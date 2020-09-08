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Вступление

Каждое падение сменяется подъемом, что можно заметить на росте популярности форм-фактора mini-ITX, который еще несколько лет назад переживал кризис, а теперь каждый производитель стремится выпустить несколько продуктов в данном сегменте. И анонс системной логики AMD B550 только способствует новому витку.

Материнская плата ASUS ROG Strix B550-i Gaming не является точной копией старшей предшественницы ROG Strix X570-i Gaming: производитель не просто заменил один чипсет другим, но и переработал дизайн печатной платы, оптимизировал конструкцию и улучшил некоторые аспекты.

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Новинка стала значительно интереснее топовой модели на AMD X570 благодаря нововведениям, и в сегодняшнем обзоре мы попробуем рассказать «почему».

Технические характеристики ASUS ROG Strix B550-i Gaming

Модель ASUS ROG Strix B550-i Gaming; код производителя: ROG STRIX B550-I GAMING Процессорный разъем AMD Socket AM4 Поддерживаемые процессоры Supports AM4 socket 3rd Gen AMD Ryzen processors, and future AMD Ryzen processors with BIOS update Оперативная память 2 x DIMM DDR4, Dual Channel DDR4-5100 МГц (OC) Слоты расширения 1 х PCIe 4.0 x16 Сетевые контроллеры Intel I225-V 2.5Gb LAN;

Intel Wi-Fi 6 AX200 Аудиокодек 7.1-канальный HD Audio Realtek S1220A Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V Разъемы на задней панели 1 x FlashBack Button;

1 x HDMI;

1 x DisplayPort;

1 x USB 2.0;

3 x USB 3.2 Gen 2 (Type-A);

2 x USB 3.2 Gen 2 (Type-C);

1 x 2.5G LAN;

2 x Wi-Fi/Bluetooth Antenna Connectors;

3 x audio jacks Форм-фактор mini-ITX.

Внешний вид и особенности дизайна

Материнская плата ASUS выполнена на черном шестислойном текстолите в форм-факторе mini-ITX с габаритами 170 х 170 мм.

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Новинка отличается характерным для семейства ROG Strix дизайном с фирменными изломами и строгим внешним видом и украшена логотипом линейки.

На обратной стороне приютился второй слот M.2 для твердотельных накопителей формата 2242, 2260 и 2280: вызывает улыбку отзеркаленная подпись размеров. Опорная пластина соответствует референсной версии, что является достоинством по сравнению с моделью MSI.

Компания ASUS не пошла по очевидному легкому пути, переименовав старшую модель ASUS ROG Strix X570-i Gaming в младшую, а переработала внешний вид, систему охлаждения, печатную плату, расположение портов. Все! Поэтому ASUS ROG Strix B550-i Gaming – это самостоятельный уникальный продукт.

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Новинка построена на процессорном сокете AMD PGA 1331, более известном под именем Socket AM4. Поддерживаются процессоры Ryzen третьего и четвертого поколений.

Как показывает практика, неофициально материнские платы на чипсете AMD B550 отлично работают с CPU прошлых поколений, и ASUS ROG Strix B550-i Gaming не будет исключением.

На борту материнской платы располагаются два DIMM-слота оперативной памяти стандарта DDR4, максимально поддерживаемый объем достигает 64 Гбайт. Производителем заявлена поддержка тактовой частоты 2133 – 3200 МГц в штатном режиме и в диапазоне 3400 – 5100 МГц при оверклокинге.

Питание организовано по схеме «24 + 8» pin. Здесь же располагаются диагностические светодиоды Q-LED, которые показывают этапы прохождения загрузки – если они потухли, то все в полном порядке.

Материнская плата оснащена тремя коннекторами для вентиляторов и парой разъемов для организации подсветки. Для удобства использования инженеры сгруппировали порты в верхней части платы.

Стоит отметить, что согласно руководству пользователя разъемы для вентиляторов и помпы поддерживают устройства с максимальной силой тока 1 А.

Модель ASUS оснащена одной колодкой для подключения внешних портов USB 3.2 и одним USB 3.2 Gen 2 Type-C. Для организации дисковой подсистемы предназначены четыре коннектора SATA-III.

Как и любая материнская плата формата mini-ITX, ASUS ROG Strix B550-i Gaming может предложить единственный слот PCI Express 4.0 x16, поддерживающий технологию SafeSlot.

Производитель грамотно расположил различные интерфейсы и коннекторы подключения, например, контакты для температурного сенсора и сбора настроек Clear CMOS перемещены справа от чипсетного радиатора. Это значительно удобнее, чем у модели MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi, где перемычка спрятана за радиатором VRM.

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Основная секция ASUS ROG Strix B550-i Gaming значительно похудела: новинка лишилась дополнительного вентилятора для обдува чипсета, радиатор стал тоньше, поэтому трёхъярусная организация B550-M.2 сменилась двухъярусной.

Под верхним элементом охлаждения скрывается основной разъем M.2. Итоговая начинка ASUS ROG Strix B550-i Gaming:

Первый слот M.2 – процессорные линии, поддержка накопителей PCIe 4.0 x4 и SATA-III, 2242 / 2260 / 2280;

Второй слот M.2 – чипсетные линии, поддержка накопителей PCIe 3.0 x4 и SATA-III, 2242 / 2260 / 2280.

Для использования накопителя M.2 2242 во втором слоте необходим переходник из комплекта поставки.

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Отдельная плата-переходник B550-I Audio Card версии R1.01 с установленным восьмиканальным кодеком Realtek ALC1220 (S1220A) с использованием качественных аудиоконденсаторов Nichicon Fine Gold.

Продемонстрируем снимок ASUS ROG Strix B550-i Gaming без элементов систем охлаждения и декоративных вставок. Поправка: чипсетный радиатор остался на законном месте.

Подсистема питания насчитывает 10 фаз (8+2) и расположена вокруг процессорного сокета. В качестве ШИМ-контроллера применен шестифазный DIGI+ ASP1106JGQW (4+2). В качестве сборок – DrMOS SiC639 производства Vishay с максимальной силой тока 50 А.

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Благодаря такому тандему итоговая формула получается следующая: четыре удвоенные фазы отведены на CPU, две на SoC.

За активное охлаждение силовой части отвечает небольшой радиатор с вентилятором 30 мм, скрывающимся за декоративной насадкой.

Пассивная часть не отличается гигантизмом и практически лишена оребрения. Дело должна спасать крохотная вертушка, но по мере тестирования получить температуры выше 70°C мне не удалось, а вентилятор остался безмолвен.

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Обратная сторона радиатора силовой части ASUS ROG Strix B550-i Gaming.

Декоративная накладка, сетка-фильм для вентилятора и радиатор накопителя M.2.

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Финальный рывок – перечень портов и интерфейсов на задней панели:

Одна кнопка FlashBack;

Один HDMI;

Один DisplayPort;

Один USB 2.0;

Три USB 3.2 Gen 2 (Type-A);

Два USB 3.2 Gen 2 (Type-C);

Один 2.5G LAN;

Два Wi-Fi/Bluetooth Antenna Connectors;

Три audio jacks.

Упаковка и комплектация

Упаковка выполнена в черно-красном цвете. На передней части красуется наименование модели и изображение ASUS ROG Strix B550-i Gaming.

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С противоположной стороны приведены технические характеристики устройства и перечень достоинств.

Комплект поставки включает антенну Wi-Fi/BT, стикеры, пару проводов SATA, заглушку на заднюю панель, винты крепления M.2, переходники, удлинитель-переходник mini-jack >> USB Type-C.

Возможности BIOS

Материнская плата ASUS оснащена фирменным программным обеспечением, визуально напоминающем о стиле Republic of Gamers. Данная графическая оболочка хорошо известна и часто рассматривалась в наших обзорах.

ASUS ROG Strix B550-i Gaming представляет полный контроль по управлению настройками и параметрами для разгона.

Тестовый стенд

Материнская плата: ASUS ROG Strix B550-i Gaming (AMD Socket AM4);

Процессор: AMD Ryzen 7 3800XT;

Система охлаждения: EKWB EK-KIT Classic RGB P240;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8);

Видеокарта: Inno3D GeForce RTX 2060 Super Gaming OC X2;

Накопители: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;

Блок питания: Corsair HX1200, 1200 Ватт;

Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.

Инструментарий и методика тестирования

BIOS материнской платы ASUS ROG Strix B550-i Gaming был обновлен до последней версии 0805.

Постоянная текучка образцов не позволяет тестировать системные платы на одинаковых процессорах, поэтому в тестировании использовался новенький AMD Ryzen 7 3800XT.

Чтобы исключить слабые стороны материнской платы при работе с оперативной памятью (из-за проблем непосредственно с самой DDR4), в тестировании был задействован «экстремальный» комплект Team Xtreem 8Pack с тактовой частотой 4500 МГц.

В дальнейшем, чтобы сымитировать штатную работу системы, частота оперативной памяти была понижена до отметки 3200 МГц (16-18-18 36-1Т), официально поддерживаемой и доступной многим модулям.

На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения крыльчаток вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO. Температура воздуха во время проведения замеров составляла 26 градусов Цельсия.

Тест ASUS ROG Strix B550-i Gaming

«Из коробки» поведение процессора Ryzen 7 3800XT на материнской плате ASUS ROG Strix B550-i Gaming с версией BIOS 0805 следующее: ЦП бустит до 4666 МГц на два ядра, до 4616 МГц по четырем ядрам и до 4541 МГц – по всем ядрам в зависимости от нагрузки; напряжение достигает 1.494 В. Температура с контуром EKWB EK-KIT Classic RGB P240 держится на отметке 79°C.

Потребление стенда без учета монитора составляет в простое 58 Вт, в выключенном состоянии – 1.59 Вт, в LinX 0.7.0 достигает 170 Вт. Для последнего случая актуальны показания температуры подсистемы питания – 64°C.

AIDA64 бенчмарк кэша и памяти на штатной системе ASUS ROG Strix B550-i Gaming с процессором AMD Ryzen 7 3800XT.

Для дальнейшего тестирования Ryzen 7 3800XT был разогнан с выставлением частоты 4550 МГц для первого блока CCX и 4500 МГц – для второго блока, при напряжении 1.4 В.

После снятия всех лимитов процессор Ryzen 7 3800XT прогревается до 86°C. Потребление поднимается до 200 Вт.

Материнскую плату ASUS ROG Strix B550-i Gaming можно назвать лучшим представителем оверлокинга оперативной памяти, выжать соки из которой новинка может парой кликов в BIOS.

Для режима IF 1:1 и достижения частоты 3800/1900 потребовалось ровным счетом… ничего. Выставил, сохранил, перезагрузил. Работает! Дальнейшие эксперименты позволили понижать основные и вторичные тайминги, но это уже другая история.

Максимальным достижением становится отметка 4466 МГц, IF автоматически сбрасывается до 1114 МГц. Попытка вновь покорить 4500+ МГц приводит к зависанию.

Переходим к результатам тестирования.

Cinebench R20

Single Core, All Cores, pts





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3DMark Time Spy

Physics, баллы





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Linx v0.7.0

Memory = 8192, GFlops





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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark

Memory read, Мбайт/с





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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark

Memory write, Мбайт/с





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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark

Memory copy, Мбайт/с





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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark

Memory latency, нс





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WinRAR 5.90 x64

Speed, KB/s





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Температурный режим

С жидкостной системой охлаждения EKWB EK-KIT Classic RGB P240 на ASUS ROG Strix B550-i Gaming были получены следующие температуры:

Температура процессора, °C



Linx v0.7.0

Меньше – лучше





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Температура зоны VRM, °C



Linx v0.7.0

Меньше – лучше





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Температура чипсета, °C



Linx v0.7.0

Меньше – лучше





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Тестирование твердотельного накопителя на интерфейсе PCIe 4.0 x4 не производилось из-за отсутствия SSD NVMe PCIe 4.0 x4. В ближайшем будущем такой накопитель будет предоставлен для тестирования радиаторов M.2.

Заключение

Материнская плата ASUS ROG Strix B550-i Gaming это одна из лучших моделей класса mini-ITX, предлагающая отличное сочетание производительности, оснащения и возможностей оверклокинга. Несмотря на конструкцию силовой части, последняя обеспечивает высокий разгон AMD Ryzen 7 3800XT, который обладает не самым скромным показателем TPD, а выжимание частоты и снижение таймингов оперативной памяти – и вовсе сказка.

Итак, компания ASUS улучшила старшую модель ROG Strix X570-i Gaming, оптимизировав строение устройства и доработав микропрограммное обеспечение, что позволяет ее наследнице чувствовать себя уверенно в любых сценариях. Есть ли у нее недостатки? На мой взгляд, однозначно нет. Современные интерфейсы последних ревизий, удобство подключения, стабильная работа… Да и о разгоне не забыли.

Краткое резюме: ASUS ROG Strix B550-i Gaming – отличная материнская плата, пройти мимо которой это настоящее преступление.

Александр Андерсон

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