительной мощности будет более чем достаточно для решения любых повседневных задач в рабочем режиме, если эти задачи связаны с офисной деятельностью, несложной графикой, и прочим. А вот ожидать игровой производительности, успешной работы с большими мультимедийными файлами или чего-то подобного не стоит – ультрабук для таких целей не предназначен и лучше обратить внимание на более крупные модели с соответствующим оснащением.

Коммуникация и безопасность

Поскольку мы говорим о модели из корпоративного сегмента, теме безопасности данных уделяется особое внимание. Да, в последнее время о защите конфиденциальных данных думают буквально в каждом сегменте рынка, но для бизнеса он был и остается особенно приоритетным.

Именно поэтому, модели серии ExpertBook комплектуются крипточипами TPM. Такой чип позволяет обеспечивать шифрование и защиту аутентификационных данных, конфиденциальных данных или сведений о платежах. Система автоматически отслеживает и блокирует доступ к компьютеру, при возникновении риска кражи данных.

Если же говорить о более привычных пользователю средствах аутентификации, корпоративный рынок консервативен и остается верен классическим дактилоскопическим сканерам.

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Сканер расположен немного правее тачпада и способен считывать отпечаток под любым углом. Процесс разблокировки занимает доли секунды и практически незаметен пользователю – коснулся сканера и сразу же получил разблокированную систему.

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Несмотря на активное развитие систем распознания по лицу, сканеры отпечатков пальцев остаются более надежными и привычными, а потому пользуются популярностью на корпоративном рынке.

Файловая система

Использование компьютера для бизнеса зачастую требует хранения и использования большого объема информации, но и жертвовать скоростью никто не хочет. В такой ситуации, инженеры компании ASUS решили совместить высокую скорость твердотельных накопителей и большими объемами и относительно невысокой стоимостью классических жестких дисков. Да, внутри ASUS ExpertBook P5440FA может быть установлено оба этих накопителя.

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В качестве системного применяется твердотельный диск формата M.2 с объемом 128, 256, 512 Гбайт с интерфейсом SATA 3.0 или 512 Гбайт с интерфейсом PCIe x4 Gen3 – как в нашем случае.

А для хранения больших объемов данных, можно использовать классический жесткий диск формата 2,5" с интерфейсом SATA и скоростью вращения шпинделя 5400 об/мин.

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А можно приобрести модификацию без дополнительного накопителя и установить его самостоятельно, выбрав наиболее подходящий вариант. Например, можно сделать выбор в пользу диска большего объема, с более высокой скоростью вращения шпинделя или даже установить второй SSD диск.

К нам на тест попал вариант, укомплектованный единственным накопителем с объемом 512 Гбайт и интерфейсом PCIe x4 Gen3. Накопитель разделен на два локальных диска – 190 и 286 Гбайт.

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Как видим, скоростные показатели показывают весьма уверенные результаты. В процессе работы, производительность системы не будет ограничена возможностями накопителя и пользователь не будет испытывать дискомфорта при работе с большими объемами данных.

Время автономной работы

Автономность – одна из важных сторон компактного ультрабука. Ведь если пользователь вынужден каждый день брать с собой зарядное устройство и регулярно искать розетки, теряется весь смысл компактности и мобильности.

Помимо стремления к снижению энергопотребления, производители стараются установить наиболее оптимальный аккумулятор, чтобы обеспечить аппарат достаточным запасом энергии, но в то же время и не сделать его слишком массивным.

Как мы уже видели в начале обзора, пространство внутри корпуса ASUS ExpertBook P5440FA занято плотно и существенную часть занимает аккумулятор на 50 Вт*ч. Это тот самый случай, когда не создается ощущения, что можно было бы установить батарею большего объема.

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Мы провели несколько циклов тестирования времени автономной работы в различных сценариях использования и готовы поделиться результатами.

Начнем с тестирования в режиме чтения, имитирующего работу ультрабука с офисными приложениями. Аппарат работал в режиме минимального энергопотребления, с минимальной яркостью дисплея и активным соединением Wi-Fi.

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Результат составил чуть более 15 часов – весьма внушительно! Отметим, что после достижения отметки заряда в 20% наблюдается существенное ускорение разряда батареи. При равномерном разряде результат составил бы еще на несколько часов больше.

Создадим более серьезную нагрузку на центральный процессор и графический адаптер. Такой сценарий подразумевает увеличение энергопотребления, как самими компонентами, так и по причине активной работы системы охлаждения. Сам ноутбук переведен в режим максимальной производительности, яркость дисплея установлена на максимальном уровне.

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Результат – 1 час и 14 минут, не самый высокий. Но взгляд на график разряда расставляет все по местам – вновь наблюдается заметное ускорение разряда, начиная примерно с 25%. Есть смысл ожидать обновлений с более точной настройкой управления АКБ.

Комплектное зарядное питание типично для многих современных ультрабуков ASUS – это компактный блок питания с мощностью в 65 Вт.

