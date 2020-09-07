Целью данного обзора является исследование оптимизации актуальных игр под многоядерные процессоры. Для ее реализации были взяты следующие модели CPU:

Core i7-9700KF;

Core i7-8700K;

Core i5-9600KF;

Core i7-7700K;

Core i3-9350К;

Pentium G5620;



Ryzen 7 3700X;

Ryzen 5 3600X;

Ryzen 5 1500X;

Ryzen 3 1200;

Athlon 200GE.

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Все перечисленные процессоры работали на тактовой частоте 4000 МГц.

Помимо оптимизации игр под многоядерные ЦП была исследована работоспособность технологии Hyper-Threading. Вышеуказанные процессоры были протестированы в следующих режимах:

Core i7-8700K - Hyper-Threading – off / Hyper-Threading - on;

Core i7-7700K - Hyper-Threading – off / Hyper-Threading - on;



Ryzen 7 3700X - SMT – off / SMT – on;

Ryzen 5 3600X - SMT – off / SMT – on;

Ryzen 5 1500X - SMT – off / SMT – on.

Для разносторонности исследования все системы были протестированы в паре с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti 11264 Мбайт.

Данное направление статей носит справочный характер, комментарии отсутствуют, так как каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

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ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2; Материнская плата №3: Gigabyte X370 Aorus Gaming 5, Socket АМ4;

Gigabyte X370 Aorus Gaming 5, Socket АМ4; Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Видеокарта: GeForce RTX 2080 Ti 11264 Мбайт - 1545/14000 (ASUS);

GeForce RTX 2080 Ti 11264 Мбайт - 1545/14000 (ASUS); Оперативная память №1: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В), X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В), X.M.P. - on; Оперативная память №2: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800-3866 МГц / CL15 / 1.35 В), X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800-3866 МГц / CL15 / 1.35 В), X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув);

Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув); Корпус: открытый тестовый стенд;

открытый тестовый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц). Core i7-9700KF - 4000 МГц;

Core i7-8700K - 4000 МГц;

Core i5-9600KF - 4000 МГц;

Core i7-7700K - 4000 МГц;

Core i3-9350К - 4000 МГц;

Pentium G5620 - 4000 МГц;



Ryzen 7 3700X - 4000 МГц;

Ryzen 5 3600X - 4000 МГц;

Ryzen 5 1500X - 4000 МГц;

Ryzen 3 1200 - 4000 МГц;

Athlon 200GE - 4000 МГц. Программное обеспечение: Операционная система: Windows 10 x64.

Windows 10 x64. Драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 452.06 WHQL.

NVIDIA GeForce 452.06 WHQL. Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2. Инструментарий и методика тестирования реклама Для более наглядного сравнения конфигураций все игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускались в разрешении 1920 х 1080. В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. Во всех играх замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена. Список игровых приложений: Anno 1800.

Assassin's Creed Unity.

Battlefield 1.

Crysis 3.

Death Stranding.

Deliver Us The Moon.

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

Результаты тестов: сравнение производительности

Anno 1800

Версия 1.0 Update 8.1.

DirectX 12

Сглаживание - 4X.



Качество шейдеров - высокое.



Качество теней - максимально высокое.



Качество пост-обработки - высокое.



Дальность прорисовки - максимальная.



Положение солнца - закрепленное.



Качество текстур - высокое.



Качество освещения - очень высокое.



Детализация воды - высокая.



Детализация объектов - максимально высокая.



Детализация рельефа - высокая.



Детализация толпы - максимально высокая.

Настройки графики:

1920х1080



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1% low и average FPS

Assassin's Creed Unity

Версия 1.5.0

DirectX 11.

Качество прорисовки местности - максимально высокое.



Качество текстур - максимально высокое.



Качество теней - PCSS.



Сложное затенение - HBAO+.



Качество сглаживания - FXAA.



Свечение - включено.

Настройки графики:

1920х1080



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1% low и average FPS

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Battlefield 1

Версия 1.0 сборка 26338.

DirectX 12.

Угол обзора на технике - 95.



Размытие в движении - 50%.



Эффекты глубины резкости - включены.



Хроматическая аберрация - включена.



Зернистость изображения - включена.



Виньетирование - включено.



Оптическая дисторсия - включена.



Разрешение - 100%.



Ограничение частоты кадров - 200.



Рендеринг последующих кадров - включен.



Ограничение памяти графического процессора - выключено.



Качество текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - ультра высокая.



Качество освещения - ультра высокое.



Качество эффектов - ультра высокое.



Качество пост-обработки - ультра высокое.



Качество сетки - ультра высокое.



Качество рельефа - ультра высокое.



Качество травы - ультра высокое.



Сглаживание - ТАА высокое.



Глобальное затенение - HBAO.

Настройки графики:

1920х1080



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1% low и average FPS

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Crysis 3

Версия 1.3.

DirectX 11.

Полноэкранное сглаживание (MSAA) - 4.



Анизотропная фильтрация (AF) - 16.



Разрешение текстур - максимальное.



Качество эффектов - максимальное.



Качество объектов - максимальное.



Качество частиц - максимальное.



Качество пост-обработки - максимальное.



Качество затенения - максимальное.



Качество теней - максимальное.



Качество воды - максимальное.



Степень размытости - высокая.



Блики - включены.

Настройки графики:

1920х1080



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1% low и average FPS

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Death Stranding

Версия Бета.

DirectX 12.

Детализация объектов - очень высокая.



Память для стриминга текстур - высокая.



Разрешение теней - высокое.



Объемный свет - включен.



Отражения в экранном пространстве - включены.



NVIDIA DLSS - выключена.



FidelityFX CAS - выключена.



Сглаживание - TAA.



Глубина резкости - включена.



Размытие в движении - включено.

Настройки графики:

1920х1080



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1% low и average FPS

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Deliver Us The Moon

Версия 1.4.2.

DirectX 12.

Сглаживание - TAA-высокое.



NVIDIA DLSS - выключена.



Качество пост-обработки - эпическое.



Качество текстур - эпическое.



Разрешение теней - эпическое.



Трассировка лучей - выключена.

Настройки графики:

1920х1080



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1% low и average FPS

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Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Версия 1.09.

Vulkan.

Сглаживание - включено.



Резкость - выключена.



Качество обтекающего затенения - ультра высокое.



Уровень детализации - ультра высокий.



Качество текстур - ультра высокое.



Анизотропная фильтрация текстур - х16.



Скринспейсовые тени - включены.



Качество ландшафта - ультра высокое.



Качество травы - ультра высокое.



Качество скринспейсовых отражений - очень высокое.



Качество теней от солнца - ультра высокое.



Качество ткани - высокое.



Размытие в движении - включено.



Свечение - включено.



Качество рассеивания света объектами - очень высокое.



Качество дальних теней - наилучшее.



Объемный туман - ультра высокий.



Фоновое размытие тумана - включено.

Настройки графики:

1920х1080



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1% low и average FPS

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Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Версия 14457777.

Vulkan.

Качество текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - анизотропная х16.



Уровень детализации - ультра высокий.



Затенение объектов - высокое.



Качество теней - очень высокое.



Качество отражений - высокое.



Объемный свет - SSBC+.



Блики - свечение + блики.



Масштаб глубины резкости - включен.



Сглаживание (пост-обработка) - FXAA.



Сглаживание - выключено.

Настройки графики:

1920х1080



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1% low и average FPS

Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх 1920х1080



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1% low и average FPS

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

