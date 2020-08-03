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Вступление

Линейку системных плат MSI Performance Gaming на чипсете AMD B550 возглавляет модель MPG B550 Gaming Carbon WiFi, относящаяся к верхнему ценовому сегменту и оснащенная по высшему разряду. Новинка может похвастать 14-фазной системой питания, эффективной системой охлаждения, стильным радиатором с карбоновым покрытием, элементами отвода тепла от пары твердотельных накопителей M.2, а также 2.5-гигабитным сетевым портом и поддержкой Wi-Fi 6, USB Type-C и Flash BIOS.

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В иерархии производителя новая модель лишь чуть выше ранее рассмотренной материнской платы MAG B550 Tomahawk, предлагая всего побольше и получше вкупе с беспроводным модулем Wi-Fi. Сегодня мы внимательно изучим, чего удалось добиться компании MSI, и выясним, стоит ли овчинка выделки.

Обзор MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi

Полное название: MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi; код производителя: MPG B550 GAMING CARBON WIFI.

Технические характеристики

Модель MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi Сокет AMD Socket AM4 Поддерживаемые процессоры Supports AM4 socket 3rd Gen AMD Ryzen processors, and future AMD Ryzen processors with BIOS update Оперативная память 4 x DIMM DDR4, Dual Channel DDR4-4866+ МГц (OC) Слоты расширения 1 х PCIe 4.0 x16;

1 х PCIe 3.0 x8;

3 х PCIe 3.0 x1 Сетевые контроллеры Realtek 8125B 2.5G LAN;

Intel Wi-Fi 6 AX200 Аудиокодек 7.1-канальный HD Audio Realtek ALC1200 Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V Разъемы на задней панели 1 x Flash BIOS Button;

1 x PS/2 Combo;

1 x DisplayPort;

1 x HDMI;

4 x USB 2.0;

2 x USB 3.2 Gen 1 (Type-A);

1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-A);

1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-C);

1 x 2.5G LAN;

2 x Wi-Fi/Bluetooth Antenna Connectors;

5 x audio jacks;

1 x Optical S/PDIF-Out Форм-фактор ATX.

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Внешний вид и особенности дизайна

Материнская плата MSI выполнена на черном шестислойном текстолите в форм-факторе ATX с габаритами 305 х 244 мм.

Новинка исполнена в темном стиле с характерными вставками карбонового покрытия на радиаторах системы охлаждения. Особенно выделяется чипсетный охладитель, габариты которого можно поставить в пример другим производителям. Черный внешний образ преображается подсветкой RGB, которая в случае ненадобности удобно отключается простым переключателем на плате.

Несмотря на свой статус и положение в иерархии линейки MPG, на обратной стороне дополнительных декоративных и элементов системы охлаждения не предусмотрено.

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Блок-схема материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi из руководства пользователя.

MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi построена на процессорном сокете AMD PGA1331, более известным под именем AM4. Поддерживаются процессоры Ryzen третьего поколения (Ryzen 3000), а отметка «future processors AMD Ryzen» на официальном сайте недвусмысленно намекает о скорой поддержке ЦП следующего поколения, которые, согласно последней информации, появятся осенью 2020 года.

Как показывает практика, неофициально материнские платы на чипсете AMD B550 отлично работают с CPU прошлых поколений, и MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi не будет исключением.

На борту материнской платы располагаются четыре DIMM слота оперативной памяти стандарта DDR4 с максимальным поддерживаемым объемом 128 Гбайт.

Производителем заявлена поддержка тактовой частоты 1866 – 3200 МГц в штатном режиме и в диапазоне 2666 – 4866+ МГц при оверклокинге. Питание организовано по схеме «24 + 8 + 4» pin.

Производитель сгруппировал четыре коннектора для вентиляторов для удобства подключения систем охлаждения. Здесь же располагается светодиодная панель Ez Debug LED, позволяющая идентифицировать этапы прохождения POST.

Материнская плата MSI оснащена одной колодкой для подключения внешних портов USB 3.2 и одним USB 3.2 Gen 2 Type-C. Для организации дисковой подсистемы отведены шесть коннекторов SATA-III, развернутые на 90 градусов.

MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi предлагает помимо привычных портов для подключения внешнего оборудования и элементов передней панели корпуса температурный датчик, порт TPM, разъемы подсветки, контакты открывания корпуса, контакты и кнопку Clear CMOS.

Отдельно располагается штекер LED Power, который судя по описанию предназначен для демонстрации работы подсветки на открытом стенде, что очень полезно на мероприятиях. Например, такое шоу проводилось на выставке Игромир 2019, жаль, что в этом году оно будет лишь в режиме онлайн.

Для расширения функциональности MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi снабжена пятью слотами PCIe:

PCI Express 4.0 x16 с технологией Steel Armor;

PCI Express 3.0 x1;

PCI Express 3.0 x8;

PCI Express 3.0 x1;

PCI Express 3.0 x1.

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Для построения конфигурации из нескольких видеокарт новинка поддерживает технологию AMD CrossFireX.

В качестве звукового тракта задействован популярный восьмиканальный кодек Realtek ALC1200 с использованием качественных аудиоконденсаторов Nichicon Fine Gold.

Между разъемами PCI Express скрываются слоты для накопителей формата M.2 с поддержкой следующих форм-факторов и интерфейсов:

Первый слот M.2 – процессорные линии, поддержка накопителей PCIe 4.0 x4 и SATA-III, 2242/ 2260 /2280 /22110;

Второй слот M.2 – чипсетные линии, поддержка накопителей PCIe 3.0 x4, 2242/ 2260 /2280.

Для удобства ориентирования на текстолите материнской платы имеется разметка какие линии и интерфейсы поддерживаются слотами M.2.

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На радость владельцев большого количества кулерных и корпусных вентиляторов, материнская плата MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi оборудована восемью коннекторами 4-pin, расположенные по всему периметру, и одним портом для термодатчика.

Материнская плата MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi без элементов систем охлаждения и декоративных вставок.

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Подсистема питания насчитывает 14 фаз (12+2) и располагается вокруг процессорного сокета. В качестве ШИМ-контроллера используется микросхема International Rectifier IR35201 – это восьмиканальный контроллер (6+2). В качестве сборок применены TDA21462 с максимальной силой тока 60 А.

Благодаря такому тандему итоговая формула получается следующая: шесть фаз с удвоением отведены на CPU, две фазы на SoC.

Охлаждение мосфетов возложено на один массивный радиатор и его компаньона поменьше. Тепловая трубка не предусмотрена, однако, и при своем строении система охлаждения отлично справляется.

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Чипсетный охладитель также может похвастаться исполинскими размерами, в качестве термоинтерфейса использована термолипучка на тканевой основе. Два радиатора поменьше отводят нагрев от твердотельных накопителей.

Завершает визуальный осмотр перечень портов и интерфейсов на задней панели:

1 x Flash BIOS Button;

1 x PS/2 Combo;

1 x DisplayPort;

1 x HDMI;

4 x USB 2.0;

2 x USB 3.2 Gen 1 (Type-A);

1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-A);

1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-C);

1 x 2.5G LAN;

2 x Wi-Fi/Bluetooth Antenna Connectors;

5 x audio jacks;

1 x Optical S/PDIF-Out.

Упаковка и комплектация

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Материнская плата MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi поставляется в картонной упаковке с фирменной полиграфией серии MSI Performance Gaming в фиолетовых тонах.

В комплектацию входят руководство пользователя и диск с драйверами, брошюры, металлический стикер MSI Gaming, четыре кабеля SATA и два удлинителя для подсветки.

Возможности BIOS

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Материнская плата MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi оснащена фирменным программным обеспечением MSI Click BIOS 5, которое хорошо знакомо пользователям и зарекомендовало себя благодаря перечню опций и простому интерфейсу.

Тестовый стенд

Материнская плата: MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi (AMD AM4);

Процессор: AMD Ryzen 7 3700X;

Система охлаждения: EKWB EK-KIT Classic RGB P240;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);

Видеокарта: Inno3D GeForce RTX 2060 Super Gaming OC X2;

Накопители: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;

Блок питания: Corsair HX1200, 1200 Ватт;

Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.

Инструментарий и методика тестирования

BIOS материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi был обновлен до последней версии – 1.12 с AGESA ComboAm4v2PI 1.0.0.2. Это beta-версия.

В тестировании использовался процессор AMD Ryzen 7 3700X.

Чтобы исключить слабые стороны материнской платы при работе с оперативной памятью (из-за проблем непосредственно с самой DDR4), в тестировании был задействован «экстремальный» комплект Team Xtreem 8Pack с тактовой частотой 4500 МГц.

В дальнейшем, чтобы сымитировать штатную работу системы, частота оперативной памяти была понижена до отметки 3200 МГц (16-18-18 36-1Т), официально поддерживаемой и доступной многим модулям.

На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения крыльчаток вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO. Температура воздуха во время проведения замеров составляла 26 градусов Цельсия.

Тест MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi

Свежий релиз микропрограммного кода AGESA 1.0.0.2v2 добавляет поддержку новых процессоров серии XT. Другие изменения в логах к BIOS отсутствуют.

«Из коробки» поведение процессора Ryzen 7 3700X на материнской плате MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi с версией BIOS 1.12 следующее: ЦП бустит до 4400 МГц на два ядра; до 4350 МГц – на пять ядер и до 4325 МГц – по всем ядрам в зависимости от нагрузки; напряжение достигает 1.494 В. Температура с контуром EKWB EK-KIT Classic RGB P240 держится на отметке 58-60°C.

Потребление стенда без учета монитора составляет в простое 47 Вт, в выключенном состоянии 0,98 Вт, в LinX 0.7.0 достигает 147 Вт. Для последнего случая актуальны показания температуры подсистемы питания MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi, не превышающее 43°C.

AIDA64 бенчмарк кэша и памяти на стоковой системе MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi с процессором AMD Ryzen 7 3700X.

Для дальнейшего тестирования Ryzen 7 3700X был разогнан методом «Precision boost overdrive + BCLK + Offset voltage», являющимся максимально подходящим для рассматриваемой платы. К сожалению, другие методики не приводили к желаемому результату: в зависимости от режима наблюдалось падение производительности на 2-10%.

Такой режим позволил достичь частоты 4400 МГц для пяти ядер и 4350 МГц для всех ядер при напряжении 1.494 В. После снятия всех лимитов процессор Ryzen 7 3700X прогревается до 71°C, а потребление стенда вырастает до 170 Вт.

Оперативная память разгонялась до максимальной частоты с сохранением режима IF 1:1. Материнская плата играючи расправляется с моим комплектом и выжимает положенные 3800/1900 МГц с таймингами «16-16-16 32-1Т». Для повышения стабильности потребовалось дополнительно корректировать напряжения VDDP/VDDG.

Максимальным достижением становится отметка 4466 МГц, выше система даже не стартует, IF автоматически сбрасывается до 1116 МГц.

Переходим к результатам тестирования.

Cinebench R20

Single Core, All Cores, pts





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3DMark Time Spy

Physics, баллы





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Linx v0.7.0

Memory = 8192, GFlops





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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark

Memory read, Мбайт/с





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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark

Memory write, Мбайт/с





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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark

Memory copy, Мбайт/с





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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark

Memory latency, нс





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WinRAR 5.90 x64

Speed, KB/s





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Температурный режим

С жидкостной системой охлаждения EKWB EK-KIT Classic RGB P240 на MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi были получены следующие температуры:

Температура процессора, °C



Linx v0.7.0

Меньше – лучше





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Температура зоны VRM, °C



Linx v0.7.0

Меньше – лучше





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Температура чипсета, °C



Linx v0.7.0

Меньше – лучше





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Тестирование твердотельного накопителя с интерфейсом PCIe 4.0 x4 не проводилось из-за отсутствия SSD NVMe PCIe 4.0 x4. В ближайшем будущем такой накопитель будет предоставлен для тестирования радиаторов M.2.

Заключение

Системная плата MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi выпущена с целью доминировать в средневысоком ценовом сегменте (15-18 тысяч рублей) и соответствующе оснащена. Новинка получила усиленную подсистему питания и эффективную систему охлаждения. Набор портов включает актуальные интерфейсы, а один слот M.2 отведен на процессорные линии PCIe 4.0 x4. В копилку добавим скоростной сетевой контроллер LAN и беспроводной модуль Wi-Fi 6 AX200.

Какие-либо замечания к материнской плате MSI предъявить очень сложно: она стабильно работает, несет на борту фирменную удобную прошивку BIOS, да и оверклокерский потенциал не подкачал.

Итак, мы изучили старшую модель линейки MSI Performance Gaming, оставившую отличное впечатление своими возможностями и функциональностью. Но стоит помнить, что практически то же самое умеет младшая модель MSI MAG B550 Tomahawk, особенно если не планируется переплачивать за пару лишних USB-портов, модуль Wi-Fi, дополнительный слот PCIe 3.0 x1 и другие мелочи. Поэтому окончательный выбор остается за пользователем и зависит от его задач и потребностей.

Александр Андерсон

Выражаем благодарность: