Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
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Целью данного обзора является исследование оптимизации актуальных игр под многоядерные процессоры. Для ее реализации были взяты следующие модели CPU:
- Core i7-9700KF;
- Core i7-8700K;
- Core i5-9600KF;
- Core i7-7700K;
- Core i3-9350К;
- Pentium G5620;
- Ryzen 7 3700X;
- Ryzen 5 3600X;
- Ryzen 5 1500X;
- Ryzen 3 1200;
- Athlon 200GE.
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Все перечисленные процессоры работали на тактовой частоте 4000 МГц.
Помимо оптимизации игр под многоядерные ЦП была исследована работоспособность технологии Hyper-Threading. Вышеуказанные процессоры были протестированы в следующих режимах:
- Core i7-8700K - Hyper-Threading – off / Hyper-Threading - on;
- Core i7-7700K - Hyper-Threading – off / Hyper-Threading - on;
- Ryzen 7 3700X - SMT – off / SMT – on;
- Ryzen 5 3600X - SMT – off / SMT – on;
- Ryzen 5 1500X - SMT – off / SMT – on.
Для разносторонности исследования все системы были протестированы в паре с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti 11264 Мбайт.
Данное направление статей носит справочный характер, комментарии отсутствуют, так как каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.
Результаты тестов: сравнение производительности
Anno 1800Настройки графики:
- Версия 1.0 Update 8.1.
- DirectX 12
- Сглаживание - 4X.
- Качество шейдеров - высокое.
- Качество теней - максимально высокое.
- Качество пост-обработки - высокое.
- Дальность прорисовки - максимальная.
- Положение солнца - закрепленное.
- Качество текстур - высокое.
- Качество освещения - очень высокое.
- Детализация воды - высокая.
- Детализация объектов - максимально высокая.
- Детализация рельефа - высокая.
- Детализация толпы - максимально высокая.
1920х1080
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1% low и average FPS
Assassin's Creed UnityНастройки графики:
- Версия 1.5.0
- DirectX 11.
- Качество прорисовки местности - максимально высокое.
- Качество текстур - максимально высокое.
- Качество теней - PCSS.
- Сложное затенение - HBAO+.
- Качество сглаживания - FXAA.
- Свечение - включено.
1920х1080
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1% low и average FPS
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Battlefield 1Настройки графики:
- Версия 1.0 сборка 26338.
- DirectX 12.
- Угол обзора на технике - 95.
- Размытие в движении - 50%.
- Эффекты глубины резкости - включены.
- Хроматическая аберрация - включена.
- Зернистость изображения - включена.
- Виньетирование - включено.
- Оптическая дисторсия - включена.
- Разрешение - 100%.
- Ограничение частоты кадров - 200.
- Рендеринг последующих кадров - включен.
- Ограничение памяти графического процессора - выключено.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - ультра высокая.
- Качество освещения - ультра высокое.
- Качество эффектов - ультра высокое.
- Качество пост-обработки - ультра высокое.
- Качество сетки - ультра высокое.
- Качество рельефа - ультра высокое.
- Качество травы - ультра высокое.
- Сглаживание - ТАА высокое.
- Глобальное затенение - HBAO.
1920х1080
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1% low и average FPS
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Crysis 3Настройки графики:
- Версия 1.3.
- DirectX 11.
- Полноэкранное сглаживание (MSAA) - 4.
- Анизотропная фильтрация (AF) - 16.
- Разрешение текстур - максимальное.
- Качество эффектов - максимальное.
- Качество объектов - максимальное.
- Качество частиц - максимальное.
- Качество пост-обработки - максимальное.
- Качество затенения - максимальное.
- Качество теней - максимальное.
- Качество воды - максимальное.
- Степень размытости - высокая.
- Блики - включены.
1920х1080
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1% low и average FPS
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Death StrandingНастройки графики:
- Версия Бета.
- DirectX 12.
- Детализация объектов - очень высокая.
- Память для стриминга текстур - высокая.
- Разрешение теней - высокое.
- Объемный свет - включен.
- Отражения в экранном пространстве - включены.
- NVIDIA DLSS - выключена.
- FidelityFX CAS - выключена.
- Сглаживание - TAA.
- Глубина резкости - включена.
- Размытие в движении - включено.
1920х1080
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1% low и average FPS
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Deliver Us The MoonНастройки графики:
- Версия 1.4.2.
- DirectX 12.
- Сглаживание - TAA-высокое.
- NVIDIA DLSS - выключена.
- Качество пост-обработки - эпическое.
- Качество текстур - эпическое.
- Разрешение теней - эпическое.
- Трассировка лучей - выключена.
1920х1080
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1% low и average FPS
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Tom Clancy’s Ghost Recon BreakpointНастройки графики:
- Версия 1.09.
- Vulkan.
- Сглаживание - включено.
- Резкость - выключена.
- Качество обтекающего затенения - ультра высокое.
- Уровень детализации - ультра высокий.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Анизотропная фильтрация текстур - х16.
- Скринспейсовые тени - включены.
- Качество ландшафта - ультра высокое.
- Качество травы - ультра высокое.
- Качество скринспейсовых отражений - очень высокое.
- Качество теней от солнца - ультра высокое.
- Качество ткани - высокое.
- Размытие в движении - включено.
- Свечение - включено.
- Качество рассеивания света объектами - очень высокое.
- Качество дальних теней - наилучшее.
- Объемный туман - ультра высокий.
- Фоновое размытие тумана - включено.
1920х1080
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1% low и average FPS
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Tom Clancy's Rainbow Six SiegeНастройки графики:
- Версия 14457777.
- Vulkan.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - анизотропная х16.
- Уровень детализации - ультра высокий.
- Затенение объектов - высокое.
- Качество теней - очень высокое.
- Качество отражений - высокое.
- Объемный свет - SSBC+.
- Блики - свечение + блики.
- Масштаб глубины резкости - включен.
- Сглаживание (пост-обработка) - FXAA.
- Сглаживание - выключено.
1920х1080
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1% low и average FPS
Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх
1920х1080
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1% low и average FPS
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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