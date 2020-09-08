Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-i Gaming
Страницы материала
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики ASUS ROG Strix B550-i Gaming
- Внешний вид и особенности дизайна
- Упаковка и комплектация
- Возможности BIOS
- Тестовый стенд
- Инструментарий и методика тестирования
- Тест ASUS ROG Strix B550-i Gaming
- Температурный режим
- Заключение
Вступление
Каждое падение сменяется подъемом, что можно заметить на росте популярности форм-фактора mini-ITX, который еще несколько лет назад переживал кризис, а теперь каждый производитель стремится выпустить несколько продуктов в данном сегменте. И анонс системной логики AMD B550 только способствует новому витку.
Материнская плата ASUS ROG Strix B550-i Gaming не является точной копией старшей предшественницы ROG Strix X570-i Gaming: производитель не просто заменил один чипсет другим, но и переработал дизайн печатной платы, оптимизировал конструкцию и улучшил некоторые аспекты.
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Новинка стала значительно интереснее топовой модели на AMD X570 благодаря нововведениям, и в сегодняшнем обзоре мы попробуем рассказать «почему».
Технические характеристики ASUS ROG Strix B550-i Gaming
|Модель
|ASUS ROG Strix B550-i Gaming; код производителя: ROG STRIX B550-I GAMING
|Процессорный разъем
|AMD Socket AM4
|Поддерживаемые процессоры
|Supports AM4 socket 3rd Gen AMD Ryzen processors, and future AMD Ryzen processors with BIOS update
|Оперативная память
|2 x DIMM DDR4, Dual Channel DDR4-5100 МГц (OC)
|Слоты расширения
|1 х PCIe 4.0 x16
|Сетевые контроллеры
| Intel I225-V 2.5Gb LAN;
Intel Wi-Fi 6 AX200
|Аудиокодек
|7.1-канальный HD Audio Realtek S1220A
|Питание материнской платы
|ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V
|Разъемы на задней панели
| 1 x FlashBack Button;
1 x HDMI;
1 x DisplayPort;
1 x USB 2.0;
3 x USB 3.2 Gen 2 (Type-A);
2 x USB 3.2 Gen 2 (Type-C);
1 x 2.5G LAN;
2 x Wi-Fi/Bluetooth Antenna Connectors;
3 x audio jacks
|Форм-фактор
|mini-ITX.
Внешний вид и особенности дизайна
Материнская плата ASUS выполнена на черном шестислойном текстолите в форм-факторе mini-ITX с габаритами 170 х 170 мм.
Новинка отличается характерным для семейства ROG Strix дизайном с фирменными изломами и строгим внешним видом и украшена логотипом линейки.
На обратной стороне приютился второй слот M.2 для твердотельных накопителей формата 2242, 2260 и 2280: вызывает улыбку отзеркаленная подпись размеров. Опорная пластина соответствует референсной версии, что является достоинством по сравнению с моделью MSI.
Компания ASUS не пошла по очевидному легкому пути, переименовав старшую модель ASUS ROG Strix X570-i Gaming в младшую, а переработала внешний вид, систему охлаждения, печатную плату, расположение портов. Все! Поэтому ASUS ROG Strix B550-i Gaming – это самостоятельный уникальный продукт.
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Новинка построена на процессорном сокете AMD PGA 1331, более известном под именем Socket AM4. Поддерживаются процессоры Ryzen третьего и четвертого поколений.
Как показывает практика, неофициально материнские платы на чипсете AMD B550 отлично работают с CPU прошлых поколений, и ASUS ROG Strix B550-i Gaming не будет исключением.
На борту материнской платы располагаются два DIMM-слота оперативной памяти стандарта DDR4, максимально поддерживаемый объем достигает 64 Гбайт. Производителем заявлена поддержка тактовой частоты 2133 – 3200 МГц в штатном режиме и в диапазоне 3400 – 5100 МГц при оверклокинге.
Питание организовано по схеме «24 + 8» pin. Здесь же располагаются диагностические светодиоды Q-LED, которые показывают этапы прохождения загрузки – если они потухли, то все в полном порядке.
Материнская плата оснащена тремя коннекторами для вентиляторов и парой разъемов для организации подсветки. Для удобства использования инженеры сгруппировали порты в верхней части платы.
Стоит отметить, что согласно руководству пользователя разъемы для вентиляторов и помпы поддерживают устройства с максимальной силой тока 1 А.
Модель ASUS оснащена одной колодкой для подключения внешних портов USB 3.2 и одним USB 3.2 Gen 2 Type-C. Для организации дисковой подсистемы предназначены четыре коннектора SATA-III.
Как и любая материнская плата формата mini-ITX, ASUS ROG Strix B550-i Gaming может предложить единственный слот PCI Express 4.0 x16, поддерживающий технологию SafeSlot.
Производитель грамотно расположил различные интерфейсы и коннекторы подключения, например, контакты для температурного сенсора и сбора настроек Clear CMOS перемещены справа от чипсетного радиатора. Это значительно удобнее, чем у модели MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi, где перемычка спрятана за радиатором VRM.
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Основная секция ASUS ROG Strix B550-i Gaming значительно похудела: новинка лишилась дополнительного вентилятора для обдува чипсета, радиатор стал тоньше, поэтому трёхъярусная организация B550-M.2 сменилась двухъярусной.
Под верхним элементом охлаждения скрывается основной разъем M.2. Итоговая начинка ASUS ROG Strix B550-i Gaming:
- Первый слот M.2 – процессорные линии, поддержка накопителей PCIe 4.0 x4 и SATA-III, 2242 / 2260 / 2280;
- Второй слот M.2 – чипсетные линии, поддержка накопителей PCIe 3.0 x4 и SATA-III, 2242 / 2260 / 2280.
Для использования накопителя M.2 2242 во втором слоте необходим переходник из комплекта поставки.
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Отдельная плата-переходник B550-I Audio Card версии R1.01 с установленным восьмиканальным кодеком Realtek ALC1220 (S1220A) с использованием качественных аудиоконденсаторов Nichicon Fine Gold.
Продемонстрируем снимок ASUS ROG Strix B550-i Gaming без элементов систем охлаждения и декоративных вставок. Поправка: чипсетный радиатор остался на законном месте.
Подсистема питания насчитывает 10 фаз (8+2) и расположена вокруг процессорного сокета. В качестве ШИМ-контроллера применен шестифазный DIGI+ ASP1106JGQW (4+2). В качестве сборок – DrMOS SiC639 производства Vishay с максимальной силой тока 50 А.
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Благодаря такому тандему итоговая формула получается следующая: четыре удвоенные фазы отведены на CPU, две на SoC.
За активное охлаждение силовой части отвечает небольшой радиатор с вентилятором 30 мм, скрывающимся за декоративной насадкой.
Пассивная часть не отличается гигантизмом и практически лишена оребрения. Дело должна спасать крохотная вертушка, но по мере тестирования получить температуры выше 70°C мне не удалось, а вентилятор остался безмолвен.
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Обратная сторона радиатора силовой части ASUS ROG Strix B550-i Gaming.
Декоративная накладка, сетка-фильм для вентилятора и радиатор накопителя M.2.
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Финальный рывок – перечень портов и интерфейсов на задней панели:
- Одна кнопка FlashBack;
- Один HDMI;
- Один DisplayPort;
- Один USB 2.0;
- Три USB 3.2 Gen 2 (Type-A);
- Два USB 3.2 Gen 2 (Type-C);
- Один 2.5G LAN;
- Два Wi-Fi/Bluetooth Antenna Connectors;
- Три audio jacks.
Упаковка и комплектация
Упаковка выполнена в черно-красном цвете. На передней части красуется наименование модели и изображение ASUS ROG Strix B550-i Gaming.
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С противоположной стороны приведены технические характеристики устройства и перечень достоинств.
Комплект поставки включает антенну Wi-Fi/BT, стикеры, пару проводов SATA, заглушку на заднюю панель, винты крепления M.2, переходники, удлинитель-переходник mini-jack >> USB Type-C.
Возможности BIOS
Материнская плата ASUS оснащена фирменным программным обеспечением, визуально напоминающем о стиле Republic of Gamers. Данная графическая оболочка хорошо известна и часто рассматривалась в наших обзорах.
ASUS ROG Strix B550-i Gaming представляет полный контроль по управлению настройками и параметрами для разгона.
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS ROG Strix B550-i Gaming (AMD Socket AM4);
- Процессор: AMD Ryzen 7 3800XT;
- Система охлаждения: EKWB EK-KIT Classic RGB P240;
- Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
- Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8);
- Видеокарта: Inno3D GeForce RTX 2060 Super Gaming OC X2;
- Накопители: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;
- Блок питания: Corsair HX1200, 1200 Ватт;
- Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.
Инструментарий и методика тестирования
BIOS материнской платы ASUS ROG Strix B550-i Gaming был обновлен до последней версии 0805.