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Время заряда составило всего 53 минуты. Правда, судя по графику, это время требуется для зарядки до 70 процентов, после чего достижение отметки в 100% происходит мгновенно. Как бы ни хотелось видеть столь быструю зарядку современных гаджетов, кажется, что объяснение прозаичнее и состоит все в той же необходимости финальных корректировок алгоритмов работы системы питания.

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Делать выводы о времени автономной работы ASUS ExpertBook P5440FA преждевременно, так как хорошо заметно, что алгоритмы управления АКБ нуждаются в доработках. Впрочем, даже в таком случае можно сделать вывод, что запаса энергии хватит для активной работы в течение всего рабочего дня (и еще останется солидный запас энергии на случай сверхурочных).

После обновлений и финальной наладки алгоритмов работы питания есть основания ожидать возрастания показателей автономности и стабильности работы.

Заключение

ASUS ExpertBook P5440FA это интересный ультрабук, предназначенный для широкого спектра рабочих задач. Основные панели корпуса выполнены из магниевого сплава для обеспечения максимальной надежности корпуса и экономии массы, а исполнение части панелей из пластика позволило снизить стоимость аппарата без потери качества.

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Поскольку ноутбук предполагается для использования в рабочем режиме, он оснащен поддержкой двух накопителей данных и крипточипа TPM для защиты данных. Не забыли и про дактилоскопический сканер, предпочтя его модной функции разблокировки по лицу.

Дисплей порадовал качеством отображения, даже превзойдя заявленные показатели, и отличившись высокими показателями контрастности. Несмотря на то, что тестовая модификация еще не отлажена до блеска, результаты автономности уже сейчас позволяют быть уверенным, что запаса энергии хватит на полный рабочий день без подзарядки.

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Больше всего вопросов возникло к работе системы охлаждения и алгоритмам питания ноутбука. Хотя снижения частот процессора ниже базовых значений не наблюдалось, мы отметили постоянный поиск ультрабуком оптимальных значений по частоте ЦП и температурному режиму. Этот момент не критичен, но не отметить его нельзя.

По опыту тестирования прочих моделей ASUS можно говорить о том, что подобная ситуация нетипична. Это позволяет надеяться на корректировки с последующими обновлениями. Но официального подтверждения от производителя у нас нет. Как бы то ни было, в процессе эксплуатации никаких вопросов к стабильности и нагреву не возникает.

Алексей Пащук


Выражаем благодарность:

  • Официальному представительству компании ASUS в Москве за предоставленный на тестирование ноутбук ASUS ExpertBook P5440FA.

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Jaster
12:48
Не мне, а объективным результатам измерений.
Что дешевле для игр: ПК или консоль – сравниваем стоимость владения компьютером и Xbox Series X – подсчитываем все затраты с прицелом на 5 лет
Twisted Evil
12:46
Ага, не знал он. Думал что игру делает, а получился доильный аппарат. Вы втераете мне какую-то дичь, мистер Робертс.
Крис Робертс ответил на критику продолжительности разработки Star Citizen
SmaSheR
12:43
Это не спектр - новая уязвимость, старые заплатки от нее не защищают.
Во всех процессорах AMD Ryzen обнаружена первая критическая уязвимость по типу «Spectre» – решения проблемы пока нет
Расул Халилов
12:43
Об этом недавно заявил вице-президент Intel и даже раскрыл некоторые детали, так что 8 ядер будут однозначно
Intel официально заявила о скором выходе 10-нм чипов "Tiger Lake" SuperFin и конкуренции с AMD Ryzen Renoir
Roditch
12:42
Омеднение, серебрение и т.п. это развод. Но всё же качество самого материала играет ключевую роль. Если в аналоге можно не услышать отличий из-за разницы восприятия звука, уровня аппаратуры, фонового...
Новые кабели из Китая Wirewoo и не только
SmaSheR
12:42
Сколько же сектантов в комментах... Неприятная уязвимость, по крайней мере на первый взгляд после просмотра видео и чтения документа по диагонали. За заголовок - единица, так как уязвимость в равной с...
Во всех процессорах AMD Ryzen обнаружена первая критическая уязвимость по типу «Spectre» – решения проблемы пока нет
Эдуард Кузнецов
12:41
Без 3
NVIDIA Quadro Ampere получит полноценный чип GA102 и 48 ГБ видеопамяти
Sklizki Joe
12:40
1080ti+r1700 от силы 20 фпс в фулхд
Крис Робертс ответил на критику продолжительности разработки Star Citizen
1"ofAsh
12:36
CoViD-19... Не хватает специалистов и времени xD
Производители материнских плат увеличат долю продуктов AMD в четвёртом квартале
Goginator
12:36
ну так порванная жопа его в себе держать не может . была еще песня "и только порванная жёппа , порванная жёппа всё пылает и всё горит , и только порванная жёппа , порванная жёппа у него всегдаааа боли...
Во всех процессорах AMD Ryzen обнаружена первая критическая уязвимость по типу «Spectre» – решения проблемы пока нет
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