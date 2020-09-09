В данном обзоре будут протестированы видеокарты, стоимостью до 25 000 рублей. Для получения разносторонних результатов тесты графических ускорителей пройдут на двух стендах, основанных на процессорах Core i7-8700K и Ryzen 7 3700Х. В итоге будет получена наглядная картина расстановки сил в этом ценовом диапазоне, а также определены карты, наиболее привлекательные для покупки.

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В обзоре присутствуют сводные диаграммы производительности видеокарт и среднегеометрические результаты ускорителей в восьми играх.

В тестировании приняли участие следующие видеокарты:

GeForce GTX 1660 Ti 6144 Mбайт;

GeForce GTX 1660 Super 6144 Mбайт;

GeForce GTX 1660 6144 Mбайт;



Radeon RX 590 8192 Мбайт.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования Тестовая конфигурация анонсы и реклама Рухнула цена i9 10900 50% скидки в Ситилинке - промокод внутри Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр Тесты проводились на следующем стенде: Материнская плата №1 : ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;

: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2; Материнская плата №2 : ASUS ROG STRIX Z270H GAMING, LGA 1151;

: ASUS ROG STRIX Z270H GAMING, LGA 1151; Материнская плата №3 : ASUS ROG STRIX X470-F GAMING, АМ4;

: ASUS ROG STRIX X470-F GAMING, АМ4; Видеокарта: GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт - 1545/14000 (ASUS);

GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт - 1545/14000 (ASUS); Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память №1: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on; Оперативная память №2: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800 МГц / CL16 / 1.35 В) , X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800 МГц / CL16 / 1.35 В) , X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания : Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув);

: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув); Корпус : открытый стенд;

: открытый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц). Процессоры Core i7-8700K - 3700-4700 @ 4900 МГц;

Ryzen 7 3700X - 3600-4400 @ 4200 МГц. Видеокарты: GeForce GTX 1660 Ti 6144 Mбайт - 1870/12000 @ 2055/15000 МГц (Gigabyte);

GeForce GTX 1660 Super 6144 Mбайт - 1885/14000 @ 2035/15500 МГц (MSI);

GeForce GTX 1660 6144 Mбайт - 1850/8000 @ 2055/9500 МГц (Palit);



Radeon RX 590 8192 Мбайт - 1545/8000 @ 1670/9000 МГц (PowerColor). Программное обеспечение: Операционная система: Windows 10 x64;

Windows 10 x64; Драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 452.06 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.8.2.

NVIDIA GeForce 452.06 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.8.2. Утилиты: D3DGear 5.00 Build 2278, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2. Инструментарий и методика тестирования реклама Для более наглядного сравнения видеокарт игра, используемая в качестве тестового приложения, запускалась в разрешении 1920х1080. В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. Во всех играх замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена. Список игровых приложений: Anno 1800.

Assassin's Creed Unity.

Battlefield 1.

Crysis 3.

DEATH STRANDING.

Deliver Us The Moon.

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

Anno 1800

Версия 1.0 Update 8.1.

DirectX 12

Сглаживание - 4X.



Качество шейдеров - высокое.



Качество теней - максимально высокое.



Качество пост-обработки - высокое.



Дальность прорисовки - максимальная.



Положение солнца - закрепленное.



Качество текстур - высокое.



Качество освещения - очень высокое.



Детализация воды - высокая.



Детализация объектов - максимально высокая.



Детализация рельефа - высокая.



Детализация толпы - максимально высокая.

Настройки графики:

1920х1080 Core i7-8700K @ 4900 МГц



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Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц



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1% low и average FPS

Assassin's Creed Unity

Версия 1.5.0

DirectX 11.

Качество прорисовки местности - максимально высокое.



Качество текстур - максимально высокое.



Качество теней - PCSS.



Сложное затенение - HBAO+.



Качество сглаживания - FXAA.



Свечение - включено.

Настройки графики:

1920х1080 Core i7-8700K @ 4900 МГц



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Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц



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1% low и average FPS

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Battlefield 1

Версия 1.0 сборка 26338.

DirectX 12.

Угол обзора - 105.



Размытие в движении - 50%.



Глубина резкости оружия - включено.



Шкала разрешения - 100%.



Ограничение памяти видеокарты - выключено.



Качество текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - ультра высокая.



Качество освещения - ультра высокое.



Качество эффектов - ультра высокое.



Качество пост-обработки - ультра высокое.



Качество сетки - ультра высокое.



Качество ландшафта - ультра высокое.



Качество травы - ультра высокое.



Качество сглаживания - TAA (высокое).



Объемное освещение - HBAO.

Настройки графики:

1920х1080 Core i7-8700K @ 4900 МГц



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Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц



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1% low и average FPS

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Crysis 3

Версия 1.3.

DirectX 11.

Полноэкранное сглаживание (MSAA) - 4.



Анизотропная фильтрация (AF) - 16.



Разрешение текстур - максимальное.



Качество эффектов - максимальное.



Качество объектов - максимальное.



Качество частиц - максимальное.



Качество пост-обработки - максимальное.



Качество затенения - максимальное.



Качество теней - максимальное.



Качество воды - максимальное.



Степень размытости - высокая.



Блики - включены.

Настройки графики:

1920х1080 Core i7-8700K @ 4900 МГц



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Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц



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1% low и average FPS

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DEATH STRANDING

Версия Бета.

DirectX 12.

Детализация объектов - очень высокая.



Память для стриминга текстур - высокая.



Разрешение теней - высокое.



Объемный свет - включен.



Отражения в экранном пространстве - включены.



NVIDIA DLSS - выключена.



FidelityFX CAS - выключена.



Сглаживание - TAA.



Глубина резкости - включена.



Размытие в движении - включено.

Настройки графики:

1920х1080 Core i7-8700K @ 4900 МГц



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

1% low и average FPS



