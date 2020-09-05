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Собираем современный игровой ПК с процессором Ryzen 7 3800XT и компонентами MSI

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Оглавление

Вступление

Совместная деятельность двух больших компаний всегда ведет к очень интересным результатам. Во время анонса процессоров обновленной серии Ryzen 3000 с отметкой XT нам продемонстрировали три новых модели, которые запланированы освежить рынок до появления следующего поколения.

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Пользователям стали доступны Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 9 3900XT, которые вместе с материнскими платами на чипсете AMD B550 позволяют построить высокопроизводительную игровую платформу, и компания MSI решила действовать.

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Согласовав сборку с порталом Overclockers.ru, производитель направил нам соответствующие компоненты и предупредил, что данный ПК предназначен в первую очередь для демонстрации возможностей современного игрового «железа».

Основными участниками системы выступят новый процессор AMD Ryzen 7 3800XT и соответствующая материнская плата B550 для раскрытия его потенциала. Конкретные спецификации обе стороны уместно «забыли» мне передать, и я стал ждать.

Упаковка и комплектация

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Компания MSI прислала нам хорошо знакомые компоненты, которые мы ранее детально изучили. Это материнская плата MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi, система жидкостного охлаждения MSI MAG CoreLiquid 360R, графический ускоритель MSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio и новенький корпус MSI MPG Sekira 100R, который на момент подготовки материала находился под NDA (и по этой причине информации о нем будет меньше).

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Обзор необслуживаемой СВО увидел свет в конце августа, ну а другие комплектующие мы уже рассматривали, поэтому плавно перенесемся в студию и соберем современный игровой ПК. Каким его видят разработчики MSI?

Внешний вид и дизайн

И начнем мы с корпуса MSI MPG Sekira 100R. Компания MSI продолжает расширять линейку компьютерных корпусов старшего сегмента. Модель MSI MPG Sekira 100R является младшей версией Sekira 500 со строгим дизайном и в тоже время роскошным внешним видом благодаря закаленным боковым панелям.

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MSI MPG Sekira 100R относится к формату Mid-Tower с поддержкой материнских плат вплоть до E-ATX. Новинка наделена двухсекционной лицевой панелью со стеклянной вставкой, а также многоцветной ARGB-подсветкой и четырьмя ARGB-вентиляторами (три установлены спереди, ещё один — сзади).

На передней панели доступны кнопки включения, перезагрузки и смены подсветки, разъемы для наушников и микрофона, порты USB 3.2 Type-C и пара USB 3.2 Gen1.

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Классическая конструкция изменена в пользу новых решений. Верхняя крышка MSI MPG Sekira 100R представляет собой отдельный пылевой фильтр и фиксатор боковых дверей: в отличие от типичных решений они плотно стоят в пазах и надеваются сверху. По периметру проклеен антивибрационная накладка, поэтому корпус не резонирует и не скрипит.

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Новая модель MSI MPG Sekira 100R очень просторна. Допускается установка материнских плат типоразмера E-ATX, ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, семи карт расширения, двух накопителей типоразмера 3,5/2,5 дюйма и ещё двух устройств хранения данных формата 2,5 дюйма. Длина дискретных графических ускорителей может достигать 340 мм.

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Спереди установлены три вентилятора с ARGB-подсветкой. Благодаря такому количеству система охлаждения пытается быть сбалансированной, ведь основная проблема монолитных корпусов – это глухая передняя панель, где вентиляционная перфорация располагается лишь узкими полосками по периметру.

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Конструкция MSI MPG Sekira 100R рассчитана на установку жидкостной системы охлаждения 360 мм спереди, 240 мм в верхней части и 120 мм – на корме. Внутренняя компоновка выполнена очень аккуратно и минималистично, единственным выступающим элементом являются салазки внизу для накопителя 2,5-дюйма, как, например, у корпусов NZXT.

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Боковые дверцы устанавливаются без помощи отвертки, они фиксируются в боковые прорези замком.

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Новинка получила достаточно забортовое пространство для кабель менеджмента, расстояние от стенки варьируется в диапазоне 15-25 мм. Основные провода держатся на липучках: не хватает лишь пластиковой насадки. В центре располагается контроллер ARGB-подсветки на шесть устройств, управляемый с кнопки на передней панели.

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Передняя панель наполовину состоит из стекла, она очень увесистая, и крепится обычными защелками. В правой части заметен контактный замок-коннектор 3-Pin для подключения подсветки лицевой части.

Пылевой фильтр имеет мелкую сетку и держится как на защелках, так на специальных пазах. Правда последние очень тугие и при достаточном количестве пыли при их разблокировке вы изрядно тряхнете фильтр, отчего поднимется небольшое облако грязи.

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MSI MPG Sekira 100R получил много свободного места и установка материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi не затруднена. Провода питания можно будет подключить в последнюю очередь благодаря сквозным отверстиям с резиновыми вставками.

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Корпус рассчитан на графические ускорители длиной вплоть до 340 мм, но в таком случае накладываются ограничения на расположение AIO в передней части, поэтому благодаря достаточному месту между панелью и стеклом размещаются вентиляторы, а радиатор – с обратной стороны.

Вентиляторы спереди я поместил сверху, там можно установить парочку 120 мм вертушек, а третий остался запасным.

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Промежуточные этапы сборки в корпусе MSI MPG Sekira 100R повторяют шаги обычной инструкции. Из достоинств отмечу наличие достаточного количества прорезей и пространства для кабель-менеджмента. Видеокарта MSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio устанавливается последней.

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Пара кликов, пара нажатий, настройка и все! Игровая сборка MSI Build в корпусе MPG Sekira 100R с новеньким процессором Ryzen 7 3800XT в полной боевой готовности!

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ARGB-подсветка регулируется кнопкой на передней панели благодаря штатному хабу.

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Пример использования MSI Build Ryzen 7 XT в светлое и темное время суток.

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Тестовый стенд

Тестирование игровой сборки MSI Build проходило в следующей конфигурации:

  • Материнская плата: MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi;
  • Процессор: AMD Ryzen7 3800XT;
  • Система охлаждения процессора: MSI MAG CoreLiquid 360R;
  • Термоинтерфейс: Noctua NH-H2;
  • Оперативная память: A-Data XPG Spectrix D60G RGB 3200 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);
  • Видеокарта: MSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio;
  • Твердотельный накопитель:
    • Western Digital Black SN750 500 Гбайт;
    • GoodRam IRDM Pro Gen.2 1000 Гбайт;
  • Блок питания: Cougar GX-F550;
  • Корпус: MSI MPG Sekira 100R.

Программное обеспечение:

  • Операционная система: Windows 10 x64.

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Инструментарий и методика тестирования

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.

Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.

Результаты тестирования

BIOS материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi была обновлена до последней версии – 1.10 с AGESA ComboAm4v2PI 1.0.0.2.

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Процессор AMD Ryzen 7 3800XT работает в штатном режиме.

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Оперативная память A-Data XPG Spectrix D60G RGB функционирует на частоте 3200 МГц с таймингами «16-18-18 36-Т1» при напряжении 1.35 В.

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В закрытом корпусе температурный режим видеокарты MSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio комфортен и составляет 39-40°C при пассивной работе кулера. Корпусные вентиляторы вращаются в автоматическом режиме при 500-600 об/мин.

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Для оценки эффективности системы охлаждения MSI MAG CoreLiquid 360R и внутренней компоновки корпуса MSI MPG Sekira 100R нагрузим процессор AMD Ryzen 7 3800XT стресс-тестом LinX v0.7.0.

В пиковых нагрузках нагрев процессора достигает 82°C, что выше на 6°C, чем у открытого стенда. В целом, это хороший показатель для корпуса такого типа, однако слишком малые прорези и близкое расположение переднего стекла ограничивают воздушный поток: неплохо, но можно лучше.

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В тесте устойчивости 3DMark Time Spy Extreme видеокарта MSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio прогревается до 68°C при скорости вентиляторов 1200 об/мин, что можно считать отличным результатом.

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Результаты бенчмарка 3DMark Fire Strike.

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Результаты бенчмарка 3DMark Time Spy.

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Результаты бенчмарка 3DMark Time Spy Extreme.

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Игровая производительность в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1440 и 3840 х 2160 с монитором AOC U2790PQU.

Игровая производительность 1080p
Среднее количество кадров в секунду, FPS


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Игровая производительность 1440p
Среднее количество кадров в секунду, FPS


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Игровая производительность 2160p
Среднее количество кадров в секунду, FPS


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Заключение

Налицо стремление компании MSI создать собственную игровую систему, объединяющую комплектующие и периферию в едином стиле Gaming… И продемонстрированная выше сборка это лишь малая часть возможностей производителя, на которые он способен. Что имеется в виду? В ближайшем будущем вслед за системой жидкостного охлаждения MAG CoreLiquid ожидаются блоки питания, расширение ассортимента за счет новых продуктов и многое другое.

С появлением процессоров Ryzen 3000 XT и материнских плат на чипсете AMD B550 компания MSI активизировалась и демонстрирует свои возможности во всеоружии. Сегодня мы протестировали игровой PC Build с материнской платой MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi, охлаждением MSI MAG CoreLiquid 360R и видеокартой MSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio, установив их в корпус MSI MPG Sekira 100R и получив красочную «машину» с высокой производительностью.

Ценители бескомпромиссных решений останутся довольны, любители ARGB-подсветки оценят по достоинству, а тем временем компания MSI нацелена на дальнейшее развитие.

Александр Андерсон


Выражаем благодарность:

  • Компании MSI за предоставленные компоненты.
  • А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.

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Лента материалов раздела

Собираем современный игровой ПК с процессором Ryzen 7 3800XT и компонентами MSI
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