Оглавление

Вступление

Кажется, за прошедшее время мы протестировали почти все актуальные видеокарты большинства основных производителей. По крайней мере, насколько я понимаю, снизошедших до ведения дел с нашей редакцией. Сегодня на повестке дня – точно последняя для Palit видеокарта GeForce RTX 2000-й серии. Но при этом одна из самых интересных – это GeForce RTX 2080 Super GameRock.

реклама

Система именования продуктов у производителя, честно говоря, могла быть и лучше. На сайте модель именуется как Palit GeForce RTX 2080 Super GR. На коробке написано GameRock. Аналогичная ситуация и с младшей серией – GP (она же GamingPro).

При этом в самой известной линейке видеокарт производителя – JetStream – GeForce RTX 2080 Super не представили. Хотя для всех вариантов GeForce RTX 2060 и GeForce RTX 2070 они есть. В общем, компании явно стоит обратить на это внимание.

Позиционирование и характеристики

Конкретно в серии GameRock аж пять вариантов GeForce RTX 2080 Super. Но вот это как раз нормально для современного рынка видеокарт. Разработать одну печатную плату и систему охлаждения, а потом прошивать в BIOS разные частоты и продавать как будто разные продукты – это же святое дело. К тому же тут три варианта действительно отличаются: тройка GameRock White (WGR, WGRP и WGRLE) – хотя бы белые. Мы одну из них уже протестировали и признали очень неплохим вариантом GeForce RTX 2080 Super оригинального дизайна.

Видимо, осознав, что это все-таки перебор, в Palit решили упразднить сразу все белые варианты и оставить лишь два черных: GameRock и GameRock Premium (GR и GRP соответственно). Отличаются они на 45 МГц большей частотой GPU Boost у второго (1860 против 1815). Да, 1860 МГц, это, кажется, максимальное штатное значение для GeForce RTX 2080 Super. Но кого на нашем сайте это волнует? Тем более что цены в московской рознице на видеокарты практически одинаковые. Так что будем надеяться, что GPU для «премиума» производитель не отбирает, и все современные TU104 способны при надлежащем охлаждении работать на частотах под 1900 МГц.

анонсы и реклама Рухнула цена i9 10900 50% скидки в Ситилинке - промокод внутри Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов 2060 Super по лучшей цене в XPERT.RU Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке 1660 Super - цена рухнула Новейшая RTX 4000 - 76тр Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии

Упаковка и комплект поставки

Рассказ про упаковку и дизайн видеокарты будет максимально кратким, поскольку почти такую же, только белую, мы уже обозревали. Коробка большая, суперобложка не сказать, что очень красивая (мне лично лаконичный дизайн недорогих серий моделей Palit больше нравится). Но информативность, как всегда, на высоте. Ручки нет, и вот она бы здесь отнюдь не помешала – подходящий пакет еще придется поискать.

реклама

Внутри все надежно: коробка из черного плотного картона, плюс слой вспененного полиэтилена со всех сторон.

Плюс еще антистатический пакет:

И – просто чудо по нынешним временам – что-то есть в комплекте, помимо краткого руководства пользователя. Тут это переходник питания с двух «молексов» на VGA 8 Pin. Честно говоря, я бы не рекомендовал пытаться запитывать видеокарту дороже 50 тысяч рублей от блока питания, у которого нет двух полноценных разъемов для видеокарты. Особенно не очень опытным энтузиастам. Тем более что подходящий БП можно найти в 10 (если не 20) раз дешевле. И речь даже не только про так любимые комментаторами всеми любимые AeroCool.

Ну, да мы отвлеклись на больное . Возвращаемся к нашей видеокарте. К счастью, по поводу репутации Palit в последнее время вопросов нет; производитель стабильно делает качественные видеокарты и предлагает их по хорошим ценам.

Дизайн и конструкция видеокарты

Видеокарта крупная: 29 см в длину (одна плата – около 265 мм). В толщину – полные три слота. Так что для комфортной работы ей понадобится как минимум четыре свободных подряд. Поэтому, если вы рассчитываете установить хоть что-то еще, обязательно понадобится полноразмерная материнская плата ATX.

С фронтальной стороны кожух пластиковый. Признаться, в белом цвете он выглядел хотя бы необычно. В черном же перед нами «кожух игровой видеокарты обычный, одна штука».

Ну хоть заднюю защитную пластину сделали алюминиевой и, как в серии JetStream, нанесли крупное именование линейки:

Как и обычно у Palit, присутствуют пломбы, не позволяющие разобрать графический ускоритель без потери гарантии. Но если очень хочется (и заранее договориться), то можно – об этом совсем скоро в следующем разделе нашего обзора.

реклама





Далее на очереди система охлаждения с двумя крупными вентиляторами. Они выделяются характерной формой крыльчатки, которая обеспечивает более тихую работу, но негативно влияет на создаваемое вентилятором воздушное давление. Впрочем, учитывая габариты и массу здешнего кулера, вообще не факт, что нужен существенный обдув…

Набор портов полностью стандартен для GeForce RTX 2080 Super. Нередко можно видеть, как отдельные производители, особенно в бюджетных моделях, «забывают» про USB Type-C, оставляя лишь три Display Port и один HDMI. Но у варианта Palit GameRock комплект полон:

А вот по разъемам питания видеокарта даже более требовательна, чем «референс»: пользователю понадобится два полноразмерных восьмиконтактных. И, повторюсь, несмотря на наличие переходника в комплекте, лучше все же провести такую пару именно от блока питания.

реклама

Напоследок еще раз придерусь к дизайну видеокарты: даже в последней протестированной мною Palit GeForce RTX 2060 Super GP OC производитель догадался при более короткой, чем система охлаждения, печатной плате, продлить не только фронтальную, но и заднюю часть кожуха до конца всей видеокарты. Тут же на самом видном месте при открытии системного блока будут видны не самые нарядные «внутренности» Palit GeForce RTX 2080 Super GR.

Впрочем, для большинства это все мелочи. А вот как устроены сами плата и система охлаждения – более важно.

Система охлаждения и печатная плата

На чем остановимся подробнее, так это на конструкции системы охлаждения видеокарты и ее плате. Palit GeForce RTX 2080 Super White GameRock я в свое время разобрать не имел возможности. И черный GR взял на тест только при условии, что смогу это сделать (правда, не уверен, что производитель был в курсе данного условия).

реклама

Собственно, не будем долго рассусоливать и просто открутим все винтики с обратной стороны платы. Тут-то кулер, если его аккуратно покрутить, чтобы отстали все термопрокладки, и отделяется, причем сразу же целиком.

Сразу пять тепловых трубок, полноценное медное основание, плотный пакет припаянных к нему и трубкам алюминиевых ребер с большой суммарной площадью рассеивания – перед нами очень достойная система охлаждения.

Довершает картину большое количество дополнительных площадок для охлаждения других компонентов платы: микросхем памяти и элементов системы питания. Последняя выполнена по схеме 10+2. Именно необходимость расположить такое количество мосфетов обусловила увеличенную на 15 мм высоту платы.

реклама

Алюминиевая задняя защитная пластина также помогает в их охлаждении, только опосредованно и с обратной стороны платы. А по остальной площади она предусмотрительно обклеена плотным пластиком.

Два штатных крупных вентилятора стандартно крепятся к пластиковому кожуху системы охлаждения видеокарты. Однако не с фронтальной стороны, как это обычно бывает, а обратной.

При этом на одном из винтиков кожуха наличествует гарантийная пломба. Так что даже заменить вентилятор без потери гарантии не получится (впрочем, а зачем это может быть нужно при условии действующих гарантийных обязательств производителя?)

реклама

Сами же вентиляторы – наши старые знакомые Apistek GAA852U, которые впоследствии в случае необходимости легко найти в популярных китайских интернет-магазинах.

Вот и все с поверхностным (и, на этот раз, внутренним) изучением видеокарты. Можно устанавливать ее в систему и приступать к тестам.

Подсветка тут такая же, как у белого варианта: RGB полоски спереди, плюс светится название серии с обратной стороны. Но и тут, пожалуй, можно поворчать по поводу того, что в белом варианте все это выглядело наряднее. К счастью, в Palit активно развивают свою собственную утилиту для работы с видеокартами Thunder Master – я про нее неоднократно уже рассказывал. И там подсветку можно как настроить, так и отключить вовсе.

реклама

Тестирование

Palit GeForce RTX 2080 Super GR тестировалась еще до разборки – со штатным термоинтерфейсом. К слову, к чести производителя, он начал использовать для GPU более эффективную термопасту: после замены штатной на Gelid GC-Extreme температуры под нагрузкой оставались плюс-минус такими же.

Испытания видеокарты проводились на открытом стенде в составе следующей конфигурации:

Центральный процессор: AMD Ryzen 9 3900XT;

Материнская плата: ASUS ROG Crosshair VIII Hero Wi-Fi;

Оперативная память: G.Skill Trident Z Royal DDR4-3600 16 Гбайт (8x2);

Система охлаждения CPU: Arctic Liquid Freezer II-280;

Блок питания: Silverstone Strider Titanium 1500W, 1500 Ватт.

Температура окружающей среды во время тестирования поддерживалась на уровне 23–24 градуса Цельсия. Уровень шума измерялся шумомером TM-102 с заявленным нижним порогом измерения 30 дБ с расстояния 100 см от плоскости видеокарты. Энергопотребление снималось целиком для всей системы: сколько вся конфигурация потребляет от розетки, включая КПД блока питания и прочее.

Тесты проводились без нагрузки (в простое) и при прогреве с помощью утилиты MSI Kombustor (аналог FurMark). Отдельно в штатном режиме и в разгоне. Разгонный потенциал видеокарты определялся при помощи MSI Afterburner.

Видеокарта оснащена двойной прошивкой. Переключатель BIOS находится на верхней стороне платы рядом с крепежной планкой. Как водится, он микроскопический, поэтому для частых переключений не предназначен. Скорее предполагается, что покупатель один раз выберет нужный режим работы и успокоится.

Да и разница, честно говоря, невелика. Даже частоты в прошивках «зашиты» одинаковые. Ко мне видеокарта попала с выставленным вторым вариантом BIOS, так что сначала он:

А вот что происходит, если переключить на первый и перезагрузить компьютер:

Как видно, даже все частоты одинаковы. Однако кое-что все же отличается. В первую очередь – обороты вентиляторов. Со вторым вариантом BIOS (будем условно называть его тихим) в простое вентиляторы не крутятся вовсе. А с первым (этот условно обозначим как производительный) они вращаются, но на скромных (и абсолютно бесшумных) 800 RPM.

К слову, почти никто из обзорщиков не останавливается на описании того, как именно реализована функция остановки вентиляторов видеокарты при отсутствии нагрузки. А жаль, ведь (обычно) в недорогих моделях часто вентиляторы что останавливаются, что (особенно!) стартуют так, что лучше бы уж все время крутились в простое с небольшой скоростью. То старт и стоп привязаны к слишком близким температурам, и нередки моменты, когда вентиляторы постоянно то раскручиваются, то останавливаются. То они стартуют с высоких оборотов, и лишь потом стабилизируются на низких.

К счастью, у Palit GeForce RTX 2080 Super GR с этим все хорошо: вентиляторы стартуют при достижении температуры GPU в 60 градусов и делают это плавно. А останавливаются и вовсе незаметно для пользователя при ее снижении до 50°C.

Но возвращаемся к нашим прошивкам и их отличиям. Чуть разнится и ситуация при нагреве с помощью MSI Kombustor. В тихом режиме чуть выше температура, но ниже обороты вентиляторов:

В производительном, соответственно, наоборот:

Иными словами, алгоритмы работы вентиляторов отличаются во всем диапазоне температур, а не только для низких, характерных для отсутствия нагрузки.

Однако и при прогреве, учитывая, что с учетом округления уровня шума до 1 дБ, разницу шумомер даже не смог зафиксировать, можно смело выбирать любой. Тем более что даже реальные частоты работы в двух режимах совпадают. Если в простое обе прошивки удерживали уровень шума с расстояния в метр в пределах минимально фиксируемых моим шумомером 30 дБ, то под нагрузкой соответствующее значение для них также оказалось одинаковым и составило очень достойные 38 дБ.

А при разгоне все становится и вовсе практически идентично:

Плюс 160 МГц по GPU и 900 по памяти – это добротный результат для GeForce RTX 2080 Super. Встречался мне и лучший разгон памяти. Но тут все очень сильно зависит от экземпляра. Да и, на самом деле, на реальных показателях производительности это сказывается минимально.

Куда интереснее реальная частота работы GPU в MSI Kombustor, которая составляет внушительные 1875 МГц. И это при температуре в 78 градусов, что очень немного для самого тяжелого теста: в большинстве реальных игр будет на 10–20 градусов меньше. А главное, при достойном уровне шума видеокарты при таком серьезном разгоне и под тяжелейшей нагрузкой в 40 дБ.

И в очередной раз напомню, что в обзорах видеокарт конечных производителей у нас нет цели повторно изучать производительность соответствующих GPU. Так, в случае с NVIDIA GeForce RTX 2080 Super результаты игровых и синтетических тестов можно найти в соответствующем обзоре. Вариант Palit GameRock обеспечит практически идентичную производительность.

Заключение

Уверен, вы, как и я, любите читать в обзорах заключения в один абзац.

Белый вариант Palit GeForce RTX 2080 Super GameRock заслужил похвалу по итогам теста. Поэтому было бы странно, если бы видеокарта, отличающаяся, по большому счету, лишь другим цветом, заслужила иную оценку. У нее тихая и эффективная система охлаждения, достойный разгонный потенциал, при этом далеко не рекордные (хоть и крупные) габариты. Можно было бы поворчать на тему того, что белая версия смотрелась эффектнее. И чтобы флагманская серия GeForce RTX 2080 Super производства Palit не терялась на фоне конкурентов по дизайну, над ним стоило бы поработать дополнительно. Но у нас тут все-таки сайт для рациональных энтузиастов. А им в подавляющем большинстве невысокая цена важнее внешнего лоска. И Palit GR – одна из самых (если не самая) доступных GeForce RTX 2080 Super настоящего флагманского уровня. И многим этого будет более чем достаточно.

Евгений Яковлев

Выражаем благодарность: