Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: сентябрь 2020
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В данном обзоре будут протестированы видеокарты, стоимостью до 25 000 рублей. Для получения разносторонних результатов тесты графических ускорителей пройдут на двух стендах, основанных на процессорах Core i7-8700K и Ryzen 7 3700Х. В итоге будет получена наглядная картина расстановки сил в этом ценовом диапазоне, а также определены карты, наиболее привлекательные для покупки.
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В обзоре присутствуют сводные диаграммы производительности видеокарт и среднегеометрические результаты ускорителей в восьми играх.
В тестировании приняли участие следующие видеокарты:
- GeForce GTX 1660 Ti 6144 Mбайт;
- GeForce GTX 1660 Super 6144 Mбайт;
- GeForce GTX 1660 6144 Mбайт;
- Radeon RX 590 8192 Мбайт.
Anno 1800Настройки графики:
- Версия 1.0 Update 8.1.
- DirectX 12
- Сглаживание - 4X.
- Качество шейдеров - высокое.
- Качество теней - максимально высокое.
- Качество пост-обработки - высокое.
- Дальность прорисовки - максимальная.
- Положение солнца - закрепленное.
- Качество текстур - высокое.
- Качество освещения - очень высокое.
- Детализация воды - высокая.
- Детализация объектов - максимально высокая.
- Детализация рельефа - высокая.
- Детализация толпы - максимально высокая.
1920х1080
Core i7-8700K @ 4900 МГц
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Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц
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1% low и average FPS
Assassin's Creed UnityНастройки графики:
- Версия 1.5.0
- DirectX 11.
- Качество прорисовки местности - максимально высокое.
- Качество текстур - максимально высокое.
- Качество теней - PCSS.
- Сложное затенение - HBAO+.
- Качество сглаживания - FXAA.
- Свечение - включено.
1920х1080
Core i7-8700K @ 4900 МГц
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Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц
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1% low и average FPS
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Battlefield 1Настройки графики:
- Версия 1.0 сборка 26338.
- DirectX 12.
- Угол обзора - 105.
- Размытие в движении - 50%.
- Глубина резкости оружия - включено.
- Шкала разрешения - 100%.
- Ограничение памяти видеокарты - выключено.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - ультра высокая.
- Качество освещения - ультра высокое.
- Качество эффектов - ультра высокое.
- Качество пост-обработки - ультра высокое.
- Качество сетки - ультра высокое.
- Качество ландшафта - ультра высокое.
- Качество травы - ультра высокое.
- Качество сглаживания - TAA (высокое).
- Объемное освещение - HBAO.
1920х1080
Core i7-8700K @ 4900 МГц
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Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц
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1% low и average FPS
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Crysis 3Настройки графики:
- Версия 1.3.
- DirectX 11.
- Полноэкранное сглаживание (MSAA) - 4.
- Анизотропная фильтрация (AF) - 16.
- Разрешение текстур - максимальное.
- Качество эффектов - максимальное.
- Качество объектов - максимальное.
- Качество частиц - максимальное.
- Качество пост-обработки - максимальное.
- Качество затенения - максимальное.
- Качество теней - максимальное.
- Качество воды - максимальное.
- Степень размытости - высокая.
- Блики - включены.
1920х1080
Core i7-8700K @ 4900 МГц
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц
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1% low и average FPS
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DEATH STRANDINGНастройки графики:
- Версия Бета.
- DirectX 12.
- Детализация объектов - очень высокая.
- Память для стриминга текстур - высокая.
- Разрешение теней - высокое.
- Объемный свет - включен.
- Отражения в экранном пространстве - включены.
- NVIDIA DLSS - выключена.
- FidelityFX CAS - выключена.
- Сглаживание - TAA.
- Глубина резкости - включена.
- Размытие в движении - включено.
1920х1080
Core i7-8700K @ 4900 МГц
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
1% low и average FPS
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