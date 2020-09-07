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Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020

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Целью данного обзора является исследование оптимизации актуальных игр под многоядерные процессоры. Для ее реализации были взяты следующие модели CPU:

  • Core i7-9700KF;
  • Core i7-8700K;
  • Core i5-9600KF;
  • Core i7-7700K;
  • Core i3-9350К;
  • Pentium G5620;

  • Ryzen 7 3700X;
  • Ryzen 5 3600X;
  • Ryzen 5 1500X;
  • Ryzen 3 1200;
  • Athlon 200GE.

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Все перечисленные процессоры работали на тактовой частоте 4000 МГц.

Помимо оптимизации игр под многоядерные ЦП была исследована работоспособность технологии Hyper-Threading. Вышеуказанные процессоры были протестированы в следующих режимах:

  • Core i7-8700K - Hyper-Threading – off / Hyper-Threading - on;
  • Core i7-7700K - Hyper-Threading – off / Hyper-Threading - on;

  • Ryzen 7 3700X - SMT – off / SMT – on;
  • Ryzen 5 3600X - SMT – off / SMT – on;
  • Ryzen 5 1500X - SMT – off / SMT – on.

Для разносторонности исследования все системы были протестированы в паре с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti 11264 Мбайт.

Данное направление статей носит справочный характер, комментарии отсутствуют, так как каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

Anno 1800

Настройки графики:
  • Версия 1.0 Update 8.1.
  • DirectX 12
    • Сглаживание - 4X.
    • Качество шейдеров - высокое.
    • Качество теней - максимально высокое.
    • Качество пост-обработки - высокое.
    • Дальность прорисовки - максимальная.
    • Положение солнца - закрепленное.
    • Качество текстур - высокое.
    • Качество освещения - очень высокое.
    • Детализация воды - высокая.
    • Детализация объектов - максимально высокая.
    • Детализация рельефа - высокая.
    • Детализация толпы - максимально высокая.

1920х1080



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 1% low и average FPS

Assassin's Creed Unity

Настройки графики:
  • Версия 1.5.0
  • DirectX 11.
    • Качество прорисовки местности - максимально высокое.
    • Качество текстур - максимально высокое.
    • Качество теней - PCSS.
    • Сложное затенение - HBAO+.
    • Качество сглаживания - FXAA.
    • Свечение - включено.

1920х1080



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 1% low и average FPS

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Battlefield 1

Настройки графики:
  • Версия 1.0 сборка 26338.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора на технике - 95.
    • Размытие в движении - 50%.
    • Эффекты глубины резкости - включены.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Зернистость изображения - включена.
    • Виньетирование - включено.
    • Оптическая дисторсия - включена.
    • Разрешение - 100%.
    • Ограничение частоты кадров - 200.
    • Рендеринг последующих кадров - включен.
    • Ограничение памяти графического процессора - выключено.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество сетки - ультра высокое.
    • Качество рельефа - ультра высокое.
    • Качество травы - ультра высокое.
    • Сглаживание - ТАА высокое.
    • Глобальное затенение - HBAO.

1920х1080



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 1% low и average FPS

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Crysis 3

Настройки графики:
  • Версия 1.3.
  • DirectX 11.
    • Полноэкранное сглаживание (MSAA) - 4.
    • Анизотропная фильтрация (AF) - 16.
    • Разрешение текстур - максимальное.
    • Качество эффектов - максимальное.
    • Качество объектов - максимальное.
    • Качество частиц - максимальное.
    • Качество пост-обработки - максимальное.
    • Качество затенения - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество воды - максимальное.
    • Степень размытости - высокая.
    • Блики - включены.

1920х1080



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 1% low и average FPS

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Death Stranding

Настройки графики:
  • Версия Бета.
  • DirectX 12.
    • Детализация объектов - очень высокая.
    • Память для стриминга текстур - высокая.
    • Разрешение теней - высокое.
    • Объемный свет - включен.
    • Отражения в экранном пространстве - включены.
    • NVIDIA DLSS - выключена.
    • FidelityFX CAS - выключена.
    • Сглаживание - TAA.
    • Глубина резкости - включена.
    • Размытие в движении - включено.

1920х1080



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 1% low и average FPS

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Deliver Us The Moon

Настройки графики:
  • Версия 1.4.2.
  • DirectX 12.
    • Сглаживание - TAA-высокое.
    • NVIDIA DLSS - выключена.
    • Качество пост-обработки - эпическое.
    • Качество текстур - эпическое.
    • Разрешение теней - эпическое.
    • Трассировка лучей - выключена.

1920х1080



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 1% low и average FPS

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Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Настройки графики:
  • Версия 1.09.
  • Vulkan.
    • Сглаживание - включено.
    • Резкость - выключена.
    • Качество обтекающего затенения - ультра высокое.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Анизотропная фильтрация текстур - х16.
    • Скринспейсовые тени - включены.
    • Качество ландшафта - ультра высокое.
    • Качество травы - ультра высокое.
    • Качество скринспейсовых отражений - очень высокое.
    • Качество теней от солнца - ультра высокое.
    • Качество ткани - высокое.
    • Размытие в движении - включено.
    • Свечение - включено.
    • Качество рассеивания света объектами - очень высокое.
    • Качество дальних теней - наилучшее.
    • Объемный туман - ультра высокий.
    • Фоновое размытие тумана - включено.

1920х1080



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 1% low и average FPS

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Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Настройки графики:
  • Версия 14457777.
  • Vulkan.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная х16.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Затенение объектов - высокое.
    • Качество теней - очень высокое.
    • Качество отражений - высокое.
    • Объемный свет - SSBC+.
    • Блики - свечение + блики.
    • Масштаб глубины резкости - включен.
    • Сглаживание (пост-обработка) - FXAA.
    • Сглаживание - выключено.

1920х1080



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 1% low и average FPS

Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх

1920х1080



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 1% low и average FPS

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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09:01
Есть игры, которые уже давно в продаже: https://www.youtube.com/watch?v=OPPSroqkots
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