Постоянная текучка образцов не позволяет тестировать системные платы на одинаковых процессорах, поэтому в тестировании использовался новенький AMD Ryzen 7 3800XT.
Чтобы исключить слабые стороны материнской платы при работе с оперативной памятью (из-за проблем непосредственно с самой DDR4), в тестировании был задействован «экстремальный» комплект Team Xtreem 8Pack с тактовой частотой 4500 МГц.
В дальнейшем, чтобы сымитировать штатную работу системы, частота оперативной памяти была понижена до отметки 3200 МГц (16-18-18 36-1Т), официально поддерживаемой и доступной многим модулям.
На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения крыльчаток вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO. Температура воздуха во время проведения замеров составляла 26 градусов Цельсия.
Тест ASUS ROG Strix B550-i Gaming
«Из коробки» поведение процессора Ryzen 7 3800XT на материнской плате ASUS ROG Strix B550-i Gaming с версией BIOS 0805 следующее: ЦП бустит до 4666 МГц на два ядра, до 4616 МГц по четырем ядрам и до 4541 МГц – по всем ядрам в зависимости от нагрузки; напряжение достигает 1.494 В. Температура с контуром EKWB EK-KIT Classic RGB P240 держится на отметке 79°C.
Потребление стенда без учета монитора составляет в простое 58 Вт, в выключенном состоянии – 1.59 Вт, в LinX 0.7.0 достигает 170 Вт. Для последнего случая актуальны показания температуры подсистемы питания – 64°C.
AIDA64 бенчмарк кэша и памяти на штатной системе ASUS ROG Strix B550-i Gaming с процессором AMD Ryzen 7 3800XT.
Для дальнейшего тестирования Ryzen 7 3800XT был разогнан с выставлением частоты 4550 МГц для первого блока CCX и 4500 МГц – для второго блока, при напряжении 1.4 В.
После снятия всех лимитов процессор Ryzen 7 3800XT прогревается до 86°C. Потребление поднимается до 200 Вт.
Материнскую плату ASUS ROG Strix B550-i Gaming можно назвать лучшим представителем оверлокинга оперативной памяти, выжать соки из которой новинка может парой кликов в BIOS.
Для режима IF 1:1 и достижения частоты 3800/1900 потребовалось ровным счетом… ничего. Выставил, сохранил, перезагрузил. Работает! Дальнейшие эксперименты позволили понижать основные и вторичные тайминги, но это уже другая история.
Максимальным достижением становится отметка 4466 МГц, IF автоматически сбрасывается до 1114 МГц. Попытка вновь покорить 4500+ МГц приводит к зависанию.
Переходим к результатам тестирования.
Single Core, All Cores, pts
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Physics, баллы
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Memory = 8192, GFlops
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Memory read, Мбайт/с
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Memory write, Мбайт/с
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Memory copy, Мбайт/с
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Memory latency, нс
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Speed, KB/s
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Температурный режим
С жидкостной системой охлаждения EKWB EK-KIT Classic RGB P240 на ASUS ROG Strix B550-i Gaming были получены следующие температуры:
Linx v0.7.0
Меньше – лучше
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Linx v0.7.0
Меньше – лучше
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Linx v0.7.0
Меньше – лучше
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Тестирование твердотельного накопителя на интерфейсе PCIe 4.0 x4 не производилось из-за отсутствия SSD NVMe PCIe 4.0 x4. В ближайшем будущем такой накопитель будет предоставлен для тестирования радиаторов M.2.
Заключение
Материнская плата ASUS ROG Strix B550-i Gaming это одна из лучших моделей класса mini-ITX, предлагающая отличное сочетание производительности, оснащения и возможностей оверклокинга. Несмотря на конструкцию силовой части, последняя обеспечивает высокий разгон AMD Ryzen 7 3800XT, который обладает не самым скромным показателем TPD, а выжимание частоты и снижение таймингов оперативной памяти – и вовсе сказка.
Итак, компания ASUS улучшила старшую модель ROG Strix X570-i Gaming, оптимизировав строение устройства и доработав микропрограммное обеспечение, что позволяет ее наследнице чувствовать себя уверенно в любых сценариях. Есть ли у нее недостатки? На мой взгляд, однозначно нет. Современные интерфейсы последних ревизий, удобство подключения, стабильная работа… Да и о разгоне не забыли.
Краткое резюме: ASUS ROG Strix B550-i Gaming – отличная материнская плата, пройти мимо которой это настоящее преступление.
Выражаем благодарность:
- Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS ROG Strix B550-i Gaming.
- А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.
